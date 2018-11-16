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«Шутники»: «Мы как Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело»

интервью >>
16 ноября 2018
17 ноября на развлекательном канале «ЧЕ!» стартует пранк-шоу «Шутники», в котором известные комики Владимир Маркони, Кирилл Сиэтлов, Сева Москвин и Иван Пышненко будут разыгрывать ничего не подозревающих москвичей и друг друга. Пока один из них находится «в поле», трое остальных наблюдают за коллегой через мониторы из специального укрытия и шепчут ему в наушник безумные задания. Отказался делать — проиграл. «Кино-Театр.ру» поговорил о шоу с одним из создателей проекта «Реутов ТВ» и сценаристом «Вечернего Урганта» Владимиром Маркони и популярным стендапером Кириллом Сиэтловым.

«Шутники»: «Мы как Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело»
фото: Пресс-служба телеканала «ЧЕ!»

Интервью с Владимиром Маркони

Жанр пранков сильно изменился со времен «Голых и смешных» и «Розыгрыша»?

(Смеется.) Очень интересно, что вы ставите наше шоу в одну линейку с «Голыми и смешными» и программой Валдиса Пельша, которая выходила в эфир 15 лет назад. Многое изменилось. Во-первых, у нас цветная картинка, и на заднем плане не играет рояль. Во-вторых, вместо интертитров — звук. В-третьих, мы не используем смешные звуки и наигранные реакции актеров, потому что у нас нет актеров, и все происходит с настоящими людьми. Все идиотские ситуации, которые вы увидите, придуманы нами таким образом, чтобы актер-комик, который погружается в естественную среду обитания, чувствовал себя неловко. Люди не подозревают, что их разыгрывают, и их эмоции — реальны. На самом деле история у пранков на российском телевидении существует. Я в свое время делал шоу «Реутов ТВ», где представлялся вымышленным тележурналистом из глубинки и брал интервью у ничего не подозревающих бизнесменов, депутатов и известных людей. Было смешно ставить их в неловкое положение и глупые ситуации. В нашем шоу людей не жалко, потому что большую часть времени в идиотские ситуации мы ставим с парнями друг друга. В каждой ситуации мы ищем юмористический слом, который веселит нас. Уверен, он будет веселить и наших зрителей. Мы проводили специальные исследования: моей маме понравилось.

За это время жанр будто бы перебрался из телевизора в интернет.

Интернет и телек сейчас очень сплетены, и разделять их сложно и нецелесообразно. Все наши пранки появятся на официальном сайте, YouTube-канале и в социальных сетях канала «ЧЕ!». Возможно, даже в расширенных версиях, без купюр.

Неужели вы после вашего опыта с «Реутов ТВ» и «Вечерним Ургантом» отказывались делать что-то, о чем просили вас ваши коллеги?

Когда мы готовили шоу, мы решили, что не хотим создавать неудобства посторонним людям. У нас всегда можно отказаться подойти, например, к накаченным байкерам в кожаных куртках и сказать: «У меня дома такая же куртка, а вот красный шарик от комплекта я потерял». Нам нужно не постороннего человека поставить в неловкую ситуацию, а своего коллегу. Так что мы всегда по очереди продуваем. Иногда хотелось, чтобы на планету упал астероид, чтобы все поскорее закончилось.

«Шутники» — российская версия американской программы «Impractical Jokers». Изучали оригинал?

Я долгое время был большим тайным поклонником шоу «Impractical Jokers». Я смотрел на этих парней и думал: «Блин, какие они классные и смешные. Не напрягают людей, хоть и делают глупости». Я перечитал все их интервью. Мне кажется, наша версия как минимум идет с оригиналом ноздря в ноздрю. По-моему, получилось самое смешное шоу не только на канале «ЧЕ!», но и вообще. Свежее, крутое и веселое. Оно будет интересно и мужчинам, и женщинам. Согласно нашим исследованиям. Ну, то есть я так думаю (смеется).

«Шутники»: «Мы как Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело»
фото: Пресс-служба телеканала «ЧЕ!»

Какие-то скетчи пришлось адаптировать под российскую ментальность? У нас за юмор можно и по лицу получить. Вашему коллеге Кириллу Сиэтлову челюсть, вон, на сцене сломали.

