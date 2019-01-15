Нил Бёргер: «Кино – это долгое путешествие, а не набор забавных скетчей»

В российский прокат вышел фильма «1+1: Голливудская история» – американская адаптация французского хита «1+1» с Брайаном Крэнстоном и Кевином Хартом в главных ролях. Мы встретились с режиссером картины Нилом Бёргером («Иллюзионист», «Области тьмы», «Дивергент») и поговорили об импровизации, человечности, сложных шутках и Николь Кидман.
Разница между французским фильмом «1+1» и вашей «1+1: Голливудская история» видна невооруженным глазом. Как вы расставляли акценты и удерживали баланс драматического и комедийного?
У нас была очень важная внутренняя установка – мы точно не хотели снимать ремейк большого международного хита, этот трюк уже пытались провернуть много раз, и не всегда удачно (смеется
). Для меня это очень тонкая история о взаимоуважении и сострадании. Поэтому главная задача была в том, чтобы показать и человечность, и юмор в отношениях героев в равных пропорциях. Я расставлял акценты таким образом, чтобы сцены чередовались – комедия бы усиливала драму и наоборот. В плане сценария мы вернулись к книге «Ты изменил мою жизнь»
, удивительно, что в основе лежит история реальных людей – её автора Абделя Селлуи
и Филиппа Поццо ди Борго
, – и именно от них мы отталкивались, когда создавали образы Филиппа и Делла.
Ваша версия получилась более комедийной, это влияние Кевина Харта?
Я просто обожаю стендапы Кевина, у него парадоксальное чувство юмора, он умеет увидеть смешное в обыденном, и это меня очень вдохновляет. Я очень хотел, чтобы в фильме он оставался самим собой и не скрывался за своим «эстрадным» образом, и думаю, что вместе мы смогли этого добиться.
Для многих фанатов такое кастинг-решение было неожиданным. Когда вы поняли, что это роль для него?
Изначально это была идея продюсеров, и я не поверил своим ушам (смеется
). Но потом, когда мы познакомились поближе, я понял, что он очень гибкий актер и просто обалденный рассказчик. Мы встретились и он поведал мне о своем детстве, о том, как рос в неблагополучном районе, как делал первые шаги в шоу-бизнесе, и тогда я увидел, что у него внутри нужный персонаж уже готов, надо только его направить в нужную сторону. Мне нравится работать вместе с комиками над драматическими ролями – при таком столкновении высвобождается мощнейшая творческая энергия.
У вас на площадке был сильный актерский дуэт: Кевин и Брайан Крэнстон. Вы отпускали их в импровизацию, как в сцене с катетером, или держали в рамках строгой режиссерской установки?
Ребята постоянно рвали с места в карьер: стоило их оставить на пару минут вдвоём, как тут же рождались новые гэги и шутки, например, чудесная сцена с душем. Но проблема в том, что если делать ставку на импровизацию, то фильм перестает быть однородным и ритмически выверенным. Кино – это долгое путешествие, а не набор забавных скетчей. Поэтому я настаивал на том, чтобы парни жестко придерживались сценария, они изо всех сил сопротивлялись, но в конечном итоге, то что я не поддался на их уговоры сыграло фильму на пользу.
Что, по вашему, должен вынести зритель после просмотра картины?
Это очень сложный вопрос. В начале у обоих героев нет смысла в жизни, но в конце они его находят. Мы все, в действительности, ужасно одиноки, очень сложно объяснить другому все свои проблемы и переживания. Но если в нашей жизни появляется человек, который готов уделить нам немного внимания, то тогда мы с радостью выбираемся из той скорлупы, которая нарастает за годы. С героями Кевина и Брайна так и происходит, они находят поддержку друг в друге, бытие наполняется красками, а их сердца открываются для любви.
Важную роль в «1+1: Голливудская история» играет Николь Кидман. Как вы строили работу с ней?
Меня часто спрашивают: «Как вам Николь Кидман?», и я всегда отвечаю: «Николь Кидман – восхитительна!» (смеется
). А что тут ещё можно добавить? Заполучить Николь на роль второго плана – это удача для любого проекта. Когда я узнал, что она заинтересована в работе с нами, я запрыгал от радости. Она невероятно работоспособна, звезда её калибра могла бы сидеть весь день в своем роскошном трейлере, но она ни на секунду не покидала площадку, между дублями изучала сценарий, делала пометки. При первой встрече у её героини возникает конфликт с героем Кевина Харта, но со временем они находят общий язык. Динамика их взаимоотношений очень помогла нам показать трансформацию Делла, и за это я очень благодарен Николь.
И во французском «1+1», и в вашей версии много шуток строится вокруг ограниченных физических возможностей Филиппа. Как вам удалось сделать такой юмор обаятельным и не свалиться в пошлость?
Мне бы ужасно не хотелось чтобы кто-то после просмотра смог сказать, что мы смеемся над людьми с инвалидностью. Герой Филиппа очень мрачный, даже немного депрессивный, и юмор нужен для того, чтобы показать, что он оживает. До знакомства с Деллом он «закрыт на все пуговицы», но под влиянием его дерзкого и озорного характера меняется, и уже в середине фильма начинает шутить как заправский комедиант. И это спасает их обоих, помогает раскрыть потенциал.
Видел ли реальный Филипп Поццо ди Борго ваш фильм?
Перед началом съёмок они провели несколько дней вместе с Брайном Крэнстоном, и он благословил нас. Это большая честь.
«1+1: Голливудская история» в прокате с 10 января.