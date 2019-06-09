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Андрей Гайдулян: «При всей симпатии к Саше Сергееву, считаю его полным идиотом. В хорошем смысле»

интервью >>
9 июня 2019
В июне на канале ТНТ стартовал новый сезон сериала «СашаТаня» – с любимыми еще по сериалу «Универ» героями. Мы поговорили с исполнителем роли Саши Сергеева – актером Андреем Гайдуляном – о его жизни до и после «Универа», новом сезоне «СашиТани», эпохи продюсерского кино и работе в Голливуде.

Андрей Гайдулян: «При всей симпатии к Саше Сергееву, считаю его полным идиотом. В хорошем смысле»

Раньше многие мальчишки мечтали стать космонавтами. Вы родились 12 апреля, в День космонавтики. А вы кем в детстве хотели стать?

О, поверьте, я не сомневался ,что стану космонавтом! Я гордился датой своего рождения. Да-да, я из того поколения мальчишек, у которого профессия космонавта считалась самой крутой.

Как же случилось, что вы связали свою судьбу с кино?

У меня и в мыслях не было стать актером. Я родился в Кишиневе, в Молдавии, был самым застенчивым ребенком в классе. Ничто не предвещало беды для отечественного кинематографа. Мои маленькие «роли» были «сыграны» в садике, на детских утренниках и всегда это был настоящий провал. Можно не считать актерской игрой и мое участие в школьных КВН. Уж очень я был застенчив до шестнадцати лет, и даже предположить, что когда-то выйду на сцену или на съемочную площадку, никак не мог. Однажды, в девятом классе, когда в очередной раз я прогуливал уроки, друзья предложили прогулять их… в театре. Там, в театральной студии, я познакомился со своим первым педагогом, Сергеем Александровичем Тираниным. Он попросил меня прочитать что-нибудь из поэзии. Я прочитал отрывок из Пушкина, и… меня похвалили. Я неожиданно узнал, что у меня хороший тембр голоса. С этого все и началось. Попав в театральную студию, я больше из нее «не вылезал». Позже Сергей Александрович готовил меня к поступлению в театральный вуз. Как представитель иностранного государства я имел право учиться только на платном отделении. Документы я подал в ИСИ (Институт Современного Искусства) и в ГИТИС. Заключительный тур мне назначили в двух институтах одновременно. Решил сначала забежать в ИСИ, и меня взяли, а в ГИТИС на радостях не поехал. Подумал – зачем портить такой прекрасный день Мой мастер меня сразу предупредил, что из-за моей необычной фактуры роли мне подобрать будет сложно, а, значит, есть риск «всю жизнь играть зайцев, грибов – подосиновиков там, подберёзовиков». Но я не поверил в это, решил идти ва-банк. Впоследствии, кстати, оказалось что не зря я не поехал в ГИТИС. Набранный там курс через два года распустили, и студенты просто зря потеряли время. Но меня это не коснулось. Это, наверное, и есть благосклонность судьбы.

До съемок «Универа» у вас в кино была сыграна пара-тройка эпизодических ролей. Вы снялись в роли эксперта-криминалиста в фильме «Закон и порядок». Персонаж этот, совсем не похож на Сашу Сергеева, который сделал вас, можно сказать, знаменитым.

Это была одна из первых моих ролей в кино, поэтому над ней я работал очень серьезно, можно сказать «глубоко». Правда, через несколько лет, увидев эпизод с моим персонажем, я смеялся, вспоминая, с какой чрезмерной ответственностью я тогда работал, как много вопросов задавал коллегам, как волновался и переживал на съемочной площадке. Я пришел в кино восторженным, полным иллюзий, но неожиданно для себя узнал, что мир кино довольно равнодушен к людям, их интересам. В нем зачастую все делается в спешке, куда быстрее и проще, чем я себе представлял. Над ролью я работал два дня, и за это время понял, что есть мир кино, а есть мир коммерческого телесериала, в котором все процессы значительно более быстрые и жестокие. Не случайно иногда коммерческое киноискусство называют мясорубкой.

Как вы попали в проекты ТНТ «Универ» и «Сашатаня»? Сразу согласились на роль Саши?

Это был сложный драматический период моей жизни. Чтобы обеспечить семью, приходилось вкалывать на трех работах: служить актером театра «Глас», там же – монтировщиком сцены, а еще приходилось разносить почту с утра. В свободное время я бегал на кастинги и проходил пробы. Так, однажды я забрел на прослушивание для «Универа». В тот период к сериалам и ситкомам у нас в стране все относились очень скептически, на актерском языке – «халтура». На меня не произвело впечатления даже то, что референсом нашего сериала являлся американский сериал «Друзья». На пробы шел спокойно, без «замирания сердца», зная, что даже в случае провала не расстроюсь («не очень-то и хотелось»). Я жил театром и искусством… Прослушивания проходили при участии Сени Слепакова (креативный продюсер), а также режиссера Влада Ланне. На следующий день мне позвонили и сказали, что я утвержден на роль. Признаюсь, тут моей радости не было предела. Тогда мне как раз очень кстати было участвовать в каком-то долгом проекте, который обеспечил бы стабильный заработок. И это случилось. Предложили снимать сразу десять пилотных серий.

Андрей Гайдулян: «При всей симпатии к Саше Сергееву, считаю его полным идиотом. В хорошем смысле»
фото: "Универ"

Сколько лет вы на проекте? Восемь?

Нет, в обшей сложности около десяти.

Так давно вы играете Сашу Сергеева. Повлиял ли этот персонаж на ваш характер?

Нет, скорее, я на него повлиял. Имею в виду, что наоборот я наделяю его какими то своими чертами. Но, при всем этом, мы, конечно же, совершенно разные. Зрителям бывает очень сложно это понять, многие испытывают искреннее разочарование! Честно говоря, к Саше я всегда относился с большой иронией, а как иначе это играть? И при всей моей симпатии, считаю его полным идиотом… в хорошем смысле. (Смеется).

Как вы считаете, что может дать зрителю – его уму и сердцу – просмотр таких ситкомов?

Хороший вопрос. Я часто встречаю совершенно незнакомых людей, которые благодарят меня и моих коллег за эту работу. Я слышу от них такие слова: «Спасибо большое, вы так поддержали нас в трудную минуту. Мы очень вам благодарны. За эти годы вы стали для нас близкими и родными, как верные друзья. Наши проблемы уходят на второй план и часто решаются значительно проще». Конечно же, мне хотелось бы играть и другие интересные, глубокие роли. Я ищу своего режиссера, ищу единомышленников среди актеров, и они есть. Сейчас такое время, когда легче создать что-то самому, чем ждать, когда тебя пригласят, и я двигаюсь в этом направлении. Ну а пока, мне кажется, результаты нашего труда можно обозначить простой формулой: «Смех и радость мы приносим людям». И ведь это не плохо! У меня у самого были сложные периоды в жизни, когда я плотно «сидел» на сериалах «Как я встретил вашу маму», «Офис», что меня здорово спасало. Мне кажется, ситкомы имеют некий психотерапевтический эффект. Или возьмем, к примеру, сериал «Друзья». Пересмотрев его спустя некоторое время, в оригинале, я понял, что это невероятная, фантастическая работа! Просто он смотрится не с таким интересом из-за некорректно сделанного русского перевода. Пропало самое главное… И «Друзья» выглядят как дурацкий ситком. В оригинале же это яркая, классная, потрясающая импровизационная комедия. Возвращаясь еще раз к моему личному отношению к таким сериалам, вспоминаю, как один товарищ мне как-то сказал: «Понимаешь, какой бы ни был сценарий, и каким бы ни был режиссер, зритель об этом не помнит, и в результате, за все отвечает актер своим лицом». И за успех, и за тонны грязи, которые на тебя выльют, если что. Большинство зрителей не интересует, что там было, ты на экране и тут «пан или пропал». Поэтому каждый раз я стараюсь сделать все, чтобы не разочаровать зрителей. Найти интересные ходы, сделать что-то нестандартное даже в самом простом скетче, могу ругаться с режиссером, звонить авторам, – искать, в общем. Зрителю не интересно знать, что помешало съемочной группе снять хорошее кино или почему экономили продюсеры. Им нужен только результат. А, в целом, критерий простой: если кино помогает людям, делает их жизнь чуть-чуть радостнее, то… почему бы и нет?

А правда, что в процессе съемок случалось много смешного?

Конечно, когда снимаешь ситком, забавного не избежать. Обычно и снимается он весело. Один раз, когда мы снимали во дворе жилого дома, часов в 12 дня мимо проходил изрядно выпивший мужчина лет 60, похоже, с внучкой в коляске. Начал бушевать – конечно же, с использованием ненормативной лексики, мол, все мы ребята с нетрадиционной сексуальной ориентацией и что б мы вообще выметались из его двора, и вдруг, заметив меня в машине, мгновенно замолчал, подошел поближе, всмотрелся в мое лицо и расплылся в улыбке: «О! А вот этого я знаю, вот этот мне нравится! Он мне по характеру подходит». Сказал, что дико извиняется, и пошел наблюдать за нами со стороны. Съемочную группу это очень воодушевило, мы поняли, что мы не зря работаем!

