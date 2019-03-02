Елена Хазанова: «Пришло наконец время, когда женщине есть, что сказать»

В российский прокат 28 февраля вышел фильм «Любовницы», рассказывающий о трех женщинах, случайно встретившихся в баре после расставания с мужчинами. Студентку (Паулина Андреева), медсестра (Юлия Александрова) и актрису (Саша Бортич), которые, пожалуй, никогда бы не пересеклись в обычной жизни, объединяет то, что все они – любовницы. Креативная месть за поломанные женские судьбы превращает девушек в «народных мстительниц», готовых дать отпор всем неверным супругам. Режиссером и одним из авторов сценария ленты выступила Елена Хазанова. Мы поговорили с ней о реалистичности «Любовниц», неожиданном актерском трио Андреевой, Бортич и Александровой, а также о роли женщины в современном кино и в мире.
фото: Елена Хазанова на премьере фильма "Любовницы"/WDSSPR
Как возникла идея фильма? Есть ли там какой-то личный опыт?
Сначала было желание снять фильм с тремя молодыми девушками главными героинями, но конкретной идеи не было. Однажды я сидела в кафе и услышала рядом с собой разговор женатого мужчины, который объяснял своей любовнице, почему не может уйти от жены. В этот момент и пришла идея фильма. Естественно, когда мы начали с Артемом Виткиным, соавтором и продюсером фильма, работать над сценарием, мы обрастали подобными историями. Думаю, у каждого взрослого на земле они есть. И у меня, и у моих друзей, у близких, у тех, кого я хуже знаю. Историй было гораздо больше, чем страниц сценария. Можно было написать несколько фильмов на эту тему, поскольку она каким-то образом касалась жизни всех. Я не знаю людей, которые бы с таким не сталкивались.
Дела, которые появляются у «неуловимых мстительниц», основаны на реальных событиях?
Конечно, многие обстоятельства изменены, но они вдохновлены реальными рассказами о том, что происходило со мной, друзьями, друзьями друзей.
Моя любимая – это, конечно, с участием Натальи Кудряшовой, которая, когда мы разговаривали с ней, сетовала на отсутствие комедийных ролей. Когда смотрела «Любовниц», подумала, что вот она – комедийная роль наконец. Если же говорить о главных героинях, то вы как-то шли от исполнительниц этих ролей?
Нет, как я уже сказала, у меня было желание снять фильм про трех девушек. Это была очень абстрактная идея, поскольку без истории не стоит ничего делать вообще. Для меня самая главная вещь – это история. У меня много знакомых актрис разного возраста. И в какой-то момент у меня возникла четкая идея, что я хочу снять фильм, где три молодые актрисы будут играть главных героинь. И когда появилась история, все соединилось, как это часто бывает.
фото: "Любовницы"
Просто у вас такое неожиданное трио – Паулина Андреева, Саша Бортич, Юлия Александрова – ансамбль крутой и неочевидный. По-моему, они и вместе никогда не играли.
Мы долго искали ансамбль, поскольку есть очень много талантливых молодых актрис. Но один вопрос, когда они по отдельности, а другой - когда они существуют на экране втроем. В фильме таких сцен очень много. Поэтому нужно было, чтобы трио было правдоподобным, но при этом разным. Наши героини – девушки, с которыми, если бы не случилось такой истории, никогда бы не подружились и не познакомились. Это все надо было совместить. Мы делали пробы с разными очень талантливыми молодыми актрисами, но трио не складывалось. И когда мы сделали одну из проб с троицей Паулина, Саша, Юля, вдруг что-то произошло и получилось.
Как вы разрабатывали их образы?
Они были написаны до, не зависели от актрис. Мы, скорее, искали актрис под эти образы. Мы с Артемом с самого начала написали Иру (персонажа Паулины Андреевой), потом Машу (Александрова) и Алису (Бортич). Когда мы проводили кастинг, нам было очень важно, чтобы актрисы попали именно в эти образы. Иногда бывает, что ты сразу представляешь актеров – когда я снимала «Синдром Петрушки», то с самого начала представляла Чулпан Хаматову и Женю Миронова. А тут другая история. Тут мы сначала придумали всю галерею персонажей, поскольку есть три девушки главные, но есть и замечательные герои вокруг, а потом мы уже искали актеров, которые, на наш взгляд, могли сыграть именно этих персонажей.
У Юлии Александровой при этом совершенно неожиданная прическа.
Мы специально хотели изменит ее внешность. Нужно было, чтобы все три девушки были разные, чтобы героини Саши и Юли не были похожи друг на друга даже прической. И вместе с художником по гриму мы думали, как это сделать. Юлю такой никогда не видели. Когда ты используешь такие вещи, как парик, то думаешь не о конкретном актере или актрисе, а именно об их персонаже. Это очень интересный опыт.
фото: "Любовницы"
У вас в фильмах – предыдущем «Синдроме Петрушки», нынешних «Любовницах», будущем проекте «Один вдох» – такая женская тема, которая, можно сказать, выстраивается в трилогию.
Так получилось, что «Любовницы» и «Один вдох» говорят о женщинах с точки зрения женщин. Они совершенно разные по жанру – это комедия, «Один вдох» – настоящая драма. Но действительно в этот период жизни – может быть, это связано с возрастом, может быть, с эпохой, в которой мы живем, – женщины мне интересны как главные героини. Конечно, я не стремлюсь во что бы то ни стало снимать фильм про женщин. Но когда история складывается органично этому, то да, безусловно, мне это интересно. И даже следующий фильм, над сценарием к которому я работаю, он тоже с героиней-женщиной. Такой, видимо, период жизни. Когда закончится, может, буду снимать про мужчин.
Еще интересная трансформация ваших героинь: в «Синдроме Петрушки» женщина – это создание мужчины, здесь они, можно сказать, воспитаны мужчинами, но идут им наперекор. В «Одном вдохе», я так понимаю, это уже самостоятельная, сильная, независимая единица.
Да, которая находится в возрасте 40 лет, когда не всегда легко полностью поменять свою жизнь, и делает все наперекор тем, кто говорит, что главное вернуть семью и мужа. Начинает заниматься каким-то бредом, как кажется окружающим, фри-дайвингом. Это женщины, которые сами выбирают свою судьбу.
фото: Елена Хазанова на съемках фильма "Один вдох"/www.facebook.com/odinvdoh
Женская тема, безусловно, в мировом кино в топе. Но насколько в России и Швейцарии, где, я так понимаю, вы в основном живете, отличается восприятие гендерных ролей?
В России, как и в Европе и во всем мире, как это ни парадоксально, патриархальное общество, но параллельно с этим женщины всегда имели право голосовать, делали мужскую работу, очень многое в России связано с войнами, с тяжелым временем, разными экономическими ситуациями, и женщины очень часто делали и делают мужскую работу, плюс женщины еще несут на себе семью. Если говорить о Швейцарии, то там, например, есть один кантон, где право голосования женщины получили в 1977 году, то есть совсем недавно. В России такого не было. При этом само понятие феминизма в России имеют не очень большое значение, это не очень модно. Несмотря на то, что женщины сильные, все могут, все равно глава семьи – мужчина, он решает всё. Такие патриархальные установки существуют много лет во всем мире, не только в России. Может быть, видели, недавно по фейсбуку «гуляла» таблица с количеством диалогов у мужчин и женщин в фильмах, которые за последние 20 лет получили «Оскар».
Да, конечно!
