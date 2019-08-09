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Продюсеры «Однажды... в Голливуде»: «Мы никогда не указывали Тарантино, что делать, иначе он бы нас уволил»

интервью >>
9 августа 2019
Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» уже начал покорять сердца российских зрителей. Накануне в Москву из солнечного Лос-Анджелеса прилетали продюсеры кинокартины Дэвид Хейман и Шеннон МакИнтош, чтобы поделиться секретами работы над проектом. Кино-театр.ру выяснил, какая судьба ожидает сцены, которые не вошли в финальную версию, и обсудил связанные с фильмом скандалы.

Продюсеры «Однажды... в Голливуде»: «Мы никогда не указывали Тарантино, что делать, иначе он бы нас уволил»

Дэвид, «Однажды...в Голливуде» - первый фильм Тарантино, который вы продюсируете. Расскажите, какие впечатления остались от совместной работы? Чем Тарантино отличается от других режиссеров?

Дэвид: Когда я взялся за этот фильм, я не знал, чего ожидать от Квентина, так как он очень яркая личность. У него непредсказуемые идеи. Но, наблюдая за его работой, я понял, как многому научился. Он понимает, как устроено кино, помогает выкладываться актерам на площадке по полной, относится к съемочной группе, как к членам своей семьи. До знакомства с Тарантино я работал со многими другими режиссерами. Некоторые из них относились к своему делу как к рутине. Квентин не такой. Он снимает свои картины с нескрываемым удовольствием.

Зрители нового фильма заметили, что площадка, где снимается вестерн с Риком Далтоном (героем Леонардо ДиКаприо) – это локация из фильма «Джанго освобожденный». Одни воспринимают это как отсылку, другие как желание продюсеров сэкономить на декорациях. Чья это все-таки была идея?

Шеннон: Нет, это все же не совсем одинаковые места. Основная декорация была у студии Universal, где часто снимаются современные фильмы в жанре вестерна. Мы построили отдельные декорации, но на Universal тоже отсняли несколько сцен. Некоторые эпизоды мы действительно снимали в том же отстроенном городке, где и «Джанго освобожденный», но не для экономии, а просто из-за удобства.

Дэвид: Еще одна вещь, которая поразила меня в Тарантино, была его рассудительное и практичное отношение к съемочному процессу. Если требовался дополнительный день съемок на какую-то сцену, значит, приходилось сокращать количество дней на следующую. Но дополнительные ресурсы нам и не требовались, так как почти все снималось на территории Лос-Анджелеса.

Считается, что в крупнобюджетном кино, таком как блокбастеры Marvel и DC, роль продюсеров куда важнее, чем роль режиссеров. И поэтому режиссерам часто приходится подстраиваться и вырезать сцены, которые продюсеры считают ненужными. Как бы вы описали задачу продюсера в работе с Тарантино и предлагали ли вы вырезать сцены из его нового фильма?

Шеннон: Задача продюсера сделать так, чтобы видение режиссера дошло до зрителя. Продюсерам нужно помочь составить сценарий, обеспечить необходимыми ресурсами. В общем, всячески поддержать режиссера.

Дэвид: Мы никогда не указывали Квентину, что делать, иначе он бы просто нас уволил. При этом Квентин очень дисциплинированный и старается прислушиваться к советам, чтобы не преувеличивать бюджет. И да, что касается продюсеров Marvel, было бы несправедливо говорить, что они важнее режиссеров. Кевин Файги, разумеется, гениальный продюсер, но он нанимает режиссеров не для того, чтобы ими командовать. Каждый продюсер поддерживает режиссера и старается помочь ему передать его авторский замысел. Знаете, причина, по которой многим из нас нравятся фильмы Marvel, как раз и состоит в том, что Тайка Вайтити, Джон Фавро или Джон Уоттс привносят в киновселенную что-то свое.

Продюсеры «Однажды... в Голливуде»: «Мы никогда не указывали Тарантино, что делать, иначе он бы нас уволил»

Премьера фильма состоялась в Каннах, где он был не очень тепло встречен некоторыми критиками. Насколько фестивали важны для продвижения, и могут ли критики подорвать интерес к кино?

Шеннон: На самом деле, негативные рецензии были только из Испании. Возможно, потому, что в основном конкурсе участвовал испанский режиссер. Но в момент выхода фильма у нас было 95% положительных отзывов от критиков на Rotten Tomatoes.

Дэвид: Если бы у всех моих продюсерских проектов был такой результат, я был бы просто счастлив. А в Канны, прежде всего, хотел поехать сам Квентин. Прошло 25 лет с того момента, как там показали «Криминальное чтиво» [в 1994 году картина удостоилась Золотой пальмовой ветви – прим. авт.], поэтому это было его решение - привезти свой девятый фильм на фестиваль. Квентин делает фильмы, которые заставляют людей задуматься, подискутировать, что хорошо. И нам как продюсерам Каннский фестиваль в этом только помог. Тем более, мы получили премию Пальмовой собаки!

Выход в домашний прокат «Однажды...в Голливуде» сопровождался неприятным эпизодом: Шеннон Ли, дочь Брюса Ли, раскритиковала Тарантино за карикатурный образ ее отца в фильме. Эта новость мгновенно разошлась по мировым СМИ. Как влияет такой скандал на продвижение фильма - приковывает ли он внимание или, наоборот, отталкивает зрителей?

Дэвид: Это был небольшой скандал, конечно же, который ни на что не повлиял. Хотя в фильме есть шутки в адрес Брюса Ли, Квентин целиком и полностью уважает этого актера. Жена Брюса написала его биографию, поэтому многие шутки Квентин взял оттуда. Так как «Однажды… в Голливуде» художественное кино, то могли быть разные версии развития событий. В том числе и та, что Клифф Бут [герой Брэда Питта – прим.авт.] победил Брюса в единоборстве.

Какие факторы для вас как для продюсеров являются ключевыми при продвижении кинокартины? Скажем, участие таких звезд как Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт гарантирует успех?

Шеннон: Известные актеры помогают продвижению, безусловно. Не только ДиКаприо и Питт, но и Марго Робби. Сильная женская роль тоже очень важна. Но главное преимущество – это сам Тарантино.

Сейчас по всему миру активно развиваются стриминговые платформы. Как меняется продюсирование кино с приходом стриминговых сервисов? Чем такое продюсирование отличается от кинотеатрального?

Дэвид: К сожалению, среди фильмов, предназначенных для кинотеатрального проката, всё чаще появляются сиквелы и произведения, основанные на чужой интеллектуальной собственности. Ремейки, допустим. Или экранизации комиксов. Таким образом, у зрителей перед походом в кино появляется чувство безопасности. Оригинальный фильм, который продюсируем мы, становится редкостью для большого кино. У картин для стриминговых платформ может быть более сложная структура и более длинный нарратив. Одну историю можно рассказывать на протяжении 10 часов или 50 часов. Это, в целом, интересно для продюсера, так как работать приходится иначе. Но я больше предпочитаю продюсировать фильмы для кино, потому что в зале испытываешь чувство единения со зрителями. Думаю, Шенон со мной солидарна.

Продюсеры «Однажды... в Голливуде»: «Мы никогда не указывали Тарантино, что делать, иначе он бы нас уволил»

А вам бы не хотелось выпустить полную версию «Однажды…в Голливуде» на стриминговом сервисе? Допустим, на Netflix?

Шеннон: Да, мы обязательно выпустим новую версию. Может, на Netflix или на другой платформе. В обозримом будущем мы это сделаем, ведь многие сцены, как известно, не вошли в фильм.

Дэвид: Но, как мы уже говорили раньше, это версия фильма, которую именно Квентин хочет выпустить. Это его решение.

Чем может быть интересен российский рынок веб-сериалов и фильмов для американских продюсеров?

Шеннон: Хорошими историями.

Дэвид: Да, хорошими историями и персонажами. И в России есть всё для этого. Вчера мы встречались с российскими министрами, и они рассказывали про мощную поддержку субсидиями местного и международного кинопроизводства. Россия славится на весь мир своей литературой, гениальными историями, поэтому у нас нет причин приезжать сюда и привносить какие-то свои идеи. В России есть снега и пустыни, поля и леса… У вас есть все возможности. И нам лишь остаётся найти правильные, подходящие истории.

Шеннон: А ещё в России феноменальная история развития кинематографа.

Новый фильм Тарантино рассказывает о конце 60-х, о переходной эпохе в истории Голливуда. Испытываете ли вы ностальгию по тому времени?

Дэвид: Иногда мне даже нелегко вспомнить, что пару недель назад происходило. Но, если подумать, я очень люблю ту музыку, звуки из того времени. Однако я рад, что живу сейчас и могу продюсировать такой прекрасный фильм и работать вместе с Квентином.

«Однажды… в Голливуде» в прокате с 8 августа.


Кирилл Краснов
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персоны
Тайка ВайтитиЛеонардо ДиКаприоБрюс ЛиБрэд ПиттМарго РоббиКвентин ТарантиноДжон УоттсДжон ФавроКевин ФайгиДэвид Хеймэн
фильмы
Джанго освобождённыйКриминальное чтивоОднажды... в Голливуде

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Продюсеры «Однажды... в Голливуде»: «Мы никогда не указывали Тарантино, что делать, иначе он бы нас уволил» фотографии
Продюсеры «Однажды... в Голливуде»: «Мы никогда не указывали Тарантино, что делать, иначе он бы нас уволил» фотографии
Продюсеры «Однажды... в Голливуде»: «Мы никогда не указывали Тарантино, что делать, иначе он бы нас уволил» фотографии
Продюсеры «Однажды... в Голливуде»: «Мы никогда не указывали Тарантино, что делать, иначе он бы нас уволил» фотографии
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