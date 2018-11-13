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Гузэль Киреева: «Для меня очень важно, чтобы я любила моих артистов, а они любили меня»

интервью >>
13 ноября 2018
19 ноября на канале Dомашний начинаются показы многосерийной мелодрамы «Мама», затрагивающей редкую для отечественного телевидения подростковую тему. Накануне премьеры мы поговорили с режиссером Гузэль Киреевой, работавшей ранее над сериалами «Напарницы» и «Глухарь» о влиянии семейной истории на судьбу, связи и разнице поколений, лихих 90-х, творческой силе желаний, счастье заниматься любимым делом и нюансах режиссёрской работы.

Гузэль Киреева: «Для меня очень важно, чтобы я любила моих артистов, а они любили меня»

Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в кинопроизводство. Вы сразу стали режиссером?

Это было предопределено. Мой папа — актёр, режиссёр, театровед, и мама закончила ГИТИС, театроведческое. У меня вообще очень смешная киношная история папы, давно хочу на свет её выпустить. Папа мой из башкирской деревни Чекмагуш, 1916-го года рождения, у мамы с ним была разница 20 лет. Папа после школы приехал поступать в уфимский лесной техникум. И вот что значит судьба: он шёл по улице, а ему навстречу человек. Папа спрашивает, как до лесного техникума дойти. А тот и говорит: «Сейчас дойдёте до угла, повернёте туда, где молодёжь стоит. Там спросите». Папа приходит, спрашивает, куда документы отдать. Ему говорят — не надо, заполните анкету пока. «Я заполнил анкету и отдал. Меня вызывают, сидят человек пять, спрашивают — ты стихи читаешь? Я боюсь спросить, зачем стихи. Прочитал из школьной программы на башкирском языке. Потом спросили — петь умеешь? Опять думаю, зачем им петь — наверное, культурный уровень проверяют? Я частушки спел, думаю, удивлю их. Хотел станцевать! Говорят — иди, жди. Пошёл и уснул на лавочке, меня будят — иди, иди, там объявляют. Подхожу к толпе молодёжи, нам говорят — на первый курс актёрского отделения театрального училища рекомендуются... И называют мою фамилию. Как, артистом? Ну, артистом, так артистом!» Так папа поступил на актёрское отделение.

Как его фамилия?

Вахитов Фаиз Фатыхович. Он закончил это училище и стал актером передвижных театров, они ездили по деревням, потом началась война... Папа закончил школу стрелков-радистов, уехал на фронт и всю войну пролетал, у него 187 боевых вылетов на ночных бомбардировщиках. Два ордена Красной звезды, а вылетов — на Героя Советского Союза. Каждый полёт был, как в последний раз. Папа закончил войну в 1945-м, до Берлина долетел, и все его однополчане пошли в гражданскую авиацию. А папа пошел в ЛГИТМиК, на театроведческое отделение. Был парторгом ЛГИТМиКа, дружил с ректором, учился параллельно с Ниной Угрант, с Алисой Бруновной Френдлих, один поток у них был. И, собственно, у меня не было другого варианта. У нас была шикарная театральная библиотека, я всю её перечитала, всё время была то на телевидении, то в театре, то на занятиях, где папа с мамой преподавали...

Вы жили в Ленинграде?

