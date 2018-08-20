Елена Карпенко: «Леопардовый ковер на месте!»

18 августа телеканал «ЧЕ!» сменил формат и предстал перед зрителями с новым слоганом «Живи ярЧЕ!». В эфирную сетку вернулся Макс +100500 (с 19 августа), а ставшие визитной карточкой «ЧЕ!» шоу «Решала» и «Утилизатор» выйдут в новой версии с 20 августа и 24 сентября соответственно. На презентации нового сезона мы встретились с генеральным директором канала Еленой Карпенко и поговорили о мужском и женском, «Сильном кино», выходе в офлайн, нативной рекламе, планах на будущее и личных предпочтениях.
Вы заявили, что канал «ЧЕ!» переживает не ребрендинг, а, скорее, рестайлинг. Могли бы вы рассказать, в чем он заключается?
Мы создаем новое эфирное направление и новое настроение канала. Мы станем ярче, мы хотим больше развлечений и активности. У нас есть «Решала
», который разбирается с реальными проблемами, но зритель будет видеть в этом шоу зрелище, а не остросоциальное высказывание. Наша задача – вырвать зрителя из рутины, погрузить его в новый мир и дать ему новые впечатления.
Новая задача канала – вдохновлять зрителя?
Да, мы хотим, чтобы наш зритель вдохновлялся и вдохновлял, вел активный образ жизни, придумывал, изобретал, путешествовал, искал нестандартные решения для любой задачи, а мы подготовим для этого все эмоциональные условия. Мы не боимся создавать новый образ – забористый, смешной, рисковый.
Какие предпосылки у этих изменений и какие цели стоят перед каналом?
Для телезрителя ТВ – это интересная информация и развлечение, а для нас во главе угла стоят экономические показатели. Чтобы существовать, телеканалу нужна реклама.
И поэтому наша главная цель – повысить долю телесмотрения, удержать зрителей у экрана и увеличить продолжительность просмотра. Мы добавим шоу нового формата (кулинарные, тревел-шоу), чтобы в целевой аудитории 25-49 лет быть интересными как для мужчин, так и для женщин. Это позволит монетизировать канал более эффективно, сделать его привлекательной площадкой для рекламодателей.
Для этого мы также будем активно развиваться, в том числе и в направлении digital, генерировать эксклюзивный контент, становиться ближе к нашему телезрителю. Ведущий «Решалы», например, уже отвечает на вопросы онлайн. Мы активно продвигаем кастинги, оперативно выезжаем на съемки, наши продакшны могут быстро и креативно обрабатывать запросы.
И, тем не менее, «ЧЕ!» останется мужским, брутальным каналом?
Мы бы хотели заменить «брутальность» на смелость, активность, динамику, дать более мягкую трактовку. Это значит, что у нас не будет чисто мужских программ и чисто женских – в целом, все рассчитано на совместный просмотр. Хотя характер у телеканала все равно остается мужским, мы будем делать всё, чтоб женщины присоединились к просмотру, чтобы они могли сесть рядом и разделить удовольствие.
Планирует ли канал активнее выходить в офлайн? Недавно у вас прошла акция на Доброфесте в Ярославле; будет ли что-то еще в таком духе?
Мы планируем максимально развиваться во всех доступных сферах вне эфира: офлайн, digital, кросс-промо. Так, буквально на днях мы украсили глэмпинг (палаточный городок – прим.ред.) в ТЦ «Авиапарк» яркой ЧЕ-машиной. А 25 августа в Moscow Escape Glamping выступит наш «Решала» Влад Чижов
. В ближайших планах – участие в фестивале Comic Con. У нас стратегия на 360 градусов, и мы будем о себе активно заявлять и напоминать.
На канал вернулся Макс +100500. Какие у него задачи? Чем его проект будет отличаться от того, что мы уже видели?
Макс изменился, стал более солидным и опытным. Он всё тот же культовый видеоблогер с убойной подачей и шутками, но время неумолимо: его лояльная аудитория повзрослела вместе с ним и требует большей концентрации и структуры. Мы добавили новые рубрики и фишки, которые будем тестировать на протяжении сезона, и надеемся, что у нас получится классический +100500, но с мощным апгрейдом. Леопардовый ковер на месте!
