Иван Макаревич: «Ненавижу никому ничего доказывать»

анонс

Режиссер фильма «Спасти Ленинград» – о трагической истории баржи 752, съемках масштабного кино в условиях ограниченного бюджета и желании «удивить Спилберга»

Режиссер фильма «1+1: Голливудская история» – о международных хитах, человечности, сложных шутках и Николь Кидман

Нил Бёргер: «Кино – это долгое путешествие, а не набор забавных скетчей»

Самый востребованный российский актер – о фильме «Т-34», Алексее Сидорове и продолжении «Звоните ДиКаприо!»

Александр Петров: «Уровень режиссера можно понять по тому, как он смотрит плейбэк»

21 декабря 2018

Валерий Федорович и Евгений Никишов: «Хочется сделать то, что никто до тебя не делал»

Продюсеры «Полицейского с Рублевки» и канала ТВ-3 – о новогодней комедии, кино для телевидения и проката, международных амбициях и планах на 2019-й