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Дмитрий Дьяченко: «Сцену, в которой дед умирает, мы должны были снимать на следующий день после смерти Толоконникова»

интервью >>
16 октября 2018
С 20 октября в кинопрокат выходит фильм компании Yellow, Black and White «СуперБобровы. Народные мстители» - продолжение франшизы про российскую семью, все члены которой обладают суперспособностями. Незадолго до премьеры режиссер фильма Дмитрий Дьяченко рассказал нам, какими новыми героями пополнится фильм, что ожидать от сюжета второй части и насколько сложным в постановке стала эта работа.

Дмитрий Дьяченко: «Сцену, в которой дед умирает, мы должны были снимать на следующий день после смерти Толоконникова»
фото: ruskino.ru

Насколько сложно было найти интересную историю для продолжения истории «СуперБобровых»?

Это действительно было непросто, потому что мнения по поводу первой части фильма разделились. С одной стороны, у нас получилась история про простодушных российских парней, но с другой - в финале герои ограбили банк и уехали. Что вызвало неоднозначную реакцию у зрителей, в числе которых, к нашему удивлению, оказалось много детей. Нам писали: «Чему вы учите зрителей?» И вот этот момент нам нужно было как-то нивелировать, поэтому во втором фильме мы сделали наших персонажей не то чтобы правильными, но уже осознающими, что нужно помогать обществу.

Чего больше в новом фильме - юмора, экшна, драмы?

Мы идём по голливудскому пути, когда во второй части антагонисты становятся мощнее, сильнее, сложнее. Если в первой части как таковых злодеев не было, то теперь у нас не один злодей, а сразу двое. Им сложно противостоять, а в борьбе с таким злом можно потерять близких. Поэтому все становится драматичнее, напряженнее, но и юмор никуда не денется, как и любовь. Зрителям понравилась пара Олега и Светы, и в продолжении их любовь подвергнется опасности. Так что новый фильм и про самоотдачу, и про то, на что человек готов пойти ради любви.

Расскажите о новых героях? Как в проекте оказались Елена Валюшкина и Роман Курцын?

Появляется еще одна семья со сверхспособностями - Шишкины. С Леной мы знакомы давно, так что мы с ней как-то сразу определились. Она актриса многогранная с гигантским диапазоном. А вот кастинг на роль Данилы был сложным. И лучшим оказался Рома Курцын. Для меня это человек, который совмещает в себе и какую-то правильность, честность, благообразность, и удивительный комедийный талант, и брутальность, и мощь. Это человек, который как-то неожиданно запрыгнул в наше кино и умудряется успевать все и везде. В общем, Рома - разносторонний товарищ.

Дмитрий Дьяченко: «Сцену, в которой дед умирает, мы должны были снимать на следующий день после смерти Толоконникова»
фото: Yellow, Black and White

Кстати, о трюках и спецэффектах. Как обстоят дела с ними в новой части?

В предыдущем фильме зрителям полюбились смешные трюки, которые герои демонстрируют в обычных российских реалиях. Знаете, как некая доза Голливуда в нашем дворе. Все это остаётся, но с большим размахом. Например, финальная битва на заводе получилась такой мощной, что даже те, кто читал сценарий, при просмотре говорили “Вау!”. Конечно, хочется удивлять зрителей чем-то интересным, чтобы, с одной стороны, это были яркие экшн сцены, а с другой, чтобы это было близко нам. Мы понимали, что, безусловно, американских «Мстителей» мы не перепрыгнем, но сделаем что-то такое, что похоже на нашу жизнь, понятное именно нашему российскому зрителю.

И съемки таких трюков, наверняка, легким делом не назовёшь?

Да, и в первом, и во втором фильме мы немножко помучили артистов. Такие сцены требуют большего количества дублей, к тому же съемки проходили летом, а значит, в жару, ведь мы снимали на юге - в Геленджике и Новороссийске. Кстати, в этот раз география съёмок расширилась, мы летали в Таиланд: по сюжету герои выступают в местном цирке. В общем, пиротехника, много дыма, взрывов, все мы в пыли. Так что снимать в жанре героического кино, конечно, тяжело.

К сожалению, во время съёмок не стало Владимира Толоконникова, сыгравшего Павла Григорьевича.

Да, но я благодарен судьбе, что нам удалось поработать с Владимиром Алексеевичем над этим фильмом. Он был очень умным и понимающим человеком, при этом смешным и ироничным, поддерживал легкую атмосферу на площадке. От него всегда веяло позитивом, как бы сложно не было. И мне как режиссеру приятно, что он мне доверял. Владимир Алексеевич сумел создать обаятельный и притягательный образ, несмотря на то, что его герой вечно ворчит. Конечно, я был в шоке, когда прямо на смене мне позвонили и сообщили о том, что его не стало. Мы сняли только одну треть фильма, а один из главных персонажей умер. Никому не пожелаю такого испытания. Тем не менее, мы решили, как бы высокопарно это ни звучало, переступить через себя и продолжить делать кино в честь него. Удивительно, но сцену, в которой дед умирает, мы должны были снимать как раз на следующий день после смерти самого актёра. Так что то, что вы увидите в фильме, - реальные эмоции и настоящие слезы.

Дмитрий Дьяченко: «Сцену, в которой дед умирает, мы должны были снимать на следующий день после смерти Толоконникова»
фото: Yellow, Black and White

Как думаете, какую мораль зритель вынесет для себя после просмотра фильма?

Мысль, которую хотелось донести, простая: доверяй, но проверяй. Подумайте о том, что в чем-то добром и, казалось бы, наивном иногда кроется ловушка. Вот и наши герои доверились, а проверять не стали, поэтому попали в непростые обстоятельства.

Лично для вас что значит эта работа?

Съемки фильма «СуперБобровы. Народные мстители» - это прекрасное время, удивительный опыт, местами сложный и эмоциональный, вплоть до слез. На площадке артисты выкладывались как никогда и перепрыгнули через себя, сыграли по-новому. Это смешно, драматично, есть и экшн, и любовь, и весь спектр эмоций!

«СуперБобровы. Народные мстители» в прокате с 20 октября.


Евгений Червон
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персоны
Елена ВалюшкинаДмитрий ДьяченкоРоман КурцынВладимир Толоконников
фильмы
СуперБобровыСуперБобровы. Народные мстители

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