Папа учился в Ленинграде, когда я еще не родилась, а жили мы в Уфе. Мама закончила ГИТИС, театроведческое. В семье все разговоры были об этом. Во времена строжайшего дефицита на телевидении была красная дорожка, булочки-марципаны, болгарский компот, а я мечтала — вот вырасту и стану буфетчицей на телецентре, чтобы у меня было всё вкусное! Но ровно после третьего класса твёрдо решила, что нет — я всё-таки буду режиссёром. А чтобы стать хорошим режиссёром, мне сначала нужно стать актрисой. И я поехала после десятого класса поступать в ГИТИС на курс Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова, который Женя Добровольская закончила. Я слетела с третьего тура, осталось бы только историю сдать. Касаткина с Колосовым сказали: «Ребята, вы все такие хорошие, но мы из 65-ти человек, прошедших на третий тур, можем взять только 25». Я очень хорошо подготовлена была, смешно сдавала первый тур... Это отдельная история: Евгения Николаевна КозыреваУбийство на улице Данте»), актриса такая сидела — с горой папирос «Беломорканал» — я вышла читать, и она мне сказала: «Ты знаешь, у тебя фактура на Клеопатру и Анну Каренину, крупные черты лица, хороший рост, голос, но фигура — на Дуньку Островского. Вот несовпадение, надо худеть».(Смеётся) Провалившись, я вернулась домой и хотела пойти на завод. Папа сказал: «Пойдёшь в массовку в театр», а мама — пойдёшь на телевидение. Давай, помрежем. А кто это? Говорят — самый главный человек. И я благодарна, что начала с того, что ставила заставки на пюпитры. Я росла, росла, поступила в Уфимский государственный институт искусств и получила образование театрального режиссёра. А свои телевизионные и киношные университеты я прошла, работая на телевидении. Спасибо телевидению! В Москве ведь идёт разделение: режиссёр спортивных программ, режиссёр художественных программ — а в Уфе я прошла всё! Я транслировала международные хоккейные чемпионаты, демонстрации, снимала, новости, репортажи, художественные программы.

Колоссальный был получен опыт.

И когда мне там стало «тесно», я в один момент уволилась и уехала в Москву. Это был 1992-й год. В первый год, когда я приехала, муж моей сестры, москвич в 55-м поколении, спрашивал: «На что она надеется, здесь таких соискателей шесть миллионов? Нет ни квартиры, ни работы, ни знакомств. Она помыкается-помыкается, и уедет». Прошло буквально несколько лет, когда он подошел ко мне и сказал: «Я был неправ». Вот так.

Гузэль Киреева: «Для меня очень важно, чтобы я любила моих артистов, а они любили меня»

Вы помните свой первый режиссёрский проект?

В кино или на телевидении? Там был первый, постепенно я росла. Мне было 17, я делала заставки, вырезала фотографии, у меня были самые красивые фоторепортажи, так как я брала материал не из фототеки, а из дома приносила. Было обидно уходить из студии, потом с пульта даже не хотелось идти в режиссёры... Первый фильм был музыкальный — «Прогулка в стиле свинг», про джаз, это была моя дипломная работа в институте. На самом деле у меня много наград от Гостелерадио СССР, я много эфиров провела интересных. А потом в Москве я пришла в программу «Времечко», откуда по-английски слиняла, потому что мне было там неинтересно. Потом я попала в «Имарт-видео» Марты Могилевской — Коля Фоменко, «Проще простого»... Вышло это очень смешно: мы с мужем клеили обои на съёмной квартире, я смотрю передачу «Слабое звено», там указан телефон для игроков. А мне же нужна работа! Мне один уфимский знакомый дал контакт Ангелины Михайловны Вовк, я показала ей свои работы, она говорит: «Всё это мило, всё это мило... Но если бы ты нашла деньги на производство!» Денег у меня не было, но Ангелина Михайловна все равно помогла. Дала мне пропуск в Останкино. Так я устроилась во «Времечко».

И вот я звоню по телефону на экране, здравствуйте, а мне отвечают — нам никто не нужен. Я попросила всё-таки довести звонок до продюсера, и мне велели приехать. Беру у сестры дублёнку длинную, нужно же хорошо, эффектно появиться! Приезжаю. Сидит нынешний известный поэт Орлуша, а тогда Андрей Орлов был сопродюсером у Марты. Ноги в «казаках» на столе, хвостик, перстни-черепа. Я ему, волнуясь, рассказываю про театральное образование и свои телепроекты, а он: «Ну и с фига ли, у меня три курса химфака, а я работаю продюсером в Останкино! Ну, поговорю с нашим режиссером, можете быть ассистентом». Звоню через неделю — приезжайте. Берут меня на два месяца на испытательный срок без заработной платы. И я, которой в Уфе предлагали стать главным режиссёром на телевидении, так как я там была уже статусным человеком, меня все знали — отрабатываю два месяца, и мне вдруг дают двести долларов. Я была так счастлива! Вот так мы начинали. Самый сладкий десерт для меня был варёная сгущенка. На булочку намазанная. Сложно было. Проработав какое-то время, так случилось, что режиссёр немножко запил. Продюсеры меня спрашивают: «Ты говорила, сидишь за пультом? Снимешь? Смонтируешь?» Не вопрос! И раз — я стала режиссёром в «Имарт-видео». До сих пор благодарна Марте Могилёвской! Она меня тогда так здорово поддержала.

В 2006-м году я снимала «Улицу Сезам», очень удачно прошло — из локальных версий 150 стран она получила первое место, и они сказали — будем снимать «Улицу Сезам» только с Гузэль. И вдруг у меня скоропостижно умирает муж. Я в сорок лет остаюсь вдовой, девочке было три, мальчику восемь. Надо было как-то выживать. Тогда мне предложили первый фильм «Безмолвный свидетель», где я была одним из режиссеров, потом была «Сваха»... А потом затеяли «Глухарь», который предполагался малобюджетным сериалом для дневного прайм-тайма, мне, наверное, поэтому и дали его.(Смеётся) И я сказала: «У меня не будет ни Хабенского, ни Безрукова» — с большим уважением к этим актерам, но я хотела новые, не знакомые никому лица.

Что вам больше всего нравится в режиссерском деле?

Ой, ну вы что, это же образ жизни, я купаюсь в этом! Я после съёмки иногда не могу уехать с площадки, надо какое-то время еще там побыть. Для меня очень важно, чтобы я любила моих артистов, а они любили меня. Если возникает какой-то дискомфорт в отношениях с актёром, для меня это большая боль. Я переживаю это нутром, я переживаю это всем сердцем... Я лечу, я мчусь на площадку, когда я знаю, что мои дорогие придут. Они на меня смотрят, открыв рты, во все глаза и с огромным уважением. Это не только работа, это и закадровая история, когда мы вместе. Мы вот сейчас с Юлей Куварзиной хотим антрепризный спектакль поставить — у меня уже был такой опыт — «Соло для часов с кукушкой» по Филатову. С Юлькой мы познакомились так интересно, она была введена в этот спектакль. За два дня до спектакля меня позвали кое-что поправить, пришли Володя Сычёв, Андрюша Свиридов и Юля. Она меня сперва в штыки восприняла, потому что я всё начала переделывать, всё плохо, всё отвратительно и не туда... И за два дня от полного неприятия это переросло в огромную любовь! А теперь она впервые снялась со мной в «Маме».

Гузэль Киреева: «Для меня очень важно, чтобы я любила моих артистов, а они любили меня»

Чем для Вас оказался интересен этот проект?

Я всегда выбираю те проекты, которые могу изменить в процессе работы над сценарием. Очень люблю в сценарий вносить своё, принимать участие в придумывании сюжетных линий. И это для меня очень важно, потому что мне этим жить. Например, наш директор школы должен был умереть по сценарию. Я сказала — нет. У нас не будет смертей, у нас будет любовь. И в него влюбится наш завуч Ульяна Павловна (Галина Польских)! Польских — это вообще моя актриса со знакомства на проекте «Поцелуйте невесту». И слава Богу, у нас взаимная любовь. Такая же любовь, как с Борисом Васильевичем Щербаковым, с которым мы познакомились на «Напарницах» (прим. - Проект тоже выходил на телеканале Dомашний).

Сколько по времени вы снимали?

