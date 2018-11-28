Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Том Йорк: «На премьере в Венеции у меня случилась паническая атака»

интервью >>
28 ноября 2018
29 декабря выходит в прокат «Суспирия» Луки Гуаданьино - очень вольный ремейк одноименного хоррора Дарио Ардженто. В новом прочтении сюжета о молодой американке (Дакота Джонсон), которая приехала в Германию учиться танцами, фигурируют Берлин 1977 года, дух Холокоста, постоянная соратница режиссера Тильда Суинтон сразу в нескольких ролях, а также саундтрек Тома Йорка. Для лица группы Radiohead это стало дебютом в роли кинокомпозитора, поэтому мы не преминули обсудить с ним процесс написания саундтрека, работу с Лукой Гуаданьино, кумиров из 1970-х, а также отношение к ленте Дарио Ардженто и кино вообще. Композитор признался, что Кубрик вынес ему мозг.

Том Йорк: «На премьере в Венеции у меня случилась паническая атака»
фото: Том Йорк | © Matt Cardy / Getty Images

Вы помните вашу первую встречу с Лукой Гуаданьино?

У меня был большой сольный концерт в Турине. И они вместе с продюсером Уолтером Фазано просто зашли в гримерку. Обычно на такие предложения я отвечаю что-то в стиле «Я не участвую ни в чем подобном», но Лука перед этим написал мне такое трогательное письмо, что я просто растаял. Он был так убедителен, рассказывая эту историю, проводил параллели между тем, что делаю я и саундтреком к оригинальному фильму от группы Goblin, а потом пообещал мне полную свободу. Он сказал, что этот фильм пугающий, но в то же время очень грустный и пропитан меланхолией. В общем, он меня просто купил, и я сдался. Ну и, конечно же, сценарий - он впился в мой мозг, и я никак не мог выкинуть эту историю из головы.

Были ли вы знакомы с его творчеством до встречи?

Мне кажется, что его фильм «Я – это любовь» нравится всем, и я не исключение.

Вы раньше не работали над саундтреками, испытывали ли вы волнение поначалу?

Конечно, меня как будто посадили за руль громадного грузовика, а я при этом раньше никогда не водил грузовик. Мне повезло, потому что я несколько лет стоял над душой у Джонни Гринвуда, когда он работал над фильмами Пола Томаса Андерсона, и более-менее знал из чего состоит процесс. Но, скажу честно, я не знал, на что подписываюсь. Я просто вошел в темноту! (смеется)

Сколько времени прошло между первой встречей и тем моментом, когда вы дали окончательное согласие?

Несколько месяцев. Мы встретились в кафе в Лондоне, он рассказывал о том, как планирует монтировать центральный танец фильма, и это был один из тех моментов, когда тебе что-то рассказывают, а у тебя в голове уже сложилась вся картина. Когда мы смогли посмотреть фильм целиком на фестивале в Венеции, я понял, что у нас всё получилось именно так, как мы обсуждали в том маленьком лондонском кафе. Мелодия плыла и заполняла собой всё пространство кинозала, это было восхитительно. Услышать это кино вместе с огромным количеством людей в зале – это восторг!

Были ли у вас какие-то «большие идеи» до начала съемок или всё родилось в процессе?

Лука пригласил меня в этот безумный старый отель в Италии, заброшенный и действительно жуткий. Мы гуляли вместе с ним и художником-постановщиком, они погружали меня в эстетику фильма - и эта тяжелая музыка рождалась сама по себе. Основная тема фильма – трек Suspirium, я очень долго не мог к ней подобраться, а потом неожиданно начали, как из рога изобилия, сыпаться драгоценные идеи, обрывки музыкальных фраз. Собрать их вместе - вот это было настоящее мучение.



Вдохновлял ли вас сам съёмочный процесс?

Ещё бы! Площадка – это как поле боя, а в центре стоит атлант Лука, который раздает приказы своим бойцам одновременно на четырех языках. Это удивительное чувство – быть маленьким винтиком в этом громадном механизме. Наблюдать за людьми, которые совместно творят кино, и чувствовать себя частью процесса – это ни с чем не сравнится.