Андрей Гайдулян: «При всей симпатии к Саше Сергееву, считаю его полным идиотом. В хорошем смысле»

После стольких лет совместной работы на съемочной площадке не сформировались ли в рядах коллег новые супружеские пары?

Да, две наши молодые пары, из операторов, «дошли до Мендельсона» точно. А вообще на съемках сериалов группы часто меняются: новый сезон – новая группа. Но нам повезло. На протяжении последних четырех лет с нами работали прежние костюмеры и гримеры, второй режиссер. Это создает на съемочной площадке очень комфортную атмосферу. И уж совсем круто, когда из года в год работаешь с одним и тем же режиссером и оператором. Это позволяет понимать друг друга с полуслова. Некое подобие театральной труппы.

Многие зрители интересуются, что-нибудь новое произойдет в очередном сезоне?

Конечно же, и даже что-то интересное и неожиданное.

А секрет приоткроете?

Да, могу один секрет раскрыть, тем более, что он уже заявлен в рекламном ролике. Мой отец, по фильму, потеряет все и попадет в тюрьму.

Как вы считаете, может ли молодая семья, как показанная в сериале, просуществовать долго?

Мое мнение: безусловно, нет. Ситуации специально утрированы, это комедия. А вообще в сериале удачным ходом, на мой взгляд, был бы вариант, при котором… герои решились на развод, чтобы потом заново все сделать правильно.

Андрей Гайдулян: «При всей симпатии к Саше Сергееву, считаю его полным идиотом. В хорошем смысле»

В жизни вы такой же терпеливый и мягкий, как ваш Саша?

Должен признать, я, скорее, консервативный домостроеевец, но с очень креативным подходом. Я не самодур, но я сторонник классической семьи с понятными ролями.

Кто из сыгранных героев вам близок?

Я бы сказал, такие герои есть, но из … несыгранных (улыбается).

Какую бы роль вы хотели получить?

Мой любимый жанр – трагикомедия. Ее героя я и хотел бы сыграть. А еще хотел бы поработать с конкретными, любимыми мной режиссерами. В театре это Виктор Шамиров. Он не просто крутой режиссер, но крутая личность. Это Роман Самгин, с которым мы уже работали. Очень нравится Виктор Рыжаков. Для меня совершенно ясно, что, когда работаешь с хорошим режиссером, то жанр и материал уже не столь важен. Сейчас я работаю в интересном театральном проекте. Это абсолютно новогодняя история, подобная «Иронии судьбы». И главное: наконец-то я получил роль, не похожую на все предыдущие работы. Раньше моими персонажами были эдакие мальчики-растяпы. А здесь – прагматичный банкир-финансист, который мыслит непривычными для меня категориями. В некотором смысле это уже возрастная роль. Мне ведь уже тоже целых тридцать пять.

А что еще интересного в вашей жизни?

Могу сказать несколько слов о моих отношениях с Голливудом. Впервые я приехал туда в составе группы молодых актеров в 2008 году, на курсы в Академию Ли Страсберга, который является американским последователем школы Станиславского. В этой академии учились такие звезды, как Аль Пачино, Джек Николсон, Брэд Питт и много других. Тогда- то у меня и зародилась мысль попробовать себя в Голливуде. Но возможность для этого появилась лишь через несколько лет. Голливуд действительно удивительная машина. Туда можно приехать и в шестьдесят лет, и добиться успеха. Но есть там и некоторые особенности. У их продюсеров нет времени искать талантливого актера, который сможет сыграть глубоко и интересно. Как правило, выбирают тех, кто уже примерил на себя нужное амплуа. Для многих актеров это означает, что штамповать роли-близнецы они будут до первого «Оскара». Сейчас и наше кино все больше становится таким же – не режиссерским, а продюсерским. Кстати, я уже снялся в Голливуде в небольшой роли астрофизика, ученого с неопределенной национальностью, поскольку мой английский пока с акцентом. У этого фильма сейчас только рабочее название.

Но вы ведь не планируете надолго уехать туда?

Не скрою, задумывался. И это понятно: киноиндустрия Голливуда чрезвычайно интересная, а потому поработать там хочется. Но, в то же время, каждый раз, уезжая куда-нибудь, я очень скучаю по России.

Нонна Алиева
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