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Виктория Толстоганова: «Моя героиня живет без любви, и это очень сложная жизнь»

интервью >>
25 июня 2019
Чуть больше чем через неделю после окончания фестиваля «Кинотавр» – 27 июня – в российский прокат выходит фильм Оксаны Карас «Выше неба», за работу в котором Виктория Толстоганова была названа лучшей актрисой фестиваля. В фильме она сыграла роль слишком контролирующей свою больную дочь (Таисия Вилкова) матери, переживающей, к тому же, кризис отношений со своим мужем (Алексей Агранович). Мы поговорили с Викторией Толстогановой о ее противоречивой героине, любви и нелюбви, откровенных сценах с участием ее мужа Алексея Аграновича и отношениях с детьми.

Виктория Толстоганова: «Моя героиня живет без любви, и это очень сложная жизнь»
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Когда я была на съемках «Выше неба», насколько помню, тогда вы и Алексей говорили, что сначала именно он прочитал сценарий и сказал, что эта роль матери написана специально для вас. Так ли это было?

Ровно так. Когда я прочитала сценарий, то подумала, что это действительно моя роль – здесь Алексей был прав. Мне очень хотелось ее сыграть и, слава богу, Оксана попросила прийти нас на пробы, причем сразу вдвоем. После них мы с Оксаной поняли, что это точно моя роль.

В фильме ваша героиня испытывает некую зависть к девушкам помоложе. Как на площадке складывались ваши отношения с юными актрисами? Чему-то вы их учили или, может быть, напротив, они вас?

У меня прекрасно складывались с ними отношения. Вообще у нас очень хороший актерский состав, как мне кажется. Может быть, мы друг друга чему-то и учили, не знаю, но совершенно точно, что без Таси (Вилковой – прим.ред.) я бы ничего не сыграла, так как без хорошего партнера сыграть ничего невозможно, а все самые сложные и серьезные сцены у меня все-таки с ней. Тася – очень хорошая актриса и идеальный партнер. Я просто счастлива, что мы с ней подружились и познакомились. Как и со всеми другими девочками – и Полиной Виторган, и Дарьей Жовнер. Так что у нас на съемках, можно сказать, была летняя идиллия.

Виктория Толстоганова: «Моя героиня живет без любви, и это очень сложная жизнь»
фото: "Выше неба"

В последнее время наконец стали появляться фильмы (например, прошлогодний участник «Кинотавра» – «Кислота»), что мне лично очень нравится, где есть столкновение поколений уже таких относительно взрослых детей и родителей, которые еще молоды, полны энергии. На ваш взгляд, почему такие фильмы стали появляться, есть ли в этом некая тенденция?

Я, честно говоря, пока такой тенденции не замечаю. Может быть, не обращала внимания. Мне очень нравится, что у Оксаны роль родителей на грани возрастного слома, когда они еще молоды, но у них уже взрослые дети. Актерски это очень интересная тема. Это возраст, когда тебе уже есть, чего бояться, опасаться, когда можно делать вид, что возраст ничего не значит, а на самом деле он значит многое. И эта внутренняя борьба людей меняет – об этом интересно думать, это интересно играть. Что касается детей, у меня пока немного по-другому складывается в жизни, мои дети чуть моложе, и, в принципе, тема борьбы и столкновения этих поколений мне не очень близка. У меня такого пока в жизни нет и я надеюсь, что с моей стороны уж точно не будет. Но в фильме, конечно, речь именно об этом – если бы не было этого столкновения, то не случилось бы и всей истории. И жили бы они хорошо, долго и счастливо.

Есть ли у вас вообще что-то общее с вашей героиней?

Я не уверена, что в отношении к детям у меня есть с ней что-то общее.

А в целом в этом желании постоянного контроля?

И да, и нет. Я не отношу себя к людям, которые пускают все на самотек. Какие-то ситуации в жизни я, конечно, контролирую, но какие-то – отпускаю. Но ее панический контроль возникает не потому, что она такой родилась, он начинается не от счастливой жизни. У каждого свой характер и своя судьба, и ее сложилась так, что она вынуждена контролировать. Моя героиня живет без любви, и это очень сложная жизнь, из которой каждый выкручивается, как может. Она выкручивалась странным, надо сказать, образом, в чем-то даже преступным, но это именно от того, что она очень несчастна, а не оттого, что она контролирующая всё дура и решила, что должно быть именно так. Если бы ее любил муж, все бы было иначе, а муж ее явно не любит, у них все изначально построено на какой-то лжи. А дети страдают от этой ситуации, когда они попали под женско-мужскую разборку и всю жизнь мучаются. При этом у Оксаны получается сделать светлое кино и хочется надеяться, что дальше жизнь этих детей сложится счастливо.

