Андрей Гайдулян: «При всей симпатии к Саше Сергееву, считаю его полным идиотом. В хорошем смысле»

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Новости кино Терренс Малик снимает в Италии «Последнюю планету» Съёмки проходят в городе Анцио и заповеднике «Тор Кальдара».

Новости кино Победители VII конкурса «Окно в Интернет» посетят Выборг XXVII фестиваль «Окно в Европу» пройдёт со 2 по 8 августа.

Ролики фильмов «Ослеплённый светом» Подросток из семьи пакистанских эмигрантов в Британии находит своё место в жизни благодаря музыке Брюса Спрингстина.

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