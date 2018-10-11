Полина Максимова: «Я хочу быть Бодровым своего поколения»

На российские экраны вышел фильм «Без меня» – вторая режиссерская работа популярного актера Кирилла Плетнева. Как и в «Жги!» – его полнометражном дебюте – здесь тоже в центре внимания женский дуэт. На этот раз в исполнении Любови Аксеновой и Полины Максимовой. Их героини, две совершенно разные по темпераменту и психофизике женщины, пытаются справиться с общим горем – потерей одного любимого человека. Скромная и романтичная Аксенова против волевой, но в то же время бесконечно хрупкой Максимовой. О том, как удалось известной по ролям пустоватых блондинок актрисе воплотить на экране образ современной и незаурядной женщины, чем помог в этом Кирилл Плетнев и стереотипы отечественной киноиндустрии мы поговорили с Полиной Максимовой.
фото: Кадр из фильма "Без меня"/компания "Марс Медиа"
Когда мы с коллегами были на съемках «Без меня», Кирилл на одной из сцен сказал: «Полина, я не знаю, что ты сейчас сделала, но ты нашла правильную интонацию для Киры». Какая это все-таки интонация, и как происходил ее поиск?
Я, правда, не знаю, как это нашла. Почувствовала её и всё. Здесь нет какого-то понимания, это внутреннее, здесь все сыграло – перемены физические и, конечно, эмоциональные. Я очень долго в нее входила и потом еще дольше из нее выходила, потому что сильно погрузила себя в ее состояние, вошла в психофизику этой молодой женщины – какой-то вдруг абсолютно неуверенной в себе, хотя, когда смотришь фильм, так не кажется. Она – вопреки всему, вынужденно стала сильной.
Были ли какие-то фильмы, образы, которые вам помогали войти в это состояние?
Да, Кирилл мне дал очень много референсов. Например, «Тельма и Луиза» Ридли Скотта – тоже абсолютно женская история. Для погружения в эмоциональное состояние он накидывал много фильмов, книг. Хотя у нас у артистов – по крайней мере у меня – очень хорошо развита фантазия, и когда я читала сценарий, у меня сразу возник человек. Мне не нужно было долгих поисков ее образа, манер. Диалоги, сюжет, поступки, которые она совершает, – все в сценарии говорило о том, что Кира должна быть именно такой. Я не могу представить её с длинными волосами или с какой-то гулькой на голове – это вообще невозможно. С художниками по гриму, по костюмам мы решили, что у Киры должны быть татуировки, сережка только в одном ухе, определенным образом накрашены ногти, минимализм в аксессуарах, строгий, сухой стиль.
фото: Кадр из фильма "Без меня"/компания "Марс Медиа"
На съемках мы с вами как раз говорили про сценарий Дарьи Грацевич, которой одной из немногих удаются женские образы.
Она очень крутая.
А вам вообще хватает таких женских образов на экране – в кино, в сериалах?
Таких, как пишет Дарья?
И таких, какую сыграли вы – женщину с виду сильную, но надломленную.
Мне не хватает. Попробую объяснить на примере. Если посмотреть на голливудских актрис, они совершенно не боятся и не стесняются своего возраста, они хотят пробовать что-то новое, с легкостью худеют или толстеют, «уродуют» себя – и это прекрасно. А у нас, к сожалению, почему-то актрисы стесняются своих морщин – здесь подделайте, там подсветите, постоянно к плэйбеку подходят, контролируют.
И потом все становятся в какой-то момент одинаковыми.
Да, одинаково залитые светом лица. И нет никакого героизма в похудении или наборе веса. Вспомним Мэттью Макконахи в «Далласском клубе покупателей» (актёр похудел на 21 кг) – вот это похудение, до такой степени, из которой можно не выбраться. Человек просто ходил по грани. Вот это я понимаю. А я что? Я похудела всего лишь на 10 кг. Это же такая роль – Кира не может быть «кровь с молоком», мы же не рекламу сметаны «Бурёнка» снимаем. Или когда толстеют актрисы – ну потолстел человек на 15 килограммов, почему об этом говорят как о чем-то невероятном? Поэтому очень жалко, что у нас актрисы чересчур себя любят. От этого получаются стандартные «штампованные» роли, где все сплошь ухоженные и самодостаточные.
Ну у нас два типа женщин обычно – стерва-карьеристка или дурочка, которая ищет свою любовь.
У нас либо «Не родись красивой» – я вся из себя такая неуверенная и в конце мой путь преодолен, я стала уверенной красавицей и нашла принца. Либо вот эти сильные женщины. Тяжело реализовываться в профессии, когда сценарии пишут только по таким схемам. К счастью, мне приходят сценарии интересные, отчего очень радостно. Я довольно-таки много отказываюсь, даже на пробы не хожу – не люблю время чужое занимать.
То есть если понятно по сценарию, что это вообще не ваша история, зачем ходить?
Ну да. Или какие-то повторы постоянные. Я, конечно, понимаю, что очень классно у меня получается играть дурочек и я это умею и делаю много лет, но как-то поднадоело. Круто, что мне дают возможность играть еще какие-то роли кроме блондинок, потому что мало кому удается выйти из одного образа. Большинству и не удается вовсе.
