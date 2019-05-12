Вячеслав Шмыров: «Невозможно бесконечно использовать ресурсы старого кино»

С 14 по 20 мая в Батуми пройдет Четвертый сезон Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ «Содружество», организованный при поддержке Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). В рамках работы школы состоится конкурс короткометражных фильмов из стран постсоветского пространства, пройдут съемки экспериментального альманаха с участием интернациональной команды, внеконкурсные показы, обсуждения фильмов, мастер-классы и круглый стол по проблемам киносотрудничества. Участниками мероприятия станут кинематографисты из Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии (всего 14 стран). Накануне старта работы проекта мы встретились с художественным руководителем и генеральным продюсером Международной киношколы молодых кинематографистов СНГ «Содружество», киноведом, членом Российской академии кинематографических искусств «Ника», лауреатом премии Москвы Вячеславом Шмыровым и поговорили о Грузии, политике, кинопроцессах в странах бывшего СССР и связях поколения «рожденных не в СССР».
фото: www.facebook.com/pg/filmschoolAlliance
В этом году Международная киношкола молодых кинематографистов СНГ «Содружество» пройдет уже в четвертый раз. С чего все начиналось?
В 2010 году ко мне обратился предприниматель и меценат Константин Лузиньян-Рижинашвили, который хотел провести в Тбилиси Дни российского кино. Тогда прошло всего два года после грузино-осетинского военного конфликта, дипломатические отношения между Россией и Грузией были разорваны, и ситуация была очень сложная. Мы начали прорабатывать различные варианты совместной работы, меня поддержал представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, и мы получили финансовую поддержку. То есть, деньги уже были не только наших партнеров… Так состоялась первая поездка в Тбилиси с большой программой фильмов, а среди участников был Эльдар Рязанов, ставший президентом кинофестиваля.
В Тбилиси мы столкнулись с тем, что был прежде всего большой интерес к тем именам, которые грузины знают по советскому времени. Были опасения, что премьера фильма Станислава Говорухина «Конец прекрасной эпохи», например, по политическим причинам может пройти не совсем гладко, но картину, которую представлял сам Станислав Сергеевич, приняли на ура. То же самое было и с фильмом Веры Глаголевой «Две женщины», а на показе «Анны Карениной» Сергея Соловьева и вовсе ломали двери. Новые же имена, особенно наших коллег из республик, практически в информационном вакууме (а то и под редкие, но все-таки призывы к бойкоту наших мероприятий!) продвигать было очень тяжело. В определенный момент мы решили заняться форматом киношколы.
Как произошла эта трансформация? Это же разные подходы и разная публика…
Невозможно было бесконечно использовать ресурсы старого кино. Во-первых, мы уже почти всех свозили, кого знают, а во-вторых, было обидно за новое поколение режиссеров и актеров, которых по факту словно лишали возможности полноценно рассказать о себе. Грузия сейчас живет в каких-то своих проблемах, это не совсем та страна, которую мы помним, как советскую сказку про круглосуточное гостеприимство. Хотя и с этим у наших гостей благодаря Константину Лузиньяну особых проблем вроде не было…
И все-таки мы решили сосредоточиться на наших внутренних проблемах и перестать зависеть от интереса публики. Чтобы собрать молодежь из постсоветских республик и для начала понять, насколько кинематографически перспективны такого рода контакты.Первый раз киношкола прошла в Тбилиси четыре года назад, мастерами-кураторами были Александр Сокуров и Александр Миндадзе, а среди тех, кто пришел поприветствовать молодежь, были грузинские киноклассики Эльдар Шенгелая, Лана Гогоберидзе, Александр Рехвиашвили, покойный уже актер Баадур Цуладзе, который выступил с замечательной речью…
Одновременно нам пришлось искать и новых партнеров, потому что старые были ориентированы на зрительский кинофестиваль, хотя тоже испытывали определенное разочарование. В итоге мы переехали в Батуми, где очень себя комфортно чувствуем и с большим воодушевлением работаем уже три года.
У киношколы есть формальная рамка: это история про молодых кинематографистов из стран СНГ. Существует ли сегодня единое пространство кино стран СНГ или это скорее лоскутное одеяло, которое собирается за счет старых связей и традиций?