Начали в апреле и закончили в мой день рождения 14 июня. Два месяца, не меньше 360 объектов. А изначально в задумке была только школа и перебивки улицей. Кстати, у меня очень хороший оператор, Витя Гусаров — единственный, наверное, человек в России, который делает трюк. Снимает пассажира, и сам ведёт машину. Мы с ним давно уже родные люди, и на площадке понимаем друг друга с полуслова. «Мама» — восьмой совместный проект.

Как же сериал так разросся, как это удалось?

Напридумывали вот. (Улыбается) Перипетии. Cтарались сделать что-то настоящее.

Мне очень понравилась работа Алёны Новицкой в этом сериале. Вы можете немного про нее рассказать?

Эта девочка снимается у меня не впервые. Мы вместе работали в проекте «Поцелуйте невесту», «Старшая дочь»… Сейчас у нее более 15-ти проектов в кино.

То есть Алёна уже состоявшаяся профессиональная актриса?

Абсолютно! Талантливейшая. Только я всё время ей говорю: «Так! Ты у меня только не зазвезди!» Контролирую в этом плане, я очень строга с ней.

Гузэль Киреева: «Для меня очень важно, чтобы я любила моих артистов, а они любили меня»

А может такое случится?

Конечно! Это жернова, которые нужно пройти. Это тяжёлая очень вещь, когда вдруг ты из неузнаваемого человека превращаешься в человека, которого все начинают узнавать и показывать пальцем. Это тяжелый момент, особенно для детского самосознания. У меня дочка Элина примерно этого возраста, ей 15 лет. Тоже в «Маме» снялась, играет одну из подруг Алёны, сидела с ней за партой. Я, конечно, безмерно счастлива, что и мой ребёнок в этом принял участие.

Сложно ли работалось с юными актёрами?

Мне нравится работать с детьми! Я научила Алёну плакать. Если этого требует сценарий, история о которой мы говорим, у нас нет проблем заплакать. Алена говорит: «Мы сегодня будем плакать? Ура!» - и полностью отрабатывает сцену.

А остальные ребята, школьный класс?

Набирала кастинг. Шли и шли дети. Большая часть класса — одноклассники дочери моей.

Вы лично наблюдали за кастингом?

Как и всегда. Я снимаю только тех, кого хочу снимать. Мне не навязывают, как правило, актёров, слава Богу! Я же понимаю, что мне с ними работать. Я встречаюсь с актёром, и мне нужно с ним проговорить — может десять, может, две минуты или два часа — и тогда я понимаю, да, ты мне нужен.

Гузэль Киреева: «Для меня очень важно, чтобы я любила моих артистов, а они любили меня»

А мне вот интересно, как зрителю — почему в «Маме» шофёр персонажа Трубинера, его Алексей Матошин играет, так с Павлом похож? Прямо как братья. Это случайно получилось?

Наверное, да. На самом деле, существует большая проблема — дефицит героев этого возраста. В девяностые годы был упадок актёрской профессии, все шли в юристы, в бандиты. Очень мало сорокалетних героев! Либо они все уже «замылены». А всегда хочется какое-то новое лицо, найти что-то свежее для себя. Их очень мало. А вот сейчас, например — последний выпуск МХАТ, Золотовицкого курс. Просто каждый человек из этого курса звезда! (Кстати, Марина Дровосекова там преподает). Они у меня снимались в «Маме», теперь продолжают в следующем проекте сниматься, и я их буду еще приглашать. Потрясающие! Сейчас, как раз, идут звёзды. Персонажи, герои, мужики! А то спросишь — ты машину водишь? Нет. Ты трюки можешь сделать? Не-ет! Но ты же пошёл в актерскую профессию, давай, конную езду себе сделай, научись нескольким категориям вождения автомобиля, боевыми искусствами поинтересуйся, занимайся культурой тела своего.

Так молодые артисты сейчас это делают?