Какое впечатление у вас оставила работа режиссера?

Я правда не понимаю, как это возможно: делать так, чтобы всё работало, и при этом ещё заниматься творчеством. У Стэнли Кубрика есть отличное высказывание на эту тему: «Снимите свой первый фильм, смонтируйте его, спродюсируйте, вообще сделайте всё сами - и тогда вы научитесь всему, что необходимо, чтобы убедить людей на съемочной площадке, что все идет по плану». Как можно заниматься режиссурой в таком хаосе, я не понимаю. Окажись я на его месте – я бы вышел в окно.

Вам раньше предлагали писать музыку к фильмам?

У нас с Эдом Нортоном есть отличная шутка на этот счёт. Мне предлагали написать музыку для «Бойцовского Клуба», но я в тот момент был в таком подавленном состоянии, что не решился. Я просто прочел сценарий и сказал: «Это не смешно!». И их это порвало. Эдвард напоминает мне об это каждый раз и при любой встрече первым делом говорит: «Это не смешно!». Сейчас я думаю, что всё равно не сделал бы так же круто, как смогли они. Та что - всё по делу!

Вы видели оригинальную «Суспирию» Дарио Ардженто?

Я смотрел её несколько раз. Правда, странно, что музыку из него, от группы Goblin, я услышал намного раньше.

Похож ли новый фильм на оригинал?

Это две абсолютно разные работы. Общее в них только то, что и там и там сюжет строится вокруг группы танцоров, которые превратились в ведьм.

Том Йорк: «На премьере в Венеции у меня случилась паническая атака»
фото: noisey.vice

Лука Гуаданьино и Тильда Суинтон работают вместе из фильма в фильм. Что вы думаете о таких творческих тандемах?

Это очень здорово. Вы вместе разрабатывает свой особый язык, и через какое-то время начинаете понимать друг друга с полуслова, это похоже на работу в группе.

Что сейчас происходит с Radiohead?

Каждый из нас занимается своим сольным проектом, но когда мы закончим эти дела, то обязательно соберемся вместе и начнем работать над новым материалом.

Какие фильмы оказали на вас наибольшее влияние?

Их бессчетное количество. В этом списке точно будет «2001: Космическая Одиссея», я её впервые посмотрел в 14 лет на черно-белом телевизоре - и она вынесла мне мозг. Ещё «В компании волков» Нила Джордана по книге Анджелы Картер. Это фильм по ощущениям очень похож на «Суспирию», в том смысле, что страх и юмор идут рука об руку, а мне такое очень нравится.

Кино играет важную роль в вашей жизни?

Да, и с каждым годом всё больше. Мы часто всей семьей собираемся по вечерам у телевизора. У нас разные вкусы, но иногда удается найти какие-то общие точки. Мой сын – безумный фанат Кристофера Нолана. Кажется он знает о его фильмах всё.

Все действие «Суспирии» происходит в 1977 году, для вас важно было «попасть в эпоху»?

Да, это было важной отправной точкой. Не в том смысле, что я хотел отдать дань Дэвиду Боуи, или легендам панк-рока, но мне было важно поймать дух времени. Тем более, что мы долго собирали разные музыкальные инструменты, и некоторые как раз из 70-х, и я мог сделать вот это «кассетное эхо». Это было здорово.

Том Йорк: «На премьере в Венеции у меня случилась паническая атака»
фото: Soyuz.ru

Кто ваши любимые музыканты из 70-х?

На данный момент один из моих любимых исполнителей – это Джеймс Холден. Он просто великолепный стилизатор и мелодист. Я много слушал Пьера Анри и Карлхайнца Штокхаузена, всякого краут-рока, но проблема в том, что, когда ты работаешь, то волей-неволей начинаешь копировать, поэтому важно вовремя сказать себе: «Стоп!» и отложить всё в сторону.

Как устроен ваш творческий процесс? Вы закрываетесь в студии на несколько месяцев?

Я работаю с ночными кошмарами. Главная идея, ядро композиции приходит ко мне очень быстро, но потом мне нужны целые недели, чтобы обтесать их и убрать все лишнее. Часто бывает так, что ты собрал трек, слушаешь, и кажется, что всё хорошо, но потом обязательно находятся 5-6 фальшивых звуков, ты их убираешь, и в итоге вся композиция рушится - и тебе приходится всё собирать по новой. Такая, своего рода, медитация.

Работали ли вы над чем-то параллельно?

Мы немного гастролировали с Radiohead, было несколько сольных концертов – это отлично переключало, но, что касается работы в студии, – я был сконцентрирован только на «Суспирии».

Какое чувство к вам приходит, когда вы понимаете, что песня готова?

Всё по-разному. С песнями немного легче: ты полностью несешь за неё ответственность. С саундтреком работают какие-то другие эмоции, ты – просто маленькая часть чего-то очень большого, что не зависит от твоей воли, и это очень страшно. На премьере в Венеции у меня случилась паническая атака.

Но вы же выступали на сцене Гластонбери перед 60 000 человек…

Это другое. На сцене у меня есть какой-никакой опыт, это моя стихия, а для кино я пока ещё чужой человек.

Мы говорили о том, как Джонни Гринвуд создавал саундтреки для Пола Томаса Андерсона. Какой была его реакция, когда вы сказали ему, что будете работать над саундтреком для Гуаданьино?

Джонни был рад за меня и очень поддерживал, но зная мой характер - посмеивался. У него огромный опыт в этом деле, и он может быть очень методичным, когда этого захочет, в отличие от меня.

Планируете ли вы в ближайшее время поработать над ещё одним саундтреком?

Возможно, но перед этим я хорошенько высплюсь! (смеется)


«Суспирия» в прокате с 29 ноября.


Жан Просянов
версия для печати
Ссылки по теме
«Cуспирия»: Придержи тьму. Драма про историческую вину и женское самоосознание
персоны
Пол Томас АндерсонДарио АрджентоДэвид БоуиЛука ГуаданьиноДакота ДжонсонНил ДжорданСтэнли КубрикКристофер НоланЭдвард НортонТильда СуинтонДжеймс Холден
фильмы
2001 год: Космическая одиссеяБойцовский клубПодозрениеСуспирияЯ - это любовь

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Бернардо Бертолуччи
26 ноября ушёл из жизни режиссёр Бернардо Бертолуччи.
Валентина Дулова
22 ноября ушла из жизни актриса, педагог Валентина Дулова.

День рождения >>

Михаил Владимиров
Зиновий Высоковский
Анна Горшкова
Рина Зелёная
Андрей Назимов
Светлана Письмиченко
Виктория Рунцова
Андрей Ургант
Прохор Чеховской
Лаура Антонелли
Йовита Будник
Луиза Бургуа
Глория Грэм
Джадд Нельсон
Мэри Элизабет Уинстэд
Эд Харрис
все родившиеся 28 ноября >>

Афиша кино >>

Спитак
драма, социальная драма
Армения, Россия, 2018
Братья Систерс
вестерн, чёрная комедия
Испания, Румыния, США, Франция, 2018
Всё или ничего
боевик, комедия
Россия, 2018
Вы умрете, или мы вернем вам деньги
боевик, комедия, нуар (черный фильм)
Великобритания, 2018
Колетт
биография, драма, исторический фильм
Великобритания, Венгрия, США, 2018
Проводник
психологический триллер
Россия, 2018
Робин Гуд: Начало
мелодрама, приключения, экранизация
США, 2018
Суспирия
мистика, триллер, фильм ужасов, фэнтези
Италия, США, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«Артемис Фаул»
Ролики фильмов
«Артемис Фаул»
Глубоко под поверхностью земной коры таится целый мир, населенный гномами, эльфами, пикси, лепреконами, брауни и другими волшебными существами.