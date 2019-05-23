Катерина Михайлова: «Дебют – это в первую очередь энергия режиссера»

На днях в Москве стартовали съемки дебютного проекта молодого режиссера Веты Гераськиной «У нее другое имя» со Светланой Ходченковой не только в главной роли, но и в качестве сопродюсера проекта. Вместе с ней фильм делает продюсер Катерина Михайлова, уже известная по работе – опять же над дебютной картиной Ксении Зуевой «Близкие», которая два года назад была представлена в конкурсе «Кинотавра». У Михайловой в этом году запускается еще несколько проектов. Мы поговорили с продюсером о сложностях в поиске и подготовке дебютных картин, женской составляющей российской киноиндустрии и грядущих проектах.
фото: Фото из личного архива
Расскажите, откуда появился проект «У нее другое имя» и как так вышло, что Светлана Ходченкова стала на нем еще и сопродюсером?
Компания «Вега Фильм» – это я и мой партнер Константин Фам. Изначально мы ориентированы на современные проекты с яркими высказываниями молодых режиссеров. Как раз такой молодой режиссер-дебютант Вета Гераськина и замечательная актриса Светлана Ходченкова пришли к нам с этим проектом одни из первых. Для Светы этот проект является возможностью высказаться на важную для нее тему. Именно поэтому она и стала сопродюсером. Обычно ее все видят только как актрису, но она решила расширять горизонт, так и родился наш альянс. В прошлом году мы получили поддержку Министерства культуры РФ на наш дебют, а затем к нам присоединились еще продюсеры – Оксана Шаламанова, представляющая Болгарию, и Полина Шлихт – Германию. Возможно, у нас еще появятся партнеры – у проекта огромный потенциал, это совершенно новое, беспрецедентное кино.
И судя по всему, оно находится в совершенно фестивальном контексте – в нем исследуются вопросы семьи, ошибок молодости…
Да, в картине раскрывается тема непростых отношений между людьми, тема фейка, который сейчас везде присутствует.
А кто сыграет в ней вместе со Светланой Ходченковой – как я помню, вы искали молодую девушку как раз на вторую главную роль.
Мы ее нашли, но пока держим имя в секрете. Процесс поиска действительно был сложным, нам нужно было найти девушку внешне похожую на Свету, причем она должна быть очень хорошей актрисой – роль довольно сложная. Пока ее имя назвать не могу, но могу сказать, что у нас в картине также играет немецкий актер Якоб Диль, известный российскому зрителю по фильмам «Милый Ханс, дорогой Петр» и «Рай», он совершенно потрясающий актер, и я очень рада, что он с нами. Мы специально отправились на Берлинале для знакомства с Якобом. Они с Ветой проговорили несколько часов и он поверил в нее, как в режиссера. Нам очень интересно с ним работать – наблюдать, как рождается невероятный образ.
фото: Презентация проектов в Каннах/Роскино
Помимо ленты «У нее другое имя» у вас в запуске еще несколько дебютных проектов.
Буквально только что мы завершили работу над фильмом «Это не навсегда» - двух дебютанток Евгении Яцкиной и Алены Рубинштейн. Проект посвящен проблемам усыновления, он очень трогательный и социально важный. Картина уже успела получить награду за лучший детский фильм от Ассоциации европейского кино на фестивале «Дух огня», мы также покажем ее в рамках программы «Кино на площади» на фестивале «Кинотавр» и буквально в этот же день наш фильм увидят зрители Romford Film Festival в Лондоне. Кроме того, фильм уже прошел отбор на несколько европейских смотров.
Почему вы сконцентрировались на работе с дебютным кино, на котором, кажется, совершенно нельзя ничего заработать – ну кроме фестивальной истории.
