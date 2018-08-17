Павел Трубинер: «Тренер не должен быть тираном, хотя это порой делает из людей чемпионов»

На СТС проходят съемки спортивной драмы «Мамы в спорте». Мы побывали на съемочной площадке этого нового сериала об интригах в мире профессиональных пловцов и поговорили с исполнителем одной из главных ролей Павлом Трубинером, который сыграл в нем тренера с олимпийским прошлым.
Съемки проекта «Мамы в спорте» в самом разгаре. Расскажите немного о персонаже, которого вы играете?
Я играю старшего тренера региональной сборной по плаванию. Мой герой - участник олимпийских игр, но ему не удалось стать чемпионом. Он очень хороший пловец, но по стечению обстоятельств вынужден «пересидеть» и принять под своё руководство юношескую сборную.
Получается, что эта работа не по зову души?
Всё-таки он хочет быть олимпийским чемпионом, поэтому это такой промежуточный момент. И, конечно, он не очень хочет этого делать, но потом втягивается. Это смешанная сборная, но в основном в ней мальчишки.
Каков же всё-таки этот тренер?
Я знаю достаточно спортсменов, и известных, и великих, и чемпионов. Как артист, я у них позаимствовал какие-то вещи и применяю здесь. По характеру... Сложно сказать. В действительности есть масса тренеров, которые очень темпераментные, даже чересчур, и на официальных, мировых соревнованиях им делают специальные ограждения — чтобы тренер за неё не заходил. Но мне достался не настолько эмоциональный тренер. Я в бассейн не запрыгиваю, я не бью их палкой (Смеётся). Ну, в жизни бывает такое, а мы, все-таки, снимаем кино. В жизни очень жёсткая конкуренция у пловцов. Когда проводят отборочные на первенство России, через него проходит огромное количество людей. Ты должен быть лучшим. Тренер не может быть лояльным. Он не должен быть, наверное, сильно добрым. Потому, что на одной доброте ты чемпиона не сделаешь. Он не должен быть тираном и зверем, хотя это порой делает из людей чемпионов.
Спортивные драмы сейчас особенно популярны. Какие из последних вам запомнились?
Есть очень хороший американский фильм «Эдди "Орёл"
». История основана на реальных событиях, в ней парень-англичанин очень хотел поехать на Олимпиаду и увидел прыгунов с трамплина. А у команды Англии тогда не было прыгунов. Он сказал: «Я хочу выступать». Он занял тогда последнее место, но вся Олимпиада говорила только про него! Он не стал чемпионом для всех — но для себя он им стал. Вот это желание, которое движет человеком. Не физика, ведь он начал заниматься поздно, но желание довело его до Олимпиады, и он выступил. Красивая драма, сильная история. Здорово мотивирует.
Можете вкратце описать сюжет сериала «Мамы в спорте», его канву?
Он про молодёжь, которая тренируется и в частности про мам, которые тренируют своих детей... Вот персонаж Кати Вилковой
— она спортсменка, олимпийская чемпионка, и она по сюжету тренирует своего сына.
Екатерина Вилкова стала вашей экранной возлюбленной. Так вот она признавалась, что ей повезло с вами.
Это наш с Катей, по-моему, третий совместный проект, так что нам очень легко. На самом деле я давно дружу с ней и её мужем Ильёй Любимовым
, поэтому можно сказать, что этот проект из разряда, когда соглашаешься на роль, узнав, с кем будешь сниматься.
А с режиссёром Сергеем Арлановым вы давно знакомы?
Мне он очень нравится. Мы давно знакомы и на одной волне пребываем, иногда после съёмки оставались либо у него в номере, либо у меня и подолгу это всё обсуждали. С ним очень комфортно, и его чувство юмора я очень люблю. Мы подружились. Скажу, что я снимался в своём эпизоде, в «Солдатах
» первых, именно у него. Потом всем говорил, что он меня открыл миру (Смеётся). Вот такая штука.
Мне уже передали восторги по поводу вашего стиля плавания, очень бодрого и спортивного.
Ну, это в принципе далеко от настоящего пловца, но я пытаюсь соответствовать! Поскольку во всём сериале у меня не так много плавания, пришлось пару раз нырнуть «с тумбочки», проплыть чуток для подводной камеры. На самом деле, немного. Ребята наши все плавают, а я, в основном, командую. Первый блин был комом, совсем не эффектно я в воду запрыгнул, все надо мной поржали (Смеёмся). Немножечко «обосрался». Это было, да.
А у вас есть дублёр на этом проекте?
Да, есть. А еще у меня два сына когда-то занимались плаванием, и очень неплохо плавают до сих пор.
Они вас консультировали, поддерживали?
Они раскритиковали моё плавание. Я отправлял видео, а в ответ читал: «Ха, вообще-то так не плавают! Ты не туда голову поворачиваешь!
» Вот так они меня поддержали. Всё это было уже снято, единственно, что я мог — отправить в ответ страшную рожицу и написать: «Надо было быть со мной
».
Вы специально занимались для этого проекта?
Да, я, конечно, подготавливался. Не скажу, что отточил какую-то технику, но попытался. Её, безусловно, мне не хватает, потому, что я с детства не занимался — не учился в специальной детской спортивной школе, поэтому тонкости и мышечной памяти у меня нет. Только общие навыки плавания знаю.
