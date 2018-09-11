Иван Охлобыстин: «Самое ужасное – это когда кто-то начинает жалеть»

13 сентября в прокат выходит один из самых противоречивых отечественных фильмов сезона - драма режиссера Михаила Расходинкова «Временные трудности»
. Картина, основанная на реальной истории успешного бизнес-тренера Аркадия Цукера, рассказывает о взаимоотношениях деспотичного отца (Иван Охлобыстин
) и его сына с детским церебральным параличом (Риналь Мухаметов
). На московской премьере фильма нам удалось встретиться с исполнителем главной роли Иваном Охлобыстиным и поговорить о мотивации, сверхзадаче, норме, бодипозитиве и о том, что нельзя творить в пустоте.
В одном из интервью режиссер Михаил Расходинков рассказал, что после первого просмотра вы заявили, что «Временные трудности» - это лучший фильм из тех, где вы снимались. Так ли это?
Да, я это сказал ещё на озвучивании и не отрекаюсь от своих слов. Это картина удивительной мощи и правды, и если кто-то этого не видит, то советую, как минимум протереть очки, или пересмотреть кино ещё раз.
У фильма есть сверхзадача – изменить отношение к людям с инвалидностью, или хотя бы начать дискуссию на эту тему. Как вы считаете, справится ли он с ней?
В одиночку с такой большой задачей не справиться – это точно, но можно заложить тенденцию, вывести этот диалог в правильное русло. Сейчас очень много спекуляций на тему больных детей. Нужно отбросить истерику и заняться вопросом обстоятельно. И не надо тут закрывать глаза и пытаться переложить ответственность на государство, как это делают многие. Беда может прийти в каждый дом. Нужно начать с самих себя, включить, то что осталось от способностей к эмпатии, поставить себя на это место. И тогда станет понятно, что самое ужасное – это когда кто-то начинает жалеть. Любой человек заслуживает того, чтобы к нему относились как к человеку.
То есть, никаких болезней нет, а есть только «временные трудности»?
Я хочу сказать, что нет понятия «норма». Мне кажется, абсолютной глупостью, что сейчас ставят рядом плотных барышень и анорексичек и называют это бодипозитивом, что берут несовместимые вещи и сравнивают. Конечно, на каждый товар есть свой купец. В мире есть много объективных вещей – гравитация, законы физики и вместо того, чтобы принять, что они едины для всех, зачем-то на людей вешают ярлыки, называют их «особенными» и делают вид, что для них планета будет крутиться в другую сторону. Нет уж – дудки!
Вашего героя обвиняют в жесткости по отношению к собственному ребенку…
Это не жестокость – он следовал рекомендации врача и расширял горизонт. Можно сколько угодно миндальничать и умиляться больным детям, но это путь в никуда. Их нужно всеми силами привести к нормальной жизни, ставить планку, которая будет даже выше, чем у здоровых людей. Только тогда будет толк. Есть масса примеров: Стивен Хокинг или наша параолимпийская сборная. Они же лучше наших олимпийцев выступают? Не надо распускать сопли, надо помогать им чувствовать себя нормальными, и тогда если бытие им что-то недодало, они смогут сами это добрать.
Герой Риналя Мухаметова – успешный бизнес-тренер. Верите ли вы в эффективность тренингов? Может быть, сами занимаетесь коучингом?
Славу богу, за этим делом я не замечен и не практикую. Нет у меня таланта к этому делу. Как и в любой профессии, связанной с работой с людьми, – 95% это жулье, а вот оставшиеся 5%, наверное, чего-то стоят. Я не большой специалист в этом деле, но, как по мне, это такая прикладная психология, и если кому-то «волшебный пендель» оказался полезен, то ради бога, я только рад.
Были ли вы на выступлении Тони Роббинса?
Это специалист по уровню сильно ниже среднего, вообще не понимаю, что эти десятки тысяч людей там забыли.
Продюсеры называют «Временные трудности» мотивационным фильмом. Какие фильмы зарубежные или российские вы могли бы отнести к этой категории?
Любое кино – мотивирует. Художественное произведение всегда несет в себе педагогическую, просветительскую составляющую, и если это сделано талантливо, то ты не можешь не извлечь из этого некий позитивный импульс. Нельзя творить в пустоте. Так что к этой категории можно отнести любой фильм, в котором есть искра. Я с восторгом смотрю «Разум и чувства»
, «Пиратов карибского моря»
, плачу, когда засяду за «Искусственный разум
», пою песню «Ваше благородие» из «Белого солнца пустыни
» и так далее. И эти вещи мотивируют меня, и в чём-то делают лучше.
Риналь с восторгом отзывается о работе с вами. Что вы можете сказать о вашем дуэте?
Он удивительный артист. Риналь поразил меня готовностью служить - именно служить, а не работать. В нашем деле – это две большие разницы. Он очень искренне и честно отдавал всего себя, в какие-то моменты его было даже жалко. Особенно в сцене, где он ползет по лесу через холодную воду. Это один из самых сложных эпизодов в фильме: как всегда несколько десятков дублей, дроны, краны, вертолеты, но он сжимал зубы и мужественно служил дальше.
Вы планируете продолжать актерскую карьеру или вернуться в сан?
Сейчас рассчитаюсь с долгами, поснимаюсь в кино, немного поработаю писателем, меня забудут, и тогда сразу же вернусь.
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