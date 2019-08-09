Продюсеры «Однажды... в Голливуде»: «Мы никогда не указывали Тарантино, что делать, иначе он бы нас уволил»

Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» уже начал покорять сердца российских зрителей. Накануне в Москву из солнечного Лос-Анджелеса прилетали продюсеры кинокартины Дэвид Хейман и Шеннон МакИнтош, чтобы поделиться секретами работы над проектом. Кино-театр.ру выяснил, какая судьба ожидает сцены, которые не вошли в финальную версию, и обсудил связанные с фильмом скандалы.
Дэвид, «Однажды...в Голливуде» - первый фильм Тарантино, который вы продюсируете. Расскажите, какие впечатления остались от совместной работы? Чем Тарантино отличается от других режиссеров?
Дэвид
: Когда я взялся за этот фильм, я не знал, чего ожидать от Квентина, так как он очень яркая личность. У него непредсказуемые идеи. Но, наблюдая за его работой, я понял, как многому научился. Он понимает, как устроено кино, помогает выкладываться актерам на площадке по полной, относится к съемочной группе, как к членам своей семьи. До знакомства с Тарантино я работал со многими другими режиссерами. Некоторые из них относились к своему делу как к рутине. Квентин не такой. Он снимает свои картины с нескрываемым удовольствием.
Зрители нового фильма заметили, что площадка, где снимается вестерн с Риком Далтоном (героем Леонардо ДиКаприо) – это локация из фильма «Джанго освобожденный». Одни воспринимают это как отсылку, другие как желание продюсеров сэкономить на декорациях. Чья это все-таки была идея?
Шеннон
: Нет, это все же не совсем одинаковые места. Основная декорация была у студии Universal, где часто снимаются современные фильмы в жанре вестерна. Мы построили отдельные декорации, но на Universal тоже отсняли несколько сцен. Некоторые эпизоды мы действительно снимали в том же отстроенном городке, где и «Джанго освобожденный
», но не для экономии, а просто из-за удобства.
Дэвид
: Еще одна вещь, которая поразила меня в Тарантино, была его рассудительное и практичное отношение к съемочному процессу. Если требовался дополнительный день съемок на какую-то сцену, значит, приходилось сокращать количество дней на следующую. Но дополнительные ресурсы нам и не требовались, так как почти все снималось на территории Лос-Анджелеса.
Считается, что в крупнобюджетном кино, таком как блокбастеры Marvel и DC, роль продюсеров куда важнее, чем роль режиссеров. И поэтому режиссерам часто приходится подстраиваться и вырезать сцены, которые продюсеры считают ненужными. Как бы вы описали задачу продюсера в работе с Тарантино и предлагали ли вы вырезать сцены из его нового фильма?
Шеннон
: Задача продюсера сделать так, чтобы видение режиссера дошло до зрителя. Продюсерам нужно помочь составить сценарий, обеспечить необходимыми ресурсами. В общем, всячески поддержать режиссера.
Дэвид
: Мы никогда не указывали Квентину, что делать, иначе он бы просто нас уволил. При этом Квентин очень дисциплинированный и старается прислушиваться к советам, чтобы не преувеличивать бюджет. И да, что касается продюсеров Marvel, было бы несправедливо говорить, что они важнее режиссеров. Кевин Файги
, разумеется, гениальный продюсер, но он нанимает режиссеров не для того, чтобы ими командовать. Каждый продюсер поддерживает режиссера и старается помочь ему передать его авторский замысел. Знаете, причина, по которой многим из нас нравятся фильмы Marvel, как раз и состоит в том, что Тайка Вайтити, Джон Фавро
или Джон Уоттс
привносят в киновселенную что-то свое.
Премьера фильма состоялась в Каннах, где он был не очень тепло встречен некоторыми критиками. Насколько фестивали важны для продвижения, и могут ли критики подорвать интерес к кино?
Шеннон
: На самом деле, негативные рецензии были только из Испании. Возможно, потому, что в основном конкурсе участвовал испанский режиссер. Но в момент выхода фильма у нас было 95% положительных отзывов от критиков на Rotten Tomatoes.
