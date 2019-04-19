ревью

Интервью Роман Кантор: «Я очень люблю смотреть так называемые "женские" сериалы» Сценарист «Мёртвого озера» и «Эпидемии» об отличиях кино и литературы, экранизации популярного романа и юморе на экране

Новости кино Премьера «Ведьмака» запланирована на конец 2019 года Первый сезон адаптации фэнтези-цикла Анджея Сапковского покажет Netflix.

Новости кино Россиянки любят проводить досуг в кинотеатрах А чаще всего в кино ходят подростки.