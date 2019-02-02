Анна Слю: «Я за любую эксплуатацию себя в наименее ожидаемых образах»

В российский прокат 31 января вышел хоррор «Рассвет» от продюсерской команды «Невесты» и режиссера-дебютанта Павла Сидорова, снимавшего клип группы «Ленинград» «Не Париж». Картина рассказывает про девушку (Александра Дроздова), у которой при загадочных обстоятельствах погибает брат. В попытке найти ответы на мучающие ее вопросы, она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение, оказывающееся куда страшнее реальности. Одну из участниц этого эксперимента в «Рассвете» сыграла Анна Слю, в прошлом году получившая приз за лучшую женскую роль на фестивале «Кинотавр». Мы поговорили с актрисой о хоррорах, работе с дебютантами, любимых режиссерах и актерской карьере.
фото: Пресс-служба фильма "Рассвет"
Когда мы с вами разговаривали на съемочной площадке «Рассвета» в этом огромном НИИ, вы говорили, что вас в принципе очень сложно чем-то напугать и вы не поклонница хорроров. Удалось ли посмотреть «Рассвет» и наконец напугаться?
Как вы себе это представляете, мы же говорим про фильм, в котором я работала. (Смеется) Это не потому, что он не страшный, просто я настолько в материале, что, к сожалению, не могу быть объективной.
Тем не менее не стали ли вы после съемок в «Рассвете», где у вас была первая роль в хорроре, следить за этим жанром или просить агента побольше выбирать подобные истории?
Я просто теперь в них чуть больше разбираюсь. Мне друг недавно сказал посмотреть фильм «Хэллоуин», у которого, оказывается, есть много частей. Удивился, что я не видела. Я посмотрела все с начала, и это действительно занимательнейшее зрелище, очень интересно.
Ваша героиня с раздвоением личности, и, тоже помню по съемкам, вы вдохновлялись, если это слово здесь уместно, фильмом «Рассекая волны» Ларса фон Триера. Были ли еще какие-то источники?
Я пересматривала этот и другие фильмы, как делают другие актеры, а потом поняла, что нужно обращаться к документальным источникам. И мне подруга посоветовала посмотреть записи людей с подобным диагнозом. Это и было основным «наставничеством».
В этой роли у вас и две грани актерской сущности – наивной и симпатичной блондинки, в которой, на мой взгляд, вас чаще и эксплуатируют, а вторая – жесткая драматичная история. Не хочется ли вам больше работать именно во втором амплуа?
Я за любые эксперименты. На мой взгляд, здесь меня нет как наивной, беззащитной блондинки, я во всех проявлениях достаточно сухая, с проявлениями некой одержимости. Это классно. Вообще я за любую эксплуатацию себя в наименее ожидаемых образах и обликах.
Вам вообще сегодня в российском кино хватает женских ролей, есть, из чего выбирать? Или имеется некий недостаток историй, персонажей?
Мне лично везет – если что-то предлагают, то это в большинстве случаев интересно, поэтому жаловаться особо не на что. Мне кажется, это вопрос того, что ты сам себе внутренне проецируешь, заказываешь, как хочешь проявиться – такой запрос и поступает. Предложения достаточно на близкой дистанции к этому запросу находятся – по крайней мере, я существую в этой системе координат. Что ты сам напридумывал в своей голове, то и получишь – я в это верю.
У вас, видимо, хорошо получилось: прошлый год с как минимум двумя яркими ролями – в «Подбросах» и «Дяде Саше» на фестивале «Кинотавр», – отмеченными наградой, сейчас очень неожиданная и отличная от других роль в «Рассвете». Но вот что обидно: на «Кинотавре» вы получили приз как лучшая актриса, а потом в номинациях на «Золотой орел» мы вас не увидели. Вас это не расстроило?
Я же вообще не избалована номинациями, поэтому не успела даже расстроиться. Я в этом году посетила так много интересных мест, где раньше не была. Это же классно! А номинации – это все равно, что расстраиваться, что ты еще не в Американской киноакадемии или не попал в Канны. Надо же радоваться тому, что ты получаешь, а не расстраиваться из-за того, чего ты еще не достиг. Значит – в следующий раз. Наверное, потому что в этом году у меня реальный та-дам, даже некогда расстраиваться. Честно сказать, с учетом того, что у меня дети, сад, их подготовка к школе, я даже не уследила за тем же «Орлом». Поняла только, что все хорошие люди получили свои приятности. Мы все в одном цеху, и классно, что мои коллеги получают должное внимание за свою работу.
Я влюбляюсь в людей, да, и мне везет с режиссерами – со всеми самыми прекрасными я как-то познакомилась в работе. Ну, конечно, еще не со всеми – Попогребского и Хлебникова, которых я обожаю, еще не было. Нигина Сайфуллаева мне еще нравится, Филипп Янковский, который перестал снимать, к сожалению. В общем, есть еще много людей, с которыми я не работала, но я стала настоящим фанатом и обожателем тех, с кем удалось поработать. Я всегда понимаю, что если вдруг наши пути будут пересекаться с тем, с кем я работала, то я с удовольствием буду продолжать сотрудничество. Я не понимаю позицию «меня не зовут», это как обижаться на то, что тебя муж не снимает. Творчество не может быть привязано ни к другу, ни к твоей бывшей актрисе, ни к кому, это очень личные вещи. Но если вас жизнь сталкивает, это прекрасно, в этом возникает какая-то «семейственность». И с теми, с кем мне посчастливилось поработать именно так, у меня большая любовь длится, мы не расстаемся вне зависимости от проектов, и я очень дорожу всеми этими людьми.
На «Рассвете» все-таки был режиссер-дебютант Павел Сидоров. Согласитесь ли вы с ним поработать вместе, если будет такая возможность?
Паша прекрасен, он очень интересный режиссер, у него невероятное чувство достоинства. Дебютантом быть очень сложно и он большой молодец. У нас еще была очень хорошая продюсерская группа. Они помогали всем. И это, думаю, непросто, когда ты имеешь дело и с таким жанром, и с молодым режиссером – ответственность возрастает и есть большой риск стать жестким монстром, который хочет все контролировать и навязывать свое мнение. У нас такого на площадке не было вообще. Все максимально помогали Паше, думаю, он прислушивался к каким-то советам, но никогда мы не были свидетелями каких-то споров между продюсерами и режиссером, все было очень круто и профессионально. Это и создавало нужную атмосферу на площадке, когда все, включая продюсеров, мегауважительно и с должным пиететом относились к Паше, что, думаю, было важно и для него, и для всех нас.
У вас на площадке было по сути всего три партнера. Один – Александр Молочников, который к тому же еще и режиссер, другая – тоже дебютантка, Александра Дроздова. Вы на площадке ей давали какие-то советы?
Да что вы?! Никаких советов! Мне кажется, это вообще край – советы артистов друг другу на площадке, просто за гранью, очень странная опция. Я не могу ничего посоветовать другому артисту – у меня другой опыт, другая жизнь, другие инструменты работы над собой. Вообще не понимаю, как такое возможно. На площадке всегда есть момент, когда у тебя либо случается сразу со всеми коннект - и вы дышите одним воздухом, вам весело, что важно, и вы ловите друг друга и все происходит, либо нет, и это провал.
Тогда и фильма, наверное, не получается. Ну или артисты бы точно про него не давали интервью.
Слава богу, я не была в таких ситуациях. Хотя я знаю, что такое бывает, когда никто ни с кем не ладит и все плохо. Не исключено, что такие фильмы выходят и, возможно, они даже получаются классными. Но для меня это прям трэш. У нас такого не было. Саша Дроздова – просто принцесса, нежнятиночка моя любимая. Молочников – это вообще отдельный фейерверк добра и радости. Только он у нас воровал еду, а так все нормально.
Им в театре не доплачивают что ли, что он еду воровал?
Нет, он издевался над нами. Не потому, что у него не было еды, у Саши психологический возраст, мне кажется, как у моего младшего сына, поэтому он просто такой хулиган. Так что младшенький был у нас он, а не наша великолепная Саша. На самом деле у нас, правда, была какая-то очень приятная команда.
фото: Александра Дроздова и Александр Молочников в фильме "Рассвет"
В «Рассвете» речь идет о сновидениях, а в одном из ваших интервью я прочитала, что вы увлекались эзотерикой. Не знаю, правда это или нет. Не было ли во время работы над фильмом или после желания увлечься природой сна?
Я никогда не увлекалась эзотерикой, просто считаю, что существует то, вероятность чего может допустить человеческий мозг, так что у меня в этом вопросе достаточно мистическое сознание, я стопроцентно верю во все. Инопланетяне? Да. Привидения? Да.
Поэтому вас ничем и нельзя напугать – вы ко всему относитесь, как обычной реальности!
Нет, ну это может напугать. Есть такие вещи – просто я не сомневаюсь в их существовании. Так что только в этом мой эзотерический опыт, если это можно так назвать.
Еще также прочитала, что вы любите петь. Не хотелось бы вам сыграть в мюзикле?
Это было бы классно. Когда-то у меня музыкальная деятельность занимала больше времени, сейчас она минимальная. Чтобы что-то делать хорошо, нужно этим заниматься. Так как я давно не занимаюсь пением, уже и не уверена, что сделаю это хорошо. Это как с языком – или ты практикуешь или нет. А так, если бы, конечно, поступило какое-то предложение работы в мюзикле, было бы дико интересно!
Ваша дальнейшая фильмография при этом довольно секретная, нигде нет будущих проектов.
А знаете, почему? Сейчас, как только ты вступаешь в какой-то проект, то сразу подписываешь кучу бумаг о том, что ничего не разглашаешь. У меня сейчас три проекта в запуске - и все такие. Даже тарелку не разрешают в соцсети выставить! Раньше хоть с этим не было проблем. Недавно я сфотографировала маленький осколочек такой тарелки, выложила, и мне сразу позвонили. Пришлось удалить.