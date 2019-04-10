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Евгений Бедарев: «Коты могут быть капризнее звезд кино»

интервью >>
10 апреля 2019
11 апреля в прокат выходит отечественное семейное фэнтези «Домовой» с Екатериной Гусевой и Сергеем Чирковым в главных ролях. В центре сюжета мать и дочь, которые вселяются в новую квартиру в легендарной доме на Котельнической набережной, где обнаруживают неожиданного мистического жильца, имеющего виды на «золотые» квадратные метры. На премьере мы встретились с режиссером и соавтором сценария фильма Евгением Бедаревым, автором «Шуберта», «Пока цветет папоротник», «В ожидании чуда» и поговорили о семейном кино, фэнтези, символах Москвы, работе с родственниками, говорящих кошках, суевериях и вечных ценностях.

Евгений Бедарев: «Коты могут быть капризнее звезд кино»
фото: Евгений Бедарев

Российское детское кино в кризисе, а успех «Последнего Богатыря» — это исключение, подтверждающее правило. Что заставляет при таких непростых вводных заниматься кино для детей?

Мне кажется, что это немножко утрированная история, и не все так плохо, как может показаться на первый взгляд. Нужно просто его правильно снимать и позиционировать. Кино должно быть интересно широкой семейной аудитории, чтобы и малыши, и их родители, и их бабушки с дедушками смогли что-то найти для себя. Я надеюсь, что у нас получилось. Естественно, есть свои минусы и плюсы, а угадали мы или нет, покажет время.

Многие режиссеры и продюсеры путают детское кино и кино, в котором снимаются дети. В чем, по-вашему, разница между двумя этими категориями и к какой стоит относить «Домового»?

«Домовой» — это не совсем детское кино. У нас снималась чудесная юная актриса, у нас говорящий кот, немного волшебства, а в основе простые, но очень важные вещи: любовь, дружба, поддержка, взаимопонимание, которые понятны всем и о которых мы, к сожалению, начинаем забывать. Для меня это все-таки семейная история, за которую не стыдно, где не будет страшно, где не будет юмора ниже пояса и где будут торжествовать вечные ценности.

Почему в центре сюжета домовой? Из-за квартирного вопроса москвичи стали ещё хуже?

Есть такая параллель, но на самом деле все было значительно проще и банальней. Сценарий написан мной и моим братом – Дмитрием Бедаревым. Затем мы встретили продюсера Вадима Горяинова, которому понравилась Димина идея, но он захотел её улучшить и сделать плотнее. Предложил несколько направлений, и мы сели и написали совершенно новый сценарий, в котором все эти идеи гармонично сосуществуют с фольклором и суевериями.

Верите в банников, леших, разбитые зеркала?

Я очень люблю сказки, почти все мои работы - это фэнтези, нечто, что дает возможность сбежать из этого мира, уйти в другую реальность. Я верю в мистику и магию, иначе в моей фильмографии не было бы «Беловодья», «Пока цветет папоротник» или «В ожидании чуда».

Евгений Бедарев: «Коты могут быть капризнее звезд кино»
фото: Евгений Бедарев на премьере картины

Как создавался образ Домового? Критики отмечают кошачью пластику Чиркова и, что его герой похож на Кузю и советского мультфильма.

Мы ожидали, что их будут сравнивать, но как мне кажется, общего у них – только повышенная лохматость, домовитость и яхонтовость (смеется). Я бы взял шире – у него есть черты домашнего эльфа, и в этом смысле вытянутые уши – это куда более важная деталь, чем растрепанная прическа. Что касается пластики, она обусловлена тем, что домовые дружны с кошками, но то как это сделано – заслуга Сергея Чиркова, который сразу же вцепился в этот штрих, и уже от него строил весь образ. Для меня как режиссера домовой – это некая энергия, которая отражает ситуацию в доме, и от того, что правит в семье – доброта и любовь или зло или ненависть она себя соответственным образом проявляет.

Место действия – легендарный дом на Котельнической набережной, где жили и Фаина Раневская, и Нонна Мордюкова, и другие известные актеры. Локация – это дань советскому кино, или оттуда просто хороший вид на Зарядье?

У меня три любимых здания из высоток - Котельническая набережная, гостиница «Украина» и Университет. И мне очень хотелось, чтобы этот символ Москвы, который благодаря кинематографу знает каждый житель нашей страны стал украшением картины. Она красивая, удивительная, завораживающая, и в ней точно может жить магия и твориться чудеса. Просто посмотрите на этот шпиль, звезды и скульптуры.

