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Кирилл Кяро: «А что, пора к психологу?»

интервью >>
26 августа 2019
Есть актеры, в чьей фильмографии много персонажей-ребусов, вся жизнь которых окутана волнующим флером неразгаданной тайны. Но вот приходит ОН, разоблачитель воров и аферистов, распутывающий секретные узлы и срывающий маски. И всё сразу же становится ясным как день, обретает свои имена, выдаёт коды… «Первые среди первых» в этом списке гениальных «рагзадывателей» – несомненно, герои Кирилла Кяро, который продолжает сниматься в телесериале «Психологини». Премьера второго сезона состоялась 19 августа на телеканале СТС.

Кирилл Кяро: «А что, пора к психологу?»

Кирилл, в числе ваших первых главных ролей – Трофимыч в фильме «Ушел и не вернулся». Персонаж - старик. Однако грим абсолютно не используется. Естественно, в такой ситуации главная информация о герое приходит к зрителю от «звукового портрета». Вам сложно было работать с голосом, так, чтобы «состарить» Трофимыча?

На самом деле, в фильме «Ушел и не вернулся» (Валерия Пендраковского по сценарию Георгия Николаева - прим.ред.) мой персонаж – Трофи, молодой человек, в самом расцвете сил. Все события, происходящие в фильме, комментируются диалогом между старым и молодым Трофи. Причем, у молодого Трофи – голос мой, а старого озвучил Петр Меркурьев, сын народного артиста Василия Меркурьева и внук Всеволода Мейерхольда. Он же сыграл один важный эпизод в этом фильме. Мой герой – путешественник. Его путешествие, это фантазия, в которой он видит себя молодым. Он путешествует по Москве и встречает на своем пути жену, подругу жены, любовницу, девушку мечты, своих постаревших одноклассников… и в какой-то момент зритель понимает, что это вовсе не будничная прогулка, а прощание с прошлым перед смертью.

Так вот, когда герой собрался выходить на прогулку, то в комнате заметил старика. Как оказалось, этим стариком он был… сам. Вот этого старика и сыграл Петр Меркурьев. Для убедительности образа помимо звукового образа пришлось «сыграть» характерные признаки возраста, например, сгорбленность, дрожащие коленки...

В 2013 году вам предложили главную роль в сериале «Нюхач». Ваш герой - сыщик, который с помощью обоняния раскрывает сложные преступления. Он способен различать тончайшие запахи и определять по ним мотивы поведения человека и его образ жизни.

Да, все так. Только сыщик не он, а Виктор. А «нюхач» скорее консультант, который вынужден помогать своему другу в его работе. К каждому новому расследованию «Нюхач» относится с большой неохотой, но когда работа начинается, профессиональный интерес берет вверх. У него в голове огромная «обонятельная энциклопедия», которую он постоянно пополняет и развивает.

Как вы считаете, сверхспособности помогают в обычной жизни или ее усложняют? Достаточно вспомнить эпизод в ресторане, когда приглашенная на ужин девушка выскакивает из-за стола после того как «нюхач» предьявил претензию официанту, что тот прикасаться к еде, не помыв руки после туалета…

Все не так просто: герою приходится носить специальные фильтры, чтобы не отвлекаться на посторонние запахи, он практически всегда в перчатках, но даже они не полностью защищают его. Поэтому он предпочитает отказываться от рукопожатий и других деловых и дружеских прикосновений. Ему нужно много личного пространства, поэтому живет он в огромном пустом доме, с большой но пустой парковкой. А если захочет поиграть в кегельбан, то арендует весь зал.

Кирилл Кяро: «А что, пора к психологу?»

А вообще, тайны, загадки, уникальность, особенность образа - это идеальная палитра для воплощения яркого образа (Улыбается). Хочу, чтоб каждая роль была такой. Но с другой стороны, уникальному таланту обычно сопутствует неприспособленность к реальной жизни.

Да, в каком-то смысле таких персонажей на самом деле не мало среди социопатов, которые нередко совершают прорывы в науке и искусстве. Психологи часто приводят в пример такие имена, как Альберт Эйнштейн, Шерлок Холмс… А ведь действительно интересная компания?

Абсолютно. Но, главное, что позволяет поставить их в один ряд, - это безумная увлеченность своим делом, которое они никогда не разменяют на обычные, повседневные дела и даже радости.

За работу в сериале «Нюхач» вы номинированы на получение профессионального приза Ассоциации продюсеров кино и телевидения в области телевизионного кино. Вы ждали такого быстрого успеха?

Скажем так: я не ждал никаких наград, но, конечно же надеялся, что фильм не затеряется на просторах сериальной индустрии. К тому же я как герой не был готов к официальной процедуре награждения и поэтому не появился там. Но когда понял, что можно обойтись без смокинга, все-таки решился…

Если ваш Нюхач - одиночка и перфекционист, то в обычной жизни вы производите впечатление общительного и дружелюбного человека. Как вы смогли так органично сыграть эту роль?

В этом не только моя заслуга. Я постоянно наблюдал за режиссером, а он как автор сценария многие свои поведенческие паттерны подарил моему герою.

Кстати, специальными медитациями можно развить обоняние, которому расстояние - не предел. Одна из старых секретных техник называется «медитация на кончике носа».

