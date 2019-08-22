Елизавета Кононова: «Романтическая комедия – это антидепрессант без побочных эффектов»

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Британский актёр о королевской семье, популярности волшебства и платном образовании

9 августа

Продюсеры «Однажды... в Голливуде»: «Мы никогда не указывали Тарантино, что делать, иначе он бы нас уволил»

Кино-театр.ру выяснил, какая судьба ожидает сцены, которые не вошли в финальную версию, и обсудил связанные с фильмом скандалы