Семен Слепаков: «Хочешь новых горизонтов? Будь добр, осваивай интернет!»

На цифровой платформе ТНТ-Премьер идет сатирический сериал «Домашний арест» – про уличенного в коррупции мэра (Павел Деревянко), которому предстоит подумать о своем поведении в четырех стенах. Мы поговорили с продюсером и сценаристом этого сериала Семеном Слепаковым о юморе, компромиссах, власти, Петре Буслове, особом пути ТНТ, пагубном влиянии КВН на российские комедии и о том, как научиться шутить.
фото: Презентация сериала "Домашний арест"/ТНТ
Можно ли назвать вас шоураннером проекта «Домашний арест»?
Думаю, что вполне. То, что я делал на «Универе», «Наша Russia», «Озабоченных», можно тоже назвать шоураннерством. Да и «Физрук», и «Ольга» сделаны по тому же принципу. Кто-то говорит «креативный продюсер», кто-то «executive продюсер», «автор на площадке». «Шоураннер» – просто звучит круто. В титрах может быть написано что угодно, важно, что этот человек ведет проект. Есть два пути. Режиссерское кино: когда режиссер приходит и говорит «Я не хочу никого слышать и слушать! У меня свое виденье, дайте мне сценарий, я уйду в туман, вернусь оттуда с материалом». И другая модель, когда есть автор идеи, чья задача, несмотря на все препоны, довести проект до конца – вот это как раз мой случай.
Как у вас разделялись обязанности с режиссером Петром Бусловым, и кто за что отвечал?
У нас очень по-пионерски все было, и мы искренне друг другу помогали: я, Петя, оператор Сергей Козлов, артисты. У нас не было ревности, все решения принимали вместе. С Петей у нас отношения давние: вместе делали третий и четвертый сезон «Наша Russia». Когда Саша Дулерайн сказал «Давай пригласим Буслова», я тоже очень удивился, всё-таки человек снял любимый мною фильм «Бумер». Я говорю: «У нас же юмор!?» «У него хорошее чувство юмора, он приходил, мы с ним общались», – ответил мудрый Дулерайн, и это оказалось правдой. Петя понимает Россию, людей наших, и в каком-то смысле для меня «Домашний арест» – это продолжение «Наша Russia», штучки из той же оперы. У нас взаимопонимание, у нас нет такого, что я захожу на его территорию, а он заходит на мою. Мы друг другу доверяем, и, видимо, это снимает все остальные вопросы.
Работа над проектом длилась три с половиной года. По вашим меркам это большой срок?
Это не очень большой срок, учитывая, что у нас было 205 только съемочных дней, и это не считая выходных. Полнометражный фильм за 30-35 дней снимается. Вот и считайте, что мы сделали семь фильмов (смеется). Сначала сняли пилот. После съемок пилота я ушел на другой проект – сериал «Озабоченные». Затем было написание сценария, там 20 часов материала. Где-то за полгода мы написали одиннадцать серий по 70 с лишним минут и последнюю серию, двенадцатую, на полтора часа. Затем мы начали снимать первого декабря 2016 года и закончили 29 декабря 2017-го. Далее монтаж, озвучание, постпродакшн… Мне сложно сказать за какой срок делаются проекты на Западе, насколько я знаю, на «Во все тяжкие» ушло прочти десятилетие, но могу вас уверить, что в наших широтах три с половиной года для такого проекта – это оптимально.
фото: Съемки сериала "Домашний арест"/ТНТ
С чем связана эта идея выхода на отдельной платформе?
Это веянье времени. Аудитория уходит в интернет, телевидение все больше и больше становится объектом фонового смотрения, пока ты на кухне нарезаешь картошку, у тебя должно что-то жужжать. А наш зритель – активный, он приходит и говорит: «Я хочу посмотреть именно этот сериал», открывает компьютер, надевает наушники и надеется спрятаться ото всех. И мы хотели создать такую платформу, где ему будет комфортно. В России нет мощного кабельного ТВ, своего HBO, а мы, что греха таить, хотели бы, чтобы оно появилось. Но в нынешних реалиях – это интернет-портал. Хочешь новых горизонтов? Будь добр, осваивай интернет!
