Денис Шведов: «Зависимых людей не обманешь»

В Подмосковье продолжаются съемки второго сезона сериала «Бывшие» – истории бывшего алкоголика Ильи, ставшего психологом реабилитационного центра и встретившегося там с наркозависимой Яной из на первый взгляд благополучной семьи. Роль Ильи в «Бывших» играет актер Денис Шведов. Мы поговорили с ним о втором сезоне популярного сериала, который уже осенью выйдет на видеосервисе START, характере его героя и зависимых людях.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Когда вы снимались в первом сезоне «Бывших», думали ли о том, что сериал получит продолжение? И меняется ли ваш герой во втором сезоне?
Во время съемок никто из нас не думал про второй сезон, потому что мы не знали, как эта непростая тема отзовется у зрителей. Что касается изменений, по законам кино, герой не может кардинально измениться, он должен оставаться примерно таким же, зритель же хочет испытать те же чувства. Конечно, будут другие события – во втором сезоне они, как мне кажется, если не более жесткие, то более правдивые и настоящие что ли. Сейчас у нас есть фундамент в виде первого сезона и мы можем быть более безжалостными по отношению к зрителям. Кроме того, в этом сезоне более проработанной становится линия родителей Яны, у них есть такие драматические сцены, которым я по-актерски завидую. Наша история с Яной тоже не стоит на месте, но пока не могу рассказывать все подробности.
Есть ли все-таки во втором сезоне, если намекнуть, какие-то совершенно неожиданные вещи, которые не свойственны были вашему герою?
Такие мысли у меня были по поводу других персонажей. Когда мы прочитали сценарий сначала, очень многое еще докручивали. Мы с Любой Аксеновой(исполнительница роли Яны – прим. ред.) очень прикипели к этой истории, да и просто очень дружны между собой, поэтому в какой-то момент решили, что будет полезно, основываясь на знании своих персонажей, что-то подсказать сценаристам. Мы несколько раз встречались c творческой группой, вносили свои предложения по второму сезону. Интересно, что ни у кого из нас не было сомнений, как должен начинаться второй сезон, кого выбрал Илья, куда дальше пойдет история.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Второстепенных персонажей здесь, насколько я понимаю, больше, в их числе, например, Дмитрий Куличков.
Он появляется в один из ключевых моментов, и это полноценный герой, благодаря которому меняется ход действия истории.
Вы уже упомянули семейную тему, которой во вторых «Бывших» будет больше. И это уже выглядит как тенденция в российском кино и сериалах. Почему, на ваш взгляд, проектов про конфликт поколений сейчас стало больше?
На мой взгляд, заиграть и стать актуальной может любая тема, даже самая примитивная и избитая, если про нее рассказывают талантливо, она верно подается, а актеры правдоподобно играют. Я вот недавно посмотрел «Большую маленькую ложь», так уже от титров улетел. Казалось бы, что там такого. А так, конечно, все воруют друг у друга идеи, настроение, атмосферу того или иного проекта. Всё же все жанры уже давно придуманы и со временем Древней Греции в этом плане ничего не изменилось, важно просто, кто и как сможет подать ту или иную тему или жанр.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
При работе над первым сезоном общались ли вы с зависимыми людьми или сотрудниками таких реабилитационных центров? Если да, то почерпнули ли что-то от них?
Сценаристы, которые написали «Бывших», работали в подобном рехабе, они мои друзья еще с давних времен. Так оказалось, что я был в курсе этой истории задолго до ее возникновения. А дополнительно я слушал программу «12 шагов», основателей и их истории можно найти в социальных сетях. Они рассказывают, какими были и что с ними стало, и это совершенно невероятные истории! Если такое снять, 99,9% продюсеров и зрителей скажут, что такое невозможно, оставьте эти фантазии, это же записи в соцсетях, можно придумать что угодно. А там все очень жестко. Я очень подробно это изучил: ребята рассказывают, что у них есть ежегодные конференции, где собираются по несколько человек от каждой страны, которые обсуждают эту тему. Зависимых не обманешь, так как у них жизнь построена или была построена на том, что они постоянно пытаются обмануть, что-то вымутить, выкружить себе – дозу или алкоголь, кто что употребляет. Поэтому обмануть этих людей – невероятное искусство. И когда ты просто слушаешь их, понимаешь, что так сыграть невозможно. Это настолько сильно, это рождается здесь и сейчас.
Читали ли вы в соцсетях комментарии про первый сезон и если да, то было ли в них что-то, что вас удивило?
По понятным причинам мы не могли полностью раскрыть тему зависимости. Я видел комментарии в духе «я лежал в похожем рехабе, и там психолог женился на пациентке». Дело в том, что наш проект только упоминает проблему зависимости, не показывает, насколько это все печально, у нас же всё в основном про любовь мужчины и женщины. Поэтому и комментарии соответствующие.
А вам бы хотелось, чтобы в этом сериале было больше остросоциальности?
Если мы берем такую тему, то, конечно. Мне очень нравится выражение «люди с повышенными потребностями», а не с ограниченными возможностями – это выражение, на мой взгляд, гениально. Так вот, если в нашей истории фигурируют такие люди, то и эту тему надо максимально заявить. И в этом смысле у меня есть внутренний протест.
фото: Пресс-служба видеосервиса START
Вас самого как-то работа над этим сериалом изменила?
Параллельно работе всегда идет жизнь, так что непонятно, что тебя меняет – конкретный проект или происходящие вокруг события, скорее, все эти хитросплетения. Так что конкретно выделять работу над этим проектом как нечто, что поменяло мою жизнь, я бы не стал. Единственное, что я точно для себя отметил: до «Бывших» я закончил с одним очень тяжелым проектом, и придя сюда, где у нас примерно такой же хрон – такая же выработка за день - понял, насколько легче его переносить. Это я к тому, что здесь удивительная команда, которая еще раз доказывает, насколько важны режиссер и команда, а потом уже все остальное.
Будет ли у «Бывших» третий сезон и вы сами готовы морально к этому продолжению?
Судя по тому, как заканчивается второй сезон, продолжение возможно, хотя я бы оставил все, как есть. Но второй сезон написан так, что потом еще можно что-то разъяснить, договорить. У нас вообще не могут позволить себе оставить какую-то недосказанность, что-то в расфокусе, в конце, обязательно надо все объяснить. По понятным, конечно, причинам. Единственное, что, если ребята планируют продолжать сериал, это будет очень кропотливая работа, мы будем биться до последней строчки.