Говорят, даже сегодня тренировались?
Нет, это была другая тренировка, в тренажерном зале. Я туда хожу постоянно, и здесь пользуюсь тем, что это огромный спортивный комплекс, есть возможность, почему не сходить.
То есть, для вас это часть повседневной рутины вне зависимости от съемок?
Конечно.
Вас очень любят наши читательницы.
Да что вы? (Смеётся)
Думаю, не только за форму. Как вы счтаете, это к чему-то обязывает актёра, который играет ярких мужчин и транслирует какие-то мужские качества, помимо харизмы?
Безусловно. Хорошая физическая форма — это же не только внешний вид, что немаловажно. Это, всё-таки и внутреннее здоровое состояние, то, которое нужно актёру. Профессия актёрская, она тяжёлая, выматывает всячески, поэтому физические упражнения и подготовка очень помогают. Не только хорошо выглядеть. На самом деле, это тоже тяжело, постоянно поддерживать физическую форму.
А вам приходилось для каких-то ролей меняться, набирать мышечную массу?
Да, да, да, это было. Где-то приходится худеть, где-то полнеть. Всё зависит от роли. Всё-таки, то, как ты себя чувствуешь физически, очень помогает в роли.
Скажите, а как вы ищете роли? У нас на сайте работает раздел «Кастинг», в котором кастинг-директора ищут актеров по нашей базе. А как у вас это происходит — вы ищете, или роли сами вас находят?
У меня есть агент. К счастью, сейчас у нас много проектов снимают. Выбрать есть из чего. Если где-то на роль меня не утвердили — мне не страшно. Значит, это не моя роль. Не переживаю и не расстраиваюсь.
Так вот легко?
Абсолютно легко. Я, правда, не переживаю. Но если я нашел роль, и она меня нашла, значит – сложилось.
У вас в фильмографии много военных людей, это простое совпадение?
Мне в этом смысле всё равно везет, у меня разные роли. И военных, и полицейских я играл, и балетных играл. Был такой фильм, «Фантазии белых ночей
», с Лизой Боярской
мы снимались, и там играли балетных. Я и врачей поиграл, и в средневековье побывал. Вот только в будущем пока не был, фантастики не было. А так и комедийные роли есть. Считаю, что мне везет, не на одном амплуа завис.
Это всё больше сериалы, телевизионные проекты. Вам бы не хотелось сняться для большого экрана?
Я сейчас уже такого сильного различия не вижу между теле- и кинопродукцией. Они настолько сравнялись по качеству, что разницы нет большой, что видишь ты на большом экране или на малом. Некоторые сериалы гораздо успешнее, красочнее, смотрибельней кино. У меня в этом смысле грань стёрлась. Раньше кино — когда была плёнка — это была магия: включается аппарат, трескотня... А сейчас, поскольку снимают на одинаковые камеры, всё то же самое... Одно покороче, другое подлиннее. Различий нет. А потом, телевидение сейчас вышло на такой уровень, что все большие режиссёры и актёры занимаются телепродукцией.
Получается, у вас нет роли, о которой бы вы мечтали?
Нет, такой мечты нет. Когда я поступал в ГИТИС в 1991-м, у меня тогда была мечта — мне очень хотелось сыграть Остапа Бендера. Сейчас эта мечта прошла, всё-таки, эту роль для меня закрыл мой любимый Андрей Миронов, поэтому... она ушла. Если ты ставишь себе цель: «Я хочу сыграть... (пауза) Гамлета!
» — а потом, когда это случится, что я буду дальше делать? «Всё, ребят, я сыграл Гамлета
».
Вы не хотите ограничить себя этой задачей?
Нет. Цели себе ставить не хочется. Всегда хочется, чтобы главная роль была где-то впереди. Не обозначать её специально, а знать, что она где-то там.
Если вам её предложат, вы её узнаете?
Возможно. Потом, кино же такая штука, ты всё равно не можешь, даже на уровне того, что прочитал — до самого финала предугадать, получится ли оно. И важно все – ты, твои партнеры, работа режиссёра, оператора. А то говорят: «Ой, как ты замечательно тут сыграл!
» — а это неважно. Как бы ты замечательно ни сыграл, если кино не получилось, если остальные паззлы не сошлись, это не имеет значения.
Вы могли бы привести пример из числа ваших проектов — тот, который вы считаете удачным и сложившимся?
Мне очень нравится сериал «Остров ненужных людей
». Мы снимали его очень долго, и на мой взгляд (и остальных членов группы, мы с ними собирались и анализировали) получилось очень хорошее кино, хоть это и 24 серии. Это была большая работа, очень много было сложностей. И там как раз все сложилось. У всех ребят, что снимались, получились отличнейшие персонажи, просто у каждого. Каждый выжил с ним и зрителю его подарил. Замечательный режиссёр Эдик Парри
не спал ночами, всё это придумывал. Вся группа, все продюсеры молодцы. Большой тяжёлый проект, - мы год прожили в Тайланде. И он остался в памяти.
Павел, просто хочется пожать вам руку — мне тоже очень нравится этот фильм. Спасибо вам!
Спасибо!
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