В фильме немаловажную роль играет говорящий кот. Как проходила работа с пушистым артистом?

Это ужасно сложно. Коты могут быть капризнее звезд кино (смеется). На этапе подготовки мы рассматривали вариант, что нарисуем его на компьютере, но я настоял на том, чтобы он у нас был игровым, всё-таки ни одна 3D-модель не может передать грацию и тепло живого существа. Для съёмок мы задействовали несколько камер, но так как коты почти не поддаются дрессуре, это вам даже Куклачев подтвердит, то многие мизансцены приходилось строить от его движений. И мы сначала снимали сцену только с котом, а потом всех остальных актеров «встраивали» в эту географию.

И при этом у вас снималась семилетняя актриса…

Нужно отдать должное Саше Политик, это гениальный ребенок, она талантливо играла, выкладывалась на все сто, никаких капризов, даже в сцене где она падает с карниза, которую мы снимали на шестиметровой высоте.

Евгений Бедарев: «Коты могут быть капризнее звезд кино»
фото: Съемочная группа фильма "Домовой"

На каком этапе к проекту присоединилась Екатерина Гусева?

У нас очень активно шел кастинг на главную роль, и в какой-то момент продюсеры предложили Катю, она согласилась, пришла, попробовала, всем все понравилось. Для нее это был интересный опыт, потому что она никогда не снималась в комедиях. Ей доставляло удовольствие сниматься, прыгать, бегать и валять дурака. Потому что это отличается от ее драматических образов.

Нельзя не упомянуть характерные роли Ольги Остроумовой-Гутшмидт и Татьяны Орловой и, как я понимаю, вы с ними работаете из фильма в фильм. Как это вам вообще удается?

Олю я считаю гениальнейшей актрисой, Мама Фима в ее исполнении это что-то невероятное, это один из моих любимых персонажей. Я считаю, что ее незаслуженно не замечают в кинематографе, но для меня, к сожалению, это всего лишь вторая работа с ней. В первый раз она снималась в «Пока цветет папоротник», у нее там был небольшой эпизод, а с Татьяной Орловой мы действительно идем вместе уже давно и серьезно. Она уникальный человек. Допустим, в том же «Папоротнике» мы с Димой писали роль специально под нее. И здесь, когда возник образ странноватой соседки, которая живет рядом с квартирой наших героев, то возникла необходимость позвать ее. Продюсеры посмотрели и сказали, да, действительно, это замечательный образ и это замечательная актриса, которая впишется в эту команду.

Одну из ролей сыграл ваш родной брат Дмитрий. Работа с родственниками на площадке - это всегда конфликт?

Дима в этом смысле мне всегда доверяет. Мы можем, когда пишем сценарий очень много ругаться, но на площадке он понимает, что в любом случае должен быть один человек, режиссер, который понимает, что необходимо собрать в одну кучу, и какие взять ингредиенты, чтобы приготовить из них блюдо. Когда у каждого департамента есть своя история, всё равно, нужен кто-то, кто может отрезать все лишнее.

Какой бюджет фильма? Есть ли ваши личные ожидания по сборам или вы вообще не из тех режиссеров, кого это волнует?

Меня сборы волнуют в том плане, что я хочу, чтобы русское кино собирало, чтоб оно было успешным, прибыльным, и тогда продюсеры не будут бояться вкладывать в русские фильмы, особенно в жанр фэнтези или сказки, которые я очень люблю и хочу снимать все время, но к сожалению, у нас этот жанр забыт и не востребован. Я уже много лет ищу финансирование на фантастическую историю по повести Владислава Крапивина «Застава на Якорном поле». Я очень хочу, чтобы сборы себя оправдали, ну а по финансам, сколько и чего мы потратили, это - к продюсерам.

«Домовой» в прокате с 11 апреля.


Жан Просянов
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Жан Просянов
персоны
Дмитрий БедаревЕвгений БедаревВадим ГоряиновЕкатерина ГусеваНонна МордюковаТатьяна ОрловаОльга Остроумова-ГутшмидтСаша ПолитикФаина РаневскаяСергей Чирков
фильмы
Беловодье. Тайна затерянной страныВ ожидании чудаДомовойПока цветёт папоротникПоследний богатырьШуберт

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Евгений Бедарев: «Коты могут быть капризнее звезд кино» фотографии
Евгений Бедарев: «Коты могут быть капризнее звезд кино» фотографии
Евгений Бедарев: «Коты могут быть капризнее звезд кино» фотографии
Евгений Бедарев: «Коты могут быть капризнее звезд кино» фотографии
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