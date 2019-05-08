ревью

Интервью Федор Попов: «Память так устроена, что мы чаще говорим не о количестве жертв, а вспоминаем достижения» Режиссер «Коридора бессмертия» о художественной правде, военном кино и отношении к Сталину.

Новости кино Премьера сериала «Мама Лора» с Еленой Пановой состоится 13 мая Иронический детектив покажет Первый канал.

Новости кино Продолжениям «Аватара» придется подвинуться ради новых «Звездных войн» Disney объявила даты выхода в прокат новых фильмов, в том числе доставшихся студии от Fox.

Новости кино Никита Панфилов стал адвокатом XIX века На канале НТВ 13 мая состоится премьера исторического детектива «Победители».

Новости кино Умер композитор Евгений Крылатов Автор музыки к «Приключениям Электроника» скончался в возрасте 85 лет.

Новости кино Французская драма «Новая жизнь Аманды» выйдет в прокат 16 мая За день до проката в Москве состоится зрительская премьера картины.

Ролики фильмов «Смертельная тропа» Рейнджеру Венди предстоит провести долгое время наедине с трупом в лесу в ожидании поискового отряда.

Рецензии на фильмы «Война Анны» Алексея Федорченко: Смерть рядом что-то ела Лаконичный фильм про Вторую мировую глазами маленькой девочки