Среди активов «Газпром-медиа» (холдинг в состав которого входят ТНТ, НТВ, ТВ-3, Пятница, 2x2, Супер!, ТНТ4 - прим.ред.) уже есть несколько онлайн-платформ, зачем ещё одна?
Я занимаюсь каналом ТНТ с 2006 года, и для меня всех этих ресурсов не существует. Есть только то, что делает ТНТ. У нас есть несколько десятков сильных сериалов, которые сделали крутые режиссеры: Германика, Крыжовников, Хлебников… Мы хотим эти сериалы выпустить на своей платформе, потому что знаем, никто в этой стране по количеству качественного контента, который интересен людям, к нам и на пушечный выстрел не подберется. У нас большая библиотека и громадные планы по производству собственного контента – дерзкого, смелого, которого не будет больше ни у кого. На том и стоим.
В России выходит много адаптаций зарубежных сериалов. Есть ли идея выпустить, например, свою версию популярной израильской драмы, или у ТНТ уникальный путь, и его аршином общим не измерить?
Возможно, на ТНТ у кого-то есть такие идеи, но у меня нет. Жизнь коротка и нужно успеть сделать побольше интересного. Конечно, финансовая составляющая для меня важна, но вопрос выживания остро не стоит. В данный момент я могу себе позволить делать то, что мне хочется, что я люблю, и канал дает такую возможность. У меня амбиции больше идут в эту сторону, а не «о, классная идея, давайте так сделаем у нас и заработаем».
Есть ли заявки с «той стороны»? Например, Fox купил права на формат «Моими глазами» Заура Болотаева, была сплетня об индийской версии «Наша Russia»…
Ой, такое я даже не слышал. Я бы индийскую «Наша Russia» посмотрел. Наверное там много музыки и танцев (смеется).
Смогли бы подстроиться под индийские реалии?
Это был бы неожиданный поворот в моей жизни. Но я бы смог сделать индийскую пародию, где гей приходил бы к начальнику цеха, что-то ему говорил, потом бы они танцевали, выглядывали из-за станков и убегали бы друг от друга, прячась между деревьями.
фото: Презентация сериала "Домашний арест"/ТНТ
ТНТ в свое время ввел моду на киносериалы, и много хороших режиссеров из условно авторского кино сделали проекты для канала: Хлебников, Буслов, Чупов с Меркуловой, Перельман и т.д. А сейчас эта история подутихла. Это связно с тем, что эта тема ушла вместе с Никишовым и Федоровичем на ТВ-3?
Я не думаю, что все умное, доброе, светлое ушло с Женей и Валерой на ТВ-3. Мне как-то странно слышать, когда кто-то пытается нас разделить и поставить по разные стороны баррикад. Все, что в данный момент делают Женя и Валера, начиналось на ТНТ – и они тоже часть нашей команды. Я живу в такой парадигме: нас 10-12 вот таких, как вы говорите, шоураннеров – и мы все делаем классные сериалы и вместе за всё хорошее против всего плохого. Здорово, что у нас есть живой процесс, кто-то активизируется, другие, наоборот, начинают что-то переосмыслять и делать паузу. То, что ребята с ТВ-3 работают с серьезными режиссерами, с киношниками, берут их под свое крыло, и киношники эту радостную весть всем разносят – это здорово. Но это тоже начиналось на ТНТ. ТНТ всегда был на шаг впереди всех других каналов в плане смелости, уровня поднимаемых тем, актуальности, и мы эти позиции сдавать не планируем.
«Домашний арест» – это, своего рода, политическая сатира. Почему эта тема снова всплыла?