Вопрос, конечно, непростой, потому что даже о терминологии договориться сложно. Например, в официальной среде не принято произносить такие слова, как «постсоветский», и в то же время называть это пространство «евразийским» тоже не совсем корректно – потому что тогда ситуация лишается изначальной подоплеки, а она все-таки присутствует, ведь наши проекты в Грузии по большей части финансирует Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ – МФГС (который при этом в сферу своего влияния включает Латвию, Литву и Эстонию. И ту же Грузию, которая вышла не из всех договоров СНГ).
Поэтому на сегодняшний день наш опыт такой: мы собираем молодых режиссеров из 14 республик бывшего СССР (кроме Туркменистана, где кино с советских времен почти не развивается). Это студенты киношкол или независимые режиссеры – почти самородки. Мы специально не отыскиваем новые имена – для этого не обладаем достаточными ресурсами. Зато ведем мониторинг тех дебютантов, которые засветились либо в международном фестивальном контексте, либо в контексте своих национальных фестивалей и конкурсов. Наша киношкола – это попытка связать таланты, которые уже кем-то были замечены и отмечены, и дать им возможность сделать следующий шаг.
А само информационное пространство, конечно, очень противоречиво. И мы это видим не только на примере нашей киношколы. Прибалтика ориентирована на страны Евросоюза, среднеазиатские республики – на Россию… Есть удивительные примеры, как, например, грузино-эстонский фильм «Мандарины» Зазы Урушадзе, который даже попал в шорт-лист «Оскара». Москва, увы, давно перестала быть для многих республик «центром мира», как это было когда-то, и причин для этого достаточно, но это не значит, что мы должны исключить возможности культурного диалога.
Характерно, кстати, то, что одним из сопродюсеров российского фильма «Аритмия» стал наш участник – азербайджанец (он же – человек мира, постоянно проживающий в Германии) Эльмар Иманов. И он же – продюсер короткометражных фильмов Сосо Блиадзе и Ваага Хачатряна (режиссеров из Грузии и Армении), других наших участников, и это сотрудничество состоялось благодаря киношколе. Возникают и другие творческие союзы…
То есть уже можно подвести итоги первых лет существования проекта? В работе первой киношколы со своими короткими метрами принимали участие Кантемир Балагов и Владимир Битоков, которые потом громко заявили о себе на больших фестивалях...
Ну это целиком заслуга их учителя Александра Николаевича Сокурова и их самих… Мы уже говорили о принципах, по которым существует наша киношкола. Мы направлены на поиск и попытку связать ярко заявивших о себе дебютантов. Кстати, кроме сокуровцев, с полными метрами в этом году выступают Нариман Алиев из Украины, чей полнометражный дебют участвует в Каннском кинофестивале, он – наш прошлогодний участник, и все тот же Эльмар Иманов, его полнометражный дебют получил награду МКФ в Роттердаме. В разных республиках кинопроцесс устроен по-разному – в зависимости от местных возможностей и традиций, на территории бывшего СССР нет какого-то единого государственного стандарта на тему кино, а с некоторыми странами, как ни странно, у России нет межгосударственных договоров, поэтому так нелегко прийти к общему знаменателю. Что мы ощущаем особенно сейчас, когда нашей ближайшей целью стал совместный фильм-альманах под очень условным названием «Рожденные не в СССР», который мы хотим снять (хотя формально некоторые наши участники родились как раз в последние советские годы).
Меня очень увлекает идея понять, что связывает сегодня новые поколения россиян, грузин, киргизов, литовцев, казахов, белорусов… И прежде всего на человеческом уровне. И, как мы понимаем, вне рамок советского бэкграунда – и не потому что он однозначно плох или хорош, а потому что новой геополитической реальности уже почти тридцать лет. За это время выросли люди, которые, наверное, вправе отразить свой собственный опыт… И хотя этот опыт очень разный, все они, наши участники, говорят на русском языке, который по факту остается языком межнационального общения. И это внушает большую надежду.
В этом году будет более тридцати молодых режиссеров, многие из них, такие как Линас Микута, Чолпонай Борубаева, Митрий Семенов-Алейников приезжают уже не в первый раз. Как происходит ротация участников?
