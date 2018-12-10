Дарья Жук: «Я с удовольствием ходила на все рейвы»

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5 декабря Жан Дюжарден: «Мне часто приходилось играть мечтательных дурачков» Главный французский актер о том, сложно ли играть помятых жизнью мужчин и как начать в 50 лет жизнь с чистого листа

3 декабря Никита Тарасов: «По творческому потенциалу "Улетный экипаж" соответствует "Кухне" на 99%». Интервью с актером кино и телевидения в день его рождения