Эта тема никуда не и уходила (смеется). Там, безусловно, есть сатира, и это, скорее, не о политике, а о всех коррупционных историях, которых в последние годы, действительно, очень много, и они сами просились на бумагу. Но это лишь одна сторона проекта, потому что он в принципе о людях, о чувствах, о том, сколько любовь может продержаться в ужасных финансовых условиях или наоборот, насколько великолепные финансовые условия гарантируют счастье в жизни людей. Когда я говорю про любовь, это любовь не только мужчины и женщины, это и дружба, и любовь к детям, и то тепло, которое человек ощущает по отношению к другому человеку. В сценарии был диалог, где мэр говорит мальчику: «Люди делятся на волков и овец, либо ты овца и тебя едят, либо ты волк, и ты ешь овец». И я тогда для себя открыл такую мысль, что это неправильное деление – не должны люди относиться друг к другу, как волки и овцы. Люди должны относиться друг к другу как люди. Вот об этом я и написал историю.
Как победить коррупцию в России? И нужно ли её рассматривать как чисто российское явление?
Коррупция есть во всем мире. На нашем проекте я работал с французским композитором Людовиком Бурсом и спросил его: «Ну и как дела во Франции?» Он говорит: «Очень много коррупции». Я говорю: «Людовик, ну какая же у вас коррупция? Вот у нас коррупция». А он говорит «Нет, у нас тоже коррупция». Приезжаешь в Америку и с американцами разговариваешь: «Ну как, какие у вас проблемы?» И они говорит «Такие, такие, ну и, конечно же, коррупция» (смеется). Просто где-то все хитрее делается, остается в тени, но люди все одинаковые. Мы молодое, формирующееся общество, после развала СССР прошло всего 28 лет. Это не очень большой срок для того, чтобы сформировать демократическое государство, учитывая, что сама по себе демократия претерпевает адские мутации.
Вы так говорите, как будто это неизбежность, и бороться с ней не надо…
Нет, я такого не сказал. Конечно, надо бороться, но люди сами по себе порочны, поэтому есть предательство, измены, воровство. Чтобы этого не стало, надо всех лоботомировать и вшить какие-нибудь чипы, и всех поставить на пульт централизованного управления, да и то были бы сбои и периодически кто-нибудь кого-нибудь подставлял, что-нибудь воровал – это суть человеческой натуры. При этом я не говорю, что это хорошо, это – плохо. Для этого наш сериал и пишется, чтобы некоторые посмотрели на себя со стороны.
фото: Съемки сериала "Домашний арест"/ТНТ
Расскажите о герое Павла Деревянко. Были ли у него конкретные прототипы?
На эту роль я пробовал и Сергея Бурунова, и Тимофея Трибунцева, и Федора Бондарчука, и Игоря Верника, и многих других, но так получилось, что именно Паша смог соединить в себе вот эту легкость, чувство юмора и натуру афериста. Я не хотел толстого чиновника с сигарой и водочкой под шашлычок, я хотел создать образ чиновника новой формации, чтобы он был продвинутый, прогрессивный, слушал хорошую музыку, хорошо одевался, занимался спортом, чтобы у него был хороший вкус.
Такая обаятельная сволочь?
Он как бы и подонок, но при этом остроумный. Он неунывающий обаяшка. Когда такие поднимаются по карьерной лестнице, то оценивается совокупность факторов, а не только, насколько он хороший работник, или насколько цепко умеет общак держать. Вообще все дело в случае: часто человек взлетает вверх, потому что умеет хорошо шутить, или не грузит, или просто приятный балагур, а если ко всему ещё и умный – то вообще прекрасно. Так что, мне кажется, у нас получился в некоторой степени положительный образ российского чиновника. По сравнению с общей массой.
Вы сами могли бы пойти в чиновники? В мэры Пятигорска, например?
Ни в коем случае.
Почему приятные, интелигентные люди без косяков не хотят идти во власть?
Это не так. Я знаком с чиновниками, которых я считаю порядочными людьми, которые работают на своем месте, которым тоже далеко не все, что происходит, нравится. Они действительно есть. Что касается меня, у меня совершенно другой склад характера и ума, я творческий человек, а это такая работа, где нужно быть хорошим организатором, принимать важные решения, от которых зависят человеческие судьбы – я просто для этого не приспособлен. Не знаю, насколько приспособлены те, кто туда идут, может, не всегда они оказываются там именно по этим соображениям, а идут в эти структуры, потому что там денег обломится или власти немножко, что еще круче, чем деньги.
фото: Съемки сериала "Домашний арест"/ТНТ
Серия «Домашнего ареста» длится 70 минут – это нетипичный для российского ТВ хронометраж...
Сначала хотели делать 24 минуты, потом 48, потом вдруг он написался на 72, и мы испугались. Тогда я задумался, а бывают ли сериалы такой длины? И вспомнил, что были такие советские старые сериалы: «В поисках капитана Гранта», «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны» и многие другие. Серия длилась примерно столько же. Так, что у нас возвращение к старому доброму советскому формату телевизионного фильма. Не все же советское обязательно должно быть плохим, советский кинематограф местами очень даже ничего.
Наши читатели часто сравнивают российское и советское кино и порой далеко не в пользу первого. Что, по-вашему, было в советском кино, чего нет в современном российском?
Для меня это трудный вопрос. Однозначно потеряна душевность, теплота. Но это же не случайно. Там была устаканившаяся реальность, которая кому-то нравилась, кому-то нет, но ее все принимали. Был определенный мир, со сложившимися стереотипами и правилами. С годами, когда эти вещи начинают приедаться, набивать оскомину, ты начинаешь видеть недочеты, находить почву для высказываний. А у нас страна меняется каждый год: то бандиты, то гламур, то медведевская оттепель, потом санкции, и ты как творец не успеваешь сориентироваться, тебе просто надо почувствовать почву под ногами, чтобы что-то рассказать людям. А когда ты все время на подвижной поверхности, и у тебя такое родео, что самому бы не свалиться, то очень сложно попасть в целевую аудиторию и снять такое, чтобы всем было близко и понятно. Вот советский застой, он как раз это позволял. И, конечно же, талант, школа, люди, у которых было время освоить профессию и неспешно этот опыт передавать. Нельзя сбрасывать со счетов, что кино являлось из всех искусств главнейшим, и его любили смотреть все наши лидеры.
Есть ли у вас проект, который вы бы хотели показать нынешнему лидеру? Например, вы бы оказались на даче с Владимиром Путиным, и он бы сказал: «Семён, включите, пожалуйста, что-нибудь из своего»…
Мне кажется, если бы я приехал к нему на дачу, то было бы негуманно ставить «Домашний арест», потому что это 20 часов. Я не могу так много времени украсть у нашего лидера. Но мне бы было интересно, что бы он сказал, и смеялся бы он или нет. Вряд ли ему «Универ» можно показать – не его тема. «Наша Russia», я думаю, он видел, а вот «ХБ» я бы не стал показывать.
Существует ли какая-то организация или секретная служба, которая говорит: «Вот об этом на канале шутить можно, а вот об этом – нельзя»?
Ситуация в России непростая. Против нас, безусловно, идет информационная война. Мы как-то отвечаем путем всяких прекрасных программ с прекрасными мужчинами на канале «Россия» и так далее. В принципе, вектор понятен, и, наверное, к кому-то приходят и говорят: «Слушай, у нас сейчас страна в такой сложной ситуации, а ты огромному количеству людей озвучиваешь позицию, которой мы не придерживаемся. Не надо ее озвучивать, пожалуйста. Особенно на ресурсах, которые принадлежат нам». Но с нами такого не случалось. Мы всегда были в рамках конструктивной критики и особо диссидентством не занимались, тем более, что и не тянет. Я не оппозиционер и не борец с режимом. Хотя есть немало вещей, которые меня не устраивают. И я об этих вещах могу рассказать – в песнях, в сериале…. По-моему, это замечательно.
