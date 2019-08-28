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Анфиса Черных: «Я побывала на краю света!»

интервью >>
28 августа 2019
Новый фильм Александра Велединского «В Кейптаунском порту», рассказывающий историю трех старых друзей в жанре трагикомедии, драмы и фарса, вышел в прокат. Сценарий был задуман Велединским еще 20 лет назад и написан на основе его любимой песни и реальной истории, произошедшей с его отцом в 1945 году на Дальнем Востоке. Главные роли исполнили Владимир Стеклов, Сергей Сосновский, Александр Робак, а Анфиса Черных сыграла таинственную Анжелику. Мы поговорили с актрисой о ее персонаже, Южноафриканской республике, где проходили съемки, магии цифр и проекте «Последний герой».

Анфиса Черных: «Я побывала на краю света!»
фото: Максим Ли

Фильм начинается с вашего зажигательного танца, который и задаёт ритм всей картине. Какая у него история?

Это свинг! Я с предвкушением ждала того момента, когда увижу его на экране, и очень переживала, что получится коряво (смеётся). Наш танец вышел импровизированным, ситуативным, лёгким, где-то даже воздушным. Я месяц училась его танцевать, пробовала разные варианты, но, чтобы овладеть им, почувствовать его джазовую суть, нужны годы. Все лавры, если они будут, (смеётся) хочу передать моему партнёру – он профессиональный танцор из ЮАР, и то, что у нас получилось – это на сто процентов его заслуга. Он вёл меня, а я просто старалась на отставать.

Действие «В Кейптаунском порту» постоянно возвращается к дате 22 июня. Верите ли вы в силу этих цифр, и есть ли у вас история, связанная с ними?

Мне очень близка и интересна тема сакральных дней, которые издревле связаны с какими-то событиями, потому что всё человеческое существование направлено на накопление и передачу опыта, и тот факт, что наши предки сохранили и передали нам это знание – уже веский повод, чтобы обратить внимание. 22 число – это день летнего солнцестояния, не зря оно пропитано мистикой и тайнами. Для нашей страны – это особый трагичный день – начало Великой Отечественной войны… Не могу сказать, что у меня есть какая-то конкретная история, но это противостояние зла и добра, света и тьмы, дня и ночи, холода и тепла, это то, что мне понятно на уровне ощущений, и в этом есть своя очень сильная энергия.

Александр Велединский, наверное, самый важный режиссёр в вашей карьере. Каково снова встретиться с ним на площадке спустя шесть лет после успеха фильма «Географ глобус пропил»?

Не наверное, а точно! Я готова из раза в раз повторять: Александр Велединский самый главный режиссёр в моей жизни! Этих шести лет как будто бы и не было, всё так же волнительно и драгоценно. Моя любовь к нему не только не угасла, но и приумножилась.

Пересматриваете ли вы «Географ глобус пропил» или уже отпустили эту роль? Часто ли люди вспоминают её и благодарят за вашу Машу Большакову?

Для меня это сложный вопрос, я знаю картину наизусть, покадрово, могу по губам читать реплики всех персонажей. Суммарно, если посчитать все фестивали, где мы были с фильмом, я его видела раз 20. Это настолько яркая и важная часть моей жизни, что очень сложно возвращаться к ней, это требует большого количества времени и эмоций, поэтому сейчас я это делаю очень редко. Но, что приятно, люди помнят, я почти каждый день получаю письма, отзывы, комментарии, кто-то даже на улице подходит и благодарит. Если так, то это наша победа! Ура!

Анфиса Черных: «Я побывала на краю света!»
фото: Максим Ли

Замыслу фильма «В Кейптаунском порту» более 20 лет. Что позволяет картине оставаться актуальной и сегодня? Велединский со сцены шутил, что задумал фильм в год вашего рождения и не снимал так долго потому, что ждал именно вас. Верите ли вы в это?

