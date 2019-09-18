Марио Касас: «Доля эротики есть во всех сферах жизни»

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16 сентября Дмитрий Пчела: «Негодяя играть интереснее» Актер о съемках сериала, о том, как трудно играть «положительных» и о своей семье

15 сентября Максим Лагашкин: «Не надо считать аудиторию глупой и все разжевывать» Актер о дружбе с Александром Робаком и работе с Борисом Хлебниковым

12 сентября Виктория Полторак: «В нашем фильме не было ряженых» Исполнительница главной роли в сериале «Цыганка» о съемках, фитнесе, первом сентября и Фриде Кало