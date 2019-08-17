Эдди Марсан: «Я не склонен романтизировать рабочий класс»

22 августа в прокат выходит отечественный стимпанк-фэнтези Александра Богуславского ««»Эбигейл» - история о закрытом городе, таинственной болезни и проявляющихся некстати магических способностях. Британский актёр Эдди Марсан сыграл в фильме отца главной героини Эбигейл (Тинатин Далакишвили), которого забрали вместе с другими «заболевшими», когда дочери было всего шесть лет. Кино-Театр.ру поговорил с Эдди об анахронизмах и парадоксах века технологий: королевской семье, популярности волшебства и платном образовании
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Вы родом из страны, возродившей интерес к волшебству и распространившей эту лихорадку по всему миру. Как по вашему, в чем причина такой востребованности волшебства в 21 веке?
Думаю, это всегда так или иначе присутствовало, как минимум, в литературе. А в кино это, скорее всего, связано с развитием технологий и возможностью изобразить что угодно. В свою очередь фильмы заставляют зрителей возвращаться к литературным источникам и искать больше чего-то подобного. И еще мне кажется, что магия - метафора нашей собственной креативности, созидательных способностей. Нашего потенциала, который мы порой сами не можем распознать из-за различных препятствий, нагроможденных в нашем сознании. Часто подобные фантазии являются отражением нас самих, динамики наших отношений с собственным разумом. Иногда мы просто не можем принять себя такими, какие мы есть, распознать свой потенциал и направить его в созидательное русло.
В одном из недавних интервью вы упоминали проблему ограниченного доступа к творческим профессиям для молодежи из рабочего класса. В России немного другая система образования, мы пока не развелись окончательно с социализмом, поэтому я бы хотела уточнить - о каких именно проблемах шла речь, и в чём, собственно, изъян системы?
Проблема-то одна - деньги. Тебе нужны деньги, чтобы учиться в школе драматического искусства.
А что насчет бюджетных мест?
Да их почти нет. Есть очень ограниченное количество стипендий. Например, я получал стипендию на втором году обучения. Но для этого мне пришлось пройти прослушивание и пройти тест. И если бы провалил - то потерял бы своё место. Все упирается в саму возможность получить доступ к образованию в этой области. Потому что стоит это очень дорого, а по окончании учебы нет никаких гарантий, что ты найдешь работу. Мне не удавалось зарабатывать актёрством лет до 30, а я окончил школу драмы в 22 года. На протяжении многих лет мне приходилось работать официантом, разнорабочим и кем угодно, лишь бы иметь возможность продолжать преследовать свою цель и стать актером. А влезать в кредиты за оплату учебы - ужасающая перспектива для молодых людей.
Ещё огромную роль играет общественное давление, давление внутри семьи. Если ты выходец из бедной семьи, и ты хочешь быть актёром, чаще всего родители возражают: «А почему бы тебе не стать строителем, водителем грузовика или еще кем-то, кто может рассчитывать на стабильный заработок?».
Если ты родом из более привилегированных слоев общества, и твоя семья может поддерживать тебя материально, то ты и не боишься рискнуть и посвятить свое время этой профессии. Но если ты выходец из рабочего класса, ты не всегда можешь позволить себе подобный риск. А любая творческая профессия и усилия, прилагаемые в этом направлении - это риск. И в этом-то вся и проблема.
Многие из ныне успешных британских актеров - выходцы из привилегированных семей. Я знаю этих людей - они очень милые, и актеры хорошие. Так что это не их вина. Я не из тех, кто говорит «либо они, либо мы». Идрис Эльба
выступил с прекрасной речью в Парламенте, где он сказал «Талант - повсюду, а вот возможности - нет». И это то, с чем мы должны разбираться.
Какие мероприятия могли бы изменить ситуацию?
Думаю, что субсидирование помогло бы. Мы должны инвестировать, расширять количество стипендиальных мест, предоставлять доступ к бесплатному среднему образованию. И как мне кажется, помогать должна сама индустрия. Существуют же программы, когда администрация того или иного региона, ну, скажем, севера Англии, предоставляет кинокомпаниям возможность снимать кино в регионе «в обмен» на налоговые льготы. Это хорошая схема, которая способствует осуществлению проектов. Но с тем же успехом администрация регионов могла бы, предоставляя льготы, ставить перед кинокомпанией условие: снимайте, но в обмен вы должны заплатить за один год обучения какого-нибудь студента. Это же инвестиция в воспитание кадров, которые потом вернутся в индустрию.
Вам самому не хотелось как-то расширить сферу своего влияния и попробовать силы в режиссуре или продюсировании?
Проблема в том, что я пока плотно занят в достаточно продолжительном проекте - сериале «Рэй Донован»
. Я собирался снять фильм в прошлом году. Но моя мама заболела раком и умерла. Я понимал, что не смогу заниматься фильмом, пока она проходит через такое. Думаю, когда история с «Рэем Донованом» подойдет к концу, я начну снимать свой фильм. Я вовсе не боюсь и не избегаю этого. Просто пока не располагаю достаточным количеством свободного времени.
