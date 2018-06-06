Алексей Федорченко: «Когда человек сам додумывает, эффект получается сильнее»

анонс

Программный директор «Кинотавра» – о настоящем российского кино и главного отечественного смотра.

Молодая актриса и режиссер рассказала про идеальную вселенную.

Ян Гэ: «Когда передо мной встает вопрос, верить или нет, я выбираю верить»

Ингеборга Дапкунайте: «На роль Инги я согласилась без малейших колебаний»

12 мая

Евгения Лоза: «Мудрость чаще присуща женщине, но мужская мудрость нам всем очень нужна»

Продолжение сериала «Восток-Запад» поставит все с ног на голову