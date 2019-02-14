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Ингрид Олеринская: «Экстрим и скорость – мое второе имя»

интервью >>
14 февраля 2019
С 14 февраля в прокате молодежный хоррор «Отрыв» о компании друзей, которая отправилась в горы и застряла в фуникулере. На премьере фильма мы встретились с исполнительницей одной из ролей, актрисой Ингрид Олеринской, с которой не общались со времен «Лондонграда» и поговорили о моде, экстремальных видах спорта и фильмах разных жанров, в которых ей довелось сыграть.

Ингрид Олеринская: «Экстрим и скорость – мое второе имя»

Мы с вами общались накануне премьеры «Лондонграда», для вас это была по-настоящему звездная роль, после которой вы проснулись знаменитой. Так ли это, и как изменилась ваша жизнь за прошедшие пять лет?

Один из любимейших проектов, это была такая удача, что именно мне посчастливилось поработать с этим составом, с этими режиссёрами, и сыграть Алису Загорскую. На этом я проекте набрала много опыта и выросла в профессиональном плане, чему способствовал мой партнер Никита Ефремов. Как изменилась жизнь? В лучшую сторону, диапазон актерский, наверное, стал богаче. Но, конечно, не мне судить (смеется). Хотелось бы в это верить. Узнавать стали чаще, поскольку ради экономии времени я обычно передвигаюсь на общественном транспорте. Частенько подходят, говорят спасибо за «Лондонград» и за остальные работы.

Историк моды Александр Васильев анализируя ваши последние образы сказал, что вы одеваетесь как It-girl и такой стиль одежды вы как раз и взяли у вашей героини Алисы Загорской. Насколько он близок в своих размышлениях к правде?

У всех бывают модные промахи и победы. Я не могу сказать, что у меня есть какой-то собственный стиль. Я просто ношу то, что мне нравится, то, в чем мне комфортно, не могу сказать, что я яро следую моде. Да, я знаю какие-то тенденции, тренды, но не более того. Если честно, я ненавижу шоппинг. С Алисой мы в какие-то моменты можем пересекаться, но не могу сказать, что мне в этом вопросе нужен камертон.

Помните ли вы ваши впечатления, когда вам попал в руки сценарий фильма «Отрыв»?

Я давно хотела сыграть в триллере или в фильме ужасов. Когда я прочла сценарий, у меня были какие-то вопросы, но после общения с режиссером Тиграном Саакяном они отпали сами собой. Молодежный хоррор в настоящих горах? Как тут можно было отказаться?

Есть ли у вас любимые фильмы в этом жанре?

У меня память, как у рыбки, поэтому вспомнить будет непросто (смеется). В свое время меня очень вдохновил фильм «Монстро», понравился «Зеркала» Александра Ажа. Из психологических триллеров на первом месте «Готика» с Холли Берри. Из российских, к сожалению, ничего не могу назвать, потому что у нас этот жанр только начинает развиваться. Поэтому я очень беспокоюсь, что же вышло у нас.

Ингрид Олеринская: «Экстрим и скорость – мое второе имя»

Где проходили съёмки, и с каким трудностями вы столкнулись «на натуре»?

Мы снимали на Эльбрусе, на высоте 3800, часто ночью. Руки и ноги отмерзали за пару минут. Многим артистам было тяжело, потому что скакало давление, горная болезнь. Вообщем было тяжело, разговариваешь с трудом, потому что губы просто замёрзли. Артисты, режиссер, оператор, группа, а на всех одна маленькая отапливаемая каморка. Мы набивались как селедка в банку и просто грелись. Но трудности – сближают, и думаю картине это пошло на пользу.

Жанр предполагает какую-то актерскую импровизацию или всё было математически выверено?

Несмотря на все трудности и ограниченное пространство, на площадке рождалось очень многое. Денис Косяков не только исполнил одну из главных ролей, но также был и соавтором сценария, поэтому если мы находили какой-то правильный поворот, то он тут же переписывал сцену, и мы снова бросались в бой.

Верите ли вы в мистику, и что некоторые, порой весьма трагические ситуации, предопределены?

Очень люблю все эти мистические штучки, я уверена, что есть какие-то вещи, предопределенные для нас судьбой, и чему быть, того не миновать. Заранее предугадать ничего нельзя, нужно покорно принимать всё, что жизнь тебе подкидывает. Главное – сохранять позитивное мышление.

Как вам работалось с вашими партнерами Андреем Назимовым, Михаилом Филипповым, Ириной Антоненко?

С Ирой мы уже второй проект вместе. До этого несколько лет подряд снимались в сериале «Корабль» для канала «СТС». В эмоциональном плане была дружеская и спокойная обстановка. С Мишей Филипповым я познакомилась уже на съёмках, считаю его безумно талантливым артистом, великолепным, разносторонним, с классным чувством юмора. Андрей Назимов – я его очень люблю, очень хороший и талантливый парень, я уже даже не вспомню сколько лет мы знакомы. Между дублями сидели в вагончике придумывали предысторию: кто мы такие, почему мы катаемся на сноубордах, а кто больше любит лыжи и вообще, кто чем занимается в жизни. Но когда снимали драматургически сложные сцены, то старались как можно меньше разговаривать друг с другом, чтобы сохранять накал.

Ингрид Олеринская: «Экстрим и скорость – мое второе имя»

Тема экстрима вам близка? Вы катаетесь на сноуборде, лыжах или санках, прыгаете с парашютом?

Экстрим и скорость – мое второе имя (смеется). Наверное, самым безумным поступком был банджи-джампинг в Сочи, я прыгнула с высоты 207 метров. Ещё мне очень импонируют спортивные мотоциклы. Я сама не вожу пока, но вторым номером с мотоциклистом, которому я доверяю, я с удовольствием покатаюсь.

Один из самых ярких ваших проектов, с точки зрения наших читателей, это – «Канцелярская крыса». Будет ли продолжение?

Я слышала о такой возможности, но поскольку моя героиня погибла, то мне остается надеяться только на воскрешение или, что у меня появится сестра-близнец. Детектив дает возможность хорошо проработать свою героиню, найти правильные мотивировки. Хотела бы больше поработать в этом жанре. Для «Канцелярской крысы» меня попросили научиться водить автомобиль, я до этого ни разу не была за рулем и буквально спустя пять занятий выехала в город. Мне очень понравилось работать с нашими режиссерами - Иваном Глубоковым с Аланом Дзоциевым. Очень приятно, что зритель оценил наши скромные труды.

Вы дебютировали у Романа Каримова «Неадекватные люди», а сейчас в запуске вторая часть фильма. Каково это - возвращаться в родную историю и коллектив?

Да, с тех пор прошло уже 10 лет, даже не верится. В 2009 году мы сняли «Неадекватных людей», а в октябре 2019 года на экраны выйдут «Неадекватные люди 2». За это время столько всего изменилось. Если первая часть была все-таки романтической комедией, пусть и очень необычной, то сейчас мы движемся в сторону драмы. Я очень благодарна Роме Каримову за эту возможность и своим партнерам Илье Любимову и Жене Цыганову. Они - кремень, всегда поддержат, всегда помогут.

«Отрыв» в прокате с 14 февраля.


Жан Просянов
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Жан Просянов
персоны
Ирина АнтоненкоХолли БерриИван ГлубоковАлан ДзоциевНикита ЕфремовРоман КаримовДенис КосяковИлья ЛюбимовАндрей НазимовИнгрид ОлеринскаяТигран СаакянМихаил Филиппов (V)Евгений Цыганов
фильмы
ГотикаКанцелярская крысаКорабль (все сезоны)Лондонград. Знай наших!МонстроНеадекватные людиНеадекватные люди-2Отрыв

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Ингрид Олеринская: «Экстрим и скорость – мое второе имя» фотографии
Ингрид Олеринская: «Экстрим и скорость – мое второе имя» фотографии
Ингрид Олеринская: «Экстрим и скорость – мое второе имя» фотографии
Ингрид Олеринская: «Экстрим и скорость – мое второе имя» фотографии
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