Владимир Вдовиченков: «В институте мне говорили – не играй брутальных героев, тебе всю жизнь их потом будут подсовывать»

В широкий прокат 12 сентября выходит комедия «Дорогой папа» Михаила Расходникова. Фильм рассказывает об успешном, пускай и не вполне чистоплотном, бизнесмене Вадиме Дюмине; в силу обстоятельств ему приходится выбраться из Москвы, где он готовит крупную сделку с китайцами, в провинциальный город, чтобы попытаться наладить давно утерянные контакты с дочерью (Валентина Ляпина). Роль главного героя в картине сыграл Владимир Вдовиченков. Мы поговорили с актером о работе с детьми, фильмах, основанных на реальных событиях, и озвучании анимации.
У «Дорогого папы» рейтинг 12+, между тем, кажется, что это вполне доходчивое кино, способное заинтересовать и зрителей помладше. Как вам кажется, в фильме есть что-то, чего не следует видеть, например, десятилетним?
Там есть нюансы. Когда мой герой, например, предлагает своей подчиненной секс. Плюс алкоголь в кадре фигурирует. Нельзя идти на поводу у детей: они с шести лет уже знают, что их не в капусте нашли. Тем не менее есть такие правила игры, от них никуда не деться.
Как вам работалось с Валентиной Ляпиной, девочкой, сыгравшей вашу дочь?
Шикарно работалось. Ей во время съемок было лет 15. Она, во-первых, очень талантливая девушка, во-вторых, работоспособная. И она не чувствует себя звездой, она работяга, с погружением.
Вы вообще легко с детьми находите общий язык на съемочной площадке?
Знаете, до сих пор всегда везло. Все дети и подростки проходят такой тщательный кастинг, что совсем уж пустые и неинтересные на съемочной площадке крайне редко бывают. Детей собирают по всей стране, они обычно готовы к сотрудничеству. На площадке моя задача как профессионала – включить какую-то игровую штуку, заинтересовать ребенка, разыграть его быстро. Конечно, я не могу развлекать детей как аниматор. Смотрю на тех, кто этим занимается на каких-то мероприятиях, и вижу, что это тяжкий труд. До уровня трехлетнего ребенка трудно опуститься, сложно утипутькать с ним долго. Но вообще я люблю с детьми общаться, не только на съемочной площадке. Дети – наше всё!
Над фильмом «Дорогой папа» работали как минимум три сценариста, включая Руминова. Сценарий, как я понимаю, в процессе менялся – не расскажете, как именно?
Я получил уже финальную версию.
Оставлял ли сценарий место для импровизации? Создается ощущение, что многие фрагменты фильма получились живыми благодаря какому-то хаосу, случайности.
Просто импровизации не было, но случались моменты, когда исходили из местоположения. Пришли, например, в бар драку снимать, там все оказалось немного не так, как предполагалось. И вдруг партнер, Николай Шрайбер
что-то предлагает – в результате получился такой смешной момент. Вся эта драка была полуимпровизированная: сначала придумали одно, уже потом по ситуации поняли, что что-то может не так пойти. То есть допуск был, если говорить о соотношении, импровизации, может, процентов 10-15 в сцене. Все остальное – срежисированное, выстроенное, громко и по очереди, что называется.
Меня еще интересует сцена тверка у школьного крыльца – ее что, тоже заранее спланировали?
Отчасти. Нам сказали: «Вы что-то делайте, а мы будем просто пристраиваться и снимать. Танцуйте, толкайтесь, а дальше как пойдет». Дублей при этом было немного, уже темнело, а планировались еще съемки с коптера. Это было так: включили, начали, снимаем со всех точек, пока солнце не сядет. Солнце село – сказали стоп.
Вы видели предыдущую ленту Расходникова «Временные трудности»?
Целиком не видел, только фрагменты. Имею представление, о чем она.
Вы же знаете наверняка, что вокруг фильма велись споры, касающиеся показанной на экране системы воспитания. Речь шла о том, что в жизни подобные методы лучше не применять.
Согласен, но всем не угодишь. Это взгляд режиссера, который имеет право показывать все так, как он считает нужным, рассказывать свою историю. Зрители с этой историей могут быть согласны или не согласны. Если бы эта история была моей или вашей – она была бы другой. Мне кажется, если общество по этому поводу дискутирует, возникают вопросы, это хорошо. Я снимался в картине «Левиафан
», которая вообще чуть ли не раскол в стране вызвала. Это не просто провокация ради провокации. Такая реакция людей показывает, что они увидели и услышали – а это лучше, чем аморфная масса, которой все равно.
С «Временными трудностями» нюанс в том, что сценаристы вроде как отталкивались от реальной истории.
Художественный фильм – в любом случае приукрашивание. Меня так учили в институте: кино или театр – это не зеркало, это увеличительное стекло. Я, например, снимался в основанном на реальных событиях фильме «Салют-7
». Но реальности в нем осталось процентов 30. Был действительно подвиг, был полет, но не было взрывов. Как рассказать о героизме людей? А ведь это действительно героизм, поверьте мне. Я взлетал на ИЛ-76, чтобы испытать невесомость, буквально на час – здоровье гробишь невероятно. Космонавты – не просто герои, а супергерои. Просто рассказать историю о том, как они стирали со станции воду, чтобы она заработала? Да кто на это будет смотреть. Специалисты останутся довольны, но зрителю нужен жанр, ему нужно, чтобы было жарко, отсюда и пожары, взрывы, чуть ли не предательство... Зато в результате мы показали этот фильм космонавтам – и я видел, что им было приятно. Они действительно достойны того, чтобы ими восхищались.
Мне кажется, кино имеет право на преувеличение. Другое дело, что в некоторых случаях кинематографисты относятся немного наплевательски к реальным прототипам персонажей, унижают их, обижают. Говорят о фактах, которых не было, применительно к конкретным людям – а людям потом с этим жить. Этого делать нельзя, существует этическая сторона вопроса, и поэтому мы, например, в фильме «Салют-7» изменили фамилии.
В открытых источниках пишут, что вы кино с детства любили и ориентировались на Жана-Клода Ван Дамма, это правда?
Да, это правда. Я с детства любил – и до сих пор очень люблю – советское кино. Один из моих любимых фильмов – «Офицеры
». Но когда я взрослел, гормоны перли, мышцы доминировали над головой, вдруг появился Ван Дамм: красиво дерется, женщин защищает, какая-то была в этом всем романтика... Да, он был для меня кумиром.
Шварценеггер
, например, – человек с каменным лицом. Если бы я был культуристом, наверно, кумиром мог бы стать и он. Сталлоне
? Он, наверно, крут, но фильмы с ним мне всегда казались более кровожадными, много стрельбы, все умирают. А Ван Дамм просто дерется!
Увлечение кинематографом у вас с детства, а когда появился интерес к актерской работе?
«Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу» – вот то, что со мной было. Я родился в Советском Союзе, за закрытыми границами. Хотел стать моряком: мне казалось, что это даст возможность посмотреть мир и людей. В 1991-м Союз развалился, все рухнуло, ценности изменились. Я, честно говоря, немного потерялся, не знал, что мне делать. Не в бандиты же идти: я не люблю оружие, не люблю насилие, вообще по природе своей пацифист. И вдруг случайно по телевизору увидел, что такие же парни, как я, поступают во ВГИК. И я подумал: эврика! А почему бы мне самому не попробовать. Казалось, что это профессия, где можно почти ничего не делать и прилично зарабатывать. А дальше уже шаг за шагом пошло. В институте оказалось, что не все так гладко, что мои убеждения и принципы, на которых зиждилось мое понимание мира, – чушь собачья, замки из песка. На самом-то деле миром правят любовь и сострадание. Было сложно в это перестроиться, но, мне кажется, я пошел верной дорогой.
В «Дорогом папе» один из второстепенных персонажей спрашивает вашего героя, почему он не пошел в актеры, и вы отвечаете, что с таким лицом пришлось бы только бандитов играть...
Да, это в каком-то смысле отсылка... Но было смешно!
Так вот, когда вы выбрали эту профессию, не было опасений, что вас загонят в определенное амплуа и уже не дадут выбраться?
Слушайте, была задача хотя бы в какое-то амплуа залезть. Когда ты студент, тебе кажется, что вот сейчас самое главное впрыгнуть в эту электричку, а там уж разберемся. Другое дело, что уже в процессе мне об этом говорили. В институте у меня был педагог Александр Владимирович Назаров
, он советовал: «Володя, старайся играть характерные роли, комичные. Не играй брутальных героев, тебе всю жизнь их потом будут подсовывать».
К вопросу о смене амплуа: вы в 2008-м озвучивали мультфильм «Вольт»...
Да, это было круто!
Вам достался главный герой, который в оригинальной версии разговаривает голосом Джона Траволты. Это добавило эмоций?
Ничего не добавило. У Траволты очень специфичный голос. Он сам такой крупный парень, а голос довольно высокий. Вообще я обратил внимание, англосаксы часто говорят довольно высокими голосами. Поэтому пытаться работать в том же стиле довольно бессмысленно. Я, честно говоря, даже не слушал, как Траволта героя озвучивал.
А вообще это был невероятный опыт. Режиссер озвучания, который меня пригласил, Паша Урсул
, очень толковый парень. Его даже студия Диснея наградила как лучшего режиссера адаптации. Он мне давал полную свободу, расслабленно работали. Когда снимаешься в кадре, ты должен все же отслеживать, как это все может выглядеть. А за кадром ты можешь позволить себе любую дурь! Очень хочу что-нибудь такое еще попробовать. Мне кажется, для актера озвучание мультфильмов – тот самый вариант игры в чистом виде, когда ты вообще ни о чем не думаешь, просто отрываешься по полной программе.
«Дорогой папа
» в прокате с 12 сентября
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