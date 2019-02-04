Лиам Нисон: «Мы носили кучу одежды и чувствовали себя, как человек Мишлен»

7 февраля в кинотеатрах России стартует драматический триллер «Снегоуборщик». История о том, как водитель снегоочистителя мстит наркоторговцам за смерть любимого сына, уже засветилась в прокате в 2014 году - и даже претендовала на «Золотого медведя». В новой версии, снятой режиссером оригинала Хансом Петтером Муландом, действие перенесено из Норвегии в Канаду, а Стеллана Скарсгорда заменил Лиам Нисон. Мы встретились с героем всех современных крутых боевиков и поговорили с ним о последствиях мести, работе с сыном Майклом и превосходстве природы над человеком.
Лиам, о чем ваш новый фильм?
«Снегоуборщика» очень трудно отнести к какому-либо жанру. Это и хороший триллер с сильным героем, благодаря которому и развивается сюжет, и драма о мести с большой долей черного юмора.
В чем уникальность этого проекта?
Это «очередная» драма о мести, но у нас получились очень интересные антагонисты. Злодеев, с которыми познакомятся зрители, нельзя назвать однозначными персонажами. Они вовлекают вас в свою жизнь и каким-то странным извращенным образом заставляют беспокоится о себе, хотя в то же время совершают жуткие вещи, сопряженные с насилием. Просто характеры плохих парней написаны настолько живо и ярко, что вы, сами того не осознавая, начинаете им сопереживать. И у них отличное чувство юмора, черное, очень мрачное. Но юмор есть юмор. А мой герой Нильс, абсолютный дилетант, внезапно оказывается втянутым в водоворот преступности и криминала, о существовании которого в этом маленьком горнолыжном городке никто и не подозревал.
И куда в итоге приводит этот водоворот вашего героя?
Я думаю, когда Нильс выбирает путь мести, он еще не подозревает, что вскрывает огромную банку червей, связанных с наркоторговлей. Он думает, что охотится за парнем, который убил его сына, но этот парень работает на других парней, которые, в свою очередь, подчиняются отморозку по имени Викинг — его играет Том Бэйтман
, замечательный британский актер. И он руководит наркокартелем. А потом в дело вмешиваются племена коренных канадцев: индейский вождь по имени Белый Бык, которого играет Том Джексон
, тоже управляет картелем. Поэтому он развязывает войну с Викингом, а моему персонажу остается только метаться между ними и стараться, чтобы его не поймали. Так что желание отмщения в итоге перерастает в вихрь мести и насилия.
Почему вы согласились сниматься? Что вас привлекло?
Я видел оригинальный фильм «Дурацкое дело нехитрое» 2014 года. И еще тогда отметил прекрасную режиссерскую работу Ханса Петтера Муланда. И «Снегоуборщика», кстати, снимал именно он — потрясающий человек и постановщик. Как-то так получилось, что Франк Болдуин
просто прислал мне сценарий, я прочитал его и сразу согласился играть. Еще мне понравилось, что многие роли в фильме играют коренные жители Канады, да еще как! Такого зрители точно ещё не видели.
Как вам работалось с Муландом?
Ханс Петтер Муланд норвежец, и в нем есть эта европейская точность — внимание к качеству и деталям. Он кажется очень спокойным и даже отрешенным, но в то же время он большой профессионал. Ханс сам бывший актер и трудится режиссером в театре, так что он знает все о том, как должен работать актёр. Он знает, как рассказать историю в кино, выбрать интересный ракурс и так далее. Мне было очень приятно с ним работать. Он не ведет себя как надсмотрщик или командир. Напротив, поощряет нашу работу и те тонкости, которые мы как актеры можем привнести в фильм, чтобы улучшить историю, усилить юмор и пафос. Муланд очень хорош, и я бы с удовольствием поработал с ним снова.
Это же первый фильм, в котором вы снимались вместе с сыном, Майклом Нисоном, верно?
Да, мой сын играет Кайла. На ранних этапах производства я предложил его на роль сына моего героя Хансу Петтеру Муланду и продюсеру Майклу Шамбергу. А потом просто наблюдал со стороны. Майкл прочел сценарий, прошел пробы и получил эту роль. Я был очень рад за него. Это значило, что нам не нужно будет притворяться, что мы родственники, как если бы какой-то другой незнакомый человек делал вид, что он мой сын. Потому что Майкл — мой сын. У него похожие жесты и язык тела в целом. Но в некоторых сценах, конечно, было сложно абстрагироваться и осознать, что ты не просто разговариваешь со своим мальчиком, а находишься на съемочной площадке.
А что насчет легендарной Лоры Дерн?
О, пожалуй, я могу поставить галочку в своем чек-листе, что я работал с великой Лорой Дерн. Она потрясающая женщина.
В какой сцене вам больше всего понравилось сниматься?
Хм, их было даже две или три. Мне нравятся все мои сцены с Лорой Дерн, должен сказать — великой Лорой Дерн. И с Томом Джексоном, он — канадская легенда: хороший актер, рассказчик и певец. У нас была одна из заключительных сцен, но я не буду спойлерить зрителям, потому что она для меня особенная.
Что было снимать сложнее всего?
Самыми сложными были сцены, которые мы снимали в канадской провинции Альберта. Несколько дней мы были окружены великолепным пейзажем: всюду были горы, которым миллионы, если не миллиарды лет. Но… было очень холодно, и погода менялась за считаные минуты. Вот мороз и солнце, и вот уже — буря. Мы носили кучу одежды и чувствовали себя, как человек Мишлен. Еще каждое утро приходилось принимать холодный душ, чтобы помочь иммунной системе работать на полную катушку, находясь во власти такой стихии. Но в целом съемки были довольно веселыми. Были дни, когда приходилось долго мерзнуть на улице, но это случается почти со всеми фильмами. Иногда нам приходилось спускаться с гор из-за погодных условий, потому что съемочное оборудование могло выйти из строя. Но все эти неудобства никак не сказались на качестве всего произведения.
Что еще интересного происходило за пределами съемочной площадки?
Однажды, когда мы с моим гримером находились в трейлере, он внезапно начал сползать. Мы узнали, что один из грузовиков с оборудованием случайно съехал с горы и врезался в наш трейлер. Мы почувствовали небольшой толчок, а потом просто начали скользить вниз. Было страшно, но все прекратилось довольно быстро. Может, это покажется вам не очень интересным, но в тот момент все знатно перепугались. Вот она, власть стихии.
Чего зрителям ожидать от «Снегоуборщика»?
Это действительно хороший развлекательный фильм, где есть над чем и посмеяться, и поплакать. Мы сделали по-настоящему крепкую драму с необычной стратегией мести и классной развязкой.
Почему зрителям стоит посмотреть фильм в кинотеатре?
Я думаю, что лучше увидеть «Снегоуборщика» в кинотеатре, потому что вы сможете посмеяться вместе с остальными зрителями. Ведь здорово быть частью большого сообщества, которое так же реагирует на фильм и получает от него те же вибрации. Понимаете, о чем я? Юмор сменяет напряжение на протяжении всего фильма, поэтому классно разделить с кем-то свои эмоции.
«Снегоуборщик
» в прокате с 7 февраля
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