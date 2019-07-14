Олег Васильков: «Самопожертвование и героизм всегда привлекают меня»

На канале ТВ-3 14 июля вновь покажут экшн-триллер «Сенсор», который рассказывает о человеке, умеющем чувствовать чужую боль. Одну из главных ролей в фильме сыграл Олег Васильков. Мы поговорили с актером о боли, равнодушии, молодых актерах и сериалах, которые нужно увидеть всем.
Чем вас привлёк «Сенсор» и ваш персонаж Дмитрий Савельев? Как вы думаете, кого может заинтересовать этот фильм?
Мне понравилась сама идея: существует такой человек, который может чувствовать боль другого человека и есть другой человек Дмитрий Савельев, который, не обладая сверхспособностями, готов на всё ради справедливости. Савельев противоречивый, но всё же положительный персонаж, хотя у него масса недостатков. Кто-то мог бы назвать его неудачником, алкоголиком, мизантропом, но есть одно но – этот «неудачник» кладет свою жизнь на то, чтобы найти злодея, способного искалечить многие жизни. Савельев не ценит свою жизнь, но ставит жизни потенциальных жертв маньяка выше своей. Самопожертвование и героизм всегда привлекают меня. Думаю, аудитория у «Сенсора» достаточно широкая. Это понравится и молодым людям, и зрителям постарше, если они любят детективы и триллеры.
Могли бы вы себя представить на месте главного героя, который чувствует чужую боль?
Если честно, себя лично не могу представить на его месте, ведь в мире так много боли – можно сойти с ума или умереть от болевого шока. Для художественного произведения это возможно, но в реальности, мне кажется, это было бы очень тяжело. А если представить себе мир, в котором бы каждый чувствовал боль другого – это был бы идеальный мир без зла и равнодушия, но с великой любовью и способностью сопереживать близкому.
фото: Кадр из фильма "Сенсор"
Как не стать равнодушным в обычном, не идеальном мире?
Мне наоборот кажется, что стать равнодушным это тяжело. Тогда нужно быть психом, социопатом или угрюмым эгоистом. Я не знаю, как ответить на этот вопрос. Могу разве что апеллировать к миру животных, где кошка может спасти щенка или выкормить крольчат. Что ею движет? Ведь она даже не думает, а просто делает, у нее инстинкт. А мы во многом хуже этого пушистого создания. У нас есть вера и Библия, достаточно читать и следовать написанному, но это сложно, очень сложно. Что сказать? Нужно стараться. Понятно, что каждому в мире невозможно помочь, но нужно помогать хотя бы в малом, хотя бы одному, ну, или не мешать, наконец – это тоже помощь. Мне очень многие по жизни помогали и я стараюсь не отставать, но, мне кажется, не скромно об этом говорить.
Вы нередко появляетесь на экране в роли сильных мужчин с богатым внутренним миром и опытом, который сделал его циничным, разочарованным в жизни. Причем часть ваши герои связаны с силовыми структурами.
У меня нет прошлого в силовых структурах, кроме армии. Я актер и меня привлекают любые роли, кроме какой-то чернухи. Это всегда вызов, это всегда интересно, но так сложилось, что приглашают, как правило, на роли военных, бандитов, следователей и прочее, видимо, лицо у меня такое.
В «Сенсоре» вы работали с молодыми актерами – Евгением Михеевым и [b]Мариной Курочкой. Легко ли вам было найти с ними общий язык? Отличаются ли они от вашего актерского поколения?[/b]
Работа с молодыми актерами всегда интересна, это помогает не закостенеть. У них всегда глаза горят чуточку больше, им все интересно и ново, у них больше азарта. Но я бы не стал как-то дифференцировать работу с опытным или молодым актером, это всегда специфический и достаточно интимный процесс – партнерство, ведь все мы разные, с каждым нужно найти контакт, чтобы зритель верил, доверял. Это получается не всегда, но с Женей и Мариной, вроде бы, получилось. Молодое поколение актеров и молодежь вообще отличает лишь то, что у них всё еще впереди, может, возможностей больше, а так, оглядываясь в прошлое, я понимаю, что сам был таким же, но без смартфона и интернета .
«Сенсор» снимался на Канонерском острове в Санкт-Петербурге – из-за огромного моста, который проходит над ним, он кажется фантастической, абсолютно нереалистичной декорацией. Вы бывали там до съемок? Почему, на ваш взгляд, была выбрана именно эта локация?
Нет, я там раньше не бывал. Это, конечно же, впечатляющее сооружение, возможно, этот мост является символом современного бездушного мира, а, возможно, символическим переходом между миром живых и мертвых, я не знаю почему он был выбран. Одно можно сказать – для кино это то, что нужно! Очень фактурное место.
фото: Кадр из фильма "Сенсор"
За два последних года я насчитал почти 20 проектов с вашим участием – вы успеваете отдыхать? Как вы выдерживаете такой темп?
К моему счастью, несмотря на то, что проектов много, они запускаются не одновременно, поэтому бывают перерывы в несколько дней, недель или месяцев. Есть время отдохнуть, порыбачить, попутешествовать.
Вы задействованы и в нескольких других проектах, которые делают команды ТВ-3 и ТНТ Premier. Например, в «Идентификации» Владлены Санду.
Мне очень нравится «Идентификация», классный небанальный сценарий, крепкий режиссер. Я уверен , что получится отличная история.
Вы сами часто смотрите новые фильмы и сериалы?
С бОльшим удовольствием я пересматриваю классику, но, когда удается посмотреть что-то хорошее из новенького, я очень рад.