Кристина Бабушкина: «Премьерные спектакли – это страх, ужас и больше ничего»

В марте состоялась премьера спектакля Максима Виторгана «В городе Лжедмитрове» с Алексеем Кортневым, Сергеем Белоголовцевым, Натальей Вдовиной и Кристиной Бабушкиной в главных ролях. Последние показы премьерного сезона пройдут 3 и 18 июля в ДК им. Зуева. В преддверии нового блока мы поговорили с исполнительницей главной и единственной женской роли в спектакле Кристиной Бабушкиной о сатире, YouTube-шоу, а также о новом фильме с её участием «Я не такой, я не такая», который вышел в прокат 13 июня.
Кристина, у вас сейчас насыщенный творческий период – премьеры и в кино, и театре. Как вы относитесь к такому ритму жизни, он для вас комфортен? Или актёр – это не тот человек, который будет жаловаться на излишнюю занятость?
Актёр привык жаловаться, особенно в нашей русской ментальности. У нас, когда много работы, мы жалуемся, что её очень много и я устал, когда нет работы, мы жалуемся, что никто нас не зовет играть и так далее...
Какого-то погранично-гармоничного состояния не бывает? Актёр всегда в стрессе?
Актёр всегда в стрессе (смеется
). Есть такое расхожее мнение, но я, конечно, за более позитивный подход к работе. Если ты занимаешься любимым делом, то получай удовольствие и наслаждение. Когда у меня такой бешенный ритм, я радуюсь, что кому-то нужна. А если это кому-то нравится, то вообще подарок.
Что происходит со спектаклем «В городе Лжедмитрове» прямо сейчас и как он будет жить в дальнейшем?
Мы его «отпремьерили» и сыграли несколько раз, но он всё равно продолжает развиваться. Мы сократили какие-то части, что-то убрали, что-то добавили, доработка спектакля ещё идёт и будет идти какое-то время, потому что Максим Виторган, наш режиссёр, не успокаивается, и каждый показ привносит что-то новое, чтобы зрителю было интереснее. Но потихоньку, несмотря на то, что это такая большая партитура – и музыкальная, и драматическая, – мы начинаем в ней получать удовольствие, потому что, сами понимаете, премьерные спектакли – это страх, ужас и больше ничего.
Можете рассказать пару слов о Виторгане как о режиссёре, потому что наши читатели, прежде всего, знакомы с его актерскими работами?
Максим всегда, даже когда мы были совсем молодыми артистами, потрясающе разбирал роли. У него такое знание произведения, что мы ему постоянно говорили: «Максим, тебе нужно заниматься режиссурой». Я лично взывала, что он должен ставить, а я должна там сыграть. Называется «бойтесь своих желаний», потому что Максим очень строгий режиссёр, он знает, что хочет, и добивается этого, и никому не позволит собой манипулировать. Он стоит на своём, объясняет, спорит и, что удивительно, всегда побеждает. С ним невероятно интересно, потому что он большая-большая умница и львиную долю текстов писал сам. Любой, кто придёт на спектакль, увидит, что это действительно смешно и талантливо. Я просто доверилась своим друзьям – прекрасным Максиму, Лешё Кортневу, Серёже Белоголовцему, внимала, слушала, исполняла их пожелания и в итоге получила роль, которую хочется переживать снова и снова.
Этот спектакль можно назвать политическим? Закладывали ли вы какие-то сатирические аллюзии на базовом уровне или это всё испорченная голова зрителя?
Сказать, что этот спектакль задумывался как политический памфлет, конечно, нельзя. Дело в том, что это фантазии на тему некоего города, в котором возможны такие руководители.
Вы играете одну роль на двоих с Натальей Вдовиной. Вы уже видели роль в её исполнении?
Ну конечно, мы же выпускали вместе, у нас один прогон – Наташа, другой – я.
Есть ли, на ваш взгляд, какой-то особый акцент, который отличает её прочтение от вашего?
С одной стороны, очень сложно выпускать одну роль на двоих, потому что это ревностно, ты переживаешь, что твоя героиня наделена какими-то другими чертами. С другой стороны, это в работе очень сильно помогает, потому что ты со стороны видишь и ритм, и движение, и рисунок роли, что стоит добавить или наоборот убрать. Это всегда спасает и выручает, а уж в случае Наташи мне было на что посмотреть и что почерпнуть.
13 июня в прокат вышел фильм «Я не такой, я не такая». Я правильно понимаю, что это комедия с феминистским уклоном?
Почему-то это все так воспринимают, наверное, все дело в рекламной кампании, которая педалирует эту тему. Но на самом деле там нет никакого феминизма, просто история сфокусирована на девочках и разговор идет про страсть, про чувства, можем ли мы простить измену, предательство или не можем, и что мы можем сделать ради любви. Мне кажется, что это, как раз антифеменистическая история.
Как себя на площадке чувствовал режиссер, у которого были и вы, и Анна Чурина, и Рената Пиотровски? Удалось ли ему направить такой объем женской энергии в нужное русло?
