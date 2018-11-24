Александр Олешко: «Я очень люблю озвучивать мультфильмы»

29 ноября в российский прокат выходит рождественский мультфильм «Эллиот – самый маленький олень Санты», рассказывающий о приключениях лошадки, которая мечтает развозить детям подарки вместе с Санта-Клаусом. В оригинальной версии главного героя озвучил актер Джордж Хатчерсон, а в российском дубляже Эллиот заговорил голосом популярного телеведущего, актера и певца Александра Олешко. С последним мы и встретились, чтобы поговорить о любимых праздничных мультфильмах, планах на Новогодние каникулы, особенностях работы с детьми, а также о том, обязательно ли быть похожим на лошадку, чтобы ее озвучивать.
Чем вам приглянулся персонаж, что по-вашему является его движущей силой?
Мой персонаж – это маленькая лошадка, которая мечтает стать большим оленем. А я когда-то написал сочинение в театральном институте им. Щукина по просьбе нашего художественного руководителя на тему «Что обозначает моя фамилия?». И я написал историю маленького олененка, который хочет стать большим Олешкой. Такая прямая отсылка получилась, и когда мне предложили озвучивать Эллиота, эта идея мне показалась очень любопытной и знаковой. Я с удовольствием согласился. Мультфильм, прежде всего, ассоциируется с Рождеством, с Новым годом, он очень красивый и создает такое необходимое нам всем хорошее настроение.
Насколько вам вообще интересна работа актера озвучания?
Я очень люблю озвучивать мультфильмы, и я был бы счастлив, если бы отечественных мультфильмов было бы больше, они были бы разнообразные, добрые, как это было в советское время, когда над мультфильмами работали лучшие, выдающиеся режиссеры, сценаристы, художники и, конечно же, любимые всей страной актеры. Мне кажется, что каждый раза когда я озвучиваю мультфильмы - сбывается моя детская мечта.
При производстве мультфильмов фиксируют мимику конкретных актеров, их движение губ, а у нас при дубляже приходится подстраиваться под их эмоции. В чем здесь основная сложность, и как ее удается решать? Или вы такие секреты не раскрываете?
Это всегда интересно зрителям, и у каждого мультипликационного фильма и компании, которая занимается его продвижением, есть свои отмычки этой тайной комнаты. При дубляже «Эллиота» исходили из совпадения качеств личности актера озвучания и рисованного персонажа. И так уже было неоднократно со мной, когда продюсеры звонили и говорили: «Мы даже не будем делать пробу голоса, мы вас приглашаем, потому что вы очень похожи на того или иного персонажа
». Я всегда счастлив, мне это льстит. Конкретно у Эллиота главные качества - желание быть лучше, сильнее, красивее, достичь невероятных результатов, успеха, его здоровый авантюризм – все это есть и во мне.
Сегодня стали ужасно модны лайф-коучи, бизнес-коучи, люди, которые мотивируют тебя на поступок, и мультфильм «Эллиот» тоже мотивирующий… У вас есть какой-то совет для наших читателей, как не сбиться с пути к своей цели? Что вы для этого делаете?
Вы назвали такое количество иностранных слов, которых я вообще не понимаю. Что это такое – коучи-шмоучи? Я на пути к цели предпочитаю вспоминать замечательную фразу из стихотворения Владимира Маяковского: «Светить всегда, светить везде, до дней последних донца!
». Обращаюсь всегда к этой строчке. А второй секрет, как это ни странно, и, может быть, кому-то он покажется неуместным в контексте нашего разговора о мультипликации, но все ответы на вопросы есть в Библии. Если нет возможности прочесть всю Библию, есть заповеди Христа, в них все написано для человека – очень коротко и очень просто. Почаще к ним обращайтесь и поймите, что жизнь прекрасна и быстротечна, и нужно постараться делать что-то хорошее, доброе, оставаться человеком, не опускать руки – вот такие у меня опорные точки.
