Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Даниил Воробьёв: «У нас на площадке артист – это помеха, а в Европе он стоит на вершине пирамиды»

интервью >>
22 октября 2018
Через неделю на канале ТВ-3 начинается показ киносериала Бориса Хлебникова «Обычная женщина» с Анной Михалковой в роли добродетельной жены, матери двух милых дочерей и – неожиданно – сутенёрши, которая вынуждена в первой же серии прятать труп убитой проститутки. Вместе с Михалковой, Евгением Гришковцом, Татьяной Догилевой, Александрой Бортич и Аглаей Тарасовой в сериале сыграл Даниил Воробьёв – один из немногих российских актёров, постоянно снимающихся за рубежом. В его послужном списке – лауреат Венецианского фестиваля «Мальчики с Востока» и масштабный британский сериал «Ривьера», где партнёрами актера были Моника Белуччи и Иван Реон (Рамси Болтон из «Игры престолов»). Кино-театр.ру поговорил с Даниилом Воробьёвым о том, что роднит творчество Бориса Хлебникова с европейским кинематографом и как актёру из России сделать карьеру на Западе.

Даниил Воробьёв: «У нас на площадке артист – это помеха, а в Европе он стоит на вершине пирамиды»
фото: Личный архив актера

Какие впечатления остались у вас от работы с Борисом Хлебниковом? В чём, на ваш взгляд, особенность этого режиссёра?

Первое, что бросается в глаза – это позиция Хлебникова относительно существования артиста на площадке. На съёмках «Обычной женщины» он с первого дня просил артистов не играть ничего, а просто быть. Я очень хорошо помню свой первый съёмочный день. Я только что приехал с другого проекта, где у меня была достаточно эксцентричная роль, и после моего первого кадра в «Обычной женщине» Боря спросил у тех, кто сидел рядом на плейбеке: «Мы что, снимаем комедию?» И дальше он слой за слоем стал снимать с меня этот «налёт», повторяя, что «мы ничего не играем». Такой подход даёт проекту достоверность и документальную точность происходящего. По крайней мере я сразу это почувствовал, настроился на нужную волну, и дальше у меня уже не было шансов отклониться в сторону.

Вообще на площадке у Бориса всегда царила очень правильная атмосфера: там ты сразу чувствовал – всё идёт хорошо, как надо. В такой обстановке тебе волей-неволей остаётся только присоединиться к этой отлаженной машине и стать частью позитивного процесса. В этом смысле площадка «Обычной женщины» меня приятно удивила – в России так редко снимают, это очень похоже на европейский подход.

Даниил Воробьёв: «У нас на площадке артист – это помеха, а в Европе он стоит на вершине пирамиды»
фото: Борис Хлебников на съемках сериала "Обычная женщина"/пресс-служба ТВ-3

В чём различия в том, как снимают у нас – и как у них?

Разница в подготовке. В Европе подготовительный период – это уже работа. А у нас участники съёмок погружаются в них стихийно. Почему-то на пре-продакшне у нас всегда одно и то же: съёмки вот-вот начнутся, а ничего ещё не готово. В итоге цеха входят в процесс «сырыми», и только к середине люди начинают понимать, про что они снимают и что хотят получить на выходе. На западе не так – там все цеха выходят на площадку заряженные делом, с азартом включения в общую концепцию. Вот кстати, на съёмках «Обычной женщины» я это ощутил. В костюмерной, в гримёрке – везде чувствовалось влияние Бориса! Я понимал, что все чётко знают, что, как и зачем они делают. А особенно меня поразило взаимодействие режиссёра и оператора: Боря и Денис Мадышев понимали друг друга на каком-то интуитивном уровне. Не как это часто у нас бывает, когда режиссёр говорит про одно, костюм про другое, грим про третье, а актёр вообще играет что-то своё.

И ещё один очень важный момент. У нас на площадке артист – это помеха, человек, который затягивает процесс и не даёт всем побыстрее уйти домой. А в европейском продакшне артист стоит на вершине пирамиды, там его поддерживают все цеха. В России режиссёр во имя творческого поиска волен делать сколько угодно дублей, на западе есть просто правило четырех шотов: на каждую сцену – четыре дубля. И это помогает сконцентрироваться не только режиссёру, но и актёру.

Один из проектов, в котором вы участвовали, – британский сериал «Ривьера» с фантастическим бюджетом в 40 миллионов фунтов. Что меняется на площадке, когда на кону такие деньги?

Все работают ещё более организовано. Продюсеры, которые берут на себя ответственность за такие бюджеты, готовятся к съёмкам так, чтобы не было никаких лишних пауз. Тайм-менеджмент таких проектов – это просто фантастика! У нас же часто из-за нехватки бюджета группа вынуждена снимать на износ, делая гигантскую дневную выработку. Но когда люди пытаются удержать на голове 10 шапок, то есть собраться и в панике что-то сделать, то, как правило, это всё приводит к глупым простоям – не готов костюм, реквизитор не успел найти нужную деталь, оператор не понял режиссёра и т.д. В европейских проектах я никогда не попадал в переработки, в России – регулярно.

Даниил Воробьёв: «У нас на площадке артист – это помеха, а в Европе он стоит на вершине пирамиды»
фото: Даниил Воробьев в сериале "Ривьера"

И, конечно, большие бюджеты – это большие возможности. Если по сценарию, в начале должна взорваться огромная яхта русского миллионера, то яхта и взрыв будут настоящими – есть деньги, чтобы всё снять максимально реалистично.