На мой взгляд, продюсеры делятся на тех, кто хочет заработать, на тех, кто делает высказывание, и тех, которые хотят всё совместить. Вот я отношусь как раз к третьей категории и стараюсь всё совместить. Сейчас готовится к запуску проект с большим международным коммерческим потенциалом «Нихао, Москва». Это наше признание в любви Москве, которое может стать визитной карточкой столицы. Мы все понимаем, что живём во время постмодерна – и кажется, что всё уже сказано, всё создано. А мы ищем своих режиссеров, с которыми можно сделать что-то интересное. Это главное. Мне хотелось бы найти своего режиссера, создать бренд, который будет популярен очень долго , а не сиюминутно. Это очень амбициозная задача и для продюсера, и для предпринимателя.
Очень часто начинающие режиссеры спрашивают, как зайти в кинематограф. Вы как продюсер, как ищете режиссеров? Вам приходит много заявок или вы постоянно посещаете все фестивали, где показывают дебюты, короткометражки? На что вы делаете ставку?
На всё вместе взятое. Смотрю и заявки, которые приходят, сама, конечно, посещаю фестивали. Все главные площадки, где показывают лучшее короткометражное кино, мы знаем – это «Кинотавр», «Короче», ММКФ, «Святая Анна». И это те фестивали, где обязательно нужно смотреть работы начинающих кинематографистов. Так я, например, увидела работы Роберта Дэфа, с которым мы сейчас запускаем его первый полный метр – «Вальтер». В этом проекте есть мощный бэкграунд – распад Советского Союза, который стал огромной трагедией для жителей страны. Это искренний и глубокий фильм, рассказывающий историю героя, который жил жизнь обычного человека, работал на стройке, но вынужден был уехать во время Карабахского конфликта из Москвы на поиски своей матери, попавшей в заложники. Эта этическая ода о сыновьей любви, о том, что война – это, в первую очередь, человеческое горе, что существуют болевые точки и нарывы, которые никогда не зарастают. Наш фильм о том, что несмотря ни на что нужно учиться прощать, договариваться, и никакое отстаивание своей правоты и границ не стоит человеческих жизней. Поднимаются серьезные темы межнациональных отношений, религии и толерантности, а не бытовые отношения, которыми пестрят экраны телевизоров и на самом деле немного приелись.
фото: Фестиваль "Кинотавр"
Вам сложнее найти режиссера с интересной темой проекта или все-таки финансирование, с учетом того, что дебюты по сути поддерживает только Минкультуры, стоят они гораздо дешевле больших проектов и найти под них инвестиции или крупных сопродюсеров непросто.
Дебют – это в первую очередь энергия режиссера. Она у всех разная и очень важно, чтобы она совпала с твоей. Ксения Зуева, Евгения Яцкина и Алена Рубинштейн, Вета Гераськина – это всё абсолютно разные люди, с разной энергетикой и с проектами разных бюджетов, если мы говорим о деньгах. Конечно, изначально почти никто не понимает потенциал дебютантов, что они могут предложить миру, и это большой риск для продюсера их взять, но в то же время это и азарт, вызов. У Сальвадора Дали, Луиса Бунюэля, Роберта Родригеса и многих других западных режиссеров были богатые родственники, которые рискнули и профинансировали их первые киноработы. В российском кино это редкость, но хочу сказать, что поиск денег – это уже следующий этап работы. В том случае, если сложилась энергетика режиссера и продюсера. Под дебют действительно очень сложно найти деньги. И здесь немаловажную роль играет не только продюсер, но и сам режиссер, который должен всю команду заряжать и подстегивать желанием что-то сделать, мотивировать всех, что это будет гениальный фильм, которым каждый член команды будет гордиться. Кино – это все-таки коллективная работа. Также очень важно, чтобы режиссер и все члены команды понимали, какие риски на себя берет продюсер, ввязываясь в историю с дебютантом. Вы же знаете статистику: огромны процент режиссеров и продюсеров после неудачного дебюта уходят из кино.
А можно ли определить какой-то средний бюджет дебютных фильмов?
