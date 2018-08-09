Мила Сивацкая: «Отели для того и придуманы, чтобы в них валяться»

9-го августа на видеосервисе START.ru
состоится эксклюзивная премьера сериала «Гранд» - нового хита от создателей «Кухни»
, «Отеля Элеон»
и «Ивановы-Ивановы»
. В центре сюжета амбициозная и склонная к авантюрам студентка пятого курса Алтайского университета туризма и отдыха Ксения Завгородняя в исполнении Милы Сивацкой
. Хорошо известная в Украине, для российского зрителя Мила явилась впервые как Василиса в картине «Последний богатырь»
, и «Гранд»
, конечно, здорово упрочит ее популярность в нашей стране. Накануне премьеры сериала нам захотелось узнать Милу чуть лучше, и мы позвонили ей по телефону. Актриса нам не отказала, хотя находилась в отпуске. Кстати, на связь она вышла из отеля, признавшись, почему ей нравится в них бывать.
Мы уже третий раз пытаемся с вами поговорить за сутки, но все время вы спите. Вы говорите, что виновата кровать в отеле, что это за волшебная такая кровать?
Она такая… невероятно мягкая... Мы просто только вчера приехали, погуляли, и так захотелось спать и никому не отвечать.
Где вы сейчас, если не секрет?
На Майорке.
Ух, это прекрасно. А вообще часто приходится куда-то лететь и останавливаться в отелях? Вам в них комфортно?
После того, как я начала работать в Москве, я стала так часто летать самолетом, я от них устаю, даже в последнее время предпочитаю поезд, если это возможно. А вот отели я люблю, мне в них очень комфортно, хотя бы потому, что в номерах все время убирают, можно самой ничего не делать, можно везде валяться. Отели для этого и придуманы, чтобы в них валяться, и это всем нравится.
Чем, по-вашему, отличается хороший отель от плохого? По каким критерием вы их выбираете?
Я же девочка, поэтому смотрю на интерьер. А по итогу, хороший отель или плохой, зависит от персонала. У вас в Москве есть отель Lotte Plaza на Новом Арбате, туда заходишь – тебе все улыбаются, радостно принимают, уходить оттуда не хотелось, настолько персонал был радушный. Вроде бы это базовые вещи, но очень часто про них забывают.
Можно ли сказать, что вы во время съемок с головой погрузились в отельный бизнес? Хорошо ли вы знаете эту сферу теперь? Может быть, есть секреты отельной жизни, которые вас коснулись – ужаснули или привели в восторг, какие-то вещи, о которых мы не знаем?
Конечно, наш отель в сериале отличается от настоящих. Это он на экране выглядит, как будто он большой отель, а на самом это круто выстроенный павильон, очень классно сделано. А единственное, чему я научилась из отельной работы – это убирать. Потому что моя героиня начинает как горничная.
Мне показали две серии эксклюзивно, и там ваша героиня Ксюша еще даже и до уборщицы не дошла, ее только-только взяли работать прачкой. Но вообще, конечно, это очень смешной сериал. Я хохотала.
Согласитесь, что все персонажи– просто нереальные.
Да и вы молодец. Но мы про них позже поговорим. Расскажите сперва, как вы, украинская актриса, попали в проект? Вот вы с 10-летнего возраста на экране, а мы о вас впервые узнали в прошлом году по Василисе из «Последнего богатыря». Его ведь тоже снимала компания Yellow, Black and White. Кажется, вы стали ее талисманом. Как это случилось?
Я в хороших отношениях с режиссером «Последнего богатыря» Дмитрием Дьяченко
и с креативной командой Yellow, Black and White
. И вот как-то, в один летний день, мне позвонили и говорят: «У нас запускается новый проект, интересно ли вам это?»
. А я ведь девочка из Киева, мне в принципе интересно работать в Москве, потому что все проекты, в которых я раньше играла, проходили бесследно, а этот сериал разработан от создателей многих российских хитов. И я, конечно, сказала «да». Прошел почти год, и мы начали снимать. Они писали Ксюшу под меня, учитывая разные мои особенности. И мне Ксюшу очень легко играть, хотя я часто с ней не согласна. Но она похожа на меня.