Виктория Толстоганова: «Моя героиня живет без любви, и это очень сложная жизнь»
фото: "Выше неба"

Как вам вообще работалось с Оксаной, которая несколько лет назад триумфально победила на «Кинотавре» с «Хорошим мальчиком» – кстати, именно в тот год, когда все ждали позитивного кино.

С Оксаной работалось замечательно, у меня вообще какие-то позитивные ощущения от того августа, у нас как-то все сложилось – начиная от погоды заканчивая всеми людьми на площадке, какой-то любовью в солнечных лучах. Может быть, как-то даже слишком все было прекрасное. Оксану я люблю, обожаю и хочу дальше работать, кроме восторгов в ее сторону ничего сказать не могу. Режиссер она очень слушающий, подстраивающийся под актеров, очень открытая для предложений, не давящая, но при этом аккуратно добивающаяся своего, что очень ценно в режиссерской профессии. Она все держит под контролем, но тем не менее всегда принимает все хорошее, что предлагают актеры, готова менять что-то в процессе, если так нужно. Это комфортное существование для актера на площадке, нам было здорово!

У вас в фильме есть интимная сцена с Алексеем Аграновичем, не сложно ли было ее снимать?

Мы недолго снимали эту сцену, честно говоря. Да я бы ее даже интимной или сексуальной не назвала, секса в ней нет и не должно быть, есть наоборот какая-то антисексуальность. Это не про секс, это про то, что они бьются, как рыбки, и пытаются что-то наладить в жизни, но ничего не получается. А сексом это исправить невозможно.

Но не было ли какого-то зажима? Все-таки Алексей – ваш настоящий муж.

У меня не бывает зажимов. И дело не в Алексее, я просто к этому процессу в кинематографе отношусь спокойно – если верю режиссеру, мне не страшно, не боязно, в этом смысле я абсолютно та актриса, которая отстраняет себя от героини, я понимаю, что это не я, а другая женщина. И это именно у нее, моей героини, есть зажим перед мужем, но это уже другая история.

Виктория Толстоганова: «Моя героиня живет без любви, и это очень сложная жизнь»
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"

Другая, может быть, даже более запоминающаяся сцена – это празднование дня рождения героя Алексея, когда вы исполняете для него песню «Ищу тебя». Эта композиция сразу же была прописана в сценарии или это экспромт? Сами ли вы ее исполняете?

Песню выбрала Оксана, пою ее я, но это очень интимная вещь, по-настоящему, не так, как в случае со сценой из предыдущего вопроса. Я не пою – это факт, однажды, на другой картине, даже просила петь за меня актрису Любовь Толкалину. Когда мы снимали эту сцену я «пела» под очень круто записанную нашим композитором Мариной Собяниной «плюсовку», мне тогда даже казалось, что наши голоса по тембру подходят, я думала, что оставим так, была уверена, что мы очень хорошо сочетались. Но Оксана – нежная, отзывчивая, безусловно, обладающая характером режиссера, настаивала: давай попробуем. Я говорила, что это бессмысленно, но потом на озвучании все-таки попыталась спеть. Оксана тогда, помню, сказала: «Все закончено, спасибо». И даже не дала мне послушать эту запись. Я с ужасом ждала этот мой провал, но когда услышала это в фильме, поняла, что все было правильно. В этом неправильном пении вся моя героиня – она ничего не умеет, она выходит и поет эту композицию от отчаяния. Она вообще живет от отчаяния, за ее контролем и манипулированием не стоит ничего, она очень слабый человек, который не может ни получить любви, ни дать ее. Она суетна внутренне, не устроена, но она не виновата в этом. Я ее понимаю, принимаю и люблю.

Фильм «Выше неба» в прокате с 27 июня.

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Виктория Толстоганова: «Моя героиня живет без любви, и это очень сложная жизнь» фотографии
Виктория Толстоганова: «Моя героиня живет без любви, и это очень сложная жизнь» фотографии
Виктория Толстоганова: «Моя героиня живет без любви, и это очень сложная жизнь» фотографии
Виктория Толстоганова: «Моя героиня живет без любви, и это очень сложная жизнь» фотографии
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