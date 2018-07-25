Эвклид Кюрдзидис: «Цель – вернуть кино людям!»

21 июля в Ессентуках состоялось открытие первого кинофестиваля «Хрустальный источник». Организатором и президентом форума популярных киножанров стал ессентучанин, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис. Именно благодаря ему в течение недели жители и гости Кавказских Минеральных Вод смогут наслаждаться конкурсными фильмами, спектаклями и творческими вечерами с участием любимых артистов. Перед началом фестиваля Кино-Театр.Ру встретился с Кюрдзидисом и поговорил с ним о программе смотра, кавказских курортах и зрительском кино.
Почему вы решили провести фестиваль именно в районе Кавказских Минеральных Вод?
Я вырос в этом регионе. Здесь очень красивые места, тут проживает более 70 национальностей, прекрасная архитектура, природа: Эльбрус, Домбай, Архыз, Машук, всего и не перечислишь. Рядом - место дуэли Лермонтова, его домик-музей, здесь он писал «Героя нашего времени». Тут бывали Шаляпин
, Рахманинов
, Глинка, Станиславский
. Я могу долго перечислять фамилии. Этими местами можно гордиться, они имеют очень большое значение для нашей культуры. И тут просто прекрасные источники, известные на весь мир.
При этом с точки зрения кинопроката, заполняемости залов, количества проданных билетов в кино, это один из самых сложных регионов в стране…
Согласен, что в этом плане - непростой регион. В 90-е годы было все заброшено, многое рухнуло и просто исчезло. Большинство кинотеатров в плохом состоянии, а какие-то и вовсе перестали существовать и превратились в «рынки». Кинотеатр «Дружба», в котором я смотрел фильмы в юности, последние 20 лет был обычной торговой площадкой, и только в прошлом году его хозяин, который является спонсором нашего кинофестиваля, Одиссей Андреевич Кюльбяков, вернул кинотеатр городу и людям. Сегодня это четырехзальный мультиплекс, прекрасно оборудованный, с комнатой для детей, кинобаром и всей необходимой инфраструктурой.
Надо начинать все постепенно, поднимать и решать эти вопросы. Главное, что люди соскучились, они задыхаются без атмосферы культурной жизни. Я надеюсь, что с появлением кинофестиваля начнут открываться и будут ремонтироваться залы и в других городах. В масштабе России это кажется каплей, но мы должны бороться за каждого человека, для этого и фестиваль.
В чем сегодня, по-вашему, состоит функция фестивального движения? Это, прежде всего, просвещение?
В начале я даже не мог себе представить, что такое организация кинофестиваля. У меня была только романтическая мечта приехать в регион, который я очень люблю, но я не знал, что это настолько сложно. Положив девять месяцев жизни своей на это, я, конечно, ставлю высокие задачи и хочу сделать сразу все, но первая цель – вернуть кино людям. Здесь всегда были летние кинотеатры, в каждом городе, и каждому была доступна радость посмотреть фильм под звездами. Поэтому особое значение для нас имеет программа «Кино под Кавказским небом»: одновременно на площадях пяти городов в 20:00 мы показываем мультипликацию, а в 21:00 всеми любимое советское кино. Это абсолютно бесплатно, и это способ напомнить и властям, и жителям про эти летние кинотеатры. Мы хотим возродить эту традицию, вызвать интерес у киноиндустрии.
Отдельно стоит задача поднять эти курорты на федеральный уровень, чтобы о них говорили. Многие коллеги в Москве и Санкт-Петербурге у меня спрашивают «А где Пятигорск находится? А где Ессентуки находятся?». В советское время на эти курорты было не попасть, люди за несколько лет покупали путевки. У нас есть всё, чтобы эта слава вернулась: новейшие технологии в санаториях, вода лечебная. Но кто об этом знает? Никто. Нужен правильный толчок!
Фестиваль в таком случае становится частью городского «брендинга»?
Я лично уговорил приехать на кинофестиваль больше 150 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Израиля, Молдавии… Они увидят эти красивые места... Я готовлю им целый ряд экскурсий и хочу, чтобы наши кинематографисты, вспомнив эти регионы, уже сами приезжали сюда и на отдых, и на лечение. Здесь раньше очень много фильмов снимались: частично «Любовь и голуби
», «12 стульев
», режиссер Котт
снимал здесь «Героя нашего времени
». Это очень благодатный регион для съемок и в плане локаций, и в плане условий. В будущем есть идея создать некий кинокластер, чтобы можно было не возить с собой из разных городов съемочную аппаратуру, а брать её прямо тут и нанимать местных специалистов.
На одной из пресс-конференций вы сказали, что на фестиваль был запрос «снизу». Я правильно понимаю, что фестиваль создан на спонсорские деньги местных предпринимателей, а государственное участие - незначительно?
На сегодняшний день у «Хрустального источника» нет государственного участия в виде дотаций или грантов. И тут проблема не в государстве, а просто возможность начать воплощать этот кинофестиваль возникла только в октябре, когда было сдано здание кинотеатра. Соответственно все государственные бюджеты были уже распределены к этому моменту. Но на следующий год мы подаем. Я хочу сказать, что горжусь этим фестивалем, что он за народные деньги, но не могу не отметить, что когда об этом узнали губернатор Ставропольского края и правительство Ставропольского края, то оказали максимально возможную поддержку. Может быть сколько угодно денег, но без административного ресурса всегда очень сложно.
