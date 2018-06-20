Павел Деревянко: «Я до сих пор остаюсь наивным, и мне это нравится»

На российские экраны 21 июня выходит новая комедия Марюса Вайсберга «Ночная смена», в которой обычные парни с завода – правда, в исполнении фактурных Владимира Яглыча и Павла Деревянко – после закрытия места работы пытаются найти новые способы заработка. Один (Яглыч) – чтобы обеспечить семью и любимую жену. Второй (Деревянко) – чтобы наконец начать самостоятельную жизнь без маминого надзора. Волею судьбы и подружки в исполнении Валентины Мазуниной парни оказываются в стриптиз-клубе, труппой которого руководит Сергей Глушко. Мы поговорили с Павлом Деревянко о том, как он решился на участие в этой авантюре, есть ли у него что-то общее с его героем – великовозрастным маминым сынком, и какие роли он старается для себя выбирать.
фото: Презентация фильма "Ночная смена" на "Кинотавре"/Геннадий Авраменко
Вашему герою уже немало лет, но он все еще живет с мамой. Он получился таким ярким комедийным примером все чаще обсуждаемого сейчас кризиса мускулинности. Согласны ли вы, что мужчины действительно стали слабее?
Наверное, это правда, определенная тенденция. Но, на мой взгляд, человек вообще, вне зависимости от пола становится если не более слабым, то, может быть, более уязвленным в свете сегодняшних технологий. Мы меньше читаем, меньше проводим времени за разговорами, на воздухе. Так что, да, все мы немного слабеем. Но что касается человеческих отношений, то, думаю, они не меняются испокон веков. И во времена Римской империи, и сейчас людей мучают те же страсти, те же проблемы, те же вопросы. Если говорить про моего героя, то да, он абсолютно уникальный в своей простоте, наивности и откровенности. Он такой идиот, солнечный соплежуй, если можно так сказать. Но и такие герои должны быть. Не все же люди сильные, иногда надо показывать и слабость.
А у вас есть что-то общее с этим героем?
Безусловно. У всех героев, которых я играю, есть что-то общее, потому что я их делаю, а не кто-то другой – это как минимум. Наверное, и во мне присутствует такая наивность. Отчасти, конечно, не до такой крайней степени, как у него. Но я действительно до сих пор остаюсь наивным, и мне это нравится. Порой – по крайней мере. Честно скажу, что я бы отказался от предложения сыграть подобную роль, если бы мне его сделал кто-то другой, а не Марюс Вайсберг.
фото: Централ Партнершип
Даже если бы Александр Котт, с которым вы начинали и очень много работали вместе, предложил?
Он бы точно не предложил. С Марюсом мы друзья, я поэтому согласился. Просто давно уже ухожу от подобного амплуа, но, наверное, иногда нужно в такого немного Ивана-дурака поиграть.
Там был настоящий стриптизер, а здесь мой герой стремится как-то денег заработать, хоть что-то сделать, чтобы вырваться из-под маминого надзора. Мама его всячески угнетает, и он хочет обрести хоть какую-то независимость.
Но все-таки что для него важнее – деньги или желание резко пуститься в свободное плавание?
Даже не знаю. Он просто пытается хоть что-то сделать, но ничего не получается. И денег он нигде не может заработать, и в любви ему не везет. Такой вот незадачливый парень.
Тем не менее он исполняет крайне запоминающийся танец. Это был постановочный номер?
Нет, чистая импровизация. Все, что нажито непосильным трудом. Все, что мог, все показал.
фото: Централ Партнершип
Много ли вообще было импровизации на съемочной площадке?
Достаточно, да. На площадке вообще все было здорово. С Марюсом работать большое счастье. Он смешливый человек, с отличным чувством юмора, постоянно хохочет, поднимает настроение себе и всем. Никогда не срывается, выдержанный, стойкий профессионал – знает, что он хочет и как он хочет. Большое удовольствие я получил от процесса. С Володей Яглычем, несмотря на то, что мы друзья, мы, кстати, впервые работали вместе.
За последнее время с вашим участием вышло множество разнообразных фильмов – от «Салюта-7» до нынешней «Ночной смены». Вам все-таки больше нравится играть в комедиях или в серьезных драматических проектах?
Мне очень нравится не оставаться в одном амплуа, пробовать разное. Конечно, я от многих проектов отказываюсь. Хочется, может быть, больше серьеза, драматизма, этого немного не хватает. Но сейчас мы выпускаем комедию – так что всему свое время. Я спокойно к этому отношусь.
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