Нил Бёргер: «Кино – это долгое путешествие, а не набор забавных скетчей»

У нас была очень важная внутренняя установка – мы точно не хотели снимать ремейк большого международного хита, этот трюк уже пытались провернуть много раз, и не всегда удачно (). Для меня это очень тонкая история о взаимоуважении и сострадании. Поэтому главная задача была в том, чтобы показать и человечность, и юмор в отношениях героев в равных пропорциях. Я расставлял акценты таким образом, чтобы сцены чередовались – комедия бы усиливала драму и наоборот. В плане сценария мы вернулись к книге, удивительно, что в основе лежит история реальных людей – её автора, – и именно от них мы отталкивались, когда создавали образы Филиппа и Делла.Я просто обожаю стендапы Кевина, у него парадоксальное чувство юмора, он умеет увидеть смешное в обыденном, и это меня очень вдохновляет. Я очень хотел, чтобы в фильме он оставался самим собой и не скрывался за своим «эстрадным» образом, и думаю, что вместе мы смогли этого добиться.Изначально это была идея продюсеров, и я не поверил своим ушам (). Но потом, когда мы познакомились поближе, я понял, что он очень гибкий актер и просто обалденный рассказчик. Мы встретились и он поведал мне о своем детстве, о том, как рос в неблагополучном районе, как делал первые шаги в шоу-бизнесе, и тогда я увидел, что у него внутри нужный персонаж уже готов, надо только его направить в нужную сторону. Мне нравится работать вместе с комиками над драматическими ролями – при таком столкновении высвобождается мощнейшая творческая энергия.Ребята постоянно рвали с места в карьер: стоило их оставить на пару минут вдвоём, как тут же рождались новые гэги и шутки, например, чудесная сцена с душем. Но проблема в том, что если делать ставку на импровизацию, то фильм перестает быть однородным и ритмически выверенным. Кино – это долгое путешествие, а не набор забавных скетчей. Поэтому я настаивал на том, чтобы парни жестко придерживались сценария, они изо всех сил сопротивлялись, но в конечном итоге, то что я не поддался на их уговоры сыграло фильму на пользу.Это очень сложный вопрос. В начале у обоих героев нет смысла в жизни, но в конце они его находят. Мы все, в действительности, ужасно одиноки, очень сложно объяснить другому все свои проблемы и переживания. Но если в нашей жизни появляется человек, который готов уделить нам немного внимания, то тогда мы с радостью выбираемся из той скорлупы, которая нарастает за годы. С героями Кевина и Брайна так и происходит, они находят поддержку друг в друге, бытие наполняется красками, а их сердца открываются для любви.Меня часто спрашивают: «Как вам Николь Кидман?», и я всегда отвечаю: «Николь Кидман – восхитительна!» (). А что тут ещё можно добавить? Заполучить Николь на роль второго плана – это удача для любого проекта. Когда я узнал, что она заинтересована в работе с нами, я запрыгал от радости. Она невероятно работоспособна, звезда её калибра могла бы сидеть весь день в своем роскошном трейлере, но она ни на секунду не покидала площадку, между дублями изучала сценарий, делала пометки. При первой встрече у её героини возникает конфликт с героем Кевина Харта, но со временем они находят общий язык. Динамика их взаимоотношений очень помогла нам показать трансформацию Делла, и за это я очень благодарен Николь.Мне бы ужасно не хотелось чтобы кто-то после просмотра смог сказать, что мы смеемся над людьми с инвалидностью. Герой Филиппа очень мрачный, даже немного депрессивный, и юмор нужен для того, чтобы показать, что он оживает. До знакомства с Деллом он «закрыт на все пуговицы», но под влиянием его дерзкого и озорного характера меняется, и уже в середине фильма начинает шутить как заправский комедиант. И это спасает их обоих, помогает раскрыть потенциал.Перед началом съёмок они провели несколько дней вместе с Брайном Крэнстоном, и он благословил нас. Это большая честь.