Дэвид
: Если бы у всех моих продюсерских проектов был такой результат, я был бы просто счастлив. А в Канны, прежде всего, хотел поехать сам Квентин. Прошло 25 лет с того момента, как там показали «Криминальное чтиво
» [в 1994 году картина удостоилась Золотой пальмовой ветви – прим. авт.], поэтому это было его решение - привезти свой девятый фильм на фестиваль. Квентин делает фильмы, которые заставляют людей задуматься, подискутировать, что хорошо. И нам как продюсерам Каннский фестиваль в этом только помог. Тем более, мы получили премию Пальмовой собаки!
Выход в домашний прокат «Однажды...в Голливуде» сопровождался неприятным эпизодом: Шеннон Ли, дочь Брюса Ли, раскритиковала Тарантино за карикатурный образ ее отца в фильме. Эта новость мгновенно разошлась по мировым СМИ. Как влияет такой скандал на продвижение фильма - приковывает ли он внимание или, наоборот, отталкивает зрителей?
Дэвид
: Это был небольшой скандал, конечно же, который ни на что не повлиял. Хотя в фильме есть шутки в адрес Брюса Ли, Квентин целиком и полностью уважает этого актера. Жена Брюса написала его биографию, поэтому многие шутки Квентин взял оттуда. Так как «Однажды… в Голливуде» художественное кино, то могли быть разные версии развития событий. В том числе и та, что Клифф Бут [герой Брэда Питта
– прим.авт.] победил Брюса в единоборстве.
Какие факторы для вас как для продюсеров являются ключевыми при продвижении кинокартины? Скажем, участие таких звезд как Леонардо ДиКаприо и Брэд Питт гарантирует успех?
Шеннон
: Известные актеры помогают продвижению, безусловно. Не только ДиКаприо и Питт, но и Марго Робби. Сильная женская роль тоже очень важна. Но главное преимущество – это сам Тарантино.
Сейчас по всему миру активно развиваются стриминговые платформы. Как меняется продюсирование кино с приходом стриминговых сервисов? Чем такое продюсирование отличается от кинотеатрального?
Дэвид
: К сожалению, среди фильмов, предназначенных для кинотеатрального проката, всё чаще появляются сиквелы и произведения, основанные на чужой интеллектуальной собственности. Ремейки, допустим. Или экранизации комиксов. Таким образом, у зрителей перед походом в кино появляется чувство безопасности. Оригинальный фильм, который продюсируем мы, становится редкостью для большого кино. У картин для стриминговых платформ может быть более сложная структура и более длинный нарратив. Одну историю можно рассказывать на протяжении 10 часов или 50 часов. Это, в целом, интересно для продюсера, так как работать приходится иначе. Но я больше предпочитаю продюсировать фильмы для кино, потому что в зале испытываешь чувство единения со зрителями. Думаю, Шенон со мной солидарна.
А вам бы не хотелось выпустить полную версию «Однажды…в Голливуде» на стриминговом сервисе? Допустим, на Netflix?
Шеннон
: Да, мы обязательно выпустим новую версию. Может, на Netflix или на другой платформе. В обозримом будущем мы это сделаем, ведь многие сцены, как известно, не вошли в фильм.
Дэвид
: Но, как мы уже говорили раньше, это версия фильма, которую именно Квентин хочет выпустить. Это его решение.
Чем может быть интересен российский рынок веб-сериалов и фильмов для американских продюсеров?
Шеннон
: Хорошими историями.
Дэвид
: Да, хорошими историями и персонажами. И в России есть всё для этого. Вчера мы встречались с российскими министрами, и они рассказывали про мощную поддержку субсидиями местного и международного кинопроизводства. Россия славится на весь мир своей литературой, гениальными историями, поэтому у нас нет причин приезжать сюда и привносить какие-то свои идеи. В России есть снега и пустыни, поля и леса… У вас есть все возможности. И нам лишь остаётся найти правильные, подходящие истории.
Шеннон
: А ещё в России феноменальная история развития кинематографа.
Новый фильм Тарантино рассказывает о конце 60-х, о переходной эпохе в истории Голливуда. Испытываете ли вы ностальгию по тому времени?
Дэвид
: Иногда мне даже нелегко вспомнить, что пару недель назад происходило. Но, если подумать, я очень люблю ту музыку, звуки из того времени. Однако я рад, что живу сейчас и могу продюсировать такой прекрасный фильм и работать вместе с Квентином.
«Однажды… в Голливуде
» в прокате с 8 августа
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