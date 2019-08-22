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Елизавета Кононова: «Романтическая комедия – это антидепрессант без побочных эффектов»

интервью >>
22 августа 2019
22 августа в прокат выходит романтическая комедия режиссера Евгения Торреса «Трудности выживания». В центре сюжета молодая журналистка Нина, которая отправляется на необитаемый остров, чтобы сделать репортаж о загадочном миллионере-дикаре. Главную женскую роль в картине исполнила молодая актриса Елизавета Кононова, известная зрителям по ролям в сериалах «Закон каменных джунглей», «Как я стал русским» и «Обычная женщина». Мы встретились с Елизаветой и поговорили о сценариях, путешествиях, море, и том, какие вещи нужно брать с собой, когда остаешься в одиночестве.

Елизавета Кононова: «Романтическая комедия – это антидепрессант без побочных эффектов»

Российские романтические комедии – это весьма специфический поджанр. Почему несмотря на то, что среди его представителей не так уж много очевидных удач, зритель все равно их ждет?

Мы смотрим такие фильмы, потому что у нас полгода на улицу невозможно выйти – слякоть, грязь, мокрый снег, и это отражается на настроении и самочувствии. Мы ужасно устаем от суеты, дел, бесконечной работы, а такое кино дает возможность хотя бы на полтора часа переключиться. Романтическая комедия – это антидепрессант без побочных эффектов. А когда действие картины, как у нас, происходит на море, под жарким солнцем, то зритель сразу получает двойную порцию. И за те же деньги! (смеется).

Количество солнечных минут в фильме, действительно, превышает их месячное значение в некоторых регионах нашей страны. Где проходили съемки?

Это Керчь. Мы снимали в Опукском заповеднике. Там красивейшие, завораживающие, почти космические места. Договориться о съемках было ужасно сложно, потому что это особая природоохранная зона, куда почти не пускают людей, но я очень рада, что у нас получилось и мы можем поделиться этими восхитительными видами.

Елизавета Кононова: «Романтическая комедия – это антидепрессант без побочных эффектов»
фото: Съемки фильма "Трудности выживания"/пресс-служба картины

Что должно быть в сценарии, чтобы вы загорелись и сразу сказали «да, хочу сниматься»?

Мне важно чтобы моя героиня развивалась, не просто переходила из точки А в точку Б, а раскрывала новые грани себя, находила такие внутренние ресурсы, о которых при первой встрече даже подумать было нельзя. И, конечно же, диалоги, с ними у нас все очень сложно.

Вы про российское кино в целом или дадите конкретный пример?

Не мне судить, это просто личное мнение, без претензий на истину в последней инстанции. В большинстве сценариев, которые попадались мне в руки, особенно в сериалах, эта проблема была видна невооруженным взглядом. Ну не разговаривают так живые люди друг с другом!

Часто ли вы берете эту работу на себя, и допридумываете, докручиваете какие-то словечки и речевые обороты в рамках своей роли?

Я почти всегда так делаю, это – естественный процесс. Ты несколько месяцев живешь в шкуре персонажа, и волей-неволей изобретаешь отдельный язык для него, но воспользоваться им получается далеко не всегда. Есть режиссеры, которые принципиально идут по тексту и не дают заменить ни буковки. Это грустно, но так уж устроены наши профессиональные отношения.

Елизавета Кононова: «Романтическая комедия – это антидепрессант без побочных эффектов»
фото: Съемки фильма "Трудности выживания"/пресс-служба картины

Ваша героиня – журналистка. В чем для вас состоит главная ценность журналистики и чем должен заниматься журналист в России сегодня?

Журналисты должны рассказывать истории и делать это так, чтобы как можно большему количеству людей было интересно их слушать. О чем они будут – это уже другой вопрос. Если говорить о моей героине, она не совсем журналист, она стажер на радиостанции, которой поручили делать репортаж. Это мне здорово упростило задачу, мне не надо было изображать акулу пера и очень опытного корреспондента.

Премьера фильма прошла на фестивале «Окно в Европу». Удалось ли вам посмотреть картину вместе со зрителями?

Да, я была на гала-премьере в Выборге. Наш показ был очень поздно, и мне сам факт, что люди пришли был ужасно приятен. Мне показалось, что реагировали хорошо, смеялись и охали – там, где надо (смеется).

Большинство кинематографистов любят фестивальные показы за возможность получить обратную связь. Что вам говорили о «Трудностях выживания»?

К сожалению, чего-то нестандартного не было. Люди просто благодарили, просили бумажные автографы, что в наше время большая редкость, обычно на селфи все заканчивается (смеется). Сам жанр не особо предполагает серьезного разговора. Главное, чтобы люди отдохнули и получили заряд позитива.

Елизавета Кононова: «Романтическая комедия – это антидепрессант без побочных эффектов»
фото: Съемки фильма "Трудности выживания"/пресс-служба картины

В фильме присутствует любовный треугольник, где с одной стороны Василий Бриченко, а с другой Артём Маркарьян. Вы согласны с выбором вашей героини или поступили бы иначе?

Вы специально задали этот вопрос, чтобы я одного из них обидела? (смеется). Тогда отвечу в стиле: «так не доставайся же ты никому». Мы с ребятам очень сдружились за время съемок, и сейчас уже невозможно понять. Вот если бы вы спросили: «Кто из них самый безбашенный?», то этот приз я бы сразу же вручила Бриченко (смеется).

В картине мощный ансамбль актёров среднего поколения – это и Анна Ардова, и Александр Самойленко, и Ян Цапник. Давали ли они вам какие-то советы?

В начале карьеры старшие актеры постоянно подсказывали, но сейчас у меня за плечами уже есть небольшая фильмография, и я, кажется, сама справляюсь. Тут была другая проблема – Александр и Ян – слишком смешные, с ними невозможно находиться в одном кадре, и я, что греха таить – иной раз кололась. Это как-то само собой происходит, они просто искрятся юмором, удержаться – невозможно.

Елизавета Кононова: «Романтическая комедия – это антидепрессант без побочных эффектов»
фото: Съемки фильма "Трудности выживания"/пресс-служба картины

Немаловажная веха в вашей карьере – это сериал «Как я стал русским» и его полнометражная версия, выходившие в России и Китае. Появились ли у вас китайские поклонники и подписчики?

После сериала случилась бум, было много китайских комментариев, причем я не сразу поняла, что происходит, откуда они взялись и что им от меня нужно. Потом я прочитала статью, что наш сериал очень нравится Китаю, была очень приятно удивлена.

О вас заговорили после «Закона каменных джунглей». Как вы сейчас с дистанции почти пяти лет относитесь к этой роли?

Это моя первая серьезная роль и я ее очень люблю. Первый сезон был сделан на страхе и интуиции, ко второму у меня появился какой-то опыт, и я поняла, что могу предлагать свое видение. Формально моя героиня – это обычная блондинка из богатой семьи, но мне было важно оправдать ее изнутри: почему она так поступает, почему она себя так ведет и чтобы зрителю тоже было ее жалко, что и происходит в конце второго сезона, потому что она остается по сути одна.

Год назад была анонсировано, что снимается продолжение, но непонятно это будет полный метр или сериал. Есть ли сейчас какая-то ясность?

Всё возможно (улыбается), не буду раскрывать всех карт.

Удалось ли сохранить дружеские отношения с кем-то из коллег по сериалу, с кем вы общаетесь до сих пор и на чем держится это общение?

С Юлей Хлыниной и Дашей Руденок мы подружились очень близко и общаемся до сих пор, они ходят ко мне на экзамены, я хожу в театр к Юле, иногда встречаемся втроем, болтаем. С пацанами у меня как-то такого контакта не произошло, но у них там своя атмосфера (смеется).

Елизавета Кононова: «Романтическая комедия – это антидепрессант без побочных эффектов»
фото: Премьера фильма "Трудности выживания"/пресс-служба картины

Над какими проектами вы работаете сейчас?

Совсем скоро начнутся съемки третьего сезона сериала «Гранд» для канала «Супер», я рада, что эта история продолжается и в ней нашлось место для меня. И, конечно же, продолжение «Обычной женщины», тоже моего любимого сериала, он выйдет ближе к концу осени. Собственно, пока у меня такие планы. Ну и учиться, конечно. Сейчас я перехожу на третий курс, впереди еще два года.

В «Обычной женщине» вы сыграли дочку Анны Михалковой, как вы строили с ней эти семейные отношения?

Она очень современная и продвинутая, с ней приятно работать и наблюдать, как она работает, она всегда может помочь.

Если вернуться к «Трудностям выживания», сюжет крутится вокруг истории о миллионере, который стал дикарем. А могли бы вы уехать на необитаемый остров, чтобы никого не видеть и провести какое-то количество времени в одиночестве?

У меня есть планы совершить когда-нибудь путешествие в полном одиночестве и это во мне определенно растет, я очень этого хочу и мне не трудно находиться одной. Но на необитаемый остров мне нельзя. Я вряд ли там выживу, потому что со мной всегда что-то случается. Если надо будет разжечь костер, то его обязательно зальет дождем, а если построю шалаш – то он рухнет от первого же порыва ветра.

Елизавета Кононова: «Романтическая комедия – это антидепрессант без побочных эффектов»
фото: Съемки фильма "Трудности выживания"/пресс-служба картины

Уже наметили конкретное направление? Может быть, как раз, Китай?

Это прекрасная страна, Шанхай и Пекин, где я была в рамках промотура – это уникальные города с особым ритмом, но сейчас мне хочется новых впечатлений. Я ни разу не была в Европе, и мое сердце и желудок смотрят в сторону Италии (смеется).

Какие три вещи вы бы взяли с собой в путешествие в одиночестве?

Я обожаю Земфиру, и точно бы взяла с собой все ее альбомы, без которых я бы точно не выжила, блокнот для рисования и фотоаппарат. Что-то не очень практичный список, но такой уж я человек (смеется).

«Трудности выживания» в прокате с 22 августа.


Жан Просянов
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Елизавета Кононова: «Романтическая комедия – это антидепрессант без побочных эффектов» фотографии
Елизавета Кононова: «Романтическая комедия – это антидепрессант без побочных эффектов» фотографии
Елизавета Кононова: «Романтическая комедия – это антидепрессант без побочных эффектов» фотографии
Елизавета Кононова: «Романтическая комедия – это антидепрессант без побочных эффектов» фотографии
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