Никита Тарасов: «По творческому потенциалу "Улетный экипаж" соответствует "Кухне" на 99%».

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Том Йорк: «На премьере в Венеции у меня случилась паническая атака»

27 ноября

Александр Котт: «Залезать человеку голой рукой в душу страшно»

Режиссер – о фильме «Спитак», армянском землетрясении, тишине и своей ответственности за каждый кадр