Велединский очень большой художник, и он всегда говорит только о важных, вечных, монументальных вещах, которые вне времени и никогда не выйдут из моды. Сценарий написан 20 лет назад, но актуален сегодня, потому что он о добре и зле, о таких гранях нашей жизни, которые будут нас трогать всегда. Меняются картинки, меняются декорации, но глубина и суть неизменны. А по поводу шутки, да, мне было безумно приятно её слышать. И раз он так сказал, то я Александру Алексеевичу верю, почему бы и нет.

Большая часть съёмок проходила в ЮАР. Какие у вас остались впечатления от этой экспедиции?

Я побывала на краю света! Кейптаун, ЮАР – это вау! Это абсолютно другой мир, там даже месяц в другую сторону и вода в ванной закручивается по-другому (смеётся). Когда ещё мне бы выпала такая возможность? Ты стоишь на мысе, на самой дальней точке координат, и понимаешь, что дальше ничего, только айсберги, и ты крайний человек на Земле! Я никогда не забуду эти ощущения. Там ты забываешь, кто ты, как тебя зовут, и растворяешься в этой громадной мощи.

Ваша героиня работает в баре, а были у вас другие идеи, кем стать, если не актрисой?

Желания идти в бар работать не было, признаюсь честно (смеётся). Но в детстве я хотела стать адвокатом, и это – не утопия. Когда говорят, что в детстве хотели стать космонавтами, то это всегда воспринимается как ирония, но в моём случае это не так. Кажется, мне бы действительно удалось стать адвокатом, причём даже хорошим.

Можете рассказать подробнее о вашей героине? Она существует обособленно от общего сюжета, служит своего рода контрапунктом...

Я скажу одну фразу: моя героиня – за любовь. Не зря её зовут Анжелика! Кстати, ударение на Е! Она очень хитра, все разборки, перестрелки, погони обходят её стороной, но при этом она знает всё, что происходит, следит с некоторой дистанции. Она над схваткой, в сферах любви.

Анфиса Черных: «Я побывала на краю света!»

У АнжЕлики есть забавная черта – она рассказывает легендарную историю таверны Кэт за доллар. А есть ли у вас такая история, которую вы бы продали нашим читателям за доллар, разумеется, по курсу ЦБ?

Если история действительно хорошая и от всего сердца, то надо её рассказывать бесплатно. Либо за очень большие деньги (смеётся). Поэтому историй за доллар нет.

У Велединского многие актёры – это и Робак, и Лагашкин, и Уколова и Стеклов, и Раков – кочуют из фильма в фильм. Это уже семья или он просто много лет снимает один большой фильм? Каково вам в такой компании?

То, что он так долго снимает нас, это громаднейшее счастье. Ему повезло с нами, нам повезло с ним, нам повезло друг с другом, это чудеснейшая компания, и то, что мы не расстаёмся, это чудо. Мы как единый организм – слаженный, смазанный, здоровый, энергичный, комфортный, все тумблеры включены, и только вперёд!

Было много споров вокруг фильма «Праздник» с вашим участием. Прошло время, и страсти улеглись, а если посмотреть сейчас, был ли вообще повод? Действительно ли тема стоила того?

Я обожаю Лёшку Красовского, считаю его очень талантливым режиссёром, и мне было крайне круто с ним работать. Поэтому у меня нет ни малейших сомнений и сожалений по поводу того, что я поучаствовала в этой картине. Если бы меня сейчас спросили: «Ты бы поучаствовала в ней?». Я бы согласилась без колебаний. Даже пройдя все эти обсуждения, огласки и осуждение, косые взгляды. Когда ты веришь в то, что делаешь, до тебя не долетает эта негативная энергия. Она может тебя пробить только, если у тебя есть сомнения, и ты где-то истончён. А если ты в броне уверенности, то все копья и шпильки будут пролетать мимо.

Известно о запуске новой работы Сергея Тарамаева и Любови Львовой, где у вас одна из ролей. Можете рассказать об этом проекте?

