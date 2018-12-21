Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Хочется сделать то, что никто до тебя не делал»

Вы ушли делать телеканал, а при этом рвете кинопрокат. Как вам это удается?
Валерий Федорович: (смеется) Потому что мы крутые!
Евгений Никишов: Пожалуйста, Валера, перестань.
В.Ф.: Если серьезно, мы не рвем кинопрокат. Есть гораздо более успешные в этом смысле коллеги. Вот если соберем больше миллиарда одним фильмом, а не тремя, тогда и будем об этом говорить. Пока мы только пристреливаемся.
Эксперты делают прогнозы, что «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» как раз и соберет ярд. Что вы об этом думаете?
В.Ф.: Мы будем абсолютно счастливы. Но пока не понимаем, чем обернется изменение даты выхода фильма. Сейчас у нас очень серьезная конкурентная среда хороших фильмов западного производства, и мы до конца не знаем, как сможем себя в таком окружении проявить.
Е.Н.: Плюс к этому через неделю главный герой нашего фильма пересядет из полицейской машины в танк. Поэтому там будет сложновато. Но вообще я могу сказать так - если мы соберем больше 500 млн, то это будет отличный результат, который нас всех устроит. Если соберем больше, то это сказка, и мы все будем прыгать от радости.
фото: "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"
Rambler cтроит целую экосистему по созданию синергии между офлайн и онлайн показом, есть ли у вас такая же стратегия?
В.Ф.: Это сложно назвать стратегией в полной мере, но мы разработали типологию проектов, которые можем производить. Там около десятка категорий разной стоимости и масштабности. После этого стало понятно, что надо производить или очень дешевые проекты или очень дорогие. Очень дорогие почему? Потому что расходы на очень дорогие ты можешь возвращать через кинопрокат либо через зарубежные продажи. Вот та же «Обычная женщина» в этом смысле – успешный проект. У нас очень хороший английский дистрибьютор, который активно торгует проектом по миру. И получается, что даже если на прямой рекламе или на продажах в российском интернете мы недобрали, то это компенсируется из других источников.
Е.Н.: Нам выгодно делать дневной эфир максимально дешевым и за счет этого иметь возможность финансировать большие событийные проекты – такие, как «Гоголь» и «Аванпост», на которые люди готовы ходить в кинотеатры. В кино зритель привык расставаться с деньгами за качественный контент. То, что мы зашли в кинотеатры, это осознанная часть стратегии, которая была вызвана страхом, что мы никогда не вернем на ТВ-3 тех денег, которые тратим на наши большие проекты.
Почти любая продюсерская компания хвастает международными продажами, но часто за этими словами стоят очень маленькие суммы и нишевые каналы распространения. Когда мы сможем прийти к международной дистрибуции такого уровня, что зарубежный зритель будет реально знать и смотреть российский контент, как в советское время было с «Войной и миром»?
Е.Н.: Если говорить про кино, то это должен быть большой международный хит, которым в свое время была «Война и мир» Сергея Бондарчука. Что нужно сделать чтобы кино, снятое у нас, посмотрел весь мир? Мне сложно ответить на этот вопрос. И, честно говоря, у меня пессимистические прогнозы. Сопоставимый по бюджету, качеству, актерскому составу блокбастер в ближайшие 10-15 лет точно никто в России не сделает. Авторское кино – отдельная история. Хотя фильмы Звягинцева и смотрят во всем мире, понятно, что эта аудитория очень мала, это не широкий прокат. Если говорить про сериалы, тут, наверное, чуть проще, потенциально можно сделать сериал, который как шведский «Мост» или израильский In Treatment будут смотреть от Нью-Йорка до Гонконга. Надеемся, что или мы, или кто-то из наших коллег такой проект сделает в ближайшее время, предпосылки такие есть.
В.Ф.: Пока Женя отвечал на вопрос, я думал, а существует ли вообще большой неголливудский кинохит?
А у нас разве не так? Показали в Германии трём эмигрантам российское кино и вот уже международные сборы?
Е.Н.: Должно быть по-другому. Приезжаешь в отпуск в Португалию, например, и спрашиваешь: «Вы видели кино «Гоголь»? И тебе любой прохожий отвечает: «Конечно, видел!» Вот про фильм «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» слышали все, в любой точке мира. Чтобы достичь такого глобального успеха должны, во-первых, объединиться несколько продюсеров, а во-вторых, нужна своя крепкая история. Китайцы не пытались ничего копировать. Они сделали очень самобытное кино, но на высочайшем технологическом уровне.
В.Ф.: При этом в сериалах такие примеры есть. Они появляются каждый год, когда не адаптацию, а сам сериал смотрят по всему миру. В этом году это был Dark от Netflix. Есть испанский сериал «Чума», про который все говорят. Мы кричим, что мы что-то там продали, но по-настоящему это все мелочь, и продается за минимальные деньги. Сервисы просто расширяют свои библиотеки.
Е.Н.: Валера говорит про мелочь, но для канала ТВ-3 это вообще может быть существенной частью бюджета, как в случае с «Обычной женщиной».
В.Ф.: Единственный выход в этой ситуации – произвести что-то вместе с ними. При этом нужна история, максимально укорененная в наших реалиях, и тогда есть вероятность, что она вызывает интерес. Абстрактный боевик или фэнтези они сделают лучше нас. Нужно искать свою национальную идентичность, что-то, что есть только у нас, и предлагать это миру.
В.Ф.: В какой-то степени да, но прежде всего нужна уникальная история, и знакомые всем бренды, связанные с Россией.
Возвращаемся к матрешкам, балалайкам, самоварам и медведям?
Е.Н.: Почему? Была к примеру русская революция, которая реально изменила мир.
В.Ф.: Да, это спящий хит в смысле темы. В начале 20-го века в России происходили такие события, которые повлияли на весь мир, и это интересно. Берем жанр, который понятен всем и добавляем туда ту самую национальную идентичность – то, чего у них не было и не будет. В этом появляется уникальность.
Вы так сейчас рекламируете «Карамору»? На какой она сейчас стадии?
В.Ф.: Когда у тебя актер – звезда, это тяжело. А когда у тебя еще и режиссер звезда, которого постоянно тянут снимать в Америке, то это превращается в довольно длительный процесс. Но мы с Данилой Козловским и Ильей Найшуллером регулярно встречаемся, и за последнее время появилось много отличных идей как сделать эту историю еще более классной. Думаю, что в следующем году мы всё наконец снимем.
Давайте все-таки вернемся в Россию. Есть такое расхожее мнение, что у нас актеры не собирают кассу. Появился ли такой актер, на которого люди идут в кино? За счет чего сейчас удается продать проект, только за счет того, что его массированно рекламируют, и он становится фильмом-событием?
Е.Н.: В Голливуде так же. Ни один актер не является гарантией кассового успеха.
В.Ф.: В современном мире маркетингом и звездами можно притащить людей на первый день проката. Если еще два года назад ты мог говорить про первый уикенд, то теперь есть только четверг. Социальные сети убивают проект, если он неудачный. Ты не можешь собирать в пятницу, субботу, воскресенье, если у тебя фильм, который не зашел зрителю. А что ему понравится, никто не может угадать по-настоящему.
Но у вас ситуация, что у фильма только 11 дней, а потом прийдет «Т-34» и не будет больше ничего?
Е.Н.: Мы думаем, что он все-таки будет жить дольше. И мы об этом говорим с прокатчиком. Верим, что у нас будет хороший старт, за счет которого фильм останется в кинотеатрах с нормальной росписью.
В.Ф.: У нас новогодний фильм. И мы надеемся, что все-таки здравый смысл восторжествует и новогодний фильм будет в прокате весь Новый год. А весь Новый год в России – это до середины января.
Е.Н.: Мы уверены в «Полицейском». Кому мы ни показываем фильм, все смеются. У нас суперпозитивный сарафан. И мы верим, что он и втащит нас в Новый год.
фото: "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"
Когда появилась идея полного метра? И есть ли в нем тайный продюсерский код?
В.Ф.: Никакого продюсерского кода нет. Да, мы предложили Илье выйти за пределы сериального формата, расширить эту вселенную до полнометражного фильма. Но содержательно это исключительно его авторское видение. Если коротко формулировать, то это история про то, что не в деньгах счастье.
Е.Н.: А в их количестве (смеется). Новогодний «Полицейский» – это, конечно, чистая комедия, но даже в таком легком жанре должен быть дополнительный смысловой уровень, иначе всё превратится в беспощадный набор скетчей. Успех того, что делает Илья Куликов, на мой взгляд в том, что вне зависимости от жанра в каждом его сценарии есть очень четкий и понятный смысловой посыл. И так как я его знаю больше 10 лет и он мой близкий друг, могу с уверенностью сказать, что эти смыслы не с потолка взяты, это то, с чем он живет, его система ценностей, моральный код, если хотите. Как он сам часто говорит, через то кино, которое автор пишет или снимает, можно все понять про него, как про человека. Если вы посмотрите на все, что делает Илья Куликов, то поверьте, вы про него все поймете.
Сложно ли будет неподготовленному зрителю, как я называю – «петровственнице», погрузиться в фильм?
В.Ф.: Кто? Петровственница? Это как?
«Петровственница» – это девушка из хорошей семьи, которая никогда не видела Александра Петрова на экране.
(Смеются)
В.Ф.: Мы отдельно показывали кино людям, которые никогда в жизни не видели «Полицейского», вы не поверите, но мы нашли таких. Стало понятно, что история для них работает. Единственное в самом начале им приходилось тратить лишние усилия на то, чтобы разобраться в персонажах и в их отношениях друг с другом. Когда мы это поняли, мы решили добавить в начало фильма пролог.
Е.Н.: Первые три минуты фильма – это скетчи из предыдущих сезонов «Полицейского с Рублевки», где объясняется, кто в каких отношениях друг с другом состоит, и что происходит, после них всем всё становится понятно.
На этом история закончится? Будет ли пятый сезон? Или сиквел фильма? Или еще два фильма?
В.Ф.: Продолжение будет, но каким оно будет, мы пока не знаем. То, что говорил Женя про Илью, это касается и нас. Хочется делать не ради денег, а ради того, что для тебя внутренне важно. Все зависит от вдохновения, которое либо придет, либо не придет.
Е.Н.: В случае с ПСР – Илье прежде всего. Он источник этой истории, ее двигатель. Мы можем только помочь ему ее реализовать.
В.Ф.: Те зрители, которые придут посмотреть, они это вдохновение могут придать. Когда люди ходят в кино, делятся впечатлениями, начинают цитировать эти шутки, то появляется искра, от которой дальше все рождается. Будет ли продолжение, будет зависеть от зрителей, которые пойдут в кинотеатры.
фото: "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел"
Вы в фильме много стебете франшизу «Ёлки». Вы с ними договаривались? Это совместная промо-акция?
В.Ф.: Это от души.
Е.Н.: Мы с большим уважением относимся к этой франшизе.
В.Ф.: (смеется) Это видно по всем шуткам.
Е.Н.: На самом деле, когда они в ролике решили нас ответно простебать, мы им совершенно спокойно дали материалы из фильма, и они их использовали. По-моему, у нас здесь нормальная коммуникация.
В.Ф.: То, что мы шутим вокруг «Елок» говорит о том, что они стали неотъемлемой частью празднования Нового года в нашей стране.
Е.Н.: Не просто три разных финала, у нас будет три разных фильма. Мы сейчас заканчиваем съемки. В конце декабря должен появиться монтаж первой вселенной, как мы это называем. В начале февраля монтаж еще двух вселенных. Например, в одной версии героя убивают, в другой просто ранят, а в третьей он стреляет первым. (смеется)
В.Ф.: Уже после первого сезона стало ясно, это очень фанатская история. У нас сейчас в группе ВК больше миллиона человек, и они пишут свои альтернативные продолжения. Мы исходили из простой вещи, что было бы круто, если бы два фаната в разных городах сходили на один и тот же фильм, начали бы обсуждать, а потом бы выяснилось, что фильмы у них разные.
Е.Н.: Там так устроено на сценарном уровне, что нет фильма главней, все три равноценные.
В.Ф.: Никто не будет знать, на какой фильм идет, но поскольку он ходил на первый фильм, при помощи билета он сможет узнать, в каких кинотеатрах идут другие.
Е.Н.: Возможно, потом у кого-то будет желание посмотреть в digital все варианты сразу. Но это три полноценных разных фильма. А, может быть, зритель захочет из них собрать свой четвертый фильм, кто знает?
фото: Съемки фильма "Чернобыль. Зона отчуждения"/пресс-служба канала ТВ-3
У вас есть какой-то секретный мозг в баночке, который вам эти идеи подкидывает?
В.Ф.: Просто не хочется повторяться. Хочется сделать что-то, чего никто не делал до тебя. И, возможно, именно по этой причине когда-нибудь случится грандиозный провал.
Е.Н.: С «Аванпостом» все проще. Это фильм-дилогия. Первый фильм выйдет 12 сентября 2019 года, а второй в феврале 20-го. Там сложнейшая компьютерная графика, огромное количеством военной техники, которую мы собирали по всем концам страны. Министерство обороны нам очень помогло.
В.Ф.: Режиссер Егор Баранов, который снимал «Гоголя» наконец-то получил возможность взяться за мощный проект с огромным количеством аттракционов, экшена и сильной человеческой историей. Последнее – главное, потому что какие бы классные у тебя в кино не были спецэффекты, трогают людей не они, а истории про них самих. А фантастические обстоятельства и антураж могут только усилить интерес к ним.
Планируете ли вы заниматься производством веб-сериалов и верите ли в эту индустрию?
В.Ф.: Я не верю в веб-сериалы. Нет такого понятия. Раньше считалось, что это что-то, что должно стоить дешево и давать миллионы просмотров. Для зрителя нет разницы, за какие деньги снят сериал. Другое дело, что интернет позволяет рассказывать истории в другом формате. Это не обязательно часовые истории. Ты можешь попробовать вертикальный формат, или 30-секундные скетчи. В этом смысле web развязывает руки.
Е.Н.: Я согласен с Валерой, что такое понятие исчезнет, когда черная дыра интернета поглотит все, включая телевидение. Все сериалы станут web. Уже в ближайшие пару-тройку лет. Будет работать то, что популярно сейчас на телике. Посмотрите количество просторов первых серий «Домашнего ареста» на Youtube. Какой сериал, сделанный для интернета, может похвастаться таким количеством просмотров и таким резонансом?
В.Ф.: Если говорить про нас, то мы собираемся делать не только сериалы, но и шоу. Мы просто понимаем, что нам нужны маркетинговые площадки, чтобы привлекать все новых и новых людей. Нам нужно создавать что-то, что будет работать в интернете и получать новых зрителей таким образом.
Е.Н.: Второе – это молодые таланты. Web – это отличная площадка для людей, у которых мотор в нужном месте, энергия и желание доказать всему миру, что они лучшие. Таких мы постоянно ищем. И иногда находим.
«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» в кино с 20 декабря.