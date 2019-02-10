Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Роман Курцын: «Я слушаю не критиков, а простых людей, которые ходят по улице и ездят в метро»

интервью >>
10 февраля 2019
14 февраля в прокат выходит новый фильм Кирилла Плетнева «Семь ужинов», в котором семейная пара на грани развода преодолевает кризис с помощью необычной психологической практики. Главную мужскую роль в картине исполняет Роман Курцын, которого мы и распросили о проекте, а еще о музыке, об отношениях к публичности и критике. И о написанном им сценарии, по которому уже собираются снимать фильм.

Роман Курцын: «Я слушаю не критиков, а простых людей, которые ходят по улице и ездят в метро»

Подробнее о своем герое фильма «Семь ужинов» можете рассказать?

Он работает в психбольнице. Будучи лечащим врачом, повздорил со своим начальником на почве того, как надо лечить людей, и его разжаловали до уровня санитара. А еще он писатель. У него творческий кризис, он думает, что его главное предназначение - писать книги. но ту, которую даст ему прорыв, он не может начать. он начинает пить, и тут его жена, с которой они прожили 5 лет, объявляет о разводе. Говорит: «Ты дальше гробить свою жизнь, но только без меня, не хочу быть этому свидетелем». И для него это «волшебный пендель» – мотивация, чтобы начать жить заново. Жена соглашается на его эксперимент с 7-ми ужинами, уверенная, что у нее никаких чувств к нему больше нет. Люди, которые прожили вместе пять лет, заново начинают знакомиться друг с другом.

Как вы опишете жанр этой картины?

Я не могу назвать «Семь ужинов» чистой комедией. В нем много намешано, в том числе мелодрама, драма. Каждый наш ужин не похож на предыдущий, а соответственно и эмоции эти ужины вызывают разные. Где-то мы хулиганили и безобразничали, а где-то все было душевно, трепетно. Зритель будет на качелях – то на моей стороне, то на стороне героини Полины Максимовой. Уверен, все будут плакать и смеяться, а вот помирились они или нет - я вам не скажу.

Как вы оцениваете режиссерские способности Кирилла Плетнева?

После фильма «Без меня» Кирилл Плетнев еще больше вырос. Кира - гениальный режиссер. Даже не знаю, кто из него круче – актер или режиссер. Потому, что я очень люблю Плетнева как артиста (один «Диверсант» чего стоит). У него классная мужская харизма. И режиссер из него тоже получился отличный. На самом деле, я немного напрягаюсь, когда актеры уходят в режиссеры. На мой взгляд, это очень сложный переход, который обычно плачевно заканчивается для всех. Но Кирилл – очень классный режиссер. Он свободный, легкий, с ним хочется творить!

А ваша партнерша?

Полина Максимова – сразу после «Без меня» она снова играет у Кирилла. Она там была потрясающей – переломила представление о себе как “о той блондинке из «Деффчонок»”. Теперь все знают, что она мощная актриса, драматичная и глубокая. Какие-то сцены она, как я называю, «из кишок достает». Ну, очень классно!

Роман Курцын: «Я слушаю не критиков, а простых людей, которые ходят по улице и ездят в метро»

Полина рассказывала в одном из интервью перед фильмом «Без меня», что ей очень помогало, что Кирилл из актерской среды.

Безумно помогает, потому что он многое на себя перекладывает как актер, а дальше он не то, что бы говорит и показывает, как надо играть, а очень точно объясняет актерскую задачу. То есть, у него есть и актерская, и режиссерская школа, ему не надо задавать вопрос: «А что я здесь играю?»
Когда Плетнев ушел в режиссуру, я радостно потирал руки, потому что он забрал у меня около восьми проектов! То есть, меня вели-вели, а в финале снимался Плетнев. У меня была актерская ревность, потому что я хотел сыграть эти роли, но утверждали его: «Плетнев! Опять Плетнев!» А теперь я сам сыграл у Плетнева!

Очень смелый и провокативный постер на «Семи ужинах».

Я один из инициаторов этого постера. Вначале я там вообще был без штанов - смело и дерзко! Но потом на меня надели пижамные штаны… Кстати, в кино мы реально снимались голые, и так как безумно стеснялись, то ничего не приходилось играть. Полина - очень красивая женщина и уверенная в себе, меня это смущало. Хотя у меня это не первая обнаженная сцена (помните «Желтый глаз тигра»?), и еще был фильм «Гуляй, Вася» со сценой в бане. Сложнее конечно, когда это эротические сцены, там свои нюансы.

Вы играете разные роли, вам нравится, что нет амплуа?