Кто не мечтает о таком! Каждый комик хочет, чтобы его поклонник вышел к нему на сцену и вместо цветов подарил что-нибудь другое. Часть скетчей была куплена, часть мы придумали нашей большой компанией. У нас северная страна, довольно закрытые люди. Когда ты видишь, что кто-нибудь улыбается на улице, думаешь про себя: «Да, вот это подозрительно», и сразу перевешиваешь сумку на другой бок. Мало ли!

Так давно известно, что это у президента США регулятор под столом, который отвечает за хмурость российских людей. Я по телевизору видел (отсылка к выпуску «Реутов ТВ» «Почему у россиян хмурые лица?»).

Именно. Но мы это проблему тогда решили. Несмотря на хмурость россиян, мы находили людей, которые были готовы разговаривать с незнакомым человеком. Когда мы притворялись разными людьми, ну, например, официантами, доверие было стопроцентным, и мы этим пользовались. И людям было весело и необычно. Никто не кричал: «Что вы делаете?! Я сейчас позвоню своему мужу! Да вы знаете, кто он такой?!». Ну, пока такого не было. Но мы ждем. Ждем каждый съемочный день.

Юристы наготове?

Ну что ж, врать, так врать! У нас куча юристов, и мы готовы к любой ситуации.

Ведущие американской версии — одноклассники, которые уже были сложившейся труппой, когда им предложили делать шоу. А вы как делите юмористические обязанности?

Мы срабатывались, изучали, кто как шутит. Мы очень разноплановые парни. Мы — большие, красивые, неогранённые камни, застрявшие в почке нашего шоу. В нашем шоу я отвечаю за метафоры. Красиво же? Элегантно? Изящно? Все, как я умею. У Вани Пышненко классический подход без космических наворотов, которыми у нас славится Кирилл. Так как Кирилл — практикующий стендапер, то он с любого места может разогнать шутку о чем угодно. И эти его сильные фантазии летят в ухо человеку, который стоит «в поле». Сева может придумать песню о чем угодно. Он — наша музыкальная фея в этом шоу. Короче, мы как Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело.

«Шутники»: «Мы как Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело»
фото: Пресс-служба телеканала «ЧЕ!»

Если говорить о состоянии комедии в России в целом, то вам нравится, что происходит? В кино, допустим?

Щекотливый вопрос. Я считаю, что лучше снимать, чем не снимать. В провальных фильмах нет трагедии. Это всего лишь полтора часа жизни зрителя, за которые он заплатил 300 рублей. Ну, скажет он потом: «Ну, не очень». Зато для создателей фильма это станет хорошим уроком и, возможно, школой, чтобы делать в будущем что-то интереснее и смешнее. На ошибках можно учиться. Кстати, в нашем шоу ошибок нет. Что хорошего я видел? Сложно вспомнить. Я сейчас смотрю много американских телешоу. А что там было?

«Страна ОЗ», «Горько!» или «Я худею», например.

«Страна ОЗ» — крутой фильм! Там так легко и весело показывают бытовуху и мрачняк. Фильм даже разошелся на цитаты среди моих знакомых. Очень талантливо. Теперь давайте поговорим о плюсах фильма «Я худею». Он снят со звуком. На цветную видеокамеру. В начале есть титры, в конце есть титры. А что еще вы хотите от фильма?

Понятно! А из американского кино?

Все комедии, в которых есть Уилл Феррелл, невероятно талантливы. Даже фильм, где он с женой открыл казино («Дом» — прим. ред.). О, еще «Ночные игры» и «Интервью» с одним из самых чудовищных ведущих премии «Оскар»...Как его?

Джеймсом Франко?

Да. Несмотря на мое неоднозначное отношение к Джеймсу Франко, там есть и сатира, и все что нужно. А еще Саша Барон Коэн хорош. Даже его слабые «Братья из Гримсби» в принципе неплохие.

«Шутники»: «Мы как Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело»
фото: Пресс-служба телеканала «ЧЕ!»

А его новый сатирический сериал «Who Is America?» видели?

Да, но мне кажется, что для такого время уже прошло. Саша Барон Коэн уже показал, что он крут в «Борате», «Бруно» и «Диктаторе». Он же уже вышел на шоссе с классными ролями и зачем-то теперь вернулся на довольно-таки объеденную полянку под названием «шоу с интервью». Но все равно это было интересно. Я, правда, скорее удивлялся, чем смеялся. Смешно не было, но грустно, как от любой сатиры, было. Саше я благодарен. Наверняка он прочитает наше интервью и сделает выводы.