У нас очень активная ротация, две трети участников каждый раз – абсолютно новые, но тот же Микута и другие ребята «из старого призыва» нам также интересны. В этом году приедет Владимир Битоков со своим полнометражным дебютом «Глубокие реки». За некоторыми особо востребованными участниками прошлых лет мы даже гоняемся... Но, к сожалению, приходится признать: процесс профессионального становления многих наших лауреатов (а по результатам просмотров и обсуждений мы проводим голосование всех участников и вручаем дипломы) происходит у себя на родине очень медленно. Киножизнь в большинстве республик бывшего СССР, увы, не так динамична, как, например, в России. И это тоже проблема: поддержать лучших уже после того, как они получили признание участников нашей киношколы. Конечно, эти ребята совсем не инертны. Они снимают клипы, рекламу, веб-сериалы, документальные фильмы. А для души – увы, именно так получается! – новые короткометражки, с которыми снова едут в Батуми…
Сейчас мы их вовлекаем в процесс создания сценариев совместного фильма-альманаха. К тому же, в этот раз мы впервые делаем попытку снять прямо в сроки проведения новой киношколы четыре микроновеллы, каждая из которых будет сниматься в течение одного дня, а потом покажем эти маленькие фильмы на закрытии киношколы. И посмотрим, что из этого выйдет… В этом эксперименте участвуют: Павел Емелин из России, Валерис Олехно из Латвии, Антон Азаров из Украины и Дархан Тулегенов из Казахстана. Вполне репрезентативная команда!
Изначально мы стремились к тому, чтобы кураторами были люди с солидным творческим багажом, но потом поняли, что новые кинематографисты очень далеки от советских кинореалий. У них даже профессиональный язык немного другой. И еще им важнее получить уверенность, что завтра они могут сделать свой следующий шаг – снять полнометражную картину. По-моему, академик Алферов развивал эту идею, чтобы в одном научном конгломерате соединялись и колледж, и университет, и Академия наук, чтобы каждое новое звено видело возможность нового доступного им шага… Именно поэтому с определенного момента мы решили делать ставку на вчерашних дебютантов, но дебютантов обязательно успешных, с большим опытом международной фестивальной жизни, участия в копродукции – таких, как Алексей Федорченко, Наталия Мещанинова, Александр Котт, Алексей Герман-мл., Михаил Сегал…
Наталья Меркулова, Алексей Чупов и Наталья Кудряшова были нашими кураторами два года назад. За это время Меркулова и Чупов сняли фильм «Человек, который удивил всех», а главную роль в нем сыграла Кудряшова, она даже за эту работу получила приз Венецианского МКФ. Кстати, именно Наташе Кудряшовой принадлежит тема микрофильмов, которые будут сниматься в этом году, – «Пограничное состояние». Алексей Федорченко представит свой уже хорошо известный фильм «Война Анны» и выступит с мастер-классом. Как и впервые приезжающий в Батуми легендарный рок-музыкант Рома Зверь, которому прошлый год принес успех (в том числе и награду в Каннах) как композитору и исполнителю главной роли в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Вместе с режиссерами будут курировать процесс кинокритики Дмитрий Савельев, Евгений Майзель, бессменный программный директор киношколы Александра Жукова. Кстати, в международное жюри критиков, помимо Савельева, Майзеля и вас, также войдут Эмиль Джумабаев (Кыргызстан), Инна Безирганова (Грузия) и Николай Лавренюк (Беларусь).
Получается, что это, прежде всего, внутренняя история про передачу знаний от мастера к ученику, или все-таки жители города как-то вовлечены в этот проект?
Мы сотрудничаем с грузинскими властями, но какие-то официальные шаги по поддержке наших фестивальных историй они не предпринимают. И это – в отсутствие дипломатических отношений между нашими странами – понятно. При этом в Батуми мы проводим открытые сеансы. В этом году покажем гостям и жителям города фильмы «Лето», «Война Анны», «Глубокие реки», «Подбросы», а на открытии будет «Человек, который удивил всех». Нам охотно дают свои залы два главных батумских театра – драматический и кукол и юного зрителя. А все три года нашим базовым центром остается приморский отель «Адмирал», который полностью подчиняет свою работу задачам киношколы. Мы также работаем и с информационными агентствами Грузии. Но главная удача – это постоянное сотрудничество буквально по всем вопросам с дирекцией Батумского международного кинофестиваля.
