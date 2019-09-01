Леонид Ярмольник: «Самый большой талант детей – умение слышать родителей»

В российский прокат 5 сентября выходит новая режиссерская работа Валерия Тодоровского «Одесса» – может быть, самая личная из его картин. Жаркая Одесса 1970-х, закрытая из-за эпидемии холеры, и отдельно взятая семья, заточенная не только в городе, но и в своих многолетних конфликтах, спорах и мечтах. Во главе этой «эпохальной» семьи – Григорий Иосифович, которого в фильме сыграл Леонид Ярмольник, также выступивший и продюсером картины. Мы поговорили с ним об этом сложном персонаже, отношении с родителями, постоянном сотрудничестве с Валерием Тодоровским и проблемах той эпохи, актуальных, кажется, и в наше время.
В этой работе много совпадений с моей жизнью, с моими родителями, и я рад, что Валера Тодоровский смог придумать, «прожить» такую историю и вместе с Максимом Белозором оформить ее в сценарий. Мой герой – Григорий Иосифович – похож на моего отца. Правда, я понял своего отца спустя достаточное количество времени после его смерти – папы нет двенадцать лет. Поэтому про Григория Иосифовича я всё абсолютно понимаю, знаю, чувствую, а благодаря тонкой режиссуре Валерия Петровича удалось добиться органики. Мой герой – человек очень конкретного поколения, которое прожило очень трудную жизнь – начиная с довоенного времени, со времен посадок 37-го, потом была война, потом трудное восстановление, потом смерть Сталина… Это все нанесло свой отпечаток на биографию этого поколения. Это абсолютно советские люди, недаром мой герой говорит, что «у нас нет евреев, все мы советские люди». Это действительно так. И мои родители были именно такими. Мой папа окончил военное училище, после войны это было модно, и прослужил 31 год, дослужившись до полковника, отдав всю жизнь защите нашей родины. Поэтому, конечно, папа у меня был советский. Только, может быть, уже в конце жизни он понимал, что есть объективный обман, неуважение и это ощущение если не второсортности людей другой национальности в Советском Союзе, то вот вечное отношение, как в песне «если в речке нет воды – значит выпили жиды». Когда папе было лет 65, как мне сейчас, он стал это понимать. А так он гордился своей жизнью и очень беспокоился обо мне, и мы с ним всегда спорили. Я не очень понимал его позицию, его опыт. Все равно есть вопрос отцов и детей. И вот когда папы не стало, через какое-то время я понял, что это я был ненастоящим в спорах с ним, что это я был не прав. Самый большой талант детей – это уметь слушать и слышать их родителей.
Но все всегда это понимают слишком поздно…
К сожалению.
Ваше поколение тоже жило в непростое время, да и сейчас, наверное, время тоже не самое легкое. Вот атмосфера той жаркой, тесной, даже душной, опасной, болезненной Одессы 1970-х, обостряющая семейные конфликты, она повторялась в другие эпохи и, может быть, повторяется сейчас?
Мы не про холеру снимали кино. Она здесь катализатор процессов, происходящих в обществе, в семье, о которой идет речь в нашем фильме. Сейчас вообще в мировом кино востребована тема семьи и это абсолютно правильно – мы все состоим из семьи, из этого складывается жизнь, государство и общество. Вся эта история с этой семьей она как бы 70-го года, но у меня нет ощущения, что сегодня все происходит по-другому. С какими-то большими или меньшими оттенками это происходило и в 1935 году, и в 47-м, и в 54-м, году моего рождения, поэтому я как раз провожу параллель, что те проблемы, диалоги, споры, которые были в 70-м, они не очень далеко от нас отъехали. И сегодня очень многое повторяется, и проблемы эти по-прежнему существуют. Это такая классика, если можно так сказать. Знаете, последние 15 лет, когда у меня берут интервью по разным поводам, то спрашивают, какую бы роль я хотел сыграть. Я отвечал, что когда был молодым, хотел сыграть Хлестакова, но так и не получилось, ничего страшного, я сыграл много другого. Но еще когда были живы Алексей Юрьевич Герман и Светлана Игоревна Кармалита мы хотели сделать «Короля Лира». По одной простой причине: почти всегда его изображают как старика, а, если внимательно посмотреть и почитать Шекспира, то станет понятно, что королю Лиру чуть больше 40, он молодой здоровый мужик, и вся история от этого становится еще страшнее. Так вот, когда мы заканчивали «Одессу», я понял, что удовлетворен, потому что сыграл, как бы это забавно ни звучало, одесского короля Лира. Просто Лир был на севере, а Григорий Иосифович – на юге.
На этом фильме вы выступили еще и продюсером. Валерий Петрович пришел к вам с идеей картины?
