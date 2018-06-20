Павел Деревянко: «Я до сих пор остаюсь наивным, и мне это нравится»



фото: Презентация фильма "Ночная смена" на "Кинотавре"/Геннадий Авраменко



фото: Централ Партнершип



фото: Централ Партнершип

Наверное, это правда, определенная тенденция. Но, на мой взгляд, человек вообще, вне зависимости от пола становится если не более слабым, то, может быть, более уязвленным в свете сегодняшних технологий. Мы меньше читаем, меньше проводим времени за разговорами, на воздухе. Так что, да, все мы немного слабеем. Но что касается человеческих отношений, то, думаю, они не меняются испокон веков. И во времена Римской империи, и сейчас людей мучают те же страсти, те же проблемы, те же вопросы. Если говорить про моего героя, то да, он абсолютно уникальный в своей простоте, наивности и откровенности. Он такой идиот, солнечный соплежуй, если можно так сказать. Но и такие герои должны быть. Не все же люди сильные, иногда надо показывать и слабость.Безусловно. У всех героев, которых я играю, есть что-то общее, потому что я их делаю, а не кто-то другой – это как минимум. Наверное, и во мне присутствует такая наивность. Отчасти, конечно, не до такой крайней степени, как у него. Но я действительно до сих пор остаюсь наивным, и мне это нравится. Порой – по крайней мере. Честно скажу, что я бы отказался от предложения сыграть подобную роль, если бы мне его сделал кто-то другой, а не Марюс Вайсберг.Он бы точно не предложил. С Марюсом мы друзья, я поэтому согласился. Просто давно уже ухожу от подобного амплуа, но, наверное, иногда нужно в такого немного Ивана-дурака поиграть.Там был настоящий стриптизер, а здесь мой герой стремится как-то денег заработать, хоть что-то сделать, чтобы вырваться из-под маминого надзора. Мама его всячески угнетает, и он хочет обрести хоть какую-то независимость.Даже не знаю. Он просто пытается хоть что-то сделать, но ничего не получается. И денег он нигде не может заработать, и в любви ему не везет. Такой вот незадачливый парень.Нет, чистая импровизация. Все, что нажито непосильным трудом. Все, что мог, все показал.Достаточно, да. На площадке вообще все было здорово. С Марюсом работать большое счастье. Он смешливый человек, с отличным чувством юмора, постоянно хохочет, поднимает настроение себе и всем. Никогда не срывается, выдержанный, стойкий профессионал – знает, что он хочет и как он хочет. Большое удовольствие я получил от процесса. С Володей Яглычем, несмотря на то, что мы друзья, мы, кстати, впервые работали вместе.Мне очень нравится не оставаться в одном амплуа, пробовать разное. Конечно, я от многих проектов отказываюсь. Хочется, может быть, больше серьеза, драматизма, этого немного не хватает. Но сейчас мы выпускаем комедию – так что всему свое время. Я спокойно к этому отношусь.Фильм «Ночная смена» в прокате с