Ваша героиня девушка решительная, авантюристка, на ходу придумывает нестандартные решения. Как вам кажется, для молодежной аудитории, которая появится у этого сериала благодаря показам на Start.ru, Ксюша может стать ролевой моделью?
Нет, я не думаю, что Ксюша – ролевая модель молодежи. Как ни крути, это все-таки сериал, и в нем, работают драматургические законы: герои должны упасть, потом их должны очень сильно пожалеть, потом они будут стараться подниматься, чтобы зритель переживал. Там есть много моментов, против которых я лично высказывалась, например, моя героиня несколько раз появляется в белье. В первой же серии Ксюша выходит и показывает характер. А у меня небольшая аудитория, и среди них много подростков, и я была очень против того, чтобы им показывать, что нужно в любой непонятной ситуации раздеваться и показывать свое тело. На что мне ответили, что после таких ситуациях, когда Ксюша делает так, как я сама бы никогда не сделала, она получит какое-то возмездие. И якобы зритель должен проанализировать и понять, что так, как Ксюша, делать плохо. Не знаю, насколько это справедливо, и поймет ли зритель, самой интересно, какая будет реакция. В общем, не считаю, что Ксюша пример для этой молодежи. Она, скорее, пример того, как важно не перегибать палку, и того, что ты в итоге получишь, если пойдешь своим путем.
Продолжение сериала уже готовится?
Да, думаю, мы скоро начнем его снимать, там будет дальше все развиваться и развиваться.
Все больше сериалов смотрят через интернет, кажется ли вам это правильным шагом?
Я думаю, да, потому что это удобно. Я сама телевизор смотрю редко, а в основном смотрю сериалы по интернету, через тот же Start.ru
.
Что вы смотрите, какие любите сериалы?
Смотрю русские сериалы, чтобы понять, что в кинематографе происходит. Недавно посмотрела «Бывших»
с Любовью Аксеновой
, мне очень понравился. Так же я посмотрела все сезоны «Отеля Элеон».
Расскажите немного о работе с партнерами, с кем вам лучше всего работалось, может быть, про Александра Лыкова...
Я, честно говоря, когда смотрела на Лыкова на площадке, я не прочувствовала много его сцен, и после того, как я увидела итог на экране, я малость, мягко говоря, удивилась. Потому что получилось так круто, так смешно. Даже многие его фразы, которые были прописаны в сценарии, я не догоняла сначала, не видела, в чем там юмор. А получилось так смешно!
А что с любовной линией Ксюши. Как у вас складывались отношения с вашим партнером Константином Белошапкой?
Костя – хороший, прикольный. Нам было комфортно друг с другом на площадке и очень повезло работать со старшим поколением актеров, у которых есть, чему поучиться.
По вашему ответу я поняла, что Костя не ваш тип мужчины, от вопроса про любовную линию вы уклонились. Тогда скажите, какие вам нравятся мужчины?
Ой, мне нравятся мужчины… вот тут рядом со мной сидит один мужчина, и он мне очень нравится.
Ну, хорошо. Тогда, раз вы упомянули о разном подходе к работе в России и в Украине. Не расскажете, в чем разница?
Разница в бюджетах. В Украине нет такого рынка сбыта, как в России. Я прозрела, когда мне директор написал мне письмо, спрашивая, какие у меня есть навыки, чтобы мы, когда будем писать сценарий, смогли это максимально использовать. Это очень круто, когда роль пишется под актера. То, как они снимают, какие камеры, какие условия у всех. Казалось бы, мелочи, но это как жить где-то в Истре, а потом переехать куда-то поближе к Патриаршим. Вроде та же Москва, но все-таки по-другому.
А есть ли разница между «Богатырем» и «Грандом»?
А «Богатырь» - это уже возле Кремля дом стоит.
Вторая часть «Последнего богатыря» готовится? Вы там снимаетесь? Что об этом можно говорить вслух?
Будет, пишут. Кое-что я знаю, но пока не могу вам сказать. Но я там буду сниматься точно.
Сериал «Гранд» смотрите с 9 августа на видеосервисе START.ru до эфира на телеканале «Супер»
.
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