Обоняние, которому расстояние не предел? Шутите? Ничего не слышал об этом. Думаю, медитация - это хорошо, но я ее не практикую.

Что касается актеров вообще, то ведь когда в течение многих дней они играют одну и ту же роль, вживаются в образ, к ним, наверное, переходят некоторые черты сыгранных героев? В данном случае - не развилось ли у вас сверхобоняние?

Сверхобоняние? (Смеется). Нет, конечно, - ведь я тогда даже не слышал о «медитации на кончике носа».

Кирилл Кяро: «А что, пора к психологу?»

Какое кино предпочитаете смотреть?

Разное. Люблю психологические триллеры и детективы. Смотрю фильмы Дэвида Финчера «Семь», «Игра», «Девушка с Татуировкой дракона». Нравятся фильмы Мартина Скорсезе, например «Отступники», почти все фильмы Ларса фон Триера. Долго можно перечислять режиссеров и фильмы, лучше скажу про самые любимые за последний год. Это «Фаворитка» Йоргоса Лантимоса, «Леди Bird» Греты Гарвинг, «Лето» Кирилла Серебренникова, «Человек, который удивил всех» Наташи Меркуловой и Алексея Чупова и, как явление кинематографа, режиссерский дебют Данилы Козловского – фильм «Тренер». Перечислять можно долго…

Как вы признались однажды на кинофестивале, кино - это когда перестаешь думать о себе, забываешь, где ты. Кого бы вы хотели сыграть вот так, забыв обо всем?

Да, я говорил это, но имел ввиду восприятие зрителя. То есть, если сидишь в зрительном зале, то для меня кино - это когда забываешь о себе любимом, о своих заботах и полностью погружаешься в происходящее на экране.

Что главное во втором сезоне «Психологинь»?

Главное? Это не ко мне вопрос, скорее к режиссеру и авторам сценария. Но если вас интересуют мои предположения, то там могут появиться персонажи и события, которые способны изменить не только сюжет, но и жанр. А вообще, неблагодарное дело - говорить о том, чего пока еще не видел.

Как, по-вашему: психолог может исправить чью-то личную жизнь?

Конечно, если он хороший психолог, и настоящий профессионал.

А если у него самого нет личной жизни?

Ну тогда ему самому нужен хороший специалист.

Вы говорили, что один из предпочитаемых вами психологов - Михаил Лабковский. Он сейчас очень популярен и любим зрителями, слушателями. К тому же он оптимистичен. Но ведь Лабковский довольно категоричен. Если предположить, что вы обратились к нему за помощью, станете ли вы безоговорочно выполнять все его рекомендации?

Да, согласен, иногда Лабковский категоричен, но как без этого быть хорошему специалисту? Чтобы помочь, всегда надо быть убедительным, а без категоричности это вряд ли возможно. Пациент должен поверить в свое исцеление, а без веры врачу это не возможно. Хотя даже самый хороший врач - это не Бог, и он тоже может иногда ошибаться.

Кирилл Кяро: «А что, пора к психологу?»

Одна из основополагающих рекомендаций Лабковского: делать в жизни только то, что нравится тебе самому! Однако если бы человечество руководствовалось этим принципом, то не было бы таких людей, как Паганини (которого сначала принуждали к занятиям музыкой), Стивен Хоккинг, Альберт Эйнштейн…?

Делать то, что нравится, и добиваться успеха - это правило которого должно придерживаться активное большинство людей. Но в этом правиле бывают и исключения. Это гении. Паганини, вероятно, один из них.

Вы замечали, что психологи редко бывают счастливыми, и отношения в их семьях далеко не идеальны. Как, по-вашему, в чем причина?

Не замечал. Редко общаюсь с этой категорией людей, поэтому мало знаю об их личной жизни. Что касается Михаила Лабковского, то иногда встречаю его в переулках между Тверской и Поварской. На мой взгляд, он успешный самодостаточный и счастливый человек.

В фильме «Живой» вы играете журналиста, пишущего о наркоторговцах. Он смело и профессионально разоблачает их бизнес. А как вы в жизни относитесь к журналистам?

Для меня журналист - это интересная, но сложная профессия. Среди них, я думаю, можно выделить три категории: журналисты независимые, журналисты, ограниченные рамками редакционной политики, и не журналисты вообще. Что касается самой профессии, то я ничего против нее не имею. У меня достаточно друзей из этой артели.

В «Психологинях» ваш Михаил Слуцкий - бизнесмен с неясным прошлым. В конце первого сезона приходит на презентацию Таниной книги и предлагает работу в своем скандально-известном психологическом центре. Ему нужны скандальные психологи, так как он собирается использовать совершенно новую методику в психотерапии. Для вас эта роль, ведь не первое соприкосновение с миром психологии?

Да, это так. У меня уже было два психологических триллера про маньяков-серийников, где я играл психиатра-консультанта.

Вы когда-нибудь прежде были на приёме психолога?

Только на консультации для работы над ролью, перед съемками фильма.
А что, думаете, уже пора? (Смеется.)

Телесериал «Психологини» с 19 августа на канале СТС.

Нонна Алиева
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