Общее настроение активной фейсбучной общественности созвучно тональности фильма, им кажется, что они живут внутри «Компромисса» и за любые блага нужно отдавать кусочек своей свободы. Вам же на ТНТ удалось построить островок эскапизма…
Люди часто сами придумывают себе проблемы и начинают на них жаловаться. Мы таких проблем никогда не испытывали. Мы всегда делали то, что нам было по кайфу. И большая удача в том, что нам удавалось это делать достаточно талантливо, чтобы это было по кайфу кому-то ещё. У нас никогда не было цели вписаться в конъюнктуру, мы говорили о том, что происходит здесь и сейчас, про современное, где-то с перчинкой, где-то на остросоциальные темы. Это про нашу страну. Вот вы спросили про Путина, но Путин такой же человек, как и любой другой, и ему тоже хочется иногда сесть и посмеяться. Мы даем всем такую возможность. У нас не эскапизм, мы наоборот пытаемся объединять всех вокруг наших шуток. Не надо лицемерить слишком сильно. Не надо врать себе и людям. Не надо считать зрителей дебилами. И если следовать этим принципам, то не надо будет идти на лишние компромиссы.
Есть ли что-то в профессии, в юморе, что вы считаете «зашкваром» (позорное действие - прим. ред.)?
Пошлость – это «зашквар». Пошлость – это когда неталантливо, вторично, избито. Я к этому отношусь так: значит, у людей в голове каша. Они хотят заниматься юмором, хотят высказываться, а сами еще ни черта не поняли. Мы тоже, может, многого не поняли, но стараемся понимать. Если вы снова о моих отношениях с властью, то я всегда довольно спокойно к ней относился: не выходил на баррикады, но и в партии не вступал. Поэтому обвинения в том, что я «переобулся», мне кажутся надуманными.
Как, по-вашему, будет выглядеть юмор завтра? Это Гавр с ТНТ4, «Лига плохих шуток», Поперечный, анонимные Telegram-каналы, КВН на льду?
Мне очень нравится «Лига плохих шуток», особенно выпуск где Харламов с Киркоровым – это такая ерунда, но я смеялся все 15 минут. Юмор меняется, мутирует каждый день, в него приходят люди с разным мировозрением. Саня Гудков с его веселой чушью, Дядя Витя или Big Russian Boss c жестью и провокацией, и это нормально. Я не отношусь к вредным старикам, которые будут брюзжать: «А вот в наше время трава была зеленее»… Я довольно позитивно воспринимаю новое, тем более, что всё чаще это хорошо забытое старое.
Можете назвать публичного человека, для которого шутки не являются профессиией, но вам нравится его чувство юмора?
Ну, например, Невзоров. Я слушаю его «Невзоровские среды», и он там иногда так мочит, что я ржу в голос. Вообще сейчас все хотят шутить, самоирония становится обязательным атрибутом публичного образа. И в этом смысле и Киркоров хорошо шутит, и Басков, и даже Ваня Ургант.
фото: Презентация сериала "Домашний арест"/ТНТ
Многие профессиональные комедиографы обвиняют КВНщиков в том, что они убили жанр кинокомедии в России. Согласны ли вы с этим?
Претензия абсолютна понятна, они – профессионалы, мы – радостные энтузиасты, и доказательство этому – огромное количество фильмов, которые подорвали кредит народного доверия. Надеюсь, что его можно будет вернуть. Но вопрос-то в другом, КВНщики – бультерьеры, пришли и узурпировали всю поляну, они привыкли соревноваться, играть и побеждать. И пока эти люди, о которых вы говорите, пытались сориентироваться, что-то нащупать, понять, разглядеть, мы пришли и сделали. Вот и всё. В 90-е, в начале 2000-х рынок был пуст, массовым кино почти никто не занимался и поэтому мы смогли занять эту нишу. Так что вопрос, конечно, стоит направить в другую сторону, и спросить, как же так произошло, что наша великая кинематографическая традиция прервалась, почему никто не пришел и не поднял упавшее знамя?
Вы сказали про соревновательность, в КВН есть Юлий Гусман с табличкой, а что для вас сейчас критерий крутости и успеха?
Вот, например, сделал Антон Щукин сериал «Физрук», все его посмотрели и тоже захотели сделать что-то крутое. Нормальная здоровая конкуренция – вот это круто. Но КВНщики не просто мусолят и думают, а берут и делают сразу же, как муравьи, и что-то из этого получается. А если честно, если кто-то смотрит и кому-то нравится то, что мы делаем, то большего и не надо.
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