Работать в женском коллективе очень сложно. Большая редкость, когда совпадают звёзды и характеры. И особый кайф, когда в команде не просто взрывные, яркие девахи, а настоящие единомышленницы. Мы были сфокусированы на работе и четко знали чего хотим – сделать честное, веселое и интересное кино. Интриговать было некогда. Мне кажется, это всё будет видно на экране, поскольку мы играем трех главных персонажей Веру, Надежду и Любовь, то и в кадр мы передавали именно эти нежные женские чувства.
У вас есть по-настоящему народная роль – Авдотья из «Кровавой барыни». Часто ли вы возвращаетесь к этому персонажу?
Действительно, самый большой отклик был именно после «Кровавой барыни». Очень распространённый вопрос, который мне задают все – от профессионалов до зрителей: «Как вы с Юлей Снигирь
приходил в себя после этой работы?», потому что это была серьёзная психологическая нагрузка. Я пока к ней возвращаться боюсь, потому что это была действительно сложная роль. Пройдёт несколько лет, и я, наверное, пересмотрю эту картину и постараюсь понять, чем же там так приглянулась моя Авдотья, потому что пока оценить её адекватно не могу – слишком близкие переживания.
Это нестандартная история для канала «Россия 1», в какие-то моменты она похожа на «Листоманию» Кена Рассела или «Марию-Антуанетту» Софии Копполы, и это, на самом деле, разрыв шаблона...
Да, у меня аж мурашки, потому наш режиссер Егор Анашкин
просто прекрасен, он очень точно чувствует и кадр, и историю, и я надеюсь, что скоро все зрители узнают его имя. Мне так хочется, чтобы он снимал много. Он бывает иногда свирепым и невыносимым, но талантливому человеку прощаешь все. Он – невероятный режиссер, если у меня раздастся звонок и мне скажут, пойдешь ли ты еще раз работать с Анашкиным, я скажу: «Не пойду, а побегу».
Планируете ли вы сами заняться режиссурой?
Многие мои партнеры говорят, что мне нужно начать думать в эту сторону. Но поскольку я человек обстоятельный, вдумчивый и все время сомневаюсь, мне кажется, что я еще не доросла до самостоятельного проекта. Может быть, я к этому приду, но мне кажется, что этому надо поучиться. Хотя… Я даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Я, наверное, еще не готова. Но одно знаю точно: меня страсть как привлекает педагогика и преподавание. Я очень люблю возиться со студентами, общаться, разговаривать. Но это тоже, наверное, в будущем, потому что пока есть о чем поговорить, есть что поиграть.
Сейчас многие актеры делают свои YouTube-шоу – и Слава Манучаров, и Олег Меньшиков, может быть, начать с этого?
Бывает, что я вообще не захожу в интернет по две недели, могу не открывать социальные сети, а потом у меня случается любовный роман с инстаграмом, и я начинаю что-то выкладывать. Тут тоже должна быть систематизация, а поскольку я человек творческий, то порой сильно увлекаюсь и могу сделать с десяток постов в день, а на следующий – ничего. Но надо подумать. Вы мне подкинули идею. Это очень личная история, и бывают моменты, когда я не готова так сильно открываться. Недавно у меня было телеинтервью и я поняла, что сейчас не могу откровенничать – не могу и всё, не готова… Это очень тонкая внутренняя настройка, и быть 24 часа в сутки в этом балансе просто невозможно.
Давайте вернемся к спектаклю «В городе Лжедмитрове». Он отсылает и к Шварцу, и к Салтыкову-Щедрину…
Мы когда прочли первые рецензии, очень обрадовались. Значит у нас получилось, мы смогли это передать. У нас есть потрясающие цитаты, которые плоть от плоти этой традиции: «Выберем где-нибудь посильнее, да подальше. Вот, мол, жизнь нам отравляют, завидуют особому пути нашему. Люди сплотятся». И всё, на этом моменте раздаются аплодисменты.
Это прекрасный юмор, едкая сатира, но зачем этот эзопов язык, почему нельзя прямо назвать вещи своими именами?
Это не эзопов язык. Это художественный вымысел. Говорить прямолинейно, кого-то в чем-то обвиняя, это не наш метод. Притча гораздо ярче, а художественный вымысел во сто крат мощнее. Так у каждого будет свой город. В этом и задумка, в этом и крутость идеи.
Вот вы сказали, что читали критику на «Лжедмитров». Как часто вы просматриваете комментарии о вашей работ и на что при этом реагируете?
Каждый раз смотрю, а потом говорю себе, зачем я это делаю. Ваш сайт меня ужасно разбаловал, я читаю комментарии и понимаю, что, господи, мамочки, кому-то значит это нужно, кто-то обращает на это внимание, кто-то потом отдельно пишет письма. А иногда заходишь в комментарии к спектаклю или к фильму, и там такая хтонь болезненная, тонны желчи... Ты мозгами понимаешь, а душой собрать себя не можешь. Самое легкое взять и написать в интернете какую-нибудь неприятность. А самое сложное – это нам на эту неприятность не обратить внимание, поскольку мы это делаем для зрителя. Одно дело, если бы я делала это для себя, да плевать я бы хотела на мнения. Это очень сильно попадает в меня. Я ещё не нарастила толстую кожу, как говорят опытные артисты.
Смотрите спектакль «В городе Лжедмитрове» 3 и 18 июля в ДК им. Зуева