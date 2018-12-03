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Никита Тарасов: «По творческому потенциалу "Улетный экипаж" соответствует "Кухне" на 99%».

интервью >>
3 декабря 2018
3 декабря в 20:00 на канале СТС стартует второй сезона сериала «Улетный экипаж». Случайно или нет, но именно в этот день празднует свой день рождения исполнитель роли бортпроводника Никиты Шимана лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры актер Никита Борисович Тарасов. По случаю праздника главный редактор Кино-театр.ру Жан Просянов побеседовал с артистом и обсудил много важного.

Никита Тарасов: «По творческому потенциалу Улетный экипаж соответствует Кухне на 99%».
фото: пресс-служба СТС

Никита Борисович, у вас огромное количество проектов в этом году, в чем секрет вашей актерской плодовитости?

Я просто люблю сниматься в кино. Может, мне везет на проекты, я особо ни от чего не отказываюсь, крайне редко это делаю, за что я иногда ловлю косые взгляды своих коллег, которые думают про меня, что я «кошу траву». Но я не косарь. Я, скорее, ослик, перед головой которого повесили морковку, и он за этой морковкой бежит и бежит. А эта морковка – его мечта. И он все бежит за этой морковкой – один проект, другой… а морковка все еще висит впереди. Когда я ее съем, Бог его знает.

Что это за морковка? Это какая-то конкретная роль или еще одна государственная премия?

(Смеется) Во-первых, артисту Никите Тарасову в данный момент жизни остро хочется, необходима на молекулярном уровне, главная роль в художественном фильме. По актерской профессии это, наверное, главная моя морковка на данный момент. Причем, понимаете, мой отец как профессиональный вокалист и музыкант все время жалуется, когда просматривает фильм с моим участием, что я все время то говорю кричу, то ору не в той тесситуре, все на верхах, понимаете ли. Так вот, я не могу с ним не согласиться, и мне хочется сейчас главной роли в художественном фильме с шептальным реализмом. Чтобы быть самим собой, не изображать, не притворяться, чтобы быть правдивым перед камерой и, наконец-таки, хотя бы самому себе ответить на вопрос, интересен ли настоящий Никита Тарасов зрителю… да хотя бы своему папе. В телевизоре, на большом экране.

Это сложная задача, у нас без крика ни у кого, кажется, не получается. Даже у Козловского (смеется)…

Полтора месяца я как раз провел в крови. «Кричи, бойся, плачь! И больше крови налейте на него!» Пока так.

Это вы про «Колл-центр»?

Да, конечно. Только-только закончился съёмочный период. Это было глубоководное погружение в боль, страдания и страх. На протяжении почти двух месяцев в мрачном офисном центре актёрский состав проекта, по-моему, выплакал все слёзы. Признаться, единожды за время съёмок у меня получилось посетить премьеру фильма с моим участием («Последнее испытание» прим. ред.). В светлом просторном кинотеатре, где разгуливали красивые люди, было не очень комфортно. Настолько привык я к жёстким условиям кровавого триллера. Но если не было бы такого опыта, не возникало бы острого желания жить и любить свет Божий. Уже почти пришёл в себя. Даже вспомнил, что у меня лежит недописанный сценарий. Хочется созидать, творить, озорничать и куролесить. В смысле снимать своё собственное кино. В качестве режиссёра.

Никита Тарасов: «По творческому потенциалу Улетный экипаж соответствует Кухне на 99%».
фото: пресс-служба СТС

Вы впишетесь в актерский тренд, вместе с Кириллом Плетневым, Александром Горчилиным…

Дело не в тренде, это мое собственное желание. Виноват ли я в том, что другим хочется того же, что и мне? (Смеётся) Сфера кино из всех искусств мне понятна больше всего. Я в ней почти двадцать лет. Теперь хотелось бы поговорить со зрителем, сидя в режиссерском кресле. Будучи в кадре, редко удавалось рассказать зрителю о том, что меня действительно волнует. Видимо, причина в особенностях моей фактуры. Нынче это распространённая история. Актёров сортируют по типажности и зачастую задействуют лишь малую часть потенциала. Мне везет на партнёров по кадру. Бывает, сидишь в актёрском вагончике с артистом, который играет в основном смешных пьяных мужиков в комедиях. И никто не знает, что на самом деле в жизни он умный интеллигентный человек. Мне нравится открывать коллег по-новому. Хотелось бы снимать кино, понятное зрителю. Что-то вроде раннего Гришковца. У него талант находить общий знаменатель у разных возрастных и социальных групп.

Есть ли среди актеров «Улетного экипажа» такие актеры, которых вы узнали с такой неожиданной стороны?

Мне приятно, что коллеги по сериалу не остались равнодушны и поддержали мою идею. В наш выходной мы решили опять не высыпаться, и снять короткометражку. Я написал сценарий. Главную роль сыграл Сергей Белов, Наталья Бардо выступила продюсером. Оператор «Улётного экипажа» встал к нам за камеру. Получившийся мини фильм я воспринимаю как свою учебную работу. То ли еще будет! У нас отличная разноплановая команда. Я искренне люблю своих партнеров по «Улётному экипажу». Для меня это важный проект. Творческий потенциал актерского состава этого проекта очень высок. И здесь действительно царит любовь. А без любви невозможно ничего снимать.

Режиссером первого сезона был Марюс Вайсберг, а кто снимал второй сезон?

Режиссером был Дмитрий Губарев, мы с ним ранее не были знакомы. Конечно, когда ты работаешь на проекте с одним режиссером, а потом приходит другой, есть момент притирки, в моем случае это был момент настороженности, опять же, только потому, что я дорожу «Улетным экипажем». Но это очень быстро все прошло, и я от всей души могу сказать Диме «спасибо» за то, что он оказался не только талантливым человеком, но и просто хорошим другом, партнером. Человеком, которому было не все равно, что на душе у его актеров. Это такое редкое качество на сегодняшний день, просто редчайшее, за что я всегда буду Диме благодарен.

Насколько я понял, вся интрига второго сезона будет строиться вокруг противостояния двух братьев – Алексея Чадова и Макара Запорожского.

Да, на первом плане. А мы, актеры, как я говорю, крепкое наполнение второго плана, у нас происходят свои коллизии. Героиня Наташи Бардо будет метаться между героем Алексея Чадова и героем Макара Запорожского, а на нашем фронте будет происходить опять же унижение и боль, крики в верхней тесситуре. Потому что во второй сезон приходит блистательная артистка, которую я обожаю – Ксения Теплова, которая играет мою главную антагонистку, мою противницу. Из-за нее все беды бортпроводника Никиты Шимана и происходят во втором сезоне. В жизни души не чаю: прекраснейший партнер – Ксения Теплова. По сюжету – ненавижу и презираю.

Никита Тарасов: «По творческому потенциалу Улетный экипаж соответствует Кухне на 99%».
фото: пресс-служба СТС

Как вам удается разделять и не переносить такие сильные чувства в жизнь? И наоборот из жизни в фильм? Существует ли переключатель в отношениях?

Наверное, существует. Но ты об этом не думаешь. Когда слесарь берет в руки гаечный ключ, он же не думает о том, что сейчас должен развернуть ладонь, взять, сомкнуть пальцы. Это происходит на автомате. А потом, когда ты сталкиваешься с хорошими партнерами, когда у вас взаимопонимание есть на энергетическом уровне, это все происходит очень легко. Главное, что я должен сказать про «Улетный экипаж», что это большая семья. После сериала «Кухня», вероятно и зритель, и актеры искали себе некую замену. Задавались вопросом, есть ли жизнь после «Кухни»? Мне кажется, что, наконец-то, по творческой обстановке и творческому потенциалу «Улетный экипаж» на 99% соответствует тому самому уровню, что у нас был на «Кухне». Атмосфера любви, веселья, легкости пронизывают съемочный процесс. Сколько смешных шуточных песен было придумано, сочинено на съемочной площадке… Все есть в моем Инстаграме. Мы ничего не скрываем. Это действительно большая семья, нам очень весело, очень легко, тьфу-тьфу-тьфу. Когда есть любовь, и когда весело за кадром, тогда весело и в кадре, и зрителю интересно. А если все сублимировано, выстроено по какой-то режиссерской экспликации, живого будет гораздо меньше.

Самолет сейчас стал гораздо доступнее того же поезда, многие из нас летают десятки раз в год, почему в этом вопросе все равно остается романтика?

Как вам сказать… Профессия бортпроводников и пилотов довольно схожа с актерской профессией. И там, и там очень много стереотипов. Многие думают, что актеры это люди, которые ходят на вечеринки в красивых платьях, получают за это баснословные деньги, спят до двух часов дня и в принципе больше ничем не занимаются. Так и пилоты – это красивые люди в формах, а еще со скулами, как у Макара Запорожского. А на самом деле романтики гораздо меньше, а прозы жизни больше. Если говорить про пилотов, то это жизнь в жестяной коробке на высоте 8-10 тыс. метров, тебя не видят родные, ты все время в каких-то городах и не очень понимаешь, который час и сколько градусов на улице и вообще, где ты. То же самое с актерами происходит. Я могу про себя сказать: когда у тебя несколько проектов, и они все в разных городах, в какой-то момент окружающая среда превращается в некие декорации, и ты уже перестаешь понимать, где кадр, где реальность, и даже люди на улицах кажутся тебе актерами массовых сцен, которых послали тебе, как в «Шоу Трумана». Подъемы в пять утра и ненормированный рабочий график, - все это ровняет работу пилотов с актерской профессией.

Несмотря на то, что проектов у вас в 2018-ом было много, в следующем году их еще больше – и «Метод», и «Эбигейл». Есть ли желание прямо сейчас что-то проанонсировать из того, что выйдет в 2019-ом?

Безусловно, это «Улетный экипаж», которому я всегда рад. «Метод», вторая часть – мой любимый сериал. Когда я смотрел первый сезон, я «негодудел», думал, как же это все сделали без меня. И вот, запустили второй сезон, и я впрыгнул в один из вагонов. Люблю этот проект и считаю большой удачей, что я в нем поучаствовал. Буду смотреть. Но всегда кажется, что лучшее впереди. Потому что морковка до сих пор перед моим лицом несъеденная, нетронутая.

«Улетный экипаж-2» смотрите с 3 декабря в 20:00 на канале СТС.

Никита Тарасов: «По творческому потенциалу Улетный экипаж соответствует Кухне на 99%».
фото: пресс-служба СТС

Жан Просянов
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фотографии >>
Никита Тарасов: «По творческому потенциалу "Улетный экипаж" соответствует "Кухне" на 99%». фотографии
Никита Тарасов: «По творческому потенциалу "Улетный экипаж" соответствует "Кухне" на 99%». фотографии
Никита Тарасов: «По творческому потенциалу "Улетный экипаж" соответствует "Кухне" на 99%». фотографии
Никита Тарасов: «По творческому потенциалу "Улетный экипаж" соответствует "Кухне" на 99%». фотографии
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