Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Хочется сделать то, что никто до тебя не делал»

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10 декабря Дарья Жук: «Я с удовольствием ходила на все рейвы» Режиссер фильма «Хрусталь» о будущем белорусского кино и о том, как картину принимали в других странах

5 декабря Жан Дюжарден: «Мне часто приходилось играть мечтательных дурачков» Главный французский актер о том, сложно ли играть помятых жизнью мужчин и как начать в 50 лет жизнь с чистого листа