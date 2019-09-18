Марио Касас: «Доля эротики есть во всех сферах жизни»

На прошлой неделе испанский актёр Марио Касас представлял новый сериал «Влечение», – его премьера совсем скоро состоится на стриминговом сервисе More.TV. Это эротический триллер про успешного бизнесмена Марко Мура, которого преследуют психологические травмы из прошлого. Чтобы справиться с ними, Марко ходит в спортзал и на кинки-вечеринки. Кино-театр.ру поговорил с испанской звездой и исполнителем главной роли о работе над триллером и о феномене веб-сериалов.
фото: пресс-служба More.TV
Долгое время вы снимались в полнометражных фильмах. Теперь снова возвращаетесь в мир сериалов. Какой из этих двух форматов вам нравится больше как актёру, и почему?
Мир меняется. Сегодня телевизионное и цифровое производство могут по качеству не уступать большому кинематографу. И сериал мне был интересен, потому что история в нём рассказывается на протяжении восьми различных эпизодов, а развязка наступает только в самом конце. То есть можно раскрывать своего персонажа на протяжении шести часов, а не за полтора.
Расскажите, чем лично вас заинтересовал сериал?
Во-первых, мой персонаж в сериале совершенно отличался от всех предыдущих ролей. Мне понравился сценарий и захотелось сыграть холодного, но чувственного человека, с детскими травмами и сексуальным конфликтом. Прежде я никогда не сталкивался с этим в работе.
Прессе показали первые серии фильма: судя по ним ваш герой Марко очень сложная и многогранная личность, но вместе с тем с серьезными психологическими травмами. Если говорить не только о герое, но и об истории в целом, какой месседж она несёт?
Сам по себе сериал - это разговор о страхах, о неуверенности, которая есть внутри каждого из нас. Он про маски, которые мы надеваем каждый день. В конечном счёте, про статусность человека и про устройство современного общества. Этот смысл передаётся через взаимоотношения персонажей: через отношения Марко с братом, с мамой, с коллегами по работе… И во всём этом присутствует эротический элемент. Мне кажется, что доля эротики есть во всех сферах жизни общества.
«Влечение» - это испанский многосерийный эротический триллер. Что в нём может привлечь российского зрителя?
Ну, в Испании у нас был такой же вопрос: мы не знали, что может привлечь и привлечёт ли вообще. В Латинской Америке то же самое. Поэтому посмотрим, чем он заинтересует российскую аудиторию. Сам по себе я тоже являюсь потребителем большого количества сериалов, например. Лично мне как зрителю нравится во «Влечении», как разрешается загадка, поставленная в первой серии. То есть сериал существует автономно и не растягивается на пять сезонов.
фото: пресс-служба More.TV
«Влечение» называют одним из самых скандальных европейских сериалов этого года. Как испанская пресса отнеслась к сериалу, и как вы отреагировали на мнения журналистов?
Лично я очень положительно отнёсся к реакции прессы. Я прекрасно понимаю, что такое эротический триллер, и какой эффект он может произвести. В Испании, к слову, была сделана высокая ставка на нашу с братом известность [вместе с Марио в сериале играет его родной брат, Оскар Касас - прим. авт.] Активного продвижения благодаря нашему с братом участию и не требовалось: звёздный актёрский состав уже о многом говорил в Испании. А вот когда мы поехали в Мексику, то там было очень сильное продвижение сериала в прессе. И сериал, в конечном счёте, был воспринят хорошо.
Премьера «Влечения» в России состоится на стриминговом сервисе. Расскажите, какие веб-сериалы сейчас смотрят в Испании на онлайн-платформах?
Не могу говорить за всех, но веб-сериалы у нас, разумеется, очень популярны. Лично я сейчас досматриваю «Острые козырьки». Ещё «Тьма»… Если честно, я несметное количество сериалов смотрю… «Эйфория» и «Годы» на HBO, «Охотника за разумом» только вчера досмотрел… Есть сериалы, которые не очень люблю. «13 причин почему», к примеру. Лично я расцениваю стриминговые сервисы как хороший симптом. Не знаю, как в других странах, но в Испании это очень оживило рынок кинопроизводства, работа появилась.
Как в Испании обстоят дела с онлайн-вещанием кино? Или там, как везде, интереснее голливудские платформы?
В Испании сейчас очень успешный и интересный проект запустил мобильный оператор Movistar. Есть у нас платформа и для независимого, авторского кино. И в целом в Испании есть три-четыре своих сервиса, которые пользуются большим спросом.
Вы снимались в нескольких фильмах Алекса де ла Иглесиа — в чем специфика работы с ним? С какими режиссерами вам вообще понравилось работать больше всего за свою карьеру?
Алекс безумно талантливый, и мне очень сложно объяснить, в чём успех нашего успешного союза, потому что мы с ним абсолютно разные люди. Но в момент, когда начинается съёмка, у нас происходит необъяснимое единение. Но мне не только с ним было комфортно, мне со всеми режиссёрами было приятно работать. Все меня чему-то научили в той или иной степени.
А из тех, с кем не работали, к кому бы хотели пойти?