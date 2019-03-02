Елена Хазанова: «Пришло наконец время, когда женщине есть, что сказать»

анонс

27 февраля Михаил Идов: «И «Оптимисты», и «Юморист» – безапелляционно антисоветские произведения» Сценарист «Лондонграда» и «Оптимистов» шутит, пока можно, и рассказывает про свой режиссерский дебют

17 февраля Александр Золотухин: «Мы хотели показать проявление национального характера в экстремальных обстоятельствах» Ученик Александра Сокурова – о своем режиссерском дебюте, показанном на Берлинале, интересе к истории и экспериментах с формой кино.

14 февраля Ингрид Олеринская: «Экстрим и скорость – мое второе имя» Актриса о моде, экстремальных видах спорта и фильмах разных жанров