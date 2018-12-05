Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Жан Дюжарден: «Мне часто приходилось играть мечтательных дурачков»

интервью >>
5 декабря 2018
С 6 декабря в прокате антикризисная французская комедия «Мне по кайфу!» о человеке, мечтающем разбогатеть. В роли героя, уверенного в том, что жизнь только начинается в 50 лет - обладатель Оскара и очаровательной улыбки Жан Дюжарден. Он-то и рассказал нам о работе над фильмом, режиссерском дуэте, партнерах и о том, сложно ли ему даются образы помятых жизнью мужчин в годах.


Жан Дюжарден: «Мне часто приходилось играть мечтательных дурачков»

Что вы знали о Бенуа Делепине и Гюставе Керверне до того, как вам довелось поработать с ними?

Я знал их, конечно, по серии программ о «Гроланде» и по нескольким фильмам – «Последнем мамонте Франции» и «Большой вечеринке». Кстати, познакомился я с ними как раз на показе «Большой вечеринки» в Каннах, в 2012-м году. В тот момент мы пообещали друг другу, что в один прекрасный день поработаем вместе… На съёмках фильма «Мне по кайфу!» я осознал, что именно я ценю в их творчестве: свободу стиля, смелость и поэзию, которые прорываются сквозь чётко выстроенный кадр. Бенуа и Гюстав по-настоящему владеют ремеслом режиссуры. По-моему, это качество сегодня встречается редко.

Сюжет «Мне по кайфу!» разворачивается в деревне Эммаус, неподалёку от По…

Это было просто чудесно. Знакомство с самой деревней, с её жителями и, наконец, с человеком, благодаря которому это место существует: Жерменом. Съёмки обещали быть непростыми, но всё прошло на удивление гладко: на площадке царила тёплая атмосфера, мы очень сблизились с местными.
Незадолго до старта съёмок я объездил окрестности По, посвятив этому отдельный уикенд. Фильм вряд ли бы сложился без Эммауса. Во всяком случае, он точно был бы другим. Деревня служила важным источником вдохновения для Бенуа и Гюстава: амбар, перевёрнутый дом, вагон – всё это только подогревало воображение…

В чём особенность их работы над фильмом? Вы ведь впервые столкнулись с режиссёрским дуэтом…

Я с наслаждением наблюдал за тем, с каким вниманием и уважением они относятся друг к другу. Они всегда сидят вдвоём за мониторами. Выстроив кадр, они в каком-то смысле начинают работать не на глаз, а на слух. Прислушиваются, переглядываются, чтобы убедиться в правильности режиссёрского решения. Они дополняют друг друга. Бенуа иногда озаряют идеи в процессе съёмок, он может внезапно решить переписать сцену, потому что придумал более смешной ход – и чаще всего он оказывается прав! Гюстав больше погружается в персонажей: он точно знает, чего хочет. Ни для кого не секрет, что Бенуа и Гюстав избегают стандартных «диалогов-восьмёрок». Реплики подробны, иногда даже избыточны. В то же время творческий поиск не прерывается ни на секунду. С ними нужно держать ухо востро, уметь перестраиваться в любой ситуации. В кино этот навык вообще необходим, но с ними – особенно! Это одновременно бодрит и утомляет. Последние две недели съёмок я не спал: мой мозг постоянно кипел, пытаясь обработать эту смесь из написанного текста и импровизации.

В «Мне по кайфу!» вы предстаёте перед нами слегка постаревшим, помятым – непривычно видеть вас таким…

Вы правы. Но меня это не смущает. Даже наоборот. Я вообще спокойно отношусь к своим образам. У меня такое ощущение, что я всякий раз стреляю в героя. Я стремился к тому, чтобы стать похожим на персонаж, а вовсе не к тому, чтобы персонаж походил на меня. Я добровольно себя запустил, нацепил грубоватую манеру, не причёсывался… Прибавил в весе, начал сутулиться. Герои «Мне по кайфу!» - потрёпанные ребята, и Жак один из них, хотя сам он уверен в обратном. Тем более важно было опрокинуть его уверенность в себе, сделать его более уязвимым…

Жан Дюжарден: «Мне часто приходилось играть мечтательных дурачков»

Жак не похож на героев, которых вы обычно играете?

Этот фильм стал для меня особенным из-за сочетания выверенной точности и свободы, но герой не шёл вразрез с тем, к чему я привык. Мне часто приходилось играть мечтательных дурачков, которые грезят об успехе, говорят скороговоркой, ни о чём не задумываются и допускают промах за промахом, балансируя на грани законности, о чём не всегда догадываются… Герои «Бриса великолепного» и «Агента 117» сродни Жаку. Так что я быстро почувствовал себя как дома. Жан-Франсуа Ален, один из авторов сценария «Агента 117», работал с Бенуа на телешоу «Куклы» на «Канал плюс». Оказалось, что у них много общего. Я до сих пор держу в голове кое-какие реплики Жака, как и фразы героя «Агента…»


Как вам работалось с Иоландой Моро, которая сыграла в фильме вашу сестру, Моник?

Мы были мало знакомы, хотя она играла в фильме «Семейка Роуз» - моей первой актёрской работе. У нас тогда не было совместных сцен… Иоланда любит сниматься, но жизнь вне работы тоже имеет для неё огромную важность. Это, своего рода, механизм защиты. Думаю, в этом мы с ней и сошлись. Нас объединяет особая застенчивость, которая облегчила наше партнёрство. Мы оба понимали, что самое главное – это фильм и наша общая авантюра.

Сформулируйте политическое, гуманистическое высказывание фильма «Мне по кайфу!».

«Мне по кайфу!» - не просто комедия. Я бы назвал её «драмедией», где форма и глубина содержания противоречат друг другу. Это ровно то, что мне интересно: двойное дно, нечто, что выходит за словесные рамки…
Что касается посыла фильма, я не буду говорить о противостоянии старого и нового мира, это слишком карикатурно… Думаю, Бенуа и Гюстав просто-напросто хотели воплотить в кино то, что открылось им в деревне Эммаус. «Мне по кайфу!» соответствует духу места. Его разглядывают в лупу – это напоминание миру, в котором мы живём. Очевидно, что режиссёры ничего не изобретали! Бенуа и Гюстав взяли за основу драму внутри существующего мира со своими законами, внутри жизненной модели общества, основанного на договоре и самоуправлении. По-моему, это бесподобное высказывание – особенно в наш век.

«Мне по кайфу!» в прокате с 6 декабря.


Евгений Червон
версия для печати
персоны
Бенуа ДелепинЖан ДюжарденГустав де КервернЙоланда Моро
фильмы
Агент 117: Миссия в РиоБольшая вечеринкаБрис ВеликолепныйМне по кайфуПоследний Мамонт ФранцииСемейка Роуз

фотографии >>
Жан Дюжарден: «Мне часто приходилось играть мечтательных дурачков» фотографии
Жан Дюжарден: «Мне часто приходилось играть мечтательных дурачков» фотографии
Жан Дюжарден: «Мне часто приходилось играть мечтательных дурачков» фотографии
Жан Дюжарден: «Мне часто приходилось играть мечтательных дурачков» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Вячеслав Дубинин
3 декабря скончался актёр и каскадёр Вячеслав Дубинин.
Андрей Битов
3 декабря ушёл из жизни писатель Андрей Битов.
Виталий Ендовицкий
2 декабря ушёл из жизни актёр Виталий Ендовицкий.

День рождения >>

Александр Балуев
Лариса Блинова
Евгения Бордзиловская
Екатерина Кабак
Григорий Лямпе
Николай Молодожён
Ольга Науменко
Эвальд Хермакюла
Елена Шилова (II)
Олаф Любашенко
Бартош Опаня
Миколай Рознерский
Ульрих Томсен
ДжоБет Уильямс
Том Халс
Рольф Хоппе
все родившиеся 6 декабря >>

Афиша кино >>

Щелкунчик и четыре королевства
приключения, семейное кино, фэнтези
США, 2018
Близнецы
триллер, фильм ужасов
Канада, 2018
Дом, который построил Джек
драма, триллер, фильм ужасов
Германия, Дания, Франция, Швеция, 2018
Заповедник
музыкальный фильм, социальная драма
Россия, 2018
Идеальная западня
психологический триллер
США, 2018
Мне по кайфу
комедия
Бельгия, Франция, 2018
Один король - одна Франция
драма, исторический фильм
Франция, 2018
Семь пар нечистых
военный фильм, драма, криминальный фильм
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

«После»
Ролики фильмов
«После»
Прилежная студентка и образцовая дочь влюбляется в дьявольски притягательного бунтаря из богатой семьи.