Делают! Стараются. Молодёжь сейчас у нас ЗОЖ, здоровый образ жизни предпочитает.

А сценической речью они занимаются?

Речь для меня очень важна. Я на неё обращаю внимание и стараюсь даже заниматься с актерами, когда заметна проблема. А знаете, какой мне ещё момент важен? Не только как играют главные герои, а как играют актёры эпизода. Смотришь какие-то проекты, где берут трёх-четырёх звёзд, но когда видишь сцены с актёрами массовых сцен, эпизодов, то всё. Провал. Это плохо! Либо идёт бешеный наигрыш, плохая художественная самодеятельность. Поэтому для меня важно, и я стараюсь, чтобы мои актёры эпизода были наравне с актерами, играющими главные роли.

Гузэль Киреева: «Для меня очень важно, чтобы я любила моих артистов, а они любили меня»

Вы общаетесь с молодыми артистами, как со взрослыми. А вы не чувствуете, что это люди немножко другой культуры, или у них есть субкультура своя, свой язык, который со стороны не всегда понятен?

Да! Больше того, меня мои дети просвещают! Они меня учат. Вот, на днях, предложила актёрам на площадке в стиле «скибиди» потанцевать, Little Big, а они — о, да вы продвинутая! (Смеется) Заслужила комплимент.

Консультировали, поправляли меня: «Мам, дети так не разговаривают! Так говорят старые люди». Естественно, мы их слушали.

А какие вы знаете ещё молодёжные тренды или словечки?

Нужно вспомнить... Есть «хейтерство» какое-то. Главное, вовремя ввернуть это слово, сын скажет — во, мама продвинулась! (Смеёмся) Сын Руслан у меня учится на третьем курсе Высшей школы экономики на факультете МИЭФ (факультет двух дипломов). При выпуске из ВУЗа получит еще и диплом Лондонского университета. Обучение идет только на английском. Иногда просвещает нас с дочерью. Знает всех голливудских актёров, все фильмы. Даже иногда меня ругает: «Почему этот фильм не посмотрела? А почему ты этого актёра не знаешь?»

Как раз хотела спросить, есть ли у вас в работе новый проект. Ведь многие режиссёры признаются, что не выносят простоев и по окончании одного проекта срочно берутся делать что-то ещё. У вас возникает такое желание?

Конечно! У меня есть мечта снять фестивальное кино. Сейчас работаю над восьмисерийным телесериалом. И у меня опять Юля Мельникова в главной роли. И Юля играет, и Алёна Новицкая, и Марина Дровосекова. В этом проекте у них совсем другие типажи.

Осуществлять мечты мне всю жизнь помогала моя замечательная семья. Я занимаюсь любимым делом! Помню, в мои 17 лет я всерьез обиделась на знакомого оператора уфимского телевидения, который, прослышав о моих грандиозных планах, сказал: «Какой из тебя режиссер? Ты даже целоваться не умеешь!» - Эту шутку я запомнила на всю жизнь… и только недавно я поняла ее смысл. Чтобы создавать на экране образы и выстраивать характеры, нужно перенести много испытаний и пройти через потери. Только тогда ты можешь помочь артисту создать роль. К тому же и целоваться, как полагается настоящему режиссеру, я теперь тоже умею…


Смотрите сериал «Мама» с 19 ноября в 19:00 на канале Dомашний

Анна Кузьмина
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Безмолвный свидетель-1Безмолвный свидетель-2Безмолвный свидетель-3ГлухарьМамаНапарницыПоцелуйте невестуСвахаСтаршая дочьУбийство на улице Данте

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Гузэль Киреева: «Для меня очень важно, чтобы я любила моих артистов, а они любили меня» фотографии
Гузэль Киреева: «Для меня очень важно, чтобы я любила моих артистов, а они любили меня» фотографии
Гузэль Киреева: «Для меня очень важно, чтобы я любила моих артистов, а они любили меня» фотографии
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