Интервью с Кириллом Сиэтловым

Как ваш опыт в стендапе помог вам в работе над «Шутниками»?

Мой опыт в стендапе почти никак не помог (смеется). Ну, в какой-то мере я понимаю, что смешно, а что нет, когда смешно — смеюсь, это умение пригодилось. Но, конечно, это абсолютно другой жанр комедии. Я ничего подобного раньше не делал.

Вы отказывались от каких-либо слишком жестких пранков?

Пока снимаем Шутников увидели, что у каждого свое понимание что жестко, что не жестко. Я и по полу ползал, и голый ходил, и глаз прохожей лизал — мне не сложно. Но когда мне в ухо говорят какую-то сальность сексистскую девушке выкрикнуть — это для меня перебор, это я не буду делать, даже если за отказ будет самое ужасное наказание.

Россиян вообще опасно веселить? Насколько мне известно к вам на сцену однажды забирался обиженный зритель.

Было такое. Зритель действительно вылез на стендапе на сцену и начал драться, но россиян это никак не характеризует — это характеризует, что охраны в заведении не было нормальной. На съемках Шутников мы много дичи делали, и люди реагируют очень спокойно, стараются часто помочь, чистосердечно включаются в самые-самые идиотские ситуации.

«Шутники»: «Мы как Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело»
фото: Пресс-служба телеканала «ЧЕ!»

А вы сами в жизни разыгрываете близких?

На фоне Шутников даже стыдно вспоминать. Мы снимаем в интересных местах, мы кого-то изображаем, с реквизитом, с подготовкой. А в жизни ну чего: вот с детства люблю притворяться, что я сплю, когда я не сплю. Масштаб, как говорится, впечатляющий (смеется).

Телевидение подразумевает более мягкий юмор, чем стендап и интернет?

Шутники — это не тот повод, чтобы рассматривать телевидение как острое или неострое. Это же не про политику, не про новости. На площадке у нас веселье очень острое и жесткое, уже одного режиссера досрочно на пенсию седым отправили в 35 лет. Наверное, на монтаже что-то вырежут.

Кто оказался самым изощренным садистом?

Сложно выбрать. Сегодня — Ваня, завтра — Сева. Уже несколько месяцев снимаем и каждый успел себя проявить. Всех люблю одинаково.., но Володя — отвратительный человек, конечно (смеется).

Прокачали свое умение импровизировать?

Нам по хорошему надо не только выходить «в поле», общаться с незнакомыми людьми, но и шутки какие-то вставлять. Но когда ты там оказываешься, это просто ад кромешный. Нужно найти подход к человеку, разобрать, что тебе в наушник шепчут. Если уж и шутку смог вставить, то ты просто царь и бог. Так что теперь у меня черный пояс по шучению в экстремальных условиях. Теперь я даже если парашют не сработает, наверное, шутку вставлю. Даже две, может быть.

Как вы относитесь к современному положению дел в комедии в России?

Радует, что у комедии в России наконец появилась серьезная надежда. Я про наше шоу, конечно. Я бы сказал даже шире: у телевидения появилась надежда. У человечества появилась надежда. Подытожим так: возможно Вселенная не зря — возможно все ради того чтобы вы включили Шутников на ЧЕ!. Скорее всего.

А если говорить о легендах, то на кого вы ориентируетесь?

Конан О’Брайен. У меня над кроватью висит его портрет без одежды (смеется). Сколько он уже свое шоу ведет? Лет сорок? Хочется ориентироваться на такой уровень. На людей, занимающихся комедией десятилетиями и продолжающими открывать в ней новое и удивлять своих зрителей.

Пранк-шоу «Шутники» смотрите на канале «ЧЕ!» с 17 ноября.


Михаил Моркин
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Саша Барон КоэнКонан О'БрайенВалдис ПельшИван ПышненкоУилл ФерреллДжеймс Франко
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«Шутники»: «Мы как Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело» фотографии
«Шутники»: «Мы как Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело» фотографии
«Шутники»: «Мы как Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело» фотографии
«Шутники»: «Мы как Леонардо, Рафаэль, Донателло и Микеланджело» фотографии
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