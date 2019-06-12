Саймон Кинберг: «Дженнифер Лоуренс сказала, что уйдет, если фильм буду снимать не я»

анонс

9 июня Андрей Гайдулян: «При всей симпатии к Саше Сергееву, считаю его полным идиотом. В хорошем смысле» Исполнитель главной роли в сериале «СашаТаня» – об отношении к своему герою, работе в сериалах и мечтах о Голливуде

23 мая Катерина Михайлова: «Дебют – это в первую очередь энергия режиссера» Продюсер – о работе со Светланой Ходченковой, начинающими режиссерами и женской составляющей российской киноиндустрии

17 мая Алексей Нужный: «В комедии табуировано то, что табуировано внутри страны» Режиссер сериала «Толя-робот» и фильма «Я худею» – о внутренних запретах, ограниченных возможностях и национальной жертвенности