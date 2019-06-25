Виктория Толстоганова: «Моя героиня живет без любви, и это очень сложная жизнь»

анонс

Актриса – об «Одессе» Валерия Тодоровского и собственных режиссерских амбициях

Евгения Брик: «Когда встречаешь людей, похожих на тебя по отношению к профессии, можно свернуть горы»

Актриса – о сатире, YouTube и спектакле Максима Виторгана

Кристина Бабушкина: «Премьерные спектакли – это страх, ужас и больше ничего»

Режиссер «Люди Икс: Темный Феникс» о своем прощальном фильме и эволюции кинокомиксов

Саймон Кинберг: «Дженнифер Лоуренс сказала, что уйдет, если фильм буду снимать не я»

9 июня

Андрей Гайдулян: «При всей симпатии к Саше Сергееву, считаю его полным идиотом. В хорошем смысле»

Исполнитель главной роли в сериале «СашаТаня» – об отношении к своему герою, работе в сериалах и мечтах о Голливуде