Сам фестиваль проходит в сентябре, и тут уже мы оказываем фестивалю полноценную партнерскую помощь, но уже по линии нашего другого проекта – Недели российского кино, этот проект традиционно поддерживает Министерство культуры России. Мы совместно с фестивалем решаем, какие российские фильмы хорошо бы показать в фестивальные сроки, каких гостей пригласить… Показы Недели при этом идут не только в Батуми, но и во втором по величине городе Грузии Кутаиси, где замечательно работает Культурный центр «Отец солдата», расположенный в родительском доме выдающегося грузинского кинорежиссера Резо Чхеидзе (этот центр также является нашим партнером). Вот, например, в каком составе мы представляли наши фильмы и нашу страну в прошлом году: Светлана Немоляева, Галина Данелия (мы отмечали 50-летие фильма «Не горюй!», и это был наш последний прижизненный поклон Георгию Николаевичу), Александр Миндадзе, Леонид Павлючик, Николай Хомерики, Наталья Павленкова, Лиза Антонова, Василий Сигарев, Яна Троянова… Надеюсь, благодаря поддержке Минкультуры в ноябре этого года мы проведем Дни памяти Марлена Хуциева и Георгия Данелии – уже при участии «Русского клуба» в Тбилиси, с которым тоже давно работаем
Вы сказали о жюри, в которое входят кинокритики из разных стран. Существует ли, по вашему мнению, какой-то единое кинокритическое пространство? И стоит ли среди задач школы его создание и расширение?
Сейчас эта задача возникает стихийно, и вряд ли мы можем ее решить самостоятельно, потому что это колоссальный объем работы и заниматься ею должны серьезные институции. Но они и в России в последнее время заметно урезаны. Больше нет, скажем, Института киноискусства. А я помню те времена, когда существовал научный обмен между киноведами из стран бывшего СССР. Я сам как молодой специалист ездил в Ташкент, Баку, Алма-Ату… Даже участвовал в студийных конференциях. И благодаря этому, кстати, познакомился с Виктором Цоем, который снимался в Казахстане в знаменитой «Игле». Сегодня ситуация, конечно, совсем иная, но я рад, что нам удается привлечь в Батуми (пусть и в силу наших скромных возможностей) профессионально пишущих о кино людей из России, Украины, Кыргызстана, Грузии, которым интересны наши опыты, и они готовы их осмыслять и писать о них в своих изданиях.
Как школа планирует развиваться дальше? Может ли у нее появится онлайн отражение?
Очень сложно собрать единый альманах по двум причинам: пока сугубо творчески я не очень доволен теми сценарными заявками, что нам присылают (в этом вопросе я перфекционист, наверное). Сказывается отсутствие системной работы с дебютантами в течение года. А с другой стороны, сегодня нет какого-то единого межгосударственного механизма, как я уже сказал, который бы позволил одним мановением руки собрать в единый продюсерский кинопроект киргизов и латышей, украинцев и грузин, россиян и таджиков.
И тем не менее, в этом году в рамках нашей киношколы мы должны какой-то решительный шаг предпринять, и я был бы очень рад, если бы мы нашли наконец какого-то серьезного продюсера с российской стороны, который помог бы нам эту задачу решить. Сам я профессиональным продюсером не являюсь и никогда не стремился им быть. Меня всегда увлекала идея моделирования не конкретного фильма, а кинопроцесса в целом...
И все-таки есть ли шанс у дебютантов попасть в вашу киношколу, что называется, с улицы? Есть ли у людей, которые хотели бы к вам присоединиться, возможность получить обратную связь?
Прежде всего мы ограничены квотами. И россиянам поэтому к нам сложнее попасть, чем, скажем, молодым режиссерам из Молдовы или Узбекистана, которых мы каждый раз ищем с большим трудом. Но в любом случае этот вопрос целиком в ведении нашего программного директора Александры Жуковой. Она профессионально занимается отбором короткометражных фильмов сразу для нескольких площадок. И потому хорошо ориентируется в этом вопросе.
Жан Просянов
Фото Генриетты Перьян, Анны Чернопятовой и из личного архива Вячеслава Шмырова