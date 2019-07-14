Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Олег Васильков: «Самопожертвование и героизм всегда привлекают меня»

интервью >>
14 июля 2019
На канале ТВ-3 14 июля вновь покажут экшн-триллер «Сенсор», который рассказывает о человеке, умеющем чувствовать чужую боль. Одну из главных ролей в фильме сыграл Олег Васильков. Мы поговорили с актером о боли, равнодушии, молодых актерах и сериалах, которые нужно увидеть всем.

Олег Васильков: «Самопожертвование и героизм всегда привлекают меня»

Чем вас привлёк «Сенсор» и ваш персонаж Дмитрий Савельев? Как вы думаете, кого может заинтересовать этот фильм?

Мне понравилась сама идея: существует такой человек, который может чувствовать боль другого человека и есть другой человек Дмитрий Савельев, который, не обладая сверхспособностями, готов на всё ради справедливости. Савельев противоречивый, но всё же положительный персонаж, хотя у него масса недостатков. Кто-то мог бы назвать его неудачником, алкоголиком, мизантропом, но есть одно но – этот «неудачник» кладет свою жизнь на то, чтобы найти злодея, способного искалечить многие жизни. Савельев не ценит свою жизнь, но ставит жизни потенциальных жертв маньяка выше своей. Самопожертвование и героизм всегда привлекают меня. Думаю, аудитория у «Сенсора» достаточно широкая. Это понравится и молодым людям, и зрителям постарше, если они любят детективы и триллеры.

Могли бы вы себя представить на месте главного героя, который чувствует чужую боль?

Если честно, себя лично не могу представить на его месте, ведь в мире так много боли – можно сойти с ума или умереть от болевого шока. Для художественного произведения это возможно, но в реальности, мне кажется, это было бы очень тяжело. А если представить себе мир, в котором бы каждый чувствовал боль другого – это был бы идеальный мир без зла и равнодушия, но с великой любовью и способностью сопереживать близкому.

Олег Васильков: «Самопожертвование и героизм всегда привлекают меня»
фото: Кадр из фильма "Сенсор"

Как не стать равнодушным в обычном, не идеальном мире?

Мне наоборот кажется, что стать равнодушным это тяжело. Тогда нужно быть психом, социопатом или угрюмым эгоистом. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Могу разве что апеллировать к миру животных, где кошка может спасти щенка или выкормить крольчат. Что ею движет? Ведь она даже не думает, а просто делает, у нее инстинкт. А мы во многом хуже этого пушистого создания. У нас есть вера и Библия, достаточно читать и следовать написанному, но это сложно, очень сложно. Что сказать? Нужно стараться. Понятно, что каждому в мире невозможно помочь, но нужно помогать хотя бы в малом, хотя бы одному, ну, или не мешать, наконец – это тоже помощь. Мне очень многие по жизни помогали и я стараюсь не отставать, но, мне кажется, не скромно об этом говорить.

Вы нередко появляетесь на экране в роли сильных мужчин с богатым внутренним миром и опытом, который сделал его циничным, разочарованным в жизни. Причем часть ваши герои связаны с силовыми структурами.

У меня нет прошлого в силовых структурах, кроме армии. Я актер и меня привлекают любые роли, кроме какой-то чернухи. Это всегда вызов, это всегда интересно, но так сложилось, что приглашают, как правило, на роли военных, бандитов, следователей и прочее, видимо, лицо у меня такое.

Олег Васильков: «Самопожертвование и героизм всегда привлекают меня»

В «Сенсоре» вы работали с молодыми актерами – Евгением Михеевым и [b]Мариной Курочкой. Легко ли вам было найти с ними общий язык? Отличаются ли они от вашего актерского поколения?[/b]

Работа с молодыми актерами всегда интересна, это помогает не закостенеть. У них всегда глаза горят чуточку больше, им все интересно и ново, у них больше азарта. Но я бы не стал как-то дифференцировать работу с опытным или молодым актером, это всегда специфический и достаточно интимный процесс – партнерство, ведь все мы разные, с каждым нужно найти контакт, чтобы зритель верил, доверял. Это получается не всегда, но с Женей и Мариной, вроде бы, получилось. Молодое поколение актеров и молодежь вообще отличает лишь то, что у них всё еще впереди, может, возможностей больше, а так, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что сам был таким же, но без смартфона и интернета .

«Сенсор» снимался на Канонерском острове в Санкт-Петербурге – из-за огромного моста, который проходит над ним, он кажется фантастической, абсолютно нереалистичной декорацией. Вы бывали там до съемок? Почему, на ваш взгляд, была выбрана именно эта локация?

Нет, я там раньше не бывал. Это, конечно же, впечатляющее сооружение, возможно, этот мост является символом современного бездушного мира, а, возможно, символическим переходом между миром живых и мертвых, я не знаю почему он был выбран. Одно можно сказать – для кино это то, что нужно! Очень фактурное место.

Олег Васильков: «Самопожертвование и героизм всегда привлекают меня»
фото: Кадр из фильма "Сенсор"

За два последних года я насчитал почти 20 проектов с вашим участием – вы успеваете отдыхать? Как вы выдерживаете такой темп?

К моему счастью, несмотря на то, что проектов много, они запускаются не одновременно, поэтому бывают перерывы в несколько дней, недель или месяцев. Есть время отдохнуть, порыбачить, попутешествовать.

Вы задействованы и в нескольких других проектах, которые делают команды ТВ-3 и ТНТ Premier. Например, в «Идентификации» Владлены Санду.

Мне очень нравится «Идентификация», классный небанальный сценарий, крепкий режиссер. Я уверен , что получится отличная история.

Вы сами часто смотрите новые фильмы и сериалы?

С бОльшим удовольствием я пересматриваю классику, но, когда удается посмотреть что-то хорошее из новенького, я очень рад.

Что, например, вы могли бы порекомендовать?

«Молодой Папа», «Фарго», «Настоящий детектив», «Налет», «Шерлок». Это очень интересные истории, рассказанные высококлассным художественным языком. Эти сериалы круче многих современных полнометражных фильмов.

Евгений Червон
версия для печати
Ссылки по теме
Олег Васильков встречает «Сенсора»
Поиск по меткам
Российские фильмы
персоны
Олег ВасильковЕвгений МихеевВладлена Санду
фильмы
ИдентификацияМолодой ПапаНалётНастоящий детективСенсорФаргоШерлок

фотографии >>
Олег Васильков: «Самопожертвование и героизм всегда привлекают меня» фотографии
Олег Васильков: «Самопожертвование и героизм всегда привлекают меня» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Олег Пащенко
12 июля ушёл из жизни актёр Олег Пащенко.
Олег Дмитриев
11 июля ушёл из жизни актёр Олег Дмитриев.

День рождения >>

Анна Антонова
Владимир Козел
Наталья Ноздрина
Светлана Павлова
Андрей Терентьев
Юлия Типанова
Виктор Фокин
Игорь Фурманюк
Евгений Шириков
Аннабелла
Лино Вентура
Люцина Винницкая
Карел Готт
Уилл Пэттон
Терри-Томас
Мэттью Фокс
все родившиеся 14 июля >>

Афиша кино >>

Код Гиас: Лелуш воскресший
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, триллер
Япония, 2019
Искусство обмана
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2019
Король Лев
музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, 2019
Мышеловка
криминальный фильм, триллер
Аргентина, Испания, 2019
Обитель тьмы
мистика, триллер, фильм ужасов
Германия, 2018
Соблазн
драма, комедия, триллер
Франция, 2019
Солнцестояние
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
США, Швеция, 2019
Это не навсегда
семейное кино, социальная драма
Россия, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен