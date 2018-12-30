Александр Петров: «Уровень режиссера можно понять по тому, как он смотрит плейбэк»

анонс

21 декабря Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Хочется сделать то, что никто до тебя не делал» Продюсеры «Полицейского с Рублевки» и канала ТВ-3 – о новогодней комедии, кино для телевидения и проката, международных амбициях и планах на 2019-й

10 декабря Дарья Жук: «Я с удовольствием ходила на все рейвы» Режиссер фильма «Хрусталь» о будущем белорусского кино и о том, как картину принимали в других странах

5 декабря Жан Дюжарден: «Мне часто приходилось играть мечтательных дурачков» Главный французский актер о том, сложно ли играть помятых жизнью мужчин и как начать в 50 лет жизнь с чистого листа