У больших проектов всегда фантастический каст. На мою, не самую главную роль рассматривались 600 кандидатов. 600!!! Конечно, там заняты лучшие специалисты. На «Ривьере» я знал, что люди, которые меня гримируют, работали на всех топовых европейских проектах последних лет. Всё это, естественно, отражается на съёмочном процессе – ты в нём кайфуешь, ты попадаешь на площадку мечты, где у тебя есть всё и нет никаких вопросов.

Как артисту из России попасть в западную обойму?

В первую очередь нужно иметь хороший шоурил, а значит – и определённое количество качественных работ на родине. Нужно знать язык, но ещё важнее – не терять корни. Стать аутентичнее местных актёров вы всё равно не сможете, но этого и не требуется – режиссёры и продюсеры хотят видеть вашу идентичность, им интересна ваша культура. На самом деле универсальных советов не существует. Можно, конечно, договориться с западным агентством или переехать и попробовать пробиться самостоятельно – но ты неизменно попадёшь в поток таких же, как ты. В моём случае сыграло везение. Я пришёл на рядовой кастинг на студию имени Горького, а мне вручили текст на английском и сказали, что ищут актёра в большой европейский проект «Мальчики с Востока». Поиски к тому моменту длились уже 8 месяцев. После кастинга я самостоятельно связался с режиссёром Робеном Кампийо по скайпу, и так всё и началось.

Вскоре у меня появились европейские агенты. В Англии, например, мои интересы представляет Ричард Кук – специалист, который работает с такими российскими актёрами, как Данила Козловский, Егор Корешков, Диана Пожарская… Когда я начинал, рынок был разобщён, европейские продюсеры ничего не знали о российской киноиндустрии, о наших актёрах. Сейчас мостик перекинут: у всех европейских кастинг-директоров есть базы артистов из России. Кстати, этих директоров всего-то человек 25 – это такое маленькое закрытое сословие, представители которого работают на всех крупных мировых проектах.

Даниил Воробьёв: «У нас на площадке артист – это помеха, а в Европе он стоит на вершине пирамиды»
фото: Даниил Воробьев и Борис Хлебников на съемках киносериала "Обычная женщина"/пресс-служба ТВ-3

С языком у вас проблем не было?

Английский пришлось учить прямо на площадке, школьного уровня не хватало. Причём с каждой новой площадкой требования к уровню знаний становились всё выше. Когда на третьем проекте я попал на британскую площадку, то понял, что вот теперь точно всё – ни черта не понимаю! Я продолжаю работать над языком, скоро на три месяца поеду в пригород Лондона, буду погружаться в языковую среду. Это поможет мне расширить диапазон, чтобы играть не только выходцев из России.

Какие роли вам чаще всего сейчас предлагают за рубежом?

Пока это в основном всякие шпионы и плохие парни, но мне удалось переломить эту тенденцию! В «Ривьере» я смог убедить режиссёра Нила Джордана (оскароносного создателя «Интервью с вампиром» и других голливудских проектов – прим.) пересмотреть образ моего персонажа, который изначально был типичным брутальным злодеем с характерным акцентом. Персонаж не стал добрее, но зато он начал говорить более изысканно, превратился в умного, образованного человека, тонко понимающего живопись. Его образ обрёл глубину, и я считаю эту роль своим поэтическим высказыванием. Такие персонажи помогают бороться со стереотипами, – а в отношение русских, они конечно, есть. Например, мне недавно предложили сыграть гомосексуалиста, который сбежал из России по политическим соображениям, но я отказался. Мне показалось, что этот образ компрометирует Россию. Когда ты выступаешь на международной арене, то возникает дополнительная ответственность за то, что ты транслируешь вовне. А я бы не хотел высказываться о нашей стране в подобном ключе.

Киносериал «Обычная женщина» на ТВ-3 с 29 октября.


Евгений Червон
версия для печати
Подписаться на рассылку новостей
Поиск по меткам
премьераРоссийские сериалы
персоны
Моника БелуччиАлександра БортичДаниил ВоробьёвЕвгений ГришковецНил ДжорданТатьяна ДогилеваДанила КозловскийЕгор КорешковДенис МадышевАнна МихалковаДиана ПожарскаяИван РеонАглая ТарасоваБорис Хлебников
фильмы
Игра престоловИнтервью с вампиромОбычная женщина

фотографии >>
Даниил Воробьёв: «У нас на площадке артист – это помеха, а в Европе он стоит на вершине пирамиды» фотографии
Даниил Воробьёв: «У нас на площадке артист – это помеха, а в Европе он стоит на вершине пирамиды» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Дмитрий Солодовник
19 октября ушёл из жизни актёр Дмитрий Солодовник.
Александр Светлов
18 октября ушёл из жизни режиссёр Александр Светлов.
Леонид Брусин
18 октября ушёл из жизни актёр Леонид Брусин.

День рождения >>

Николай Боголюбов
Анна Кошмал
Виталий Линецкий
Сергей Маховиков
Спартак Мишулин
Степан Олексенко
Вера Полякова
Любовь Руденко
Северия Янушаускайте
Джефф Голдблюм
Валерия Голино
Катрин Денёв
Дерек Джекоби
Кристофер Ллойд
Антоний Павлицкий
Джоан Фонтэйн
все родившиеся 22 октября >>

Афиша кино >>

Человек, который удивил всех
драма
Россия, Франция, Эстония, 2018
Лоро
биография
Италия, Франция, 2018
Ведьмы
фильм ужасов
Австрия, Германия, 2017
Два билета домой
мелодрама
Россия, 2018
Кукловод
триллер, фильм ужасов
США, 2018
На границе миров
мелодрама, триллер, фэнтези
Дания, Швеция, 2018
Несокрушимый
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2018
Репродукция
криминальный фильм, мистика, триллер
Великобритания, Китай, Пуэрто-Рико, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью