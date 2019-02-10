Роман Курцын: «Я слушаю не критиков, а простых людей, которые ходят по улице и ездят в метро»

14 февраля в прокат выходит новый фильм Кирилла Плетнева «Семь ужинов», в котором семейная пара на грани развода преодолевает кризис с помощью необычной психологической практики. Главную мужскую роль в картине исполняет Роман Курцын, которого мы и распросили о проекте, а еще о музыке, об отношениях к публичности и критике. И о написанном им сценарии, по которому уже собираются снимать фильм.
Подробнее о своем герое фильма «Семь ужинов» можете рассказать?
Он работает в психбольнице. Будучи лечащим врачом, повздорил со своим начальником на почве того, как надо лечить людей, и его разжаловали до уровня санитара. А еще он писатель. У него творческий кризис, он думает, что его главное предназначение - писать книги. но ту, которую даст ему прорыв, он не может начать. он начинает пить, и тут его жена, с которой они прожили 5 лет, объявляет о разводе. Говорит: «Ты дальше гробить свою жизнь, но только без меня, не хочу быть этому свидетелем». И для него это «волшебный пендель» – мотивация, чтобы начать жить заново. Жена соглашается на его эксперимент с 7-ми ужинами, уверенная, что у нее никаких чувств к нему больше нет. Люди, которые прожили вместе пять лет, заново начинают знакомиться друг с другом.
Как вы опишете жанр этой картины?
Я не могу назвать «Семь ужинов» чистой комедией. В нем много намешано, в том числе мелодрама, драма. Каждый наш ужин не похож на предыдущий, а соответственно и эмоции эти ужины вызывают разные. Где-то мы хулиганили и безобразничали, а где-то все было душевно, трепетно. Зритель будет на качелях – то на моей стороне, то на стороне героини Полины Максимовой
. Уверен, все будут плакать и смеяться, а вот помирились они или нет - я вам не скажу.
Как вы оцениваете режиссерские способности Кирилла Плетнева?
После фильма «Без меня» Кирилл Плетнев еще больше вырос. Кира - гениальный режиссер. Даже не знаю, кто из него круче – актер или режиссер. Потому, что я очень люблю Плетнева как артиста (один «Диверсант
» чего стоит). У него классная мужская харизма. И режиссер из него тоже получился отличный. На самом деле, я немного напрягаюсь, когда актеры уходят в режиссеры. На мой взгляд, это очень сложный переход, который обычно плачевно заканчивается для всех. Но Кирилл – очень классный режиссер. Он свободный, легкий, с ним хочется творить!
А ваша партнерша?
Полина Максимова
– сразу после «Без меня
» она снова играет у Кирилла. Она там была потрясающей – переломила представление о себе как “о той блондинке из «Деффчонок
»”. Теперь все знают, что она мощная актриса, драматичная и глубокая. Какие-то сцены она, как я называю, «из кишок достает». Ну, очень классно!
Полина рассказывала в одном из интервью перед фильмом «Без меня», что ей очень помогало, что Кирилл из актерской среды.
Безумно помогает, потому что он многое на себя перекладывает как актер, а дальше он не то, что бы говорит и показывает, как надо играть, а очень точно объясняет актерскую задачу. То есть, у него есть и актерская, и режиссерская школа, ему не надо задавать вопрос: «А что я здесь играю?»
Когда Плетнев ушел в режиссуру, я радостно потирал руки, потому что он забрал у меня около восьми проектов! То есть, меня вели-вели, а в финале снимался Плетнев. У меня была актерская ревность, потому что я хотел сыграть эти роли, но утверждали его: «Плетнев! Опять Плетнев!» А теперь я сам сыграл у Плетнева!
Очень смелый и провокативный постер на «Семи ужинах».
Я один из инициаторов этого постера. Вначале я там вообще был без штанов - смело и дерзко! Но потом на меня надели пижамные штаны… Кстати, в кино мы реально снимались голые, и так как безумно стеснялись, то ничего не приходилось играть. Полина - очень красивая женщина и уверенная в себе, меня это смущало. Хотя у меня это не первая обнаженная сцена (помните «Желтый глаз тигра»?), и еще был фильм «Гуляй, Вася
» со сценой в бане. Сложнее конечно, когда это эротические сцены, там свои нюансы.
Вы играете разные роли, вам нравится, что нет амплуа?
Так у актера и не должно быть одного амплуа, ты должен залезать в разные шкуры. Разве интересно быть все время зайчиком? Ну что он может? Побегать от волка, сложить ушки, попрыгать, переодеть шубку и все? А у меня все животные в арсенале! Сейчас выходит два новых проекта - грандиозные истории для меня как для актера. Это «Все или ничего» Димы Суворова
- комедия в стиле Гая Ричи, где я играю толстого ботаника, который еще и шепелявит. Мне шили специальный костюм – это был интересный опыт. И на Первом канале уже совсем скоро выходит «Желтый глаз тигра
», где я играю отрицательного персонажа. К нему пришло богатство в 90-е, и он не совладал с испытанием медными трубами, и сходит с ума от денег и власти. Я совершенно там другой. Мой герой ходит голым, мочится на слуг, пытается убить свою же дочь. Снял режиссер Марк Горобец
, невероятно смелый проект. А с Марком мы собираемся еще один проект запустить. Я хочу сам начать снимать кино как сопродюсер, и вот придумал историю.
А о чем сценарий, который вы написали?
Это реальная история из жизни моего друга, военная психологическая драма. Мы хотим сделать актерский подвиг. Мой друг прожил 21 день в замкнутом пространстве без еды и воды и выжил. Я хочу один в один повторить то, что произошло с ним, то есть зайти в замкнутое пространство, включить камеры и каждый день снимать те события, которые происходили с ним. Он похудел на 35 кг. Я хочу к этому проекту взять максимальную физическую форму, которая у меня есть, и будем снимать в режиме реального времени, что происходит с телом, с лицом. Пока не могу найти партнера. То есть никто из артистов не соглашается кроме меня, а по сюжету там два человека. Представляете, что такое 20 дней не выходить из павильона? Мы даже будем заключать договор, что не имеем права выйти. Нас будут закрывать на ключ и уходить. Душа тоже не будет. То есть ты реально должен пройти те условия. Родные говорят, что это попахивает шизофренией. Я же думаю, что это достойный международный проект.
У вас так много проектов, съемок, вы еще и как сценарист дебютируете, как вы проходите испытание медными трубами?
Медные трубы случаются у того, кому легко все это дается. Мне ни один проект легко не давался. Востребованность и узнаваемость пришли благодаря силе воли и характеру и работе, работе над собой. Я дождался того момента, когда мне был дан шанс, и использовал его.
Да и коллег я не встречал сильно покореженных медными трубами. Есть, конечно исключения, которые уже много сделали и имеют право выстраивать свои границы и еще на берегу выставить райдер, в котором тайский массаж и устрицы. Все это оговорено с продюсером до начала съемочного процесса, значит, так надо.
Вам мешает публичность?
Иногда. Приходится надевать кепку и очки, если едешь в метро, потому что хочется забиться в угол и выдохнуть, а люди видят тебя, и им нужно уделить внимание. Иногда на это просто физически нет сил. Фотографироваться и разговаривать. Однажды у меня было параллельно 9 проектов, состояние ужасное, но люди же не понимают: просят снять шапку, очки. «Давай сфоткаемся, а то так не узнают!» Да мне и не надо, чтобы сейчас узнавали… но стараюсь всегда отвечать людям с улыбкой.
Как отнеслись к критике «Крыма»?
Я слушаю не критиков, а простых людей, которые ходят по улице и ездят в метро. И я каждый день встречаю человека, который благодарен за проект. Пусть блоггеры и хейтеры пишут негатив, они на этом зарабатывают.
Как относитесь к вопросам о личной жизни?
Я не говорю об этом. Конечно, в интернете написано много, что люди сами придумали. Многое неправда, что-то похоже на правду. Я не думаю, что мне надо раскрывать подробности личной жизни. Я – актер, людей должна интересовать моя профессия. Это моя точка зрения. Есть люди, которые, наоборот, выкладывают в соцсети каждый свой шаг.
Правда, про брата - артиста - я вам рассказал. Он скоро придет на съемки «Успеха». Пока будет здесь мне помогать, а в декабре уедет в Кострому делать свой проект. Он выбрал для себя продюсерскую стезю, и хочет в этом развиваться.
Вы недавно закончили сниматься в картине Павла Руминова «Успех», где вы играли рок-музыканта и носили накладные волосы...
Это был парик, точнее замещение волос – новейшая тема. Волосы можно приклеить на три месяца, их можно мыть, с ними можно плавать, что угодно делать. У меня, кстати, были длинные волосы, а мой младший брат, тоже киношник, так и сейчас с такими ходит. Я сам предложил, чтобы мой герой был патлатый, но меня никто не поддержал. Сначала. Я так упорно гнул свою линию, что, в результате, прогнул. Ну, какой рок-музыкант без волос!
А сходство с Куртом Кобейном запланировано или так получилось?
Безусловно запланировано! Я играю персонажа, которого можно условно охарактеризовать так: каким бы был Курт Кобейн, если бы жил в нашей стране. То есть пел бы в переходе, а потом бы пел попсу, а потом бы не застрелился, потому что тупо не нашел из чего стрелять! И он бы общался с дочерью. Ее играет Маша Лобанова
- гениальная девчонка, я надеюсь, что она это с возрастом не потеряет. Она понимающий, думающий человек в детском обличии, как будто внутрь нее запихали взрослого человека, который знает что делать. Это очень классно. Я такого комфорта от общения с детьми еще не получал. У нее большое будущее, если она пожелает стать актрисой.
А если на вас примерить эту ситуацию – вы один воспитываете дочь. Можете себе такое представить?
Я совсем другой отец, я бы никогда не положил здоровье ребенка на карьеру. Тем более, что мой персонаж постоянно меняется, и в какой-то момент он начинает ревновать своего ребенка к ее славе. Это ужасно. Вокруг множество несчастных актеров, которые не увидели и не воспользовались своим шансом, и винят в этом они кого угодно – семью, детей, государство, учителей, а ведь всегда все зависит только от тебя. В этом внутренняя драма моего персонажа, а справится он с ней или нет – зритель узнает, посмотрев фильм.
Что скажете о Руминове?
Руминов, конечно, – сгусток невероятной энергии. Он болеет работой каждую минуту. Паша не снимал 4 года, и явно накопил столько, что сейчас иногда нас будто океанской волной накрывает. В его голове столько всяких интересных задач, референсов, просто кладезь кинематографа. Он невероятно много знает – энциклопедия кино, а не человек. Павел непредсказуем, иногда не знаешь, какую задачу ты будешь делать в следующем дубле. Может сказать: «Забудьте все, что вы учили, этого текста не будет, я вам сейчас через 15 минут напишу сцену, пока посидите». И мы все переделываем заново!
Когда вы приходите на проект, а вам не комфортно с актрисой или режиссером, что делать в таком случае?
Я пока такого не встречал. Я коммуникабельный человек, всегда ко всем можно найти подход и все можно решить.
Насколько вы дружите с музыкой?
Сейчас учусь играть на барабанах еще для одного проекта - на СТС. Здесь я по сюжету играю на всем. В детстве я слушал только попсу из серии «Руки вверх», и только в последних классах школы перешел на Кобейна, The Cranberries, Garbage, БГ, Земфиру и «Пятницу».
«Семь ужинов
» в прокате с 14 февраля
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