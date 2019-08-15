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Ян Цапник: «Я был поваром-кондитером третьего разряда»

интервью >>
15 августа 2019
29 августа в прокат выходит лента «Команда мечты», в которой Ян Цапник играет спортивного комментатора, из-за несдержанного характера лишившегося работы. По сюжету герою приходится не только искать новые источники дохода, но и налаживать отношения с близкими, в частности — с восьмилетним сыном. Во время XXVII кинофестиваля «Окно в Евпропу» Цапник побывал в Выборге (в программе мероприятия — три фильма с участием актера, в том числе и «Команда мечты», правда, ее показали вне конкурса), где Кино-театр.ру поговорил с ним об отношении к спорту, важности профессионализма и любимом кино.

Ян Цапник: «Я был поваром-кондитером третьего разряда»

В «Команде мечты» ваш персонаж — футбольный комментатор. Расскажите, какие у вас лично отношения со спортом: болеете за кого-то, играете где-то?

Нет, футболом я никогда не увлекался. Это роль на сопротивление. Я раньше занимался серьезно гандболом, учился в специальном спортивном классе. Играл даже во втором составе в Высшей лиге. До сих пор болею за тот вид спорта, где бросают все-таки руками. Остальные виды спорта — они довольно интересны, но я не являюсь каким-то ярым поклонником.

На самом деле не хотелось никогда попробоваться в качестве комментатора?

Нет, это не моя профессия.

Хорошо, тогда, может, расскажете, какими качествами должен обладать хороший комментатор?

Он заражает любовью к своей профессии. Вообще каждый профессионал должен заражать — в хорошем смысле. От него должны идти флюиды, искры лететь, тогда это интересно. Есть такая шутка: хороший артист может открыть телефонную книгу, прочитать ее от начала до конца, и это будет интересно слушать.

Вы азартный болельщик? В фильме ваш персонаж в случае чего готов и в драку полезть...

Ну, как и все артисты — они же люди сумасшедшие, увлеченные. Болеть-то я люблю, но не всегда получается, потому что времени мало.

Чем вас вообще проект «Команда мечты» заинтересовал — как раз тем, что роль на сопротивление?

Ну, нет, про сопротивление — это шутка. А почему нет-то? Хороший сценарий, хороший режиссер, группа хорошая, оператор замечательный... Почему бы и не согласиться? Партнеры к тому же замечательные.

Вы знаете, вот честно, когда предлагают полное говно, я отказываюсь. Когда предлагают, бывает, малобюджетки, - кстати, «Команда мечты» тоже не особо богатая картина — я смотрю на сценарий. Если он интересен, нет причин не соглашаться.

Ян Цапник: «Я был поваром-кондитером третьего разряда»

К вопросу о партнерах: вы сколько уже раз вместе с Романом Мадяновым снимались?

Ой, с Ромочкой — не так много. Раза три всего. Ну, может быть, больше. У нас с ним дружеские отношения. Когда люди на площадке понимают друг друга с полуслова — это замечательно.

По-моему, «Команда мечты» - ваш восьмой совместный проект.

А, ну да, с учетом сериалов... Просто мы же не всегда смотрим свои фильмы.Если все смотреть — времени не будет сниматься. Снялся — и дальше побежал.

В фильме у вашего героя восьмилетний сын, а у вас самого есть дочь. Реальный опыт отцовства на площадке как-то пригодился.

Я вообще человек много читающий. У меня была куча профессий, я и поваром-кондитером третьего разряда был, и в армии служил, и в институте учился, и в гандбол играл, и музыкальную школу по классу скрипки закончил. Конечно, любой опыт пригождается. Весь опыт бесценен, его не купить никогда ни за какие деньги.

Ваш персонаж, между тем, демонстрирует в общении с ребенком обратное — неопытность. Скажем, пропускает какие-то очень важные для сына события...

Ну, а как вы хотели? Вот вы сейчас сидите, у меня интервью берете, а, может, что-то важное в вашей жизни происходит, и вы пропускаете этот момент. О том и фильм-то: о семейных ценностях, о том, что нужно чем-то жертвовать, но не отпускать семью.

Ваш герой в самом начале фильма продает телевизор, и покупатель сторговывается на 40 тысяч и селфи со знаменитостью. Как вы вообще к селфи относитесь?

Ну, как... Если тебя не застают в туалете, почему бы не сфотографироваться? Как говорится, как ты к людям, так и люди к тебе.

Селфи — примета эпохи соцсетей. Присутствие в соцсетях вам хоть как-то интересно?

Вы знаете, у меня вообще стойкое ощущение, что с этими гаджетами мы скоро все станем одноклеточными. Все эти новшества не просто упрощают жизнь человека, а начинают довлеть над ним. Это, конечно, беда.

Ян Цапник: «Я был поваром-кондитером третьего разряда»

Вы на текущем «Окне в Европу» еще пару фильмов представляете, хотелось бы поговорить об «Элефанте», поскольку эту ленту окружает секретность: в каталоге пишут, что режиссер и сценарист «пожелал остаться анонимным». О чем это кино, что у вас за персонаж?

Я в этой ленте снимался год назад, почти ничего уже и не помню. Я за прошедший год снялся в 18 картинах. Я помню, что был неплохой сценарий, Леша Красовский — интересный режиссер, да и Леша Гуськов (продюсер и исполнитель главной роли в «Элефанте», прим. ред.) — отличный партнер. Ничего не говорило в пользу того, чтобы не сняться в этой ленте.

Там речь о человеке, который пишет добрые детские книги, но при этом такой циник со скверным характером.

Вы из тех, кто разделяет человека и результаты его деятельности?

Вы знаете, я все-таки за то, чтобы профессионал оставался еще и хорошим человеком. Потому что иногда бывает трудно разделять. Конечно, какие-то вещи отчасти окупаются талантом. Но мне больше нравятся люди, которые во всем хороши, и в жизни, и в работе.

Вы ранее уже сказали, что на просмотр своих фильмов времени не остается. А на чужие находится?

Я обожаю старое кино, Фриц Ланг, Эрнст Любич... Наш Ромм — великий, замечательный режиссер. Я редко смотрю новые фильмы, только когда на премьеры приходится приходить. А так мое любимое развлечение — смотришь полнедели ночами, например, только французское кино. Или английское, американское, или наше. Все — начиная с 1930-х и до конца 1950-х. Я обожаю эту эпоху и это кино. У каждой страны было свое лицо. Ирландцев не спутаешь с американцами, англичан — с французами. А сейчас все одноклеточное. Хотя надо отдать должное, иногда появляется авторское кино хорошего качества. Проблема в том, что 95 процентов всего уже было написано, сейчас очень мало сценариев оригинальных, сплошные римейки, римейки, римейки...

Вы из тех, кто пересматривает ранее уже виденные фильмы?

Конечно! Повторение – мать учения! Конечно!

«Команда мечты» в прокате с 29 августа.


Сергей Оболонков
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Сергей Оболонков
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Алексей ГуськовАлексей КрасовскийРоман МадяновЯн Цапник
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Команда мечтыЭлефант

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Ян Цапник: «Я был поваром-кондитером третьего разряда» фотографии
Ян Цапник: «Я был поваром-кондитером третьего разряда» фотографии
Ян Цапник: «Я был поваром-кондитером третьего разряда» фотографии
Ян Цапник: «Я был поваром-кондитером третьего разряда» фотографии
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