Мой личный опыт показывает, что за условных 100 тысяч долларов можно сделать фильм. Так было с «Близкими», и сейчас мы доделываем дебют очень талантливой студентки Московской школы нового кино Маши Игнатенко, которая вместе с Ветой Гераськиной училась в мастерской Димы Мамулии. Что касается именно дебюта Веты, то он для меня беспрецедентный – его бюджет уже составляет более 60 млн рублей, но нас здесь поддержало Министерство Культуры, что, кстати, по всему миру случается довольно редко. Я жила в Европе, где все считают, что проще найти финансирование на такие проекты. Но нет, там все происходит гораздо сложнее. Да, источников, различных фондов больше, но далеко не все готовы вкладывать средства в первые работы режиссеров. Так что поддержка Минкультуры у нас – это основной старт для дебютантов. И то, что в год поддерживается порядка 30 первых работ, это колоссальный результат работы государственной системы финансирования и залог на будущее. Сейчас еще начал свою работу частный фонд «Кинопрайм», бюджет которого сопоставим с Министерством культуры и Фондом кино – это хорошая новость, говорящая о том, что российское кино должно стать лучше на 20-30% и пример того, что частные деньги в кино пришли и теперь есть возможность привлечь дополнительное финансирование из целевого фонда, что очень здорово.
«Кинопрайм», тем не менее, фонд именно инвестиционный, предполагающий, что когда-то они отобьют вложенные средства. Вам как продюсеру удалось заработать на кино, в том числе на дебютном, или пока в нашем российском кино говорить о заработке рано, за исключением некоторых проектов?
Этот процесс порой занимает всю жизнь, но в России авторский фильм окупится, если он снят за бюджет до 15 млн рублей. Не сразу, конечно. В том числе за счет наград на различных международных фестивалях, которые добавляют фильму баллов. Такую историю всегда покажут на ТВ или на цифровых платформах. Так что все может отбиться, опять же с учетом небольшого производственного бюджета.
фото: Презентация проектов в Каннах/Роскино
Если говорить про институты поддержки дебютов в России вам чего не хватает? Может быть, если бы киношколы типа ВГИКа или той же МШНК, или МШК входили в коллаборацию с продюсерами и вместе финансировали первый фильм. Или еще какие-то механизмы, которые могут реально работать?
Сейчас начинает появляться поддержка крупных интернет-платформ – Яндекс, ivi, Start. Возможно, они могли бы привлекать для своих проектов и студентов. Я знаю, что «Синелаб», например, как огромная организация по кинопродакшну входит в коллаборацию с МШК и МШНК. Но на самом деле кино – это большие, рискованные деньги. И чем больше участников процесса объединяются под проект, тем выше шансы у этого проекта выжить. Причем это касается и авторского кино, и коммерческого. Продвижением тоже надо заниматься. Съемки – лишь треть айсберга, огромный труд – выпустить картину. И на этом этапе тоже нужны партнеры, чего, конечно, не хватает.
С какими проблемами в продвижении вы сталкиваетесь? И каким оно вообще должно быть с учетом того, что некоторые озвучивают мысль, что скоро в кинотеатрах будут только фильмы Marvel, а все остальные уйдут на цифровые платформы. Кстати, согласны ли вы с этим?
В целом, да, но всегда есть «но». Как говорили раньше, скоро все заменит телевидение, но этого не случилось. В кинотеатрах всегда будет процент и зрелищного кино, и авторского кино, у людей просто будет выбор. Кто-то, может, вообще захочет смотреть VR, который я, например, не могу смотреть физически. Но люди разные, с разными вкусами. И пойти в «киношку» всегда будет одним из способов проведения досуга. А с продвижением тяжело, потому что на этом этапе нет поддержки, получить деньги на прокат довольно сложно, а первый вопрос прокатчика, который ты слышишь, особенно если речь идет об авторском кино, это «Сколько у вас денег на продвижение?» Поэтому в прокат и выходят блокбастеры, комедии и ужастики разной степени качества. В авторском кино это всегда небольшие суммы, так что для такого кино очень нужны фестивальные победы, которые приветствуются. Так что и на фестивалях, особенно зарубежных, нужно плотно заниматься продвижением таких проектов.
