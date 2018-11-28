Том Йорк: «На премьере в Венеции у меня случилась паническая атака»

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27 ноября Александр Котт: «Залезать человеку голой рукой в душу страшно» Режиссер – о фильме «Спитак», армянском землетрясении, тишине и своей ответственности за каждый кадр

24 ноября Александр Олешко: «Я очень люблю озвучивать мультфильмы» Актер, певец и телеведущий о работе над анимационным фильмом «Эллиот – самый маленький олень Санты»