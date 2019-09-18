Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Марио Касас: «Доля эротики есть во всех сферах жизни»

интервью >>
18 сентября 2019
На прошлой неделе испанский актёр Марио Касас представлял новый сериал «Влечение», – его премьера совсем скоро состоится на стриминговом сервисе More.TV. Это эротический триллер про успешного бизнесмена Марко Мура, которого преследуют психологические травмы из прошлого. Чтобы справиться с ними, Марко ходит в спортзал и на кинки-вечеринки. Кино-театр.ру поговорил с испанской звездой и исполнителем главной роли о работе над триллером и о феномене веб-сериалов.

Марио Касас: «Доля эротики есть во всех сферах жизни»
фото: пресс-служба More.TV

Долгое время вы снимались в полнометражных фильмах. Теперь снова возвращаетесь в мир сериалов. Какой из этих двух форматов вам нравится больше как актёру, и почему?

Мир меняется. Сегодня телевизионное и цифровое производство могут по качеству не уступать большому кинематографу. И сериал мне был интересен, потому что история в нём рассказывается на протяжении восьми различных эпизодов, а развязка наступает только в самом конце. То есть можно раскрывать своего персонажа на протяжении шести часов, а не за полтора.

Расскажите, чем лично вас заинтересовал сериал?

Во-первых, мой персонаж в сериале совершенно отличался от всех предыдущих ролей. Мне понравился сценарий и захотелось сыграть холодного, но чувственного человека, с детскими травмами и сексуальным конфликтом. Прежде я никогда не сталкивался с этим в работе.

Прессе показали первые серии фильма: судя по ним ваш герой Марко очень сложная и многогранная личность, но вместе с тем с серьезными психологическими травмами. Если говорить не только о герое, но и об истории в целом, какой месседж она несёт?

Сам по себе сериал - это разговор о страхах, о неуверенности, которая есть внутри каждого из нас. Он про маски, которые мы надеваем каждый день. В конечном счёте, про статусность человека и про устройство современного общества. Этот смысл передаётся через взаимоотношения персонажей: через отношения Марко с братом, с мамой, с коллегами по работе… И во всём этом присутствует эротический элемент. Мне кажется, что доля эротики есть во всех сферах жизни общества.

«Влечение» - это испанский многосерийный эротический триллер. Что в нём может привлечь российского зрителя?

Ну, в Испании у нас был такой же вопрос: мы не знали, что может привлечь и привлечёт ли вообще. В Латинской Америке то же самое. Поэтому посмотрим, чем он заинтересует российскую аудиторию. Сам по себе я тоже являюсь потребителем большого количества сериалов, например. Лично мне как зрителю нравится во «Влечении», как разрешается загадка, поставленная в первой серии. То есть сериал существует автономно и не растягивается на пять сезонов.

Марио Касас: «Доля эротики есть во всех сферах жизни»
фото: пресс-служба More.TV

«Влечение» называют одним из самых скандальных европейских сериалов этого года. Как испанская пресса отнеслась к сериалу, и как вы отреагировали на мнения журналистов?

Лично я очень положительно отнёсся к реакции прессы. Я прекрасно понимаю, что такое эротический триллер, и какой эффект он может произвести. В Испании, к слову, была сделана высокая ставка на нашу с братом известность [вместе с Марио в сериале играет его родной брат, Оскар Касас - прим. авт.] Активного продвижения благодаря нашему с братом участию и не требовалось: звёздный актёрский состав уже о многом говорил в Испании. А вот когда мы поехали в Мексику, то там было очень сильное продвижение сериала в прессе. И сериал, в конечном счёте, был воспринят хорошо.

Премьера «Влечения» в России состоится на стриминговом сервисе. Расскажите, какие веб-сериалы сейчас смотрят в Испании на онлайн-платформах?

Не могу говорить за всех, но веб-сериалы у нас, разумеется, очень популярны. Лично я сейчас досматриваю «Острые козырьки». Ещё «Тьма»… Если честно, я несметное количество сериалов смотрю… «Эйфория» и «Годы» на HBO, «Охотника за разумом» только вчера досмотрел… Есть сериалы, которые не очень люблю. «13 причин почему», к примеру. Лично я расцениваю стриминговые сервисы как хороший симптом. Не знаю, как в других странах, но в Испании это очень оживило рынок кинопроизводства, работа появилась.

Как в Испании обстоят дела с онлайн-вещанием кино? Или там, как везде, интереснее голливудские платформы?

В Испании сейчас очень успешный и интересный проект запустил мобильный оператор Movistar. Есть у нас платформа и для независимого, авторского кино. И в целом в Испании есть три-четыре своих сервиса, которые пользуются большим спросом.

Вы снимались в нескольких фильмах Алекса де ла Иглесиа — в чем специфика работы с ним? С какими режиссерами вам вообще понравилось работать больше всего за свою карьеру?

Алекс безумно талантливый, и мне очень сложно объяснить, в чём успех нашего успешного союза, потому что мы с ним абсолютно разные люди. Но в момент, когда начинается съёмка, у нас происходит необъяснимое единение. Но мне не только с ним было комфортно, мне со всеми режиссёрами было приятно работать. Все меня чему-то научили в той или иной степени.

А из тех, с кем не работали, к кому бы хотели пойти?

Да, много с кем хочется поработать. Но больше всего с Педро Альмодоваром, конечно!

Кирилл Краснов
версия для печати
Ссылки по теме
«Прекрасно знаю, что такое водка с огурцом!»: Марио Касас о русской культуре
Марио Касас приедет в Москву
Поиск по меткам
Зарубежные сериалы
персоны
Педро АльмодоварАлекс де ла ИглесиаМарио Касас
фильмы
13 причин почемуВлечениеОстрые козырькиОхотник за разумом

фотографии >>
Марио Касас: «Доля эротики есть во всех сферах жизни» фотографии
Марио Касас: «Доля эротики есть во всех сферах жизни» фотографии
Марио Касас: «Доля эротики есть во всех сферах жизни» фотографии
Марио Касас: «Доля эротики есть во всех сферах жизни» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Юрий Колычев
16 сентября ушёл из жизни актёр Юрий Колычев.

День рождения >>

Ирина Азер
Михаил Бабичев
Андрей Гусев (III)
Вячеслав Довженко
Вера Ивлева
Алла Покровская
Пётр Репнин
Артурс Скрастиньш
Михаил Филипчук
Анхель Аранда
Джеймс Гандольфини
Грета Гарбо
Оран Демазис
Ида Каминска
Элисон Ломан
Джеймс Марсден
все родившиеся 18 сентября >>

Афиша кино >>

Воскресенье
драма, криминальный фильм
Россия, 2019
Yesterday
комедия, музыкальный фильм, фэнтези
Великобритания, 2019
Братья Медведи: Тайна трёх миров
боевик, детский фильм, комедия, приключения, фэнтези
Китай, 2017
Зеровилль
драма, трагикомедия, экранизация
США, 2019
Комната желаний
драма, мистика, научная фантастика
Бельгия, Люксембург, Франция, 2019
Между нами музыка
драма, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2017
Петсон и Финдус. Финдус переезжает
детский фильм, комедия, семейное кино, фэнтези
Германия, 2018
Побег из джунглей
Китай, 2019
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен