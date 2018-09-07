Семен Слепаков: «Хочешь новых горизонтов? Будь добр, осваивай интернет!»

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Генеральный директор телеканала «ЧЕ!» о мужском и женском, «Сильном кино», выходе в офлайн, нативной рекламе и планах на будущее

17 августа

Павел Трубинер: «Тренер не должен быть тираном, хотя это порой делает из людей чемпионов»

Исполнитель главной роли в новом сериале «Мамы в спорте» о плавании, хорошей физической форме и спортивных драмах