фото: Кадр из фильма "Без меня"/компания "Марс Медиа"
Если говорить про «Без меня» для вас это история о чем? О поиске себя, переживании горя?
Не поиске, а обретении себя – в этой жизни, в этой Вселенной. Это фильм о надежде. О том, что надо жить несмотря ни на что! И, конечно, это фильм о любви. Все кино должно быть о любви.
С Кириллом Плетневым вы продолжаете работать над другим проектом «Семь ужинов». Почему?
Потому что он талантливый режиссер.
Помогает ли ему актерский опыт в работе режиссера?
Конечно! Он может правильно поставить задачу, хотя может ее иногда так странно озвучить: например, "а давай ты это будешь играть так, будто не ела 7 суток или не спала". Он – мастер своего дела. Я иду за ним и знаю точно, что могу ему доверять, потому что он очень избирательный и умный человек, он не будет браться за плохой материал. И я, естественно, сажусь с ним в одну лодку и гребу.
Еще он как раз пытается показать актрис не в их стандартных амплуа – так было и в его первой картине «Жги!», и сейчас в «Без меня», и, как я понимаю, в «Семи ужинах» тоже.
Сложность в «Семи ужинах» в том, что это фильм, как и «Без меня», на двух людей, за которыми должно быть интересно наблюдать на протяжении всей картины. Но если в «Без меня» – это все-таки роуд-муви, где помогают дорога, природа, то в «Семи ужинах» все происходит в одной комнате. Это просто дом, где есть два человека. Никаких спецэффектов, ничего, как в картине «Пять вечеров» Никиты Михалкова. И это очень ответственная история. Ты не можешь закрыться вообще ничем – просто должен играть в предлагаемых обстоятельствах, быть органичен. Держать внимание зрителя на протяжении полутора часов (не знаю, какой там будет финальный хронометраж) – очень тяжело. Я не знаю, что получилось. «Без меня» я тоже не видела до самой премьеры. Мне Кирилл запрещал – он страшно ругается, когда актеры смотрят плэйбек, просто это ненавидит, потому что ему кажется, что ему не доверяют. Поэтому от плэйбека он меня отучил, я не подхожу туда вообще.
Я даже боялась смотреть этот фильм, потому что боялась вернуться в это свое состояние. Сейчас я очень жду реакции зрителей. У нас все же сильно привыкли ругать российское кино – я об этом знаю, так как веду программу про кино. Но когда я выставляла ролики «Без меня» в своих соцсетях, то обычные люди, не имеющие отношения к кино, были в приятном шоке. Из 300 комментариев к трейлеру 250 были о том, что мурашки по коже. Очень хочется надеяться, что не только трейлер произведет такое впечатление.
фото: Кадр из фильма "Без меня"/компания "Марс Медиа"
А есть ли еще какая-то роль или режиссер, о которых вы мечтаете?
Мне бы очень хотелось сыграть человека, который будет героем своего времени. Я хочу быть Бодровым своего поколения. Это же целая эпоха 90-х, и если ты хочешь ее понять, ты смотришь «Брат» и «Брат 2». Еще мне интересно было бы сыграть немую, потому что это очень круто, ответственно, просто нереально. Нам же очень помогает слово, диалоги. А если играть немую, здесь уже ничего не поможет. У тебя нет других средств выражения кроме как существование без слов. Это очень сложная актерская задача. А я люблю, когда сложно!
Мы только в августе сняли первую серию. Я даже не знала, что ее покажут на фестивале. История (как сценарий) в этом сериале, конечно, щемящая. Даже одну серию можно расписать до полного метра. Она настолько полноценная, насыщенная событиями, в каждой сцене что-то происходит. Когда я прочитала сценарий, сказала «можно мне обнять человека, который это написал?». Какие там диалоги! Какая задумка! Я была на семинарах Роберта Макки, читала его книги – так в нашем сериале все «по Макки»: в каждой сцене есть выбор, конфликт и разрешение. Ни одной сцены «говорильни», все очень действенное.
Плюс здоровая ирония и умение говорить на такую «запретную» для ТВ тему онкологии – без слезливой жалости и пафосного героизма.
Верно. В нем нет трагедии. Даже наоборот! Он очень жизнеутверждающий! В Омске ко мне подошла девушка и сказала: «Спасибо вам за ваш проект». И так просто, но страшно продолжила: «Я хотела бы, чтобы его успел посмотреть мои папа и тетя». Оказалось, что от папы уже отказались врачи, а тетю они повезут в Москву. И эта девушка сказала, что если они его увидят, «может, возникнет надежда, которая сможет продлить их жизнь». Это, конечно, страшно. В этом сериале показано и как брезгливо относятся к таким людям. Если зрители, посмотрев этот сериал, поймут, как не надо себя вести, то значит мы его сделали не зря. При этом в нем нет никакой поучительности, нарочитой воспитательности. Он очень какой-то правильный, своевременный и, главное, не пустой.
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