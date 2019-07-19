Денис Шведов: «Зависимых людей не обманешь»

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Популярный актер – о «Сенсоре», способности чувствовать чужую боль и желании не быть равнодушным

Олег Васильков: «Самопожертвование и героизм всегда привлекают меня»

Маркетинг-директор канала ТВ-3 о диджитале, успехах российского контента, зарплатах, индустрии развлечений, работе с эмоциями и геймификации рекламы.

Лили Шерозия: «Самое важное в маркетинге — не врать»

25 июня

Виктория Толстоганова: «Моя героиня живет без любви, и это очень сложная жизнь»

Лучшая актриса «Кинотавра» – о фильме «Выше неба» Оксаны Карас, сценах с Алексеем Аграновичем и отношениях с детьми