Раз уж мы заговорили о фестивалях и международном контексте, то сейчас во всем мире на повестке дня женская тема. Вы очень много работаете с женщинами-режиссерами и сами входите в пул женщин-продюсеров, которые сейчас в России, на мой взгляд, чаще работают со сложным кино, нежели мужчины. Есть ли, на ваш взгляд, в нашей индустрии в этом плане некая сегрегация?
Я училась у Елены Яцуры, Юлии Мишкинене, Натальи Мокрицкой, с которой начал свой путь один из самых интересных для меня молодых режиссеров Иван И. Твердовский, с которым мы сейчас работаем над проектом «Конференция», посвященный трагедии «Норд-Ост». По силе и важности, я считаю, это одно из самых мощных высказываний за последние десять лет. Если говорить про наши продюсерские реалии, то, действительно, есть такой тренд, что мужчины, в основном, хотят зарабатывать, а женщинам важнее – выскзаться. В идеале, конечно, должен быть баланс. С теми же Светой Ходченковой и Ветой Гераськиной мы делаем арт-мейнстрим – и с авторским, и с коммерческим подходом. Так что, думаю, это вопрос времени и в определенный момент и женщин больше будет в коммерческом кино, и среди мужчин появится еще больше продюсеров кино авторского. На самом деле нужно констатировать факт, что женщины пришли в кинематограф основательно и женщиной продюсером или режиссером уже никого не удивишь.
Через профессиональный взгляд Ситоры проходят множество фильмов. Уж её мнению точно можно доверять и я с ним полностью согласна. Но если говорить обо мне, то я уверена в своем каждом проекте, я никогда не воспринимаю отказ как финальный ответ. И я знаю, что всегда найдется другой человек, который так же полюбит этот проект. И совершенно нормально в случае продюсерской работы 20 раз услышать «нет» и получить только одно «да».
Что бы вы посоветовали начинающим режиссерам и сценаристам, которые хотят попасть в мир российского кино?
У нас очень небольшая кинематографическая поляна – в размерах Голливуда мы песчинка. И если человек написал сценарий на определенную тему, то нужно провести ресеч – поискать названия компаний, имена продюсеров, которым может этот проект понравиться. Таких будет совсем немного, поверьте. Им нужно писать, звонить, быть настойчивым. Режиссерская энергия, харизма должна включиться. Нужно доказывать и самому себе, и другим, что ты можешь. Бегать за тобой никто не будет, рынок перенасыщен, очень много талантливых ребят. Вот режиссер нашего фильма «Нихао, Москва» Илья Аксенов снял два проекта для ТНТ-Премьер – сериал и полный метр, они не выходили в прокат, вышли только в интернете. И это нормально, у каждого свой путь, просто нужно найти, с кем он, а не ждать, что тебя придут и возьмут за ручку. Иногда, конечно, не помогает даже настойчивость, если обращаются со странными просьбами. Мне, например, буквально за несколько дней до окончания приема заявок на господдержку звонил один автор, который рассказал, что у него гениальный сценарий и ему нужна просто кинокомпания, которая его подаст на получение господдержки. Так что такое тоже бывает.
Еще многие переживают, что пришлют продюсерам сценарий, а у них его украдут.
Ну вот зачем мне, как продюсеру воровать чужие идеи, если я вижу, что есть уже человек в теме, горящий, который вышел со мной на связь и готов работать над этой темой? Это все отговорки. Конкуренция большая. Так что нужно бороться и быть при этом готовым к командной работе, иначе кино не сделать. Кино – это всегда команда.