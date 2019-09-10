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Владимир Вдовиченков: «В институте мне говорили – не играй брутальных героев, тебе всю жизнь их потом будут подсовывать»

интервью >>
10 сентября 2019
В широкий прокат 12 сентября выходит комедия «Дорогой папа» Михаила Расходникова. Фильм рассказывает об успешном, пускай и не вполне чистоплотном, бизнесмене Вадиме Дюмине; в силу обстоятельств ему приходится выбраться из Москвы, где он готовит крупную сделку с китайцами, в провинциальный город, чтобы попытаться наладить давно утерянные контакты с дочерью (Валентина Ляпина). Роль главного героя в картине сыграл Владимир Вдовиченков. Мы поговорили с актером о работе с детьми, фильмах, основанных на реальных событиях, и озвучании анимации.

Владимир Вдовиченков: «В институте мне говорили – не играй брутальных героев, тебе всю жизнь их потом будут подсовывать»

У «Дорогого папы» рейтинг 12+, между тем, кажется, что это вполне доходчивое кино, способное заинтересовать и зрителей помладше. Как вам кажется, в фильме есть что-то, чего не следует видеть, например, десятилетним?

Там есть нюансы. Когда мой герой, например, предлагает своей подчиненной секс. Плюс алкоголь в кадре фигурирует. Нельзя идти на поводу у детей: они с шести лет уже знают, что их не в капусте нашли. Тем не менее есть такие правила игры, от них никуда не деться.

Как вам работалось с Валентиной Ляпиной, девочкой, сыгравшей вашу дочь?

Шикарно работалось. Ей во время съемок было лет 15. Она, во-первых, очень талантливая девушка, во-вторых, работоспособная. И она не чувствует себя звездой, она работяга, с погружением.

Вы вообще легко с детьми находите общий язык на съемочной площадке?

Знаете, до сих пор всегда везло. Все дети и подростки проходят такой тщательный кастинг, что совсем уж пустые и неинтересные на съемочной площадке крайне редко бывают. Детей собирают по всей стране, они обычно готовы к сотрудничеству. На площадке моя задача как профессионала – включить какую-то игровую штуку, заинтересовать ребенка, разыграть его быстро. Конечно, я не могу развлекать детей как аниматор. Смотрю на тех, кто этим занимается на каких-то мероприятиях, и вижу, что это тяжкий труд. До уровня трехлетнего ребенка трудно опуститься, сложно утипутькать с ним долго. Но вообще я люблю с детьми общаться, не только на съемочной площадке. Дети – наше всё!

Над фильмом «Дорогой папа» работали как минимум три сценариста, включая Руминова. Сценарий, как я понимаю, в процессе менялся – не расскажете, как именно?

Я получил уже финальную версию.

Оставлял ли сценарий место для импровизации? Создается ощущение, что многие фрагменты фильма получились живыми благодаря какому-то хаосу, случайности.

Просто импровизации не было, но случались моменты, когда исходили из местоположения. Пришли, например, в бар драку снимать, там все оказалось немного не так, как предполагалось. И вдруг партнер, Николай Шрайбер что-то предлагает – в результате получился такой смешной момент. Вся эта драка была полуимпровизированная: сначала придумали одно, уже потом по ситуации поняли, что что-то может не так пойти. То есть допуск был, если говорить о соотношении, импровизации, может, процентов 10-15 в сцене. Все остальное – срежисированное, выстроенное, громко и по очереди, что называется.

Владимир Вдовиченков: «В институте мне говорили – не играй брутальных героев, тебе всю жизнь их потом будут подсовывать»

Меня еще интересует сцена тверка у школьного крыльца – ее что, тоже заранее спланировали?

Отчасти. Нам сказали: «Вы что-то делайте, а мы будем просто пристраиваться и снимать. Танцуйте, толкайтесь, а дальше как пойдет». Дублей при этом было немного, уже темнело, а планировались еще съемки с коптера. Это было так: включили, начали, снимаем со всех точек, пока солнце не сядет. Солнце село – сказали стоп.

Вы видели предыдущую ленту Расходникова «Временные трудности»?

Целиком не видел, только фрагменты. Имею представление, о чем она.

Вы же знаете наверняка, что вокруг фильма велись споры, касающиеся показанной на экране системы воспитания. Речь шла о том, что в жизни подобные методы лучше не применять.

Согласен, но всем не угодишь. Это взгляд режиссера, который имеет право показывать все так, как он считает нужным, рассказывать свою историю. Зрители с этой историей могут быть согласны или не согласны. Если бы эта история была моей или вашей – она была бы другой. Мне кажется, если общество по этому поводу дискутирует, возникают вопросы, это хорошо. Я снимался в картине «Левиафан», которая вообще чуть ли не раскол в стране вызвала. Это не просто провокация ради провокации. Такая реакция людей показывает, что они увидели и услышали – а это лучше, чем аморфная масса, которой все равно.

С «Временными трудностями» нюанс в том, что сценаристы вроде как отталкивались от реальной истории.

Художественный фильм – в любом случае приукрашивание. Меня так учили в институте: кино или театр – это не зеркало, это увеличительное стекло. Я, например, снимался в основанном на реальных событиях фильме «Салют-7». Но реальности в нем осталось процентов 30. Был действительно подвиг, был полет, но не было взрывов. Как рассказать о героизме людей? А ведь это действительно героизм, поверьте мне. Я взлетал на ИЛ-76, чтобы испытать невесомость, буквально на час – здоровье гробишь невероятно. Космонавты – не просто герои, а супергерои. Просто рассказать историю о том, как они стирали со станции воду, чтобы она заработала? Да кто на это будет смотреть. Специалисты останутся довольны, но зрителю нужен жанр, ему нужно, чтобы было жарко, отсюда и пожары, взрывы, чуть ли не предательство... Зато в результате мы показали этот фильм космонавтам – и я видел, что им было приятно. Они действительно достойны того, чтобы ими восхищались.

