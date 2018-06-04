Ситора Алиева: «Маленький экран победил большой Голливуд»

На минувших выходных в Сочи начал свою работу 29-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». В основном конкурсе представлено 12 картин, авторы которых определяют сегодня вектор отечественного кино. Спустя 15 лет возобновлен конкурс полнометражных дебютов. Мы поговорили с программным директором фестиваля, киноведом Ситорой Алиевой о том, чем живет «Кинотавр» сегодня, на какие тенденции кинематографа он ориентируется и как главный российский фестиваль связан с главным мировым смотром в Каннах.
Сколько лет вы уже работаете на сочинском фестивале? Были моменты, как это случилось теперь в Каннах, когда стало очевидно, что радикально надо что-то менять?
Я работаю с конца 1993 года. К этому моменту руководители Открытого российского кинофестиваля почувствовали, что смотр начал набирать обороты и ему необходимо развиваться. Так наряду с программой отечественных фильмов появился международный кинофестиваль в Сочи, который просуществовал 11 лет. В его конкурсе участвовали звезды сегодняшнего дня, а тогда не самые знаменитые кинематографисты, – венгерский режиссер Янош Сас и немецкий режиссер Том Тыквер, разделившие один приз на двоих. Председателями жюри были Лилиана Кавани, Режис Варнье, Кшиштоф Занусси, Удо Кир, Богдан Ступка, Джафар Панахи. В качестве членов жюри приезжали Ежи Гоффман, Хельмут Бергер… Делалось все возможное для того, чтобы иностранцы смотрели российское кино, а мы – зарубежное.
Но с той поры прошла целая эпоха
«Кинотавр» существовал вне зависимости от того, сколько фильмов было произведено – 300 или 20. Его жюри всегда возглавляли звезды – Марк Захаров, Глеб Панфилов, Вадим Абдрашитов, Карен Шахназаров, Владимир Хотиненко, Валерий Тодоровский. Стабильность фестиваля свидетельствует о его профессиональной стойкости. Он проходил даже тогда, когда нечего было показывать: приходилось брать все, что только можно. Со временем ситуация улучшилась, снимать стали больше. Мы начали фиксировать тенденции. Надо понимать, что любой фестиваль – всегда лишь посредник, полезный для продвижения того, что мы считаем актуальным и важным.
Все смотры – и национальные, и международные – существуют примерно по одним и тем же законам. Недавно крупнейшие киноиздания наперебой писали о кризисе Каннского кинофестиваля, отмечая, в частности, отсутствие звезд и больших голливудских премьер, не очень удобное расписание пресс-просмотров, существенно затормозившее выход рецензий и интервью, и, разумеется, запрет селфи на красной дорожке. Мир изменился, и дело не только в селфи. Принципиальный киноконфликт сегодняшнего дня – это война Каннского кинофестиваля с Netflix как отражение глобальной индустриальной конкуренции между большим и малым экранами. Сериалы расходится по всему миру, их смотрят по несколько раз, аудитория растет не по дням, а по часам. Маленький экран победил Большой Голливуд… Естественно, фестивалям тоже надо меняться.
фото: фестиваль "Кинотавр"
Есть ли у «Кинотавра» симптомы Каннского – иконостас значимых режиссеров, засилье которых тормозит приток свежих сил?
Наоборот, Канны этого года были как никогда молоды. А «Кинотавр» все время в поиске новых режиссеров, он открывает имена. В этом году на отбор пришло рекордное за всю историю фестиваля количество дебютов – 58 из 102 поданных в конкурс полного метра. Так что пришлось выделять их в отдельную программу. Очень важно, что государство поддержало за два последних года сорок дебютов, поскольку молодым режиссерам никто не дает денег. А мы горды тем, что наш короткометражный конкурс стал тем вектором, по которому определяют, кому можно доверить госфинансирование.
Год назад мы говорили о том, что появились люди, абсолютно не ориентированные на господдержку.
Наше молодое кино в большей степени режиссерское, и ему необходимы продюсеры, способные принять и поддержать идею и грамотно оформить документы на получение грантов. Самое слабое звено в дебютах – сценарии. И это требует серьезного подхода еще на стадии обучения в киношколах, где надо детально разбирать, что такое кинематограф XXI века, как создается современный сценарий. К сожалению, подобной учебной литературы у нас очень мало, поэтому таким большим спросом пользуются американские книги по сериалам. Там даны пошаговые инструкции не только по оформлению и разработке идеи, но и по ее продвижению.