Так у актера и не должно быть одного амплуа, ты должен залезать в разные шкуры. Разве интересно быть все время зайчиком? Ну что он может? Побегать от волка, сложить ушки, попрыгать, переодеть шубку и все? А у меня все животные в арсенале! Сейчас выходит два новых проекта - грандиозные истории для меня как для актера. Это «Все или ничего» Димы Суворова - комедия в стиле Гая Ричи, где я играю толстого ботаника, который еще и шепелявит. Мне шили специальный костюм – это был интересный опыт. И на Первом канале уже совсем скоро выходит «Желтый глаз тигра», где я играю отрицательного персонажа. К нему пришло богатство в 90-е, и он не совладал с испытанием медными трубами, и сходит с ума от денег и власти. Я совершенно там другой. Мой герой ходит голым, мочится на слуг, пытается убить свою же дочь. Снял режиссер Марк Горобец, невероятно смелый проект. А с Марком мы собираемся еще один проект запустить. Я хочу сам начать снимать кино как сопродюсер, и вот придумал историю.

А о чем сценарий, который вы написали?

Это реальная история из жизни моего друга, военная психологическая драма. Мы хотим сделать актерский подвиг. Мой друг прожил 21 день в замкнутом пространстве без еды и воды и выжил. Я хочу один в один повторить то, что произошло с ним, то есть зайти в замкнутое пространство, включить камеры и каждый день снимать те события, которые происходили с ним. Он похудел на 35 кг. Я хочу к этому проекту взять максимальную физическую форму, которая у меня есть, и будем снимать в режиме реального времени, что происходит с телом, с лицом. Пока не могу найти партнера. То есть никто из артистов не соглашается кроме меня, а по сюжету там два человека. Представляете, что такое 20 дней не выходить из павильона? Мы даже будем заключать договор, что не имеем права выйти. Нас будут закрывать на ключ и уходить. Душа тоже не будет. То есть ты реально должен пройти те условия. Родные говорят, что это попахивает шизофренией. Я же думаю, что это достойный международный проект.

Роман Курцын: «Я слушаю не критиков, а простых людей, которые ходят по улице и ездят в метро»

У вас так много проектов, съемок, вы еще и как сценарист дебютируете, как вы проходите испытание медными трубами?

Медные трубы случаются у того, кому легко все это дается. Мне ни один проект легко не давался. Востребованность и узнаваемость пришли благодаря силе воли и характеру и работе, работе над собой. Я дождался того момента, когда мне был дан шанс, и использовал его.

Да и коллег я не встречал сильно покореженных медными трубами. Есть, конечно исключения, которые уже много сделали и имеют право выстраивать свои границы и еще на берегу выставить райдер, в котором тайский массаж и устрицы. Все это оговорено с продюсером до начала съемочного процесса, значит, так надо.

Вам мешает публичность?

Иногда. Приходится надевать кепку и очки, если едешь в метро, потому что хочется забиться в угол и выдохнуть, а люди видят тебя, и им нужно уделить внимание. Иногда на это просто физически нет сил. Фотографироваться и разговаривать. Однажды у меня было параллельно 9 проектов, состояние ужасное, но люди же не понимают: просят снять шапку, очки. «Давай сфоткаемся, а то так не узнают!» Да мне и не надо, чтобы сейчас узнавали… но стараюсь всегда отвечать людям с улыбкой.

Как отнеслись к критике «Крыма»?

Я слушаю не критиков, а простых людей, которые ходят по улице и ездят в метро. И я каждый день встречаю человека, который благодарен за проект. Пусть блоггеры и хейтеры пишут негатив, они на этом зарабатывают.

Как относитесь к вопросам о личной жизни?

Я не говорю об этом. Конечно, в интернете написано много, что люди сами придумали. Многое неправда, что-то похоже на правду. Я не думаю, что мне надо раскрывать подробности личной жизни. Я – актер, людей должна интересовать моя профессия. Это моя точка зрения. Есть люди, которые, наоборот, выкладывают в соцсети каждый свой шаг.

Правда, про брата - артиста - я вам рассказал. Он скоро придет на съемки «Успеха». Пока будет здесь мне помогать, а в декабре уедет в Кострому делать свой проект. Он выбрал для себя продюсерскую стезю, и хочет в этом развиваться.

Вы недавно закончили сниматься в картине Павла Руминова «Успех», где вы играли рок-музыканта и носили накладные волосы...

Это был парик, точнее замещение волос – новейшая тема. Волосы можно приклеить на три месяца, их можно мыть, с ними можно плавать, что угодно делать. У меня, кстати, были длинные волосы, а мой младший брат, тоже киношник, так и сейчас с такими ходит. Я сам предложил, чтобы мой герой был патлатый, но меня никто не поддержал. Сначала. Я так упорно гнул свою линию, что, в результате, прогнул. Ну, какой рок-музыкант без волос!

Роман Курцын: «Я слушаю не критиков, а простых людей, которые ходят по улице и ездят в метро»

А сходство с Куртом Кобейном запланировано или так получилось?

