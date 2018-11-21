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Паулина Андреева: «У меня нет желания работать в чем-то "подобном", хочется оригинального»

интервью >>
21 ноября 2018
На видеосервисе START 23 ноября стартует сериал «Лучше, чем люди», в котором главную роль – суперробота Арисы, пытающейся понять, что же это за существа «люди», – играет Паулина Андреева. Мы поговорили с актрисой о том, насколько ей было тяжело продумывать пластику своей героини, какое человеческое чувство она в качестве робота испытала первым и проводит ли она профессиональную грань между кино, сериалами и театром.

Паулина Андреева: «У меня нет желания работать в чем-то подобном, хочется оригинального»
фото: Съемки сериала "Лучше, чем люди"/видеосервис START

Действие сериала «Лучше, чем люди» происходит в недалеком будущем, и когда только появляется ваша героиня, сразу же звучит вопрос, сколько она стоит, что актуально сейчас по отношению к женщинам. Насколько это общество из сериала отличается от нашего? Какие там вообще отношения, есть ли такие же проблемы, как у нас сейчас?

Я думаю, что да, проблемы схожи, просто в настоящем дне роль роботов-андроидов из нашего сериала исполняют гаджеты – айфоны, айпады, компьютеры. Мы зависимы от них и многое на них перекладываем. И чем больше мы получаем от телефона информации, комфорта, тем больше нам надо. Просто сегодня, в 2018-м, скорее, это бич нашего времени, а что будет, когда появятся роботы, – а они появятся – посмотрим, думаю, это произойдет очень быстро.

Снова обращаясь к вопросу «Сколько ты стоишь», насколько общество будущего является обществом потребления? Тотальное оно там или ещё не совсем?

Мне кажется, мы уже сегодня живем в обществе потребления. Думаю, когда потребитель в каждом человеке достигает своей кульминации, потолка, то должен произойти откат к ценностям, регулировке этого потребителя в себе, потому что это опустошает, приводит к депрессивным, тревожным состояниям. Но пока мы еще, очевидно, в пути.

В сериале это уже потолок?

Думаю, да. Там все к нему как минимум движется. Появление роботов в повседневной жизни человека вскрыло проблемы общества – как отдельной семейной ячейки, так и социума в целом. По поводу того, сколько стоит женщина, я очень надеюсь, что мы начинаем жить в том мире, где такую фразу просто невозможно будет произнести. И не надо будет обсуждать, почему.

Паулина Андреева: «У меня нет желания работать в чем-то подобном, хочется оригинального»
фото: Съемки сериала "Лучше, чем люди"/видеосервис START

Как вы выстраивали пластику своей героини? Что здесь оказалось самым сложным? Смотрели ли вы что-то из зарубежных фильмов или сериалов на эту тему?

Конечно, я смотрела зарубежные сериалы, но нам нужно было найти собственную точку для разработки всего мира сериала. И этой точкой стала именно моя героиня – мы с режиссером Андреем Джунковским ее придумывали так, чтобы остальные роботы затем были созданы по ее образу и подобию, в одной эстетике. С нами работал хореограф. Мы решили, что робот не должен дышать и моргать (Смеется). Только если это жест кивка, согласия с чем-то. Мягко говоря, мне было над чем работать. Я научилась дышать неявно, это был такой медитативный процесс. Не моргать было довольно трудно, но я натренировалась – у меня есть рекорд 2 минуты 30 секунд. Я не моргала целый дубль.

Это физически возможно?

Возможно. Главное сосредоточиться. Правда, в финале этого рекорда вылетела линза из глаз (Улыбается). Мы искали голос героини, определенную интонацию. Мне кажется, что нашли.

А если говорить о взаимоотношениях с людьми, насколько приходилось ограничивать себя именно в общении?

Максимально, потому что моя героиня не может общаться как человек, у нее сдержанная палитра эмоций, восприятия. При этом она у моей героини более расширенная, чем у других роботов, потому что Ариса – особенная. Хотя все равно эта палитра даже близко не стоит к человеческой. За этим мы следили постоянно, это буквально математический расчёт.

Паулина Андреева: «У меня нет желания работать в чем-то подобном, хочется оригинального»
фото: Съемки сериала "Лучше, чем люди"/видеосервис START

Ваша героиня – абсолютная сверхчистота. Как вы искали эту наивность, насколько вам близок такой чистый, невинный, почти детский взгляд на мир?

Не знаю, не могу ответить. Это похоже на состояние нуля, готового к наполнению информацией, эмоциями.

В определенный момент, как я понимаю, у вашей героини все-таки начинают появляться человеческие чувства. Какое чувство появилось первым и почему?

Чувство любви появляется первым, потому что с нее все начинается. Любовь, а как следствие – ревность, желание контроля и защиты своей семьи. Почему оно появляется первым? Потому что это самое главное чувство, которое ведет людей, самое интересное. Наверное, поэтому.

Насколько вам вообще до сериала «Лучше, чем люди» были интересны киноистории про роботов?

Я не фокусировалась на фильмах про роботов, но я люблю фантастику в том числе. Правда, я никогда не могла подумать, что возникнет такое предложение в России – причем на таком высоком производственном уровне. Естественно, когда поступило такое предложение, я согласилась. И оказалась в руках суперкоманды: режиссёра Андрея Джунковского и оператора Ильи Овсенева.

Паулина Андреева: «У меня нет желания работать в чем-то подобном, хочется оригинального»
фото: Съемки сериала "Лучше, чем люди"/видеосервис START

Кажется, что сейчас сериалы, в том числе и по уровню производства, побеждают кино – не только в мире, но и в России. Согласны ли вы с этим?

Согласна. И рада этому. Сериалы по качеству выходят на уровень кино, и в сериале есть возможность показать любую историю шире, развивать ее, продлевать удовольствие. Мне кажется, что сейчас формируется зрительское доверие к этому формату.

А есть ли какие-то любимые сериалы, может быть, вы хотели бы поучаствовать в российском сериале, подобном, например, «Игре престолов»?

У меня нет желаний учавствовать в чем-то «подобном», хочется в оригинальном, конечно (Смеётся). Есть отдельные люди, с которыми в нашей индустрии я бы хотела поработать, но еще не работала.

Это?

Например, Жора Крыжовников. Андрей Николаевич Першин – великолепный сценарист, режиссер. С ним я бы очень хотела поработать.

Насколько вы вообще в своей профессиональной жизни фильтруете предложения кино-сериал-театр?

Фильтрую всегда и выбираю.

Паулина Андреева: «У меня нет желания работать в чем-то подобном, хочется оригинального»
фото: Презентация сериала "Лучше, чем люди"/видеосервис START

А чему отдаете приоритет?

Хорошим сценариям и хорошим режиссерам. Этого не так много. Никогда не было переизбытка хорошего, поэтому я выбираю и жду того, что будет мне интересно.

Насколько это соприкасается с театром: если вам пришел хороший сценарий и очень хочется поучаствовать в этом проекте, но есть и не менее классный спектакль, что вы выберете в таком случае?

Это зависит от такого огромного количества факторов, что ответить на вопрос не могу.

Раньше актеры говорили, что, конечно, театр.

Сложный вопрос.

Насколько в МХТ изменилась ситуация после смерти Олега Павловича Табакова и какое будущее, на ваш взгляд, ждет театр?

Будущее обязательно будет. Ушла огромная эпоха, мы по ней очень скучаем и пока находимся в состоянии этой тоски. Сергей Васильевич Женовач, наш новый художественный руководитель, человек деликатный и тонкий, как мне видится, не делающий резких движений, не рубящий с плеча, поэтому пока нет ощущения глобальных перемен. Наверное, они произойдут постепенно, это будет естественный ход.

Смотрите сериал «Лучше, чем люди» на видеосервисе START с 23 ноября.

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Паулина Андреева: «У меня нет желания работать в чем-то "подобном", хочется оригинального» фотографии
Паулина Андреева: «У меня нет желания работать в чем-то "подобном", хочется оригинального» фотографии
Паулина Андреева: «У меня нет желания работать в чем-то "подобном", хочется оригинального» фотографии
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