Как один «новичок» проскочил в главный конкурс, а все другие оказались в отдельной программе?
Наша задача – отражать процесс. Сейчас набирает обороты региональное и жанровое кино. Региональное представлено «Глубокими реками» ученика Сокурова Владимира Битокова. Эта картина отобрана в конкурс «К востоку от Запада» в Карловы Вары. А «Подбросы» Ивана И. Твердовского пригласили в главный конкурс этого фестиваля. А жанровое кино – этнический хоррор «Мертвые ласточки» Натальи Першиной, экологическое роуд-муви «Двое» Тимофея Жалнина и coming age драма «Ваш репетитор» Антона Коломееца. Наше дело – показать, что сделано. А дело критиков – оценить уровень сделанного.
В этом году среди дебютантов нет врачей, музыкантов и нефтяников. Все участники – профессиональные кинематографисты?
Да, это люди, имеющие кинообразование или работающие в кино. Нефтяников, врачей и музыкантов среди них нет.
Жюри всегда сложно собрать, поскольку кинематографисты – занятой народ. Но ведь не только факт свободы от профессиональных обязанностей определил ваш выбор?
В жюри мы приглашаем кинематографистов, которые постоянно работают и расширяют сферу своей деятельности. Режиссер Алексей Попогребский, председатель жюри, попробовал себя в телевизионном кино, серьезно занимается педагогической деятельностью. Работы его студентов мы уже не первый год показываем в своих конкурсах. Продюсер Евгений Гиндилис успешно работает в документальном кино и веб-сериалах. Игорь Вдовин, автор музыки для блокбастеров и сериалов, и всенародный любимец, актер театра и кино Игорь Верник охотно занимаются короткометражным кино. Стас Тыркин – не только известный кинокритик, но и программный директор фестиваля дебютов «Движение». Разумеется, в жюри есть лауреаты нашего фестиваля – актриса Оксана Акиньшина, получившая в 2001 году первую награду за свою первую роль в «Сестрах» Сергея Бодрова-мл., и оператор Леван Капанадзе, призер 2014 года. Случайных людей нет.
фото: фестиваль "Кинотавр"
Драки бывали из-за несправедливого, по мнению участников, решения жюри?
Драки никогда, но споры всегда. Оценивать современное кино очень сложно, поскольку диаметрально противоположны оценки. Но призы фестиваля – это мнение, вкусы и пристрастия конкретного жюри.
Сегодня это устойчивая тенденция, коротким метром увлечены очень многие. Актеры пробуют силы в режиссуре, ищут коллег, которые могут спродюсировать, просят друзей сняться в разных ролях. На этой территории происходит очень живой творческий взаимообмен. У многих артистов нет ролей. Сегодня они могут получить приз, а потом остаться без работы. А творческому человеку необходима максимальная реализация. Режиссура – один из способов стать свободным, почувствовать себя хозяином положения.
Приз за вклад вручен актрисе Ирине Скобцевой. Как обстоят у вас дела с «женским вопросом», оказавшимся на редкость животрепещущим в Каннах.
Этой награды за 28 лет удостоилось только пять женщин. Как вы знаете, женская тема стала особенно актуальна, на каннской лестнице прошла акция 82-ух кинематографисток. Надеюсь, что у нас не будет гендерных демаршей. Женщин-режиссеров действительно в этом году меньше, так как Анна Меликян, Оксана Карас и Елена Хазанова активно работают над картинами, Лариса Садилова только начинает.
Особых гостей не ждать?
Жерара Депардье не ждите. У нас очень плотный график, и приедут только те, кто представляют картины. На фестивале нет ничего важнее фильмов, их авторов, представителей медиа и индустрии.
29-й Открытый российский фестиваль «Кинотавр» проходит в Сочи со 2 по 10 июня. Партнерами фестиваля выступают Компания MERCURY – ювелирный партнер, компания S7 – официальные крылья фестиваля, San Benedetto – официальная вода кинофестиваля «Кинотавр», Wella Professionals, Max Factor, GHD и OPI – официальные стилисты «Кинотавра», START – главная интернет-платформа для просмотра сериаов и фильмов на русском языке.
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