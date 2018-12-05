ревью

Елизавета Боярская и Максим Матвеев стали родителями во второй раз

«Он был между жизнью и смертью»: Юрий Батурин о болезни новорожденного сына

Интервью

Жан Дюжарден: «Мне часто приходилось играть мечтательных дурачков»

Главный французский актер о том, сложно ли играть помятых жизнью мужчин и как начать в 50 лет жизнь с чистого листа