Вы называете «Хрустальный источник» фестивалем зрительских жанров и фестивалем зрительского кино. Что такое сегодня зрительский жанр? Существует разделение на зрительское и авторское?
Зрительское - то, что любит народ. Сегодня появляется всё больше интересных проектов, за которые люди голосуют рублем, и это замечательно. Мы делаем фестиваль на курорте, сюда люди приезжают отдыхать, и проводить тут фестиваль авторского кино или документального было бы не совсем логично. В этом году у нас представлена внеконкурсная программа, которая посвящена литературе. На следующий год, надеюсь, добавим документальное кино и программу короткого метра. Сегодня уже прошли экватор нашего фестиваля и только за эти четыре дня, программа кинофестиваля только в одном кинотеатре «Дружба» собрала пять тысяч зрителей, а сколько на площадях пяти городов, где мы сделали программу «Кино под Кавказским небом», еще считаем.
Вы сказали о большом количестве гостей, а вы могли бы назвать пару имён тех, кого было особенно сложно заманить, и чьим присутствием вы гордитесь?
Я горжусь тем, что председателем жюри является Рустам Ибрагимович Ибрагимбеков
, это огромная честь для меня. К нам приехали Николай Лебедев
, Алёна Бабенко
, Лариса Солоницына
, Александр Прошкин
– это очень представительное жюри. А если говорить об именах, то какой фестиваль может похвастаться, что он заманил к себе Константина Аркадьевича Райкина
? И он не просто приезжает на фестиваль, он привозит с собой свой моноспектакль, который будет идти в городе Георгиевске абсолютно бесплатно для жителей этого города, за что ему низкий поклон.
Кто занимался составлением программы в этом году, и в чем, по-вашему, его заслуга? Из программы фестиваля уже вырисовывается какая-то центральная мысль или пока еще об этом рано говорить?
Она уже вырисовалась, и спасибо нашему программному директору Александре Жуковой, которая с трепетом отнеслась к программе кинофестиваля. У нас в конкурсе 11 фильмов, и все очень высокого качества. Отдельной битвы нам стоило участие «Непрощенного
» с Дмитрием Нагиевым
в главной роли, ради нас продюсеры даже перенесли старт проката. Я желаю каждому участнику этого конкурса удачи. Уверен, что эти картины всем понравятся. Перед жюри стоит непростая задача - выбрать лучшего режиссёра и кому дать Гран-при.
Ещё хотел бы сказать, что в старинном Театре-Парке г.Ессентуки будут проходить творческие вечера Светланы Немоляевой
, Юрия Стоянова
, Светланы Тома
, Лизы Арзамасовой
, Максима Колосова
, Игоря Скляра
, Натальи Варлей
. Каждый вечер в 19:00 в кинотеатре будет ретроспектива президента фестиваля, это будут фильмы, которыми я горжусь: «Война
» Алексея Балабанова
, «От 180 и выше
» Александра Стриженова
, «Сатисфакция
» Михаила Шевчука
- всего шесть картин. В рамках кинофестиваля мне удалось привезти Дмитрия Харатьяна
с концертом на площади в городе Кисловодске, Александра Михайлова
в Пятигорск с творческим вечером, в Железноводске будут творческие вечера Евгения Цыганова
и Сергея Пускепалиса
.
Всё это звучит как некая программа по развитию культурной политики в регионе. Не планируете ли выходить на политическую арену с таким проектом?
Я не преследую такой цели, я просто хочу, чтобы кинофестиваль «Хрустальный источник» принес дивиденды всем в этом регионе – и деловым кругам, и политическим, но, прежде всего, зрителю и жителям наших красивых городов, от которых в полном восторге именитые актеры, продюсеры, режиссеры и приехавшие представители СМИ. Конечно, на будущее я бы хотел, чтобы появился деловой клуб при кинофестивале, чтобы и бизнес-элита, и предприниматели, которые помогли кинофестивалю могли встретиться с представителями киносообщества, с политической верхушкой края, подружиться, обсудить новые проекты.
Работаете ли вы сейчас над каким-то проектами как актёр или же организация фестиваля отняла все силы?
Фестиваль отнял очень много сил, у меня год был расписан поминутно. Мне приходилось отказываться от многих интересных предложений. Вот меня уже третий день просят пробы снять. Я люблю пробы, но это невозможно, это надо же сосредоточиться, вложить себя в историю, а у меня нет такой возможности. Это непростое дело - кинофестиваль, особенно когда ты перфекционист и хочешь, чтобы все сработало на всех уровнях, от мелочей до самого верха поставленной планки.
Но кое-что есть. Скоро буду презентовать художественно-публицистическую картину «Главный грех российской империи» о первом министре иностранных дел в Царской России Иоанисе Каподистрия. Премьера состоится в Санкт-Петербурге в сентябре. А так мы, актеры, ужасно же суеверные: пока не наступил первый съёмочный день, пока не разбили тарелку, стараемся ничего не говорить.
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