Это потрясающе! Это же фильмы, которые мы все смотрели, которые мы любим, какие-то даже обожаем. Но очень впечатляет, когда ты видишь, сколько фраз в них говорит женщина и сколько километров текста – мужчина. Так что это во всем мире происходит. Не только в России или Швейцарии, которые ничем не отличаются – ни в лучшую и ни в худшую сторону – от других. Был такой небольшой, кажется, французский клип, где действие происходило в огромной детской библиотеке. Туда пришли мама с дочкой и стали сначала убирать книги, где главный герой – принц, потом – где главная цель принцессы выйти замуж, потом – где все, что она хочет, это красивое платье и так далее. В итоге осталось буквально две-три книги, где принцесса хочет добиться чего-то для себя, а не только платья или мужа. Это некий архетип, который много лет существует в кино, театре, литературе и который сейчас немного меняется, потому что, видимо, пришло время, когда женщина может говорить больше диалогов. Ей есть что сказать – не лучше и не хуже, чем мужчине, а просто столько же. И это очень интересно. Когда женщина может быть главной героиней, менять свою судьбу, совершать супергеройские поступки, а не только ждет, когда муж ее заберет из комнаты. Это никакая не эволюция, не нужно придавать этому большего значения, чем есть, но это важно. Вот мы сейчас смотрим Russian Doll, другие сериалы высокого качества, где есть интересные женские персонажи, и это здорово. Но не должно быть самоцелью сделать «кино, где у женщины главная роль» и всё. Это не имеет никакого значения. Но когда это сильная, органичная история, которая становится еще интереснее, потому что женский персонаж делает то, что обычно делает мужчина, к чему они привыкли в сериалах или в кино, то это безусловно что-то означает – происходят изменения в нашем обществе.
Если говорить про героинь «Любовниц», они могли бы появиться в Европе, Америке?
Безусловно! Это абсолютно универсальная тема – любовницы, измены, муж, жена, вечные многоугольники. Это совершенно не зависит от страны, в которой живешь. Не могу сказать за всех – не знаю, как это происходит, например, в Китае, но в Америке и Европе то же самое.
фото: "Любовницы"
Когда смотрела ваш фильм, возможно, из-за линии героя Гоши Куценко вспомнила фильмы Виктора Шамирова. Если он снимает про кризис среднего возраста у мужчины, то у вас получается такой взгляд по другую сторону этого кризиса. Есть ли действительно такая параллель? И есть ли тут такой женский взгляд на кризис среднего возраста?
Это не осознанная параллель, может, она и есть, просто я об этом не думала. Я не хочу, чтобы говорили – а, ну это женская история, женский сценарий. Мы писали сценарий с мужчиной – Артемом Виткиным. Мы очень долго в процессе написания сценария спорили, поэтому я всегда люблю писать сценарий не одна, а с соавтором, которому я доверяю и который доверяет мне. Это как игра в теннис. Очень часто я говорила, что вот тут героиня должна поступить так, а мужчина – так. И Артем говорил, что так он поступить не может. Мы все время скрещивали взгляды, смотрели с разных точек зрения, и это очень здорово, что все шло не только с одной стороны. Есть, например, персонаж Юрия Чурсина – это совсем не женская точка зрения. То, что он говорит, совершенно искренне, меняет мировоззрение наших героинь, но говорит он это именно с позиции мужчины, не искусственно выписанного, мы очень долго его продумывали и, надеюсь, получилось правдоподобно.
Естественно, когда досматриваешь фильм, хочется продолжения «народных мстительниц», которые могли бы стать такими отечественными супергероинями – не только в кино, но и в сериалах.
Да, у нас есть такие планы. Для кейсов, которые им рассказывают жены или любовницы, много материала. Многие из них не вошли в сценарий, так что у нас осталась куча историй в наших секретных ящичках, которые, надеюсь, мы сможем использовать.
После выхода фильма. Возможно, зрительницы и зрители начнут писать продюсерам, вам, актрисам со своими историями.
Все может быть. Я надеюсь. Уже у многих есть интерес, чтобы мы продолжали, сделали фильм «Любовницы-2», сериал. Мы сейчас над этим с Артемом думаем.