В рамках его шоу проходили премьеры трейлеров блокбастеров. Возможно ли такое ожидать на «ЧЕ!»?
Мы активно думаем над этим, телевидению нужно активнее присматриваться к нативным рекламным форматам. Мы готовы к любым предложениям, и если реклама может интересно и нестандартно интегрироваться в наши флагманские проекты, то мы только «за» и готовы бросить на это все наши креативные силы.
Канал также делает ставку на «Сильное кино»: можете рассказать, что скрывается за этим названием?
Если подходить к вопросу с точки зрения жанра, то это приключенческое кино: боевики и экшен. Важно, чтобы в фильме было динамичное действие, лихой сюжет и зритель просто не мог бы оторваться от экрана. Также в рамках кинопоказа на «ЧЕ!» у нас будут специальные события, приуроченные к знаменательным датам. Мы закупили «Битву за Севастополь
», «Геракла
» с Дуэйном Джонсоном, нового «Судью Дредда
», и у нас ещё много других козырей в рукаве.
А что с сериалами?
Самая ближайшая премьера – «Мир дикого запада
», второй сезон, ещё будут «Белый воротничок
», «Родина
» (полностью), «Викинги», «Перевозчик
», «Смертельное оружие
», в 19-м году покажем «Террор
» от Ридли Скотта.
Ваш предшественник Лев Макаров заявлял, что канал планирует выпускать за сезон не менее двух сериалов собственного производства – актуально ли это заявление сегодня или нет?
В силу того, что канал сейчас находится в фазе роста, мы пока не думаем о сериалах. У нас большой объем собственного производства. Это шоу-форматы: лайфстал, реалити, путешествия, кулинария. Всегда есть риск «не поднять премьеру», а качественный сериальный продакшн - это объективно очень дорого. Мы еще не созрели, вернемся к этому вопросу через год-два.
Это как раз срок разработки сериала, и наверняка уже какие-то идеи есть, и их нужно докрутить…
Идеи приходят, но нам нужен особенный сериал, который бы выстрелил, в котором есть особая химия, чтобы зритель сразу понял, что это сериал «ЧЕ!», и маловероятно, что внешняя продакшн-студия сможет нам такой предложить.
Например, у «Решалы» есть потенциал стать полноценным полнометражным фильмом.
Хорошая идея! В новом сезоне наше шоу вышло на новый уровень, стало драматургически плотнее. При том, что Владислав Чижов - непрофессиональный актер, ему стало намного комфортнее в роли «Решалы», он более органично чувствует себя в съёмочном процессе. Так что вполне возможно, что мы выведем его и на большой экран.
Знаковым событием для канала в прошлом сезоне был марафон «Молодого папы», планируются ли марафоны в этому году?
Будет «Смертельное оружие», «Перевозчик», возможно, «Викинги
». «Запойное смотрение
» - это реалия, зритель хочет продукт «здесь и сейчас», целиком, без пауз и лишнего ожидания. Если передовые видео-сервисы дают такую возможность, то и мы должны соответствовать запросам времени. По нашему опыту, марафонный показ более успешен, но здесь важно не ошибиться с сериалом, потому что если марафон не пошел, то, соответственно, весь день насмарку.
Есть работа, а есть личные пристрастия. Есть ли проекты, которые близки вам, но не совсем попадают в аудиторию канала?
Я живу каналом, его код, ДНК уже у меня внутри, и сложно разделить себя на работе и себя дома. Я смотрю «Мир дикого запада», «Террор», «Видоизмененный углерод
». Пожалуй, единственный проект, который вызвал некоторый диссонанс, разрыв между мной, «генеральным директором», и обычным зрителем, – это «Рассказ служанки
». Этот сериал всколыхнул меня: он апеллирует к каким-то первобытным вещам, к женскому нутру. Такие проекты – это всегда риск, но кто не рискует, тот не пьет шампанское.
И напоследок, хотите ли вы что-то пожелать нашим читателям?
Тут всё просто – живите ярЧЕ!
обсуждение >>