А вы собираетесь привлекать к работе артистов из рабочего класса?
Я сам вырос в среде рабочего класса. И я проделал удивительный путь, который заставил меня задаваться вопросами о правомерности предрассудков. Я не склонен романтизировать рабочий класс. У некоторых людей, знаете, есть такое романтическое представление о том, что настоящая добродетель обитает именно там. Это не так. Те же добродетели и пороки, что и везде. Но лично мне хочется снимать фильм, основанный на моём личном опыте. О вещах, которые сформировали меня как личность, которые породили во мне массу вопросов и дилемм. Вот об этом хочется снимать. И я бы нанимал актеров, соответствующих персонажам.
Еще я думаю, что нам необходимо мотивировать на создание фильмов не только актеров из рабочего класса, но и людей различных рас, различных вероисповеданий и меньшинств. Я бы хотел, чтобы фильм о том, каково быть мусульманином в Лондоне снимал мусульманин, поживший в Лондоне, а не кто-то другой. Чтобы разрушить барьеры и стереотипы, нам нужна информация из первых рук, а не чьё-то представление о том, как это должно выглядеть. Лишь малая толика общества имеет доступ к киноиндустрии, будь то продюсер, сценарист или режиссер. И у этих людей очень ограниченный взгляд. Это может быть очень позитивный взгляд, и это могут быть очень даже прогрессивные люди, которые хотят делать фильмы о рабочем классе или о сообществе чернокожих. Но у них нет никакого реального опыта, они просто зачастую ничего об этом не знают.
Да, у нас та же проблема. Вместо реалистического отображения жизни той или иной прослойки общества - чья-то болезненная, оторванная от действительности фантазия об этой жизни. Раз уж мы про социализм и капитализм…Что вы думаете о существовании монархии в 21 веке? Я родилась в СССР и мне, по понятным причинам, концепция королевской семьи при живом Парламенте не совсем понятна. Какого рода ценности королевская семья представляет для вас?
Когда я был моложе, я тоже не совсем понимал предназначение королевской семьи. Я совершенно точно не мог тогда назвать себя роялистом. Но повзрослев, я понял, что людям, народу необходим нарратив, система ценностей и идеалов, помогающая с самоидентификацией. Каждая страна имеет культурное и национальное самоопределение. Сейчас, когда я смотрю на королевскую семью, я понимаю, что они исполняют определенную ритуальную роль. И я думаю, что это очень-очень сложная работа. Я бы не пожелал своим детям пройти через то, через что приходится проходить членам королевской семьи.
Моя мама недавно умерла. Когда она умирала, я смотрел на неё и думал о том, как тяжело ей пришлось работать во благо семьи, для меня и моих сестер. Я создал в своем воображении героический нарратив, придающий её жизни смысл и помогающий мне совладать с хаосом утраты. До меня внезапно дошло, что то же самое мы делаем как страна. Создаем нарративы, как это делал Советский союз, как это делает США, как это делают все. Проблема только в том, что мы часто забываем, что это всего лишь идеи, метафоры, мы путаем их с действительностью. Начинаем думать, что эти идеи важнее самой жизни. Но это не так. Поэтому существование королевской семьи я не рассматриваю как какую-то угрозу себе или демократии, ведь я прекрасно осознаю, что это на самом деле такое.
Я думаю что монархия, особенно британская, представляет собой своеобразную память нации, связь настоящего с историей, с тем её периодом, когда Великобритания была могущественной империей.
Вполне. Мы сейчас пытаемся найти себя. Из великой Империи мы внезапно превратились в не самую могущественную нацию на свете. И нам приходится создавать новую идентичность. Вот почему, на мой взгляд, случился Брекзит. Нам нужно преодолеть эту старомодную идею о нашей исключительности. Вот почему мы до сих пор не можем быть часть Европейского союза - мы никак не можем смириться с тем, что мы равны остальным людям, остальным нациям. А по мне, это устаревший нарратив, который нам пора уже отпустить с миром. Когда я начинал актерскую карьеру, я занимался упражнениями по технике речи. Так я познакомился с дыхательными техниками, которые привели меня к медитациям, а через медитации я исследовал буддизм. Первая благородная истина буддизма гласит, что жизнь - это страдание. А вторая благородная истина буддизма объясняет причину страдания. Которая заключается в непостоянстве. Сопротивление непостоянству - это сопротивление переменам.
Зрелость - это когда ты начинаешь понимать, что то представление о самом себе, которое было у тебя в возрасте от 16 до 20 лет, помогало тебе справиться с жизнью на тот момент. Но ты не можешь и дальше тащить за собой эти же представления. Ты в 30 лет и ты в 20 лет - это совершенно разные личности. Хотя все мы, конечно, встречали людей, которые умудряются дожить до преклонных лет, руководствуясь теми же представлениями, которые были у них в 16-летнем возрасте.
«Эбигейл»
в прокате с 22 августа.