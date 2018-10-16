Дмитрий Дьяченко: «Сцену, в которой дед умирает, мы должны были снимать на следующий день после смерти Толоконникова»

анонс

М. Найт Шьямалан: «А что если супергерои просто страдают групповым психозом?»

Актриса – о фильме «Без меня», работе с Кириллом Плетневым, надоевших женских образах и ролях мечты

Полина Максимова: «Я хочу быть Бодровым своего поколения»

3 октября

Александр Горчилин: «У нас страна сейчас не располагает к разговорам на языке поколения»

Режиссер «Кислоты» - про молодежь, Youtube, командную работу, зрителей и культурную политику, а также Ноэ, Содерберга и Кубрика