Тарамаев и Львова — это любовь моя. Я большой фанат их работ — и «Зимнего пути», и «Метаморфозиса». Они два прекрасных режиссёра, поработать с ними огромное счастье. Вот Велединский, Тарамаев, Лёшка Красовский, это глоток свежего воздуха, и я очень счастливый человек, что я снимаюсь у таких режиссёров. «Доктор Преображенский» — очень интересная история в формате сериала. Не буду рассказывать и спойлерить, но обещаю, что остаться равнодушным будет очень сложно.

Анфиса Черных: «Я побывала на краю света!»
фото: Кадр из фильма "Праздник"

Над какими проектами вы ещё сейчас работаете? На премьеру вы приехали сразу со съёмочной площадки?

Работаю сейчас очень много и плотно. Надеюсь, что продуктивно, по итогу. Но раскрывать карт не буду. Успела сюда с большим трудом, и очень рада, что смогла разделить этот момент с дорогими и близкими.

Скоро стартует новый сезон «Последнего героя». Что бы вы посоветовали участникам, как победитель первого сезона? Вернулись бы вы на остров?

Мне кажется, у меня особое восприятие, и дать универсальный совет не смогу. Для этого надо устроить совещание с победителями других сезонов (смеётся).
У меня не было стратегии, не было тактики, у меня не было неистового желания кого-то вышибить и пойти по головам. Я просто была собой и благодарила мир за то, что я вообще жива. На остров я бы ещё раз вернулась. Я бы с удовольствием ещё раз окунула бы себя в такие условия, я очень скучаю.

Есть ли шанс увидеть вас с Романом Маякиным в совместном проекте? Поступали ли такие предложения?

Это очень интересно! Мне кажется, что мы могли бы сделать какую-нибудь неплохую историю как партнёры, в творческом аспекте, но пока мы ни разу не пересекались, даже на пробах. Наверное, режиссёры не видят нас вместе. Но меня идея заинтриговала, надо обязательно обсудить это с Ромой!

Большой резонанс вызывала социальная акция «Свобода быть собой» Сарика Андреасяна и фотохудожника [b]Михаила Рыжова. Что вас подтолкнуло к участию в ней? [/b]

Я согласилась, потому что увидела в этом интересную эстетику. До этого я никогда не снималась обнажённой. Я всегда отказывалась, потому что голое тело в кадре бывает жирным, пошлым и это не про меня, я этого никогда не хотела. Но тут я увидела, что делает Миша Рыжов, и мне показалось, что это очень сокровенно, тонко и уместно…

Есть ли у вас свой секрет как сохранить индивидуальность и принять себя в век технологий и социальных сетей?

Если ты живёшь в Москве, то ты постоянно с гаджетами, айфонами, инстаграмами и фейсбуками. Тебя разносит, и ты забываешь про свою первозданность. Забываешь про какие-то истинные мысли. Ты уже не понимаешь, твои ли это мысли или навязанные обществом. У тебя в голове постоянно какой-то белый шум, ты постоянно бежишь, что-то делаешь. Секрет один – пытаться переключать своё состояние, чтобы хоть немножко себя услышать. Это медитации, это тишина, это уезжать за город, это вырубать телефон, это сидеть где-нибудь на горе и просто молчать. Делай хоть что-то, чтобы приблизиться к своему внутреннему голосу!

«В Кейптаунском порту» в прокате с 29 августа.


Жан Просянов
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Сарик АндреасянАлександр ВелединскийАлексей КрасовскийМаксим ЛагашкинЛюбовь ЛьвоваРоман МаякинВиктор РаковАлександр РобакВладимир СтекловСергей ТарамаевАнна УколоваАнфиса Черных
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В Кейптаунском портуГеограф глобус пропилДоктор ПреображенскийЗимний путьМетаморфозисПраздник

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Анфиса Черных: «Я побывала на краю света!» фотографии
Анфиса Черных: «Я побывала на краю света!» фотографии
Анфиса Черных: «Я побывала на краю света!» фотографии
Анфиса Черных: «Я побывала на краю света!» фотографии
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