В декабре всегда выходит новое рождественское кино, это уже становится традицией. Есть ли у вас какой-то любимый фильм или мультфильм, который вы смотрите в преддверии праздников?
Может я покажусь в ваших глазах очень старомодным, но люблю новогодние советские мультфильмы 50-х годов, они удивительным образом нарисованы, они очень добрые, мотивируют заниматься спортом, быть честным, слушать маму и папу, дарить подарки. Это мои мультфильмы. А еще я люблю пересматривать фильмы про «Паддингтона
», которого озвучиваю уже не первый год. Не потому, что я озвучиваю, а просто люблю это кино. А вот теперь у меня появился мультфильм «Эллиот», который я уж точно буду пересматривать в будущем.
Можно ли вас будет увидеть на Новый год в праздничных представлениях или презентациях каких-то проектов?
Традиционно с 4 января ежедневно я в Большом зале Московской консерватории буду читать с оркестром самые разные сказки детям. Традиционно по субботам и воскресеньям в театре Вахтангова тоже сказки с оркестром – «Аленький цветочек» и «Красная шапочка». Я очень люблю работать для детей и с детьми, поэтому, конечно, еще будут разные новогодние концерты, выступления, песни, сборные съемки, в общем, жизнь кипит в праздники.
В каких кинопроектах вас ожидать в ближайшее время?
Артисты суеверны, пока у меня кинопауза, но у меня есть, чем заняться, потому что я живу разнообразной творческой жизнью, и в театре, и на телевидении, и на эстраде, поэтому мне скучать не приходится.
Сегодня очень многие сетуют на низкое качество детского контента в России, как вы думаете, с каким подходом нужно идти к детям? Ведь они во все верят, все принимают за чистую монету. Есть ли сложность для актера, который работает непосредственно с детьми или для детей? Это другие энергетические потоки и струны?
Главное – не перегибать палку в сюсюканье и не перегибать палку в строгости. Нужно просто быть терпеливым, нормальным человеком и относиться к ребенку как к уже сформировавшейся личности, которой он, собственно, и является. Просто с годами она будет гранить свой талант, знания и опыт. Поэтому самое главное – это уважение. Прежде всего, относиться к ребенку с уважением. Я очень часто вижу, как педагоги и родители не уважают своих детей. Это путь очень опасный.
Вы также известны как певец, хотелось бы вам записать саундтрек к какому-нибудь фильму?
Я был бы счастлив, у меня очень большой репертуар и песен прежних лет, и новых песен, но вы знаете, сейчас куда-то пристроить песню, в радиоэфир или какой-то фильм – это целая спецоперация. Нужно пройти через такое количество вкусовщины людей, которые принимают решение. Например, у меня есть совершенно чудесная новая песня, которую написал автор из Санкт-Петербурга, она называется «Лошадка». Я ее записал, и мы пытались ее пристроить на детские радиостанции, но нет – никто не берет (смеется), хотя песня прекрасная. И добрая, и быстро запоминается, и дети ее с удовольствием поют. Ну что же, я пою ее в концертах. Ничего страшного, всему свое время. Песня «День Победы» вот одно время вообще была запрещена, и говорили, что это какое-то безобразие, а не песня. А теперь невозможно себе представить праздника 9 мая без исполнения этой песни.
Я очень люблю песни советских композиторов, потому что это выдающиеся музыкальные произведения. Я записал сольные альбомы из детских песен, записал диск вместе с детским музыкальным театром «Домисолька», мы вместе с ними спели около 150-ти песен.
Спасибо за исчерпывающие ответы, желаем успехов вам и мультфильму «Эллиот», надеемся, что он займет достойное место в рождественской коллекции сказок.
А я всем читателям желаю, чтобы новогодние праздники прошли ярко, по-доброму, и чтобы все добрые мечты сбывались.
«Эллиот – самый маленький олень Санты
» смотрите с 29 ноября
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