Безусловно запланировано! Я играю персонажа, которого можно условно охарактеризовать так: каким бы был Курт Кобейн, если бы жил в нашей стране. То есть пел бы в переходе, а потом бы пел попсу, а потом бы не застрелился, потому что тупо не нашел из чего стрелять! И он бы общался с дочерью. Ее играет Маша Лобанова - гениальная девчонка, я надеюсь, что она это с возрастом не потеряет. Она понимающий, думающий человек в детском обличии, как будто внутрь нее запихали взрослого человека, который знает что делать. Это очень классно. Я такого комфорта от общения с детьми еще не получал. У нее большое будущее, если она пожелает стать актрисой.

А если на вас примерить эту ситуацию – вы один воспитываете дочь. Можете себе такое представить?

Я совсем другой отец, я бы никогда не положил здоровье ребенка на карьеру. Тем более, что мой персонаж постоянно меняется, и в какой-то момент он начинает ревновать своего ребенка к ее славе. Это ужасно. Вокруг множество несчастных актеров, которые не увидели и не воспользовались своим шансом, и винят в этом они кого угодно – семью, детей, государство, учителей, а ведь всегда все зависит только от тебя. В этом внутренняя драма моего персонажа, а справится он с ней или нет – зритель узнает, посмотрев фильм.

Что скажете о Руминове?

Руминов, конечно, – сгусток невероятной энергии. Он болеет работой каждую минуту. Паша не снимал 4 года, и явно накопил столько, что сейчас иногда нас будто океанской волной накрывает. В его голове столько всяких интересных задач, референсов, просто кладезь кинематографа. Он невероятно много знает – энциклопедия кино, а не человек. Павел непредсказуем, иногда не знаешь, какую задачу ты будешь делать в следующем дубле. Может сказать: «Забудьте все, что вы учили, этого текста не будет, я вам сейчас через 15 минут напишу сцену, пока посидите». И мы все переделываем заново!

Когда вы приходите на проект, а вам не комфортно с актрисой или режиссером, что делать в таком случае?

Я пока такого не встречал. Я коммуникабельный человек, всегда ко всем можно найти подход и все можно решить.

Насколько вы дружите с музыкой?

Сейчас учусь играть на барабанах еще для одного проекта - на СТС. Здесь я по сюжету играю на всем. В детстве я слушал только попсу из серии «Руки вверх», и только в последних классах школы перешел на Кобейна, The Cranberries, Garbage, БГ, Земфиру и «Пятницу».

«Семь ужинов» в прокате с 14 февраля.


Евгений Червон
версия для печати
персоны
Марк ГоробецРоман КурцынМария ЛобановаПолина МаксимоваКирилл ПлетнёвПавел Руминов
фильмы
Без меняВсё или ничегоГуляй, Вася!ДеффчонкиДиверсантЖёлтый глаз тиграКрымСемь ужиновУспех

фотографии >>
Роман Курцын: «Я слушаю не критиков, а простых людей, которые ходят по улице и ездят в метро» фотографии
Роман Курцын: «Я слушаю не критиков, а простых людей, которые ходят по улице и ездят в метро» фотографии
Роман Курцын: «Я слушаю не критиков, а простых людей, которые ходят по улице и ездят в метро» фотографии
Роман Курцын: «Я слушаю не критиков, а простых людей, которые ходят по улице и ездят в метро» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Сергей Юрский
8 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Юрский.
Альберт Финни
8 февраля ушёл из жизни актёр Альберт Финни.
Борис Зубов
7 февраля ушёл из жизни актёр Борис Зубов.
Александр Зоточкин
6 февраля скончался актёр Александр Зоточкин.

День рождения >>

Людмила Артемьева
Александр Бухаров
Ирина Вальц
Владимир Зельдин
Генрикас Кураускас
Леонхард Мерзин
Марина Полицеймако
Алина Сергеева
Аида Юнусова
Ференц Бешшенеи
Элизабет Бэнкс
Пьер Монди
Хлоя Грейс Морец
Франческа Нери
Эмма Робертс (II)
Том Шиллинг
все родившиеся 10 февраля >>

Афиша кино >>

Айка
социальная драма
Германия, Казахстан, Китай, Польша, Россия, 2018
Алита: Боевой ангел
боевик, мелодрама, научная фантастика, приключения
Аргентина, Канада, США, 2018
Банды Индостана
боевик, приключения
Индия, 2018
Громкая связь
Россия, 2019
Капернаум
драма, социальная драма
Ливан, Франция, 2018
Любить нельзя расстаться
комедия, мелодрама
Аргентина, 2018
Отрыв
триллер
Россия, 2018
Пилигрим
психологический триллер
Россия, 2018
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен