Алексей Морозов: «Хочу сыграть настоящую сволочь»

анонс

19 апреля Роман Кантор: «Я очень люблю смотреть так называемые "женские" сериалы» Сценарист «Мёртвого озера» и «Эпидемии» об отличиях кино и литературы, экранизации популярного романа и юморе на экране

10 апреля Евгений Бедарев: «Коты могут быть капризнее звезд кино» Режиссер фильма «Домовой» о семейном кино, фэнтези, символах Москвы, работе с родственниками, говорящих кошках, суевериях и вечных ценностях.

30 марта Ирина Розанова: «Артисты – те же спортсмены, наше ремесло требует такой же силы, энергии, отдачи, концентрации» Народная артистка России о семейных узах и вопросах воспитания