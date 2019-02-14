Ингрид Олеринская: «Экстрим и скорость – мое второе имя»

С 14 февраля в прокате молодежный хоррор «Отрыв» о компании друзей, которая отправилась в горы и застряла в фуникулере. На премьере фильма мы встретились с исполнительницей одной из ролей, актрисой Ингрид Олеринской, с которой не общались со времен «Лондонграда» и поговорили о моде, экстремальных видах спорта и фильмах разных жанров, в которых ей довелось сыграть.
Мы с вами общались накануне премьеры «Лондонграда», для вас это была по-настоящему звездная роль, после которой вы проснулись знаменитой. Так ли это, и как изменилась ваша жизнь за прошедшие пять лет?
Один из любимейших проектов, это была такая удача, что именно мне посчастливилось поработать с этим составом, с этими режиссёрами, и сыграть Алису Загорскую. На этом я проекте набрала много опыта и выросла в профессиональном плане, чему способствовал мой партнер Никита Ефремов
. Как изменилась жизнь? В лучшую сторону, диапазон актерский, наверное, стал богаче. Но, конечно, не мне судить (смеется). Хотелось бы в это верить. Узнавать стали чаще, поскольку ради экономии времени я обычно передвигаюсь на общественном транспорте. Частенько подходят, говорят спасибо за «Лондонград» и за остальные работы.
Историк моды Александр Васильев анализируя ваши последние образы сказал, что вы одеваетесь как It-girl и такой стиль одежды вы как раз и взяли у вашей героини Алисы Загорской. Насколько он близок в своих размышлениях к правде?
У всех бывают модные промахи и победы. Я не могу сказать, что у меня есть какой-то собственный стиль. Я просто ношу то, что мне нравится, то, в чем мне комфортно, не могу сказать, что я яро следую моде. Да, я знаю какие-то тенденции, тренды, но не более того. Если честно, я ненавижу шоппинг. С Алисой мы в какие-то моменты можем пересекаться, но не могу сказать, что мне в этом вопросе нужен камертон.
Помните ли вы ваши впечатления, когда вам попал в руки сценарий фильма «Отрыв»?
Я давно хотела сыграть в триллере или в фильме ужасов. Когда я прочла сценарий, у меня были какие-то вопросы, но после общения с режиссером Тиграном Саакяном
они отпали сами собой. Молодежный хоррор в настоящих горах? Как тут можно было отказаться?
Есть ли у вас любимые фильмы в этом жанре?
У меня память, как у рыбки, поэтому вспомнить будет непросто (смеется). В свое время меня очень вдохновил фильм «Монстро
», понравился «Зеркала
» Александра Ажа. Из психологических триллеров на первом месте «Готика
» с Холли Берри
. Из российских, к сожалению, ничего не могу назвать, потому что у нас этот жанр только начинает развиваться. Поэтому я очень беспокоюсь, что же вышло у нас.
Где проходили съёмки, и с каким трудностями вы столкнулись «на натуре»?
Мы снимали на Эльбрусе, на высоте 3800, часто ночью. Руки и ноги отмерзали за пару минут. Многим артистам было тяжело, потому что скакало давление, горная болезнь. Вообщем было тяжело, разговариваешь с трудом, потому что губы просто замёрзли. Артисты, режиссер, оператор, группа, а на всех одна маленькая отапливаемая каморка. Мы набивались как селедка в банку и просто грелись. Но трудности – сближают, и думаю картине это пошло на пользу.
Жанр предполагает какую-то актерскую импровизацию или всё было математически выверено?
Несмотря на все трудности и ограниченное пространство, на площадке рождалось очень многое. Денис Косяков
не только исполнил одну из главных ролей, но также был и соавтором сценария, поэтому если мы находили какой-то правильный поворот, то он тут же переписывал сцену, и мы снова бросались в бой.
Верите ли вы в мистику, и что некоторые, порой весьма трагические ситуации, предопределены?
Очень люблю все эти мистические штучки, я уверена, что есть какие-то вещи, предопределенные для нас судьбой, и чему быть, того не миновать. Заранее предугадать ничего нельзя, нужно покорно принимать всё, что жизнь тебе подкидывает. Главное – сохранять позитивное мышление.
Как вам работалось с вашими партнерами Андреем Назимовым, Михаилом Филипповым, Ириной Антоненко?
С Ирой мы уже второй проект вместе. До этого несколько лет подряд снимались в сериале «Корабль
» для канала «СТС». В эмоциональном плане была дружеская и спокойная обстановка. С Мишей Филипповым я познакомилась уже на съёмках, считаю его безумно талантливым артистом, великолепным, разносторонним, с классным чувством юмора. Андрей Назимов – я его очень люблю, очень хороший и талантливый парень, я уже даже не вспомню сколько лет мы знакомы. Между дублями сидели в вагончике придумывали предысторию: кто мы такие, почему мы катаемся на сноубордах, а кто больше любит лыжи и вообще, кто чем занимается в жизни. Но когда снимали драматургически сложные сцены, то старались как можно меньше разговаривать друг с другом, чтобы сохранять накал.
Тема экстрима вам близка? Вы катаетесь на сноуборде, лыжах или санках, прыгаете с парашютом?
Экстрим и скорость – мое второе имя (смеется). Наверное, самым безумным поступком был банджи-джампинг в Сочи, я прыгнула с высоты 207 метров. Ещё мне очень импонируют спортивные мотоциклы. Я сама не вожу пока, но вторым номером с мотоциклистом, которому я доверяю, я с удовольствием покатаюсь.
Один из самых ярких ваших проектов, с точки зрения наших читателей, это – «Канцелярская крыса». Будет ли продолжение?
Я слышала о такой возможности, но поскольку моя героиня погибла, то мне остается надеяться только на воскрешение или, что у меня появится сестра-близнец. Детектив дает возможность хорошо проработать свою героиню, найти правильные мотивировки. Хотела бы больше поработать в этом жанре. Для «Канцелярской крысы» меня попросили научиться водить автомобиль, я до этого ни разу не была за рулем и буквально спустя пять занятий выехала в город. Мне очень понравилось работать с нашими режиссерами - Иваном Глубоковым
с Аланом Дзоциевым
. Очень приятно, что зритель оценил наши скромные труды.
Вы дебютировали у Романа Каримова «Неадекватные люди», а сейчас в запуске вторая часть фильма. Каково это - возвращаться в родную историю и коллектив?
Да, с тех пор прошло уже 10 лет, даже не верится. В 2009 году мы сняли «Неадекватных людей», а в октябре 2019 года на экраны выйдут «Неадекватные люди 2
». За это время столько всего изменилось. Если первая часть была все-таки романтической комедией, пусть и очень необычной, то сейчас мы движемся в сторону драмы. Я очень благодарна Роме Каримову за эту возможность и своим партнерам Илье Любимову
и Жене Цыганову
. Они - кремень, всегда поддержат, всегда помогут.
«Отрыв
» в прокате с 14 февраля.