Мы с Валерием Петровичем работаем уже 20 лет, у нас достаточное количество работ, которыми я грожусь – и «Стиляги», и «Мой сводный брат Франкенштейн», и многие другие, не только те, где я снимался. Так что у нас давнее сотрудничество. Здесь я, может быть, молодец в том смысле, что Валера – очень сомневающийся человека, как всякий нормальный художник, и я как раз работаю над тем, чтобы он меньше сомневался и больше решался взяться за тот или иной проект. Фильм с рабочим названием «Холера», так же, как и «Стиляги», именовавшиеся поначалу «Буги на костях» – это две давние, со студенческих времен, мечты Валеры. И я невероятно горд, что, возможно, стал главным катализатором его решения все-таки сделать эту картину. У Валеры все фильмы замечательны, но я уже слышал мнение, что «Одесса» – его лучшая картина. На это я могу сказать только то, что Валерий Петрович – чудо, я обожаю его за то, что каждая следующая его картина еще глобальнее предыдущей.
При этом каждая его картина совершенно не похожа на предыдущую, это разные миры.
Да, и я очень благодарен что мы с ним вместе. Меня не очень радует современное кино в своей массе, есть исключения, конечно, но за счет того что есть Валера, у меня пропадает пессимизм по поводу отношения к профессии. Я знаю, зачем я ложусь спать и зачем мне утром нужно просыпаться. Потому что я хочу, чтобы Валера снимал и снимал кино.
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Роман Васьянов, который выступил оператором «Одессы», теперь тоже дебютирует в режиссуре.
Рома Васьянов – замечательный. Есть Сергей Козлов, Сергей Мачильский, Влад Опельянц, но Ромка – удивительный, он мне как брат, как сын, он начался на «Тисках», его Валера нашел. Мы были в Доме кино много лет назад, в начале 2000-х, наверное, и встретились на лестнице с Вадимом Ивановичем Юсовым, у которого был операторский курс. Валера спросил у него, есть ли на курсе хорошие ребята. Юсов ответил: «Да, человек шесть есть, а один – гений». Валера тогда попросил познакомить его с гением – так и встретился с Ромой Васьяновым, с тех пор и работаем. Он еще и один из самых востребованных операторов в Голливуде. Так же как еще один мой давний друг Витя Иванов, который там работает постановщиком трюков и уже получил множество наград.
С Васьяновым не хочется ли вам как продюсеру поработать?
Он не обращался. Если бы обратился, почему нет. Ромка очень сосредоточенный, целенаправленный, очень дисциплинированный, с точки зрения своих желаний, планов. Пока справляется без меня, но и я, если честно, однолюб, у нас с Валерой уже есть какая-то система. Вообще отношения между режиссером и продюсером достаточно сложные, они как в семье – вроде живут, живут, живут, а потом ссорятся. Но нам достаточно двух минут, чтобы решить любую проблему или просто посмотреть друг на друга. Валера – очень дисциплинированный и скромный режиссер, с точки зрения экономики, поэтому когда он говорит, что нужно, значит это действительно нужно, и не надо создавать проблемы и уговаривать снять не за 10 рублей, а за 5. Я наоборот сделаю так, чтобы было 12 рублей, чтобы он мог и не торопиться, и иметь всё, что нужно в кадре.
фото: Пресс-служба фестиваля "Кинотавр"
Насколько сложно было искать деньги на «Одессу»? Вас поддержало не только министерство культуры, но и частные инвесторы – например, Роман Абрамович.
Михаил Дмитриевич Прохоров называет меня лучшим лоббистом. Деньги дали из уважения, симпатии, доверия к нашей биографии, профессионализму и порядочности. Последнее, может быть, самое важное. С Романом Аркадьевичем мы знакомы много лет, он по моей просьбе помогал делать мультфильм «Ку! Кин-дза-дза» Георгию Николаевичу Данелии, потом он мне помогал, когда мы с Колей Фоменко делали спектакль «И снова «С наступающим!», это, конечно, другие деньги, но все равно он сразу откликнулся, я эти деньги уже давно вернул. Я не уверен, что здесь мы сможем вернуть средства нашим инвесторам, моим друзьям, простите за фамильярность. Но я знаю, что Роману Аркадьевичу фильм нравится, и для меня это очень важно с точки зрения будущих взаимоотношений. Михаил Дмитриевич Прохоров с нами всегда, он помогал всем фильмам, которые мы сделали с Валерой, он всегда первый, кто нам на старте дает возможность дышать и работать. Я очень много лет знаком с Еленой Николаевной Батуриной, но первый раз спровоцировал ее на участие, она с удовольствием согласилась. Доли у всех разные, но я всем бесконечно благодарен. Если бы не Роман Аркадьевич, Михаил Дмитриевич и Елена Николаевна, то, безусловно, мы бы не сняли кино на деньги, которое дает министерство культуры.