Мне кажется, кино имеет право на преувеличение. Другое дело, что в некоторых случаях кинематографисты относятся немного наплевательски к реальным прототипам персонажей, унижают их, обижают. Говорят о фактах, которых не было, применительно к конкретным людям – а людям потом с этим жить. Этого делать нельзя, существует этическая сторона вопроса, и поэтому мы, например, в фильме «Салют-7» изменили фамилии.

В открытых источниках пишут, что вы кино с детства любили и ориентировались на Жана-Клода Ван Дамма, это правда?

Да, это правда. Я с детства любил – и до сих пор очень люблю – советское кино. Один из моих любимых фильмов – «Офицеры». Но когда я взрослел, гормоны перли, мышцы доминировали над головой, вдруг появился Ван Дамм: красиво дерется, женщин защищает, какая-то была в этом всем романтика... Да, он был для меня кумиром.

Шварценеггер, например, – человек с каменным лицом. Если бы я был культуристом, наверно, кумиром мог бы стать и он. Сталлоне? Он, наверно, крут, но фильмы с ним мне всегда казались более кровожадными, много стрельбы, все умирают. А Ван Дамм просто дерется!

Владимир Вдовиченков: «В институте мне говорили – не играй брутальных героев, тебе всю жизнь их потом будут подсовывать»

Увлечение кинематографом у вас с детства, а когда появился интерес к актерской работе?

«Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу» – вот то, что со мной было. Я родился в Советском Союзе, за закрытыми границами. Хотел стать моряком: мне казалось, что это даст возможность посмотреть мир и людей. В 1991-м Союз развалился, все рухнуло, ценности изменились. Я, честно говоря, немного потерялся, не знал, что мне делать. Не в бандиты же идти: я не люблю оружие, не люблю насилие, вообще по природе своей пацифист. И вдруг случайно по телевизору увидел, что такие же парни, как я, поступают во ВГИК. И я подумал: эврика! А почему бы мне самому не попробовать. Казалось, что это профессия, где можно почти ничего не делать и прилично зарабатывать. А дальше уже шаг за шагом пошло. В институте оказалось, что не все так гладко, что мои убеждения и принципы, на которых зиждилось мое понимание мира, – чушь собачья, замки из песка. На самом-то деле миром правят любовь и сострадание. Было сложно в это перестроиться, но, мне кажется, я пошел верной дорогой.

В «Дорогом папе» один из второстепенных персонажей спрашивает вашего героя, почему он не пошел в актеры, и вы отвечаете, что с таким лицом пришлось бы только бандитов играть...

Да, это в каком-то смысле отсылка... Но было смешно!

Так вот, когда вы выбрали эту профессию, не было опасений, что вас загонят в определенное амплуа и уже не дадут выбраться?

Слушайте, была задача хотя бы в какое-то амплуа залезть. Когда ты студент, тебе кажется, что вот сейчас самое главное впрыгнуть в эту электричку, а там уж разберемся. Другое дело, что уже в процессе мне об этом говорили. В институте у меня был педагог Александр Владимирович Назаров, он советовал: «Володя, старайся играть характерные роли, комичные. Не играй брутальных героев, тебе всю жизнь их потом будут подсовывать».

К вопросу о смене амплуа: вы в 2008-м озвучивали мультфильм «Вольт»...

Да, это было круто!

Вам достался главный герой, который в оригинальной версии разговаривает голосом Джона Траволты. Это добавило эмоций?

Ничего не добавило. У Траволты очень специфичный голос. Он сам такой крупный парень, а голос довольно высокий. Вообще я обратил внимание, англосаксы часто говорят довольно высокими голосами. Поэтому пытаться работать в том же стиле довольно бессмысленно. Я, честно говоря, даже не слушал, как Траволта героя озвучивал.

А вообще это был невероятный опыт. Режиссер озвучания, который меня пригласил, Паша Урсул, очень толковый парень. Его даже студия Диснея наградила как лучшего режиссера адаптации. Он мне давал полную свободу, расслабленно работали. Когда снимаешься в кадре, ты должен все же отслеживать, как это все может выглядеть. А за кадром ты можешь позволить себе любую дурь! Очень хочу что-нибудь такое еще попробовать. Мне кажется, для актера озвучание мультфильмов – тот самый вариант игры в чистом виде, когда ты вообще ни о чем не думаешь, просто отрываешься по полной программе.

«Дорогой папа» в прокате с 12 сентября.


Сергей Оболонков
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Владимир Вдовиченков: «В институте мне говорили – не играй брутальных героев, тебе всю жизнь их потом будут подсовывать» фотографии
Владимир Вдовиченков: «В институте мне говорили – не играй брутальных героев, тебе всю жизнь их потом будут подсовывать» фотографии
Владимир Вдовиченков: «В институте мне говорили – не играй брутальных героев, тебе всю жизнь их потом будут подсовывать» фотографии
Владимир Вдовиченков: «В институте мне говорили – не играй брутальных героев, тебе всю жизнь их потом будут подсовывать» фотографии
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