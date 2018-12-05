Жан Дюжарден: «Мне часто приходилось играть мечтательных дурачков»

С 6 декабря в прокате антикризисная французская комедия «Мне по кайфу!» о человеке, мечтающем разбогатеть. В роли героя, уверенного в том, что жизнь только начинается в 50 лет - обладатель Оскара и очаровательной улыбки Жан Дюжарден. Он-то и рассказал нам о работе над фильмом, режиссерском дуэте, партнерах и о том, сложно ли ему даются образы помятых жизнью мужчин в годах.
Что вы знали о Бенуа Делепине и Гюставе Керверне до того, как вам довелось поработать с ними?
Я знал их, конечно, по серии программ о «Гроланде» и по нескольким фильмам – «Последнем мамонте Франции
» и «Большой вечеринке
». Кстати, познакомился я с ними как раз на показе «Большой вечеринки» в Каннах, в 2012-м году. В тот момент мы пообещали друг другу, что в один прекрасный день поработаем вместе… На съёмках фильма «Мне по кайфу!» я осознал, что именно я ценю в их творчестве: свободу стиля, смелость и поэзию, которые прорываются сквозь чётко выстроенный кадр. Бенуа и Гюстав по-настоящему владеют ремеслом режиссуры. По-моему, это качество сегодня встречается редко.
Сюжет «Мне по кайфу!» разворачивается в деревне Эммаус, неподалёку от По…
Это было просто чудесно. Знакомство с самой деревней, с её жителями и, наконец, с человеком, благодаря которому это место существует: Жерменом. Съёмки обещали быть непростыми, но всё прошло на удивление гладко: на площадке царила тёплая атмосфера, мы очень сблизились с местными.
Незадолго до старта съёмок я объездил окрестности По, посвятив этому отдельный уикенд. Фильм вряд ли бы сложился без Эммауса. Во всяком случае, он точно был бы другим. Деревня служила важным источником вдохновения для Бенуа и Гюстава: амбар, перевёрнутый дом, вагон – всё это только подогревало воображение…
В чём особенность их работы над фильмом? Вы ведь впервые столкнулись с режиссёрским дуэтом…
Я с наслаждением наблюдал за тем, с каким вниманием и уважением они относятся друг к другу. Они всегда сидят вдвоём за мониторами. Выстроив кадр, они в каком-то смысле начинают работать не на глаз, а на слух. Прислушиваются, переглядываются, чтобы убедиться в правильности режиссёрского решения. Они дополняют друг друга. Бенуа иногда озаряют идеи в процессе съёмок, он может внезапно решить переписать сцену, потому что придумал более смешной ход – и чаще всего он оказывается прав! Гюстав больше погружается в персонажей: он точно знает, чего хочет. Ни для кого не секрет, что Бенуа и Гюстав избегают стандартных «диалогов-восьмёрок». Реплики подробны, иногда даже избыточны. В то же время творческий поиск не прерывается ни на секунду. С ними нужно держать ухо востро, уметь перестраиваться в любой ситуации. В кино этот навык вообще необходим, но с ними – особенно! Это одновременно бодрит и утомляет. Последние две недели съёмок я не спал: мой мозг постоянно кипел, пытаясь обработать эту смесь из написанного текста и импровизации.
В «Мне по кайфу!» вы предстаёте перед нами слегка постаревшим, помятым – непривычно видеть вас таким…
Вы правы. Но меня это не смущает. Даже наоборот. Я вообще спокойно отношусь к своим образам. У меня такое ощущение, что я всякий раз стреляю в героя. Я стремился к тому, чтобы стать похожим на персонаж, а вовсе не к тому, чтобы персонаж походил на меня. Я добровольно себя запустил, нацепил грубоватую манеру, не причёсывался… Прибавил в весе, начал сутулиться. Герои «Мне по кайфу!» - потрёпанные ребята, и Жак один из них, хотя сам он уверен в обратном. Тем более важно было опрокинуть его уверенность в себе, сделать его более уязвимым…
Жак не похож на героев, которых вы обычно играете?
Этот фильм стал для меня особенным из-за сочетания выверенной точности и свободы, но герой не шёл вразрез с тем, к чему я привык. Мне часто приходилось играть мечтательных дурачков, которые грезят об успехе, говорят скороговоркой, ни о чём не задумываются и допускают промах за промахом, балансируя на грани законности, о чём не всегда догадываются… Герои «Бриса великолепного
» и «Агента 117
» сродни Жаку. Так что я быстро почувствовал себя как дома. Жан-Франсуа Ален
, один из авторов сценария «Агента 117», работал с Бенуа на телешоу «Куклы» на «Канал плюс». Оказалось, что у них много общего. Я до сих пор держу в голове кое-какие реплики Жака, как и фразы героя «Агента…»
Как вам работалось с Иоландой Моро, которая сыграла в фильме вашу сестру, Моник?
Мы были мало знакомы, хотя она играла в фильме «Семейка Роуз
» - моей первой актёрской работе. У нас тогда не было совместных сцен… Иоланда любит сниматься, но жизнь вне работы тоже имеет для неё огромную важность. Это, своего рода, механизм защиты. Думаю, в этом мы с ней и сошлись. Нас объединяет особая застенчивость, которая облегчила наше партнёрство. Мы оба понимали, что самое главное – это фильм и наша общая авантюра.
Сформулируйте политическое, гуманистическое высказывание фильма «Мне по кайфу!».
«Мне по кайфу!» - не просто комедия. Я бы назвал её «драмедией», где форма и глубина содержания противоречат друг другу. Это ровно то, что мне интересно: двойное дно, нечто, что выходит за словесные рамки…
Что касается посыла фильма, я не буду говорить о противостоянии старого и нового мира, это слишком карикатурно… Думаю, Бенуа и Гюстав просто-напросто хотели воплотить в кино то, что открылось им в деревне Эммаус. «Мне по кайфу!» соответствует духу места. Его разглядывают в лупу – это напоминание миру, в котором мы живём. Очевидно, что режиссёры ничего не изобретали! Бенуа и Гюстав взяли за основу драму внутри существующего мира со своими законами, внутри жизненной модели общества, основанного на договоре и самоуправлении. По-моему, это бесподобное высказывание – особенно в наш